2026-10-05 12:37 造咖
這些女星都拍過情慾片！孫藝珍23歲挑戰床戲、金高銀出道全裸，趙汝貞尺度超大
提到韓國女星，除了浪漫愛情劇裡的甜美形象，不少女演員其實都曾在大銀幕上挑戰尺度更大的情感題材。從孫藝珍、全道嬿，到金高銀、林智妍與宋智孝，有人靠著突破性的角色打開戲路，有人則透過情慾題材證明自己的演技實力。這些作品當年或許讓觀眾看得臉紅心跳，但回頭來看，更值得注意的，其實是女星們如何藉由高難度角色完成演藝生涯的轉型。
1.孫藝珍
代表作品：《外出》
孫藝珍早期以清新、純愛形象深植觀眾心中，不過2005年的電影《外出》，卻成為她演藝生涯中相當重要的一次轉型。電影描述兩名男女因伴侶的不忠而相識，在面對感情背叛與人生低潮的過程中，逐漸產生難以割捨的情感。孫藝珍飾演的徐英，從得知丈夫出軌後的震驚、痛苦，到逐漸對另一段感情產生依賴，角色情緒轉折相當複雜。當時年僅23歲的孫藝珍，為角色挑戰較大尺度的親密戲，也讓外界看見她不同於過往清純角色的一面。這次突破並沒有成為她的短暫話題，反而進一步奠定她在電影圈的實力派地位。
後來孫藝珍接連演出《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》等作品，從清純初戀系女神一路走向成熟演員，也證明早期的突破確實替她打開了更多戲路，而如今她又將在Netflix新作《挑情醜聞》中挑戰充滿慾望與誘惑的古裝角色，與池昌旭、Nana展開複雜情感關係，對於熟悉孫藝珍的觀眾來說，這次回歸同樣相當令人期待。
2.趙汝貞
代表作品：《情慾對決》、《人間中毒》
趙汝貞是不少韓國影迷提到情慾題材時，第一時間會想到的演員之一。她曾出演《情慾對決》及《人間中毒》等作品，透過不同角色展現成熟且具有層次的女性魅力。其中2010年的《情慾對決》以經典故事《春香傳》為靈感，將階級差異與愛情糾葛重新包裝，趙汝貞也因為角色挑戰突破過往形象，受到大量關注。
真正讓她演技再上一層樓的，則是《人間中毒》。她飾演外表端莊、內心卻充滿情感矛盾的軍官夫人，角色並非單純以性感作為賣點，而是將婚姻、慾望與壓抑等情緒揉在一起，讓人物更具立體感。2019年，她更憑《寄生上流》中的富家太太朴多頌一角再度受到全球觀眾關注。從早期的情慾電影到後來的國際級電影作品，趙汝貞也用實力證明，演員真正能留下來的，從來不只是話題，而是角色。
3.金高銀
代表作品：《蘿莉塔：情陷謬思》
現在想到金高銀，很多人可能會先想到《鬼怪》作品，很難想像她21歲時的出道作，就是一部充滿爭議與挑戰性的成人題材電影。金高銀主演的《蘿莉塔：情陷謬思》改編自韓國作家朴範信同名小說，故事圍繞一名年長詩人與少女之間複雜的情感關係展開，作品本身便帶有濃厚的文學與禁忌色彩。
當時還是新人的金高銀，從數百名候選人中脫穎而出，直接擔任女主角。對一名初次踏入電影圈的新人而言，這無疑是非常大的挑戰。電影上映後，她不只因作品受到關注，也憑藉自然且細膩的表演拿下多項新人獎，包含青龍電影獎、大鐘獎等肯定。後來金高銀一路從電影走進電視劇市場，並靠著《鬼怪》等作品躍升一線女星。回頭看她的出道作，也能發現她從一開始就沒有把自己限制在「漂亮女主角」這條路上。
4.全道嬿
代表作品：《快樂到死》、《下女》、《關不住的誘惑》
如果要盤點韓國影壇最具代表性的實力派女演員，全道嬿絕對不能缺席。她曾演出《快樂到死》、《下女》以及《關不住的誘惑》等作品，多次挑戰愛情、婚姻、慾望與人性等敏感題材，也因此被外界視為韓國情慾電影的重要代表演員。1999年的《快樂到死》便是她早期的重要作品之一，片中探討婚姻與外遇關係，對當時的韓國影壇而言相當大膽。全道嬿也透過角色展現女性在感情中的矛盾與掙扎。
到了《下女》，她再度挑戰充滿壓迫感的角色，與李政宰共同呈現一段權力、慾望與復仇交織的故事。電影雖然有不少成人題材內容，但真正令人印象深刻的，其實是作品瀰漫的心理張力；2016年她又與孔劉合作《關不住的誘惑》，故事聚焦兩名已婚男女在異國相遇後產生的情感糾葛。全道嬿依舊沒有把角色演成單純的「性感女性」，而是將婚姻疲憊、孤獨與情感需求逐步堆疊。這也是為什麼全道嬿即使挑戰過不少尺度較大的作品，依舊能穩坐韓國影壇頂尖演員行列。她真正厲害的地方，是能讓觀眾記住角色，而不只是記住場面。
5.林智妍
代表作品：《人間中毒》、《奸臣》
林智妍的演藝起點，同樣與成人題材作品有關。2014年，她在電影《人間中毒》中與宋承憲合作，飾演一名身處軍人家庭、情感受到時代與婚姻束縛的女性。電影透過禁忌感情描寫人物內心的壓抑與掙扎，林智妍也因此受到高度關注。當時還是新人的她，必須處理大量情緒與親密戲份，對新人而言並不是容易的挑戰。不過她並沒有因此被定型，反而憑藉作品獲得新人演員獎肯定。
隔年，她又出演古裝電影《奸臣》，再次挑戰高難度角色。連續兩部作品讓林智妍迅速累積知名度，也讓外界開始注意這名新人演員。真正讓更多年輕觀眾重新認識她的則是Netflix《黑暗榮耀》。她飾演的朴涎鎮與早期作品截然不同，冷酷、囂張又極具攻擊性，成功撕掉過去的性感新人標籤。如今再回頭看林智妍的作品軌跡，會發現那些早期的大膽選擇，反而成為她後來拓展戲路的重要起點。
6.裴斗娜
代表作品：《青春》
裴斗娜一直是韓國影壇相當敢於挑戰不同角色的演員。2000年，她與金來沅合作電影《青春》，作品以青春期男女的成長、愛情與情感探索為主軸。當時的裴斗娜仍處於演藝生涯早期，便選擇挑戰成人題材作品，也展現她對角色尺度與表演方式的開放態度。裴斗娜後來陸續演出不同類型作品，甚至跨足好萊塢與國際影集。從青春電影一路走向國際影壇，她的戲路幾乎沒有被單一形象綁住。對裴斗娜來說，早期作品中的突破或許只是其中一站，但也為她日後「什麼角色都敢接」的演員形象打下基礎。
7.宋智孝
代表作品：《霜花店：朕的男人》
現在提到宋智孝，很多人第一個想到的可能是《Running Man》裡反應快、敢衝敢玩的「王牌」，但在成為綜藝固定班底之前，她其實早已是一名演員。2008年，宋智孝出演電影《霜花店：朕的男人》，與朱鎮模、趙寅成共同主演。電影以高麗王室為背景，描寫權力、愛情與慾望交錯的複雜關係。宋智孝在片中飾演王后，角色被迫捲入王室權力與情感糾葛，也因此挑戰了過去較為清純的銀幕形象。
電影上映時，宋智孝的大膽演出曾引發大量討論，但她也藉由這部作品證明自己不只是外型亮眼的女演員，而能夠駕馭更成熟、複雜的角色。
這些女星都曾經在演藝生涯中挑戰尺度較大的作品，有些作品成為她們轉型的重要跳板，有些則讓她們承受巨大輿論壓力，但共同點是，她們最終都沒有停留在「性感」這個標籤裡。畢竟對演員來說，敢拍是一回事，能不能把角色演活又是另一回事。當年的大膽作品或許讓觀眾一度「看得臉紅心跳」，但多年後再回頭看，真正讓人記住的，往往還是她們在角色裡留下的情緒與演技。
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