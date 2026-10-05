2026-10-05 12:00 睿忒
更加深入自我的第二張專輯《WILDCHILD》！Alex Warren 維持住了爆紅後的音樂水準！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Alex Warren 以《WILDCHILD》延續爆紅後的創作水準。
- 重點二：新專輯更深入剖析內心，情感正負面皆被寫入歌曲。
- 重點三：雖串流成績普通，但《WILDCHILD》登上 Billboard 200 亞軍。
Hi there，經歷了〈Ordinary〉(2025) 的大爆紅後，很多人正盯著Alex Warren在首張專輯《You’ll Be Alright, Kid》(2025) 後，又會端出什麼樣的作品維持熱度，又或者淪為只爆紅了一首歌就銷聲匿跡的歌手呢？其實從之前分享過的、在收錄在這個專輯時代的〈FEVER DREAM〉(2026)、〈PASSENGER〉(2026) 就可以知道，Alex 所創作出的歌曲依舊在水準之上，因此關於日前最新發行的第二張專輯《WILDCHILD》(2026)，是不需要太過擔心品質的。
在這張新專輯裡，個人認為他似乎更深入地剖析自己的內心，把自己無論正面或負面的情緒都融入其中，並用自己招牌的渾厚嗓音詮釋出來，這張《WILDCHILD》或許在串流成績上不如首張專輯，不過聽完後會覺得在音樂品質及內涵這方面，是完全不輸的！
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˙〈EMRALD EYES〉Alex Warren
作為專輯曲目順序的第一首歌，〈EMRALED EYES〉給了大家一個歡快又情緒高昂的開場，從歌詞來看 Alex 是在描寫他無可自拔陷入愛河的情形，當他看著翡翠般的眼眸時，便已經深深的淪陷進去了。而這樣具體且浪漫的描寫，讓粉絲們認定歌曲中的描述對象應該就是 Alex 的妻子沒錯，因為他甚至都把自己的太太請來拍攝 MV 了，並且他本人也非常開心的特地釋出了花絮影片，標題還寫著「FORCING MY WIFE TO DO MUSIC VIDEOS WITH ME (強迫太太和我一起拍MV)」，我想這一定是他幻想很久的事情了吧。
這首歌是此張專輯的第五首單曲了，也是隨著專輯一同發行的單曲，不得不說這個操作效果還不錯，雖然目前仍比不上日前釋出的幾首單曲，不過可以看到在短影音或是其他媒體平台是頗有討論度的，這或許和 Alex 擅長進行網路宣傳有關，但總歸還是要歌曲在一定的品質之上才行，因此這首〈EMERALD EYES〉雖然不算是讓我一聽就瘋狂愛上的歌曲，但隨著時間累積，對於這首歌的好感度也是不斷上升啊！
˙〈CRY WOLF〉Alex Warren
節奏和語氣都稍微沉重的一首歌，透過這樣的方式去唱出關於感情中不斷出現的爭吵和情緒，都有可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。從歌名〈CRY WOLF〉來看我們就知道 Alex 採用伊索寓言童話故事《狼來了 (放羊的孩子)》的典故，將在感情裡的各項爭吵比擬成每次哭喊的「狼來了」，久而久之這樣的爭吵是很有可能直接造成感情的破裂，因此他也直言這樣說謊、哭喊的次數，在感情關係中是有限的，超過了上限也許就是結束的時候了。
我蠻喜歡 Alex 唱這種充滿力量的歌曲，雖然是講述著感情關係的負面部分，但不是用萎靡的方式呈現，而是用這樣厚實的聲音去演繹，聽起來更多了幾分說服力，並且莫名地讓我感到有那麼一絲宗教感，就像暮鼓晨鐘一般地去敲醒在感情中想要肆意妄為的人，因此對我來說可謂是詞、曲、歌聲兼具的高品質作品！
˙〈I MISS YOU MORE〉Alex Warren
〈I MISS YOU MORE〉是 Alex 又一首獻給已故父親的歌曲，就和前兩年的單曲〈Save Your Seat〉(2024) 有異曲同工之妙，甚至讓我感受到有些連貫的感覺；前兩年的〈Save Your Seat〉是 Alex 因為要結婚、邁向人生新階段的有感而發，而這首〈I MISS YOU MORE〉則將這樣的心情更加擴張，不只是結婚而已，每當人生達成了新的里程碑、完成了新的目標時，就會想到自己是多麼地想和爸爸分享這一切。
這首歌的編曲採用了較為澎湃的氛圍，從一開始的單薄到後來堆疊成的盛大，並且 Alex 也在最後段徹底地扯開嗓子高喊，說明對於爸爸離去的這份思念是沒有辦法隨著時間減退的，反而會在每個夜晚日益增加；歌曲中一次比一次激昂的嘶吼，就像是想要把這份思念喊到給天上的爸爸都聽見一樣，只可惜在最後仍然只能自己低喃著自己真的非常想念，嘎然而止的歌曲也像是告訴唱歌的 Alex、聽歌的大家，該從思念當中回到現實了，這首歌的一切編排實在都那麼地讓人感同身受。
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這張《WILDCHILD》在今年中不算是討論度特別高的專輯，某部分可以說是因為 Alex Warren 本身而有能見度，不過仔細聽過整張專輯之後，可以聽出在目前的流行男歌手當中，他是完全兼具了創作及歌唱實力的，儘管這次的專輯在串流部分不盡理想，但實質的商業部分卻在 Billboard 200 專輯榜衝到了亞軍位置，這也是 Alex 的生涯新高，因此可以看得出來他的人氣還是存在的，也許之後再好好地操作一下，也會有下一首引發熱烈討論的單曲！
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🎧《WILDCHILD》官方收聽連結：alexwarren.lnk.to/WILDCHILD
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精華 FAQ
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這張專輯更像是他對自我的深度剖析，把正面與負面的情緒都放進歌曲裡，展現比以往更成熟的內在視角，也讓作品在內容層次上更豐富。
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歌曲描寫陷入愛河、被翡翠般眼眸深深吸引的心情，粉絲也因 MV 由妻子入鏡而更確信是獻給太太的作品，讓它在社群與短影音平台有一定熱度。
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文章認為《WILDCHILD》串流表現雖不如首張專輯熱烈，但音樂品質與內涵完全不輸，且仍在 Billboard 200 拿下亞軍，證明 Alex Warren 的人氣與實力都還在。
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