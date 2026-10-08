2026-10-08 21:00 萬家鄉
AI讓十二星座遇上中國神明，為什麼毫無違和感？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI將十二星座與中國神明混搭，卻意外讓人覺得合理。
- 重點二：觀眾不是被說服，而是靠自身聯想補完文化配對。
- 重點三：AI正在改變人們接觸與理解神話文化的入口。
6/16 的晚上，我在家裡用手機滑臉書看 Reel，一支影片突然把我攔了下來。
我第一眼就知道，它是ＡＩ生成的。
人物的臉型很漂亮，已經快眼熟到像大批量製造的五官；皮膚乾淨、光影完美，衣飾精緻得像電影概念圖，配樂則明顯帶著異國風情，每一位神明都散發著現實世界難以拍出的神性。
我停下來，純粹是因為好奇：當西方的十二星座，碰上東方的中國神明，到底能擦出什麼火花？
影片開頭只丟出一句話：
「你喜歡自己的十二星座守護神嗎？（Do you like your zodiac guardian deity?）」
然後，我想知道的畫面就顯現出來了。
白羊座配西王母、雙子座配伏羲、獅子座配玉皇大帝、巨蟹座配觀音、處女座配財神、天秤座配月老。
一尊尊中國神話裡耳熟能詳的神明，竟然開始對應起西方十二星座。
明明知道這完全是亂搭，奇怪的是，我竟然沒有立刻滑掉，甚至沒有產生違和感。
一路看完，我突然意識到：我真正好奇的，好像不是「配得準不準」，而是——為什麼我的大腦，居然會自動覺得合理？
▋兩套完全不同的文化，為什麼能自然接在一起？
十二星座來自西方占星文化，中國神明則誕生於另一條完全不同的歷史脈絡。
一邊是從星空延伸出的占星文化，一邊是流傳千百年的神話信仰。
照理說，它們應該各自發展，互不相干。
可是，ＡＩ卻直接把它們放進同一個世界裡。
更奇妙的是，我們的大腦沒有急著反對，反而開始替它找理由。
白羊座充滿衝勁，所以西王母好像很適合；雙子座帶著雙重性格，伏羲手握陰陽，好像也說得過去；月老象徵緣分與連結，搭配重視關係的天秤座，似乎又有幾分道理。
影片沒有費力說服任何人。
真正完成這件事的，是我們自己的聯想能力。
▋ＡＩ沒有創造神話，它創造的是一個足以讓人投入想像的世界
以前，建立一套神話需要幾百年；現在，一支一分鐘多的ＡＩ短影音，配上史詩級音樂與精緻畫面，就能憑空揉捏出一個全新世界。
ＡＩ其實沒有重寫神話，沒有告訴我們：「這是真的。」
它只是拋出了足夠漂亮的文化符號。把畫面做到足夠完整，把角色設計做到足夠一致，把氛圍營造得足夠震撼。
它也沒有把故事說完。
它只是把足夠多的線索放在眼前，剩下的那一步，由觀眾自己完成。
我們開始替角色補背景、替配對找理由、替世界觀補細節，甚至開始期待下一個星座會是哪位神明。
真正完成這場神話創作的，不是演算法，而是我們自己那忍不住想「拼湊意義」的大腦。
▋人類一直都在替世界建立對應關係
仔細想想，人類文明好像一直都在做同一件事。
看到星空，我們把它變成星座；看到雷電，我們把它化為神祇；看到江河山岳，我們又發展出各式各樣的神話。
我們習慣透過故事理解世界，也習慣透過符號建立連結。
ＡＩ並沒有發明這種能力。
它只是把不同文化裡早已存在的符號重新排列、重新組合，再交到我們眼前。
當那些符號足夠熟悉、畫面足夠漂亮、節奏足夠流暢時，大腦很自然就會接受這場跨文化的想像。
▋真正改變的，也許是我們認識文化的方式
以前，我們認識神話，大多來自書本、長輩口中的故事，或影視作品。
現在，越來越多人第一次接觸某個文化符號，可能是在一支ＡＩ生成的短影片裡。
它未必忠於原典，也未必符合歷史，卻可能成為許多人對某位神明、某個文化符號的第一印象。
這不是對錯的問題，而是一個正在發生的改變。
ＡＩ正在重新排列文化元素，演算法則把這些容易引起共鳴的內容推到更多人眼前。
我們認識文化的入口，也開始悄悄改變。
人會替眼前的事物建立意義，也會替自己的感受找到解釋。
▋真正讓我印象深刻的，不是神話，而是人
看完這支影片，我一直在想，如果ＡＩ今天可以把十二星座和中國神明自然地融合在一起，明天是不是也能把希臘神話、北歐神話、日本妖怪，甚至更多來自不同文明的故事重新拼接？
它未必是在重寫歷史，卻正在重新組合我們熟悉的文化符號。
ＡＩ很擅長整理資訊、重組符號、營造氛圍，也能快速創造一個讓人願意投入的世界。
但科技再強，它永遠只是整理符號的工具。
真正決定這些符號代表什麼、賦予它們靈魂與價值的，依然是螢幕前這顆願意去相信、去想像的心。
科技在變，但人類透過故事來理解世界的方式，從未改變。
——萬家鄉
精華 FAQ
-
因為影片把畫面、配樂與神明形象做得非常完整，先提供足夠熟悉又漂亮的文化符號，再由觀眾自行聯想與補足意義，所以即使配對看似亂搭，也會被大腦接受。
-
作者認為，星座與神明本來屬於不同文化脈絡，但AI把它們重新排列後，觀眾會自動替配對找理由，例如把性格特質、象徵意涵和神明特性連結起來。
-
文章指出，AI不只是生成影像，也正在改變人們認識文化的方式。許多人可能透過AI短影音第一次接觸神話，因此演算法與畫面氛圍會影響文化印象的形成。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數