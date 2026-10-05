2026-10-05 16:00 宜蘊醫療
宜蘊醫療《女性生育力觀察》：逾5成太晚凍！盼女孩早點認識生育力
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：桃園女性凍卵多集中35歲後，逾5成進入療程已屬高齡。
- 重點二：35歲以上女性近6成AMH低於2，顯示卵巢庫存需及早評估。
- 重點三：桃園擴大凍卵與醫療性保存補助，盼把支持前移至備孕前。
「如果年輕時就有人提醒我，生育力也需要提早了解，或許這條求子路不必走得這麼辛苦。」
葉小姐35歲準備懷孕時，才發現卵巢功能早衰，歷經多次試管療程、上百次注射與反覆等待，最終成功懷孕。如今，她最想提醒女性的，是不要等到想生育時，才第一次認識自己的身體。
這段經歷反映許多現代女性的共同處境，2024年台灣女性生育第一胎的平均年齡為31.65歲，相較2004年的27.39歲延後4.26年，與40年前的24.3歲相比，更延後了7.35年。許多女性並非不想生，而是求學、職涯、經濟條件與伴侶關係尚未到位；然而，人生可以晚一點做決定，卵子的數量與品質卻不會跟著暫停。
適逢台灣女孩日，宜蘊醫療（1）日舉辦《台灣女孩日：今日宜，早點行凍》—桃園女性生育力支持行動記者會，首度發布《桃園女性生育力觀察》。分析近三年約1,500名凍卵女性資料發現，55.54%在35歲以上才進入療程。
凍卵行動集中35歲後 晚的不只時間，也可能增加療程負擔
桃園宜蘊生殖中心院長朱伯威醫師指出，數據統計凍卵個案30歲以下佔4.12%，30至34歲40.34%，35至39歲佔比最多43.38%，40至44歲占10.61%，45至49歲占1.55%；整體而言，35歲後才進入凍卵療程者達55.54%。朱伯威醫師表示，35歲並非生育力突然下降的界線，但卵子數量與品質會隨年齡變化；愈晚開始，可能面臨取卵數減少、染色體異常風險上升，或需接受更多次療程，才能累積目標卵子數。
朱伯威引用一項台灣研究指出，40歲以上女性每獲得一名活產的累積成本，約為35歲以下女性的3倍，兩組累積活產率分別為17.6%與63.6%[1]。他提醒，數據反映不同年齡族群的整體結果，不能直接預測個人療程成效，卻凸顯及早評估的重要性。
35歲以上近6成女性AMH低於2
《桃園女性生育力觀察》分析3,000名受檢女性資料發現，超過35歲女性有58.86% AMH低於2 ng/mL，相當於每5人約有3人；35歲（含）以下女性也有25.75%，約每4人就有1人
顯示雖然年齡較輕，但卵巢庫存量也需留意。朱伯威表示，AMH主要反映卵巢庫存及接受排卵刺激時可能的反應，須搭配年齡、月經史及超音波基礎濾泡數綜合判讀，數值低於2不代表一定會不孕，也不能單獨預測卵子品質或自然懷孕機率，但可作為生育力評估與療程規劃的參考。
桃園凍卵補助累計5,555人次受益 婦幼支持提前至懷孕前
桃園市自2023年4月推動凍卵補助以來，已累計5,555人次受益，3,598人次申請AMH檢測補助、1,044人次申請凍卵營養金，以及913人次申請凍卵保存費。其中415人於桃園宜蘊接受凍卵並申請補助，相當於每5人就有2人在桃園宜蘊凍卵。
桃園市政府婦幼發展局局長杜慈容表示，過去談婦幼政策，往往從女性懷孕後才開始，但桃園將支持向前延伸至備孕階段，並持續涵蓋孕期、產後、新生兒照護及後續托育。從孕前健康檢查、AMH檢測、凍卵與中醫助孕，到孕期篩檢、孕產婦心理健康、疫苗補助、到宅坐月子及新生兒篩檢，逐步建構完整支持體系。
她強調：「生兒育女不只是女性的責任，也不只是家庭的責任，而是政府與整個社會都要一起承擔。」在少子女化時代，政府要做的不只是鼓勵生育，更要讓有意願成為父母的人，在每一個階段都能獲得實際支持。
符合資格者可申請AMH檢測補助1,000元、凍卵療程補助2萬元，以及第2、3年每年6,000元的保存費補助，每人最高補助3萬3,000元。自今年7月起也擴大醫療性凍卵補助，除罹癌且經評估可能因疾病或治療影響生育力者外，也納入須接受具卵巢毒性治療、罹患可能損害卵巢儲備的良性疾病、與卵巢早衰相關的遺傳疾病、須接受造血幹細胞移植，以及其他經專業審查符合資格者，盼及早接住有生育保存需求的年輕女性。
曾凍卵、如今育有一子 臧芮萱：替還沒決定的未來，多留一條路
本身曾在桃園宜蘊凍下12顆卵子的藝人臧芮萱分享，當初是一名僅28歲的朋友檢測AMH後，意外發現卵巢庫存狀況不如預期，才提醒她也應該提早檢查。她接受檢測後發現自己的AMH僅1點多，便決定趁當下保存卵子。
臧芮萱坦言，療程前曾看過許多網路分享，擔心打針與取卵會很痛苦，真正經歷後卻發現沒有想像中可怕，「很多恐懼來自不了解，當妳知道療程會怎麼進行，心理壓力就會小很多。」
如今她已育有一子，也希望未來能再迎接第二個孩子，過去保存的卵子讓她多了一項可以與醫師討論的選擇。她強調，每個女孩都有自己的人生步調。「早點行凍」不是催促大家趕快生，或一定要凍卵，而是希望女孩們能在還有選擇的時候，先了解自己的身體、取得正確資訊，再為自己的人生做決定。
政府補助接住年輕病友 病友團體籲把握治療前生育保存
此外，部分化療、放射治療或手術也可能影響卵巢功能，但年輕患者確診後常須迅速治療，容易錯過生育保存評估。桃園市補助已涵蓋因罹癌或特定醫療需求的年輕女性；衛福部也針對符合資格的乳癌及血液癌患者提供生育保存補助。
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示：「補助上路是重要的一步，更要讓資訊及早抵達病友。若醫療團隊能在治療前主動告知影響並即時轉介，就有機會替患者康復後的人生保留更多可能。」
朱伯威提醒，醫療性凍卵應由癌症與生殖醫療團隊共同評估，在不影響主要治療的前提下，把握有限時間完成生育保存諮詢。「早點行凍」的第一步不一定是凍卵，而是先了解、正確評估，再依身體條件與人生規劃做出知情選擇。
[1]Usage and cost-effectiveness of elective oocyte freezing: a retrospective observational study
精華 FAQ
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近3年約1,500名凍卵女性資料顯示，55.54%是在35歲以上才進入療程，其中35至39歲占比最高。醫師提醒，年齡越晚，取卵數與療程負擔都可能增加。
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AMH主要反映卵巢庫存與刺激反應，需搭配年齡、月經史與超音波判讀。文章指出，35歲以上女性有58.86%低於2 ng/mL，35歲以下也有25.75%，顯示應提早評估。
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符合資格者可申請1,000元AMH檢測補助、2萬元凍卵療程補助，以及第2、3年每年6,000元保存費，最高3萬3,000元；醫療性凍卵也已擴大至多類年輕病友。
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