2026-10-15 20:00 J.T
【 1,800萬透天換2,000萬捷運宅，家當卻得搬進迷你倉】——透天換捷運宅不能只比房價與坪數，簽約前都該問的五句話
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：換透天到捷運宅不能只比總價，還要算坪數縮水與公設比。
- 重點二：管理費、修繕基金與迷你倉租金會成為退休後的長期支出。
- 重點三：簽約前應確認權狀、價金流向與試住安排，避免後悔。
【帳面上只差兩百萬，真正被犧牲的卻是別的東西】
591房屋交易網報導了新北一對六旬夫妻的換屋經過：他們賣掉繳清房貸的透天厝，變現一千八百萬，轉身買下捷運站周邊、總價約兩千萬的兩房中古大樓。
原本想像的退休生活，是少爬樓梯、少打掃、出門就搭捷運，入住之後卻碰上坪數縮水、收納不夠、得另外租迷你倉，每個月又多出管理費與修繕基金。報導裡有數字，有落差，卻沒有寫那位太太在簽名那天是什麼心情。
▋兩百萬的價差之外，先縮水的是室內坪數▋
591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔指出，透天與大樓不能只比房價與坪數，必須把未來的生活型態一併放進來算。這句話說得很準，因為同樣標著兩房，透天的室內是完整的，大樓的權狀卻包含梯廳、電梯、機房這些要跟全棟分攤的共用空間，公設比一高，真正能擺床、擺沙發、擺衣櫃的面積就跟著縮小。
透天的垃圾與日常修繕得自己動手，大樓有物業管理與集中清運，對年長者確實友善，代價是每個月固定扣款，而且得配合社區規範。便利與自主，沒有同時打包送到門口的道理，簽約之前，兩個人都該知道自己究竟想換掉哪一樣。
▋三層樓的擦拭、曬洗與整理，沒有一項寫進成交價▋
在許多家庭裡，透天厝是一座沒人看得見的工作場，樓梯要擦，窗要洗，棉被要曬，二樓的房間要整理，庭院要掃，三十年就這樣一天一天累積，沒有薪水，也沒有人替它記一筆帳。
當先生說「爬樓梯太辛苦了，我們換個電梯大樓吧」，這句話聽起來滿是體貼，卻只談了樓梯，沒有談到藏在樓梯背後的那些勞動。她多半真的會鬆一口氣，電梯大樓確實省力，只是她也值得被完整地問一句：你想要的，是少一點打掃，還是少一點被這個家綁住的感覺？答案若是前者，大樓幫得上忙，答案若是後者，換屋之前就得先讓這句話有機會說出口。
▋鐵捲門拉下的迷你倉，關著一個人的二十年▋
報導提到夫妻為了收納，另外租了迷你倉，我總會想像那間倉庫裡裝的東西：結婚時的碗盤，孩子小時候的衣服，婆婆留下來的舊櫃子，二十年前買的一整套鍋具。這些東西在老房子裡各有位置，也各有故事，鐵捲門一拉下，它們就成了每個月付費才保得住的「過去」。兩房的家放得下床與沙發，卻很難再擠進一個縫紉角、一個晾乾貨的小陽台，或是專屬於女主人的廚房櫃子。
空間從不中性，誰在家裡有一塊自己的地方，誰在新家被擠到邊上，值得在簽約之前就攤開來談。
▋權狀上那一行名字，決定了誰說了算▋
很多女性結婚時並不特別在意權狀上寫誰的名字，總覺得夫妻一體，寫誰都一樣。
可是賣房要所有權人簽章，買房之後登記在誰名下，同樣由名義人說了算。民法第一千零二條規定，夫妻的住所由雙方共同協議，協議不成才由法院裁定，意思很清楚：住在哪裡，本來就是兩個人的事。民法第一千零十七條又規定，婚後取得而說不清歸屬的財產，推定為夫妻共有，依民法第八百一十九條，共有物的處分，要得到全體共有人同意，換句話說，若老家確實屬於夫妻共有，賣房少了任何一方點頭，就走不下去。
倘若權狀只寫了一個人的名字，這些保障就得靠登記之外的證據去證明，過程費時又費力，遠不如在簽約之前，兩個人坐下來，把名字寫清楚。
▋晚年的帳單，常常由活得比較久的人來收▋
統計上女性的平均壽命通常比男性長，這意味著不少家庭走到人生最後幾年，是太太一個人守著那間房子。若當年換進的大樓每月固定支出不低，修繕基金還可能一路調升，迷你倉的租金按月扣款，那麼先生離開之後，這些帳單會原封不動留給她。
民法第一千零三十條之一規定，法定財產制關係消滅時，夫妻雙方剩餘財產的差額應平均分配，這是一道重要的保障，卻擋不住一筆持續被扣款的現金流。我無意嚇人，只想讓每位太太知道，退休金這口井有多深，決定了房子到了八十歲還住不住得起，這個數字，必須在簽約之前，由她親眼看過。
▋被認真問過一句，比被照顧一百次更有分量▋
我見過太多家庭，長輩的決定都是以愛為名做出來的：先生擔心太太爬樓梯，兒女擔心爸媽出意外，每個人都出於善意，偏偏忘了最先該問的那個人，就是每天在這間屋子裡進進出出的人。善意若沒經過詢問，轉個身就可能變成另一種安排。
有些太太嘴上說「你們決定就好」，心裡還惦記著後院那棵種了二十年的桂花，惦記著隔壁鄰居每天早上的招呼，惦記著步行三分鐘就能走到的老市場。
這些惦記進不了任何一份估價單，卻是她與這個家最深的連結。願意花十分鐘，認真問她一句「你想怎麼住」，往往比一整份精算過的換屋試算表，更能讓這場決定站得住腳。
▋五句話，請趁簽約之前在餐桌上問完▋
第一，這間透天現在登記在誰名下，賣掉之後的價金，要轉進哪個帳戶；
第二，新買的房子，權狀要寫誰的名字，只寫一個人的話，另一個人的保障在哪裡；
第三，管理費、修繕基金、停車位、迷你倉加總起來，每個月固定要付多少，十年、二十年後又會變成多少；
第四，拿室內淨坪數去比，新家真正能用的空間，和現在差幾坪，家當要怎麼取捨；
第五，能不能先在目標社區租屋三到六個月試住，在你真正走進那個家之前，先確認它配不配得上你往後的日子。
這五個問題用不著拿來質疑誰，它們的用處，是讓一個決定更加完整。
賣掉老家只要簽一次名，後悔卻可能要花接下來的二十年來還。把這篇轉給你的媽媽，也轉給你自己。在任何人對你說「我們換一間吧」之前，先把這張清單放到餐桌上。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是替你拍板的人， 但有些想法，想跟你分享。
精華 FAQ
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因為大樓權狀含公設，實際可用室內坪數常比想像少，還會多出管理費、修繕基金與社區規範等成本。換屋若只看帳面價差，很容易忽略日後生活支出與使用感受的落差。
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因為2房中古大樓的收納空間不足，原本透天裡的家具、舊物與生活用品放不下，只能把部分家當移到迷你倉。這代表換屋不只是搬家，也是在縮減過去累積的生活空間與記憶。
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要先問清楚：房子登記誰名下、價金轉入哪個帳戶、新房權狀寫誰、每月固定支出總額多少、室內淨坪數差多少，以及能否先租屋試住。這些問題能讓換屋決策更完整，降低日後後悔。
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