《無可替代》分集劇情懶人包！趙今麥闖諮詢業遇魏大勳　職場競爭、年上曖昧越看越好嗑

趙今麥、魏大勳主演的Netflix陸劇《無可替代》，以競爭激烈的諮詢業為背景，融合職場成長、女性友情與年上愛情。趙今麥飾演沒有名校光環、卻野心十足的職場新人徐遲，魏大勳則飾演成熟老練的諮詢公司合夥人葉信之，兩人從前後輩關係開始，葉信之一路帶著徐遲看懂職場遊戲規則，徐遲也靠著自己的努力與膽識，在一次次提案與競爭中突圍。

這篇女子漾整理《無可替代》1～11集分集劇情，帶你一次掌握徐遲的職場成長、人物關係與感情線發展，還沒追到最新進度的人請小心閱讀，以下有完整劇透喔！

注意！前方有《無可替代》劇透，請小心閱讀！

《無可替代》第1集分集劇情

徐遲參加佳寶中國暑期實習生面試，第一次遇見營運總監葉信之。面對「為什麼想進頂尖諮詢公司」的問題，徐遲原本搬出標準答案，卻被葉信之要求「說人話」，她才坦白自己的真實目標就是想賺錢。葉信之看出她的野心，也直接告訴她名校門檻的殘酷現實，建議她參加貝森楊帆杯，只要得獎就有機會直接參加終面。

徐遲真的靠實力拿下楊帆杯獎項，順利進入邁思。她每天最早到公司，迅速完成波羅文化提案，能力卻也讓主管林瓏感受到威脅，開始刻意將她邊緣化，甚至把她安排到會務組打雜。徐遲前往機場接客戶時陰錯陽差再次遇見葉信之，她臨場迅速提出兩套解決方案，也讓葉信之看見她開始有了「諮詢人」的樣子。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第2集分集劇情

林瓏不再明著排擠徐遲，卻帶她參加酒局，明知道徐遲酒精過敏，仍讓她替懷孕的自己擋酒。徐遲也不是任人欺負的新人，直接接起林瓏丈夫打來的電話，意外讓這場酒局提前結束。事後徐遲遇見葉信之，忍不住問他為什麼林瓏總是針對自己，葉信之一語點破，真正的原因是林瓏已經感受到威脅，害怕徐遲有一天會取代自己。

徐遲之後跟著林瓏參加波羅文化提案會，雖然被下令不准開口，她仍看出客戶根本不買單，乾脆直接提出自己的想法，成功引起CEO沈晉注意。林瓏卻搶先回公司，把徐遲的功勞占為己有，甚至指控她試圖用錢賄賂客戶。沒想到徐遲早已把新版提案寄給莎莎，林瓏的說法當場被拆穿，徐遲也因此接下波羅文化專案。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第3集分集劇情

徐遲成為這批新人中最早獨立拿到專案的人，但只有正式簽約才算真正成功。另一方面，她與步天娜的關係逐漸拉近，徐遲這才知道兩人其實早在多年前就曾有過一面之緣，當時離家出走的步天娜在地鐵站身體不適，正是徐遲主動上前關心，只是徐遲早已忘記這段往事。

波羅文化CEO沈晉遲遲不簽約，反而臨時要求徐遲陪他前往廣州青衣文化總部。徐遲手忙腳亂趕飛機，又碰巧遇見葉信之，兩人交換聯絡方式，她還偷偷把對方備註成「葉神」。到了廣州後，徐遲果然碰壁，原本想向葉信之求救，最後又決定靠自己解決。她重新分析客戶需求，終於發現沈晉真正想解決的是青衣文化高層問題，也讓原本陷入僵局的專案重新出現轉機。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第4集分集劇情

徐遲成功讓波羅文化接受新版提案，只要莎莎親自坐鎮，再找來皮總與全球合夥人加入，專案就有機會正式簽約。莎莎對她刮目相看，不只讓她提前結束試用期，更表示只要合約敲定，就能升為資深分析師。原本想等著徐遲失敗的林瓏，反而眼睜睜看著她在沒有自己指導的情況下拿下客戶。

徐遲深夜下班時遇見喝醉的葉信之，因為對方叫不到代駕，她只好把他送回家，還意外打破一瓶昂貴的酒，最後甚至抱著電腦在葉信之家睡著。隔天葉信之留她吃早餐，再送她上班，兩人的距離悄悄拉近。另一邊，林瓏看見兩人私下往來後，竟懷疑徐遲是葉信之派來竊取商業機密的人，直接向莎莎告狀。徐遲也不再忍耐，當場把林瓏過去逼她陪酒、阻止她發言等事情全部說出來。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第5集分集劇情

面對林瓏的指控，徐遲其實早有準備。她利用會隨時間消失字跡的筆留下葉信之簽名，再故意製造與葉信之通話的假象，讓疑心重重的林瓏自己掉進陷阱。莎莎雖然看得出徐遲設了局，但也明白如果林瓏沒有一再越界，徐遲根本沒有機會反擊，最後建議林瓏提前休產假。

徐遲事後主動把整件事情告訴葉信之，沒想到葉信之完全不在意外界流言，反而帶著她公開出席業界聚會，直接介紹徐遲是自己的晚輩。徐遲也答應成為葉信之的「心腹」，希望從他身上學到更多。另一方面，步天娜因為父母重男輕女再次受傷，喝醉後找徐遲陪伴，趙恒也趕來照顧她，幾人的關係開始出現新的變化。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第6集分集劇情

徐遲前往林瓏家拿工作資料，意外撞見林瓏與丈夫江志文發生激烈衝突。江志文一怒之下竟推倒懷孕的林瓏，導致她羊水破裂，徐遲立刻叫救護車將她送往醫院。江志文趕到後哭著懺悔，林瓏卻已經徹底清醒，事先請徐遲把錄音器藏在枕頭下留下證據，並決定結束這段婚姻。

工作上，徐遲跟著葉信之前往澳門參加高峰論壇，第一次真正踏進高階商務社交圈。葉信之帶她認識業界重要人物，徐遲也展現敏銳觀察力，默默記下關鍵資訊幫上葉信之，兩人更在舞會中一起跳舞。葉信之後來察覺徐遲可能對自己產生好感，刻意製造家中有其他女人的假象，徐遲看見後沒有追問，回家直接刪掉兩人的跳舞合照。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第7集分集劇情

步天娜意外從徐遲手機的「最近刪除」中看見她和葉信之的跳舞合照，幾句追問直接戳中徐遲的心事。徐遲第一次承認，自己對葉信之確實有「一點點點的心動」，只是葉信之刻意拉開距離的方式讓她感到受傷。她決定重新把注意力放回工作，開始爭取更有發展性的數位金融專案。

沒想到步天娜也加入徐遲想進的天健財險專案，讓徐遲感覺遭到好友隱瞞與背叛。情緒低落的她獨自跑到老房子附近，最後是葉信之找到她，帶著她開車兜風發洩情緒。徐遲坦白自己其實一直羨慕步天娜擁有的資源，更害怕真正與她競爭後會輸掉。回程途中，徐遲鼓起勇氣直接問葉信之是否喜歡自己，兩人也第一次正面談起彼此之間的好感。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第8集分集劇情

步天娜主動向徐遲解釋加入天健財險專案的原因，兩人把話說開後正式和好，也決定在工作上公平競爭。趙恒卻點醒步天娜，她雖然口口聲聲把徐遲當朋友，實際上卻連徐遲住在哪裡、真正的人生目標是什麼都不知道，讓從小生活優渥的步天娜第一次重新思考自己與朋友相處的方式。

徐遲與步天娜在天健財險專案上的競爭正式展開，兩人分別從不同方向尋找突破口。徐遲提出「價值樹方案」，卻被專案經理馬科否決。沒想到到了公司例會，馬科先讓徐遲報告另一套方案，等她被皮總批評後，竟轉頭拿出徐遲原本的價值樹方案，當成自己的成果進行簡報，讓徐遲當場傻眼。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第8集分集劇情

徐遲眼睜睜看著馬科搶走自己的提案，卻被楊睿攔住，提醒她不要衝動。原來馬科早已不是第一次搶下屬功勞，只是他擅長維繫客戶關係，天健財險專案也多次靠他應酬才拿回來，因此在公司仍有自己的生存價值。徐遲雖然暫時吞下這口氣，卻沒有打算認輸。

她深入天健財險第一線工作，逐漸發現數位轉型真正的阻力並不只在技術，而是業務員不願分享手中的客戶資源。徐遲因此提出全新的B方案，更早一步拿出監控證據向皮總證明馬科竊取自己的成果，要求跳過內部競爭，直接向客戶提案，甚至放話如果失敗就辭職。這場豪賭最後讓她成功獲得上場機會，也讓皮總再次看見她的膽識。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第9集分集劇情

徐遲眼睜睜看著馬科搶走自己的提案，卻被楊睿攔住，提醒她不要衝動。原來馬科早已不是第一次搶下屬功勞，只是他擅長維繫客戶關係，天健財險專案也多次靠他應酬才拿回來，因此在公司仍有自己的生存價值。徐遲雖然暫時吞下這口氣，卻沒有打算認輸。

她深入天健財險第一線工作，逐漸發現數位轉型真正的阻力並不只在技術，而是業務員不願分享手中的客戶資源。徐遲因此提出全新的B方案，更早一步拿出監控證據向皮總證明馬科竊取自己的成果，要求跳過內部競爭，直接向客戶提案，甚至放話如果失敗就辭職。這場豪賭最後讓她成功獲得上場機會，也讓皮總再次看見她的膽識。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第10集分集劇情

天健財險最後採用徐遲提出的B方案，她再次靠實力證明自己，步天娜雖然輸掉這次競爭，仍真心替好友喝采。徐遲的感情生活也出現變化，楊睿向她表達心意，她決定試著接受這段新的關係，但趙恒很快察覺，徐遲每次提到楊睿時都顯得太過平靜，似乎不像真正喜歡一個人的模樣。

步天娜則因原生家庭再次受到打擊。她意外發現父親表面替自己牽線，私下卻要求客戶否決她的方案，目的就是希望她回家幫弟弟接班。步天娜因為忙到忘記吃東西而低血糖暈倒，趙恒得知她想吃冰淇淋後立刻趕來，甚至穿上玩偶裝逗她開心。另一邊，徐遲收到葉信之寄來的明信片，上面正是她記憶中的老房子，兩人的關係依舊牽動彼此。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第11集分集劇情

徐遲很喜歡葉信之送來的明信片，上面的小樓和她記憶中的模樣幾乎一樣。林瓏的一番話，也讓她開始重新思考自己的感情。林瓏告訴徐遲，如果和一個很喜歡的人在一起，再忙再累都會覺得開心；但如果和一個沒那麼喜歡的人在一起，再怎麼努力維持，時間久了還是會累。

徐遲反覆思考後，原本準備主動找楊睿談清楚，沒想到楊睿先一步提出分手，這段短暫的關係就此結束。恢復單身後，徐遲故意出現在葉信之經常去的健身房，裝作若無其事地告訴他自己和楊睿已經分手。繞了一大圈，徐遲與葉信之之間原本被刻意壓下的曖昧，也再次出現新的變化。

《無可替代》劇照。圖片來源：官方微博

《無可替代》第12集分集劇情

天健財險專案再起風波，專案組所有成員都必須接受調查，莎莎告訴徐遲，整個調查過程都需要錄音。徐遲也從步天娜口中得知，馬科可能與天健資訊技術部門的彭總監存在私下交易，讓原本就複雜的專案內幕又多了一層疑點。由於調查需要時間，徐遲也因此被停職接受審計，只能暫時離開工作崗位。

突然被迫停下工作的徐遲受到不小打擊，把自己關在房間裡整整48小時沒有出門。葉信之得知消息後放心不下，原本人在上海的他，竟連夜搭機趕回來看徐遲。從最初教她如何在諮詢業生存，到徐遲陷入低潮時第一時間出現，兩人的關係也在一次次陪伴中逐漸發生變化。