2026-10-07 21:00 萬家鄉
從餐盤到iPhone，康寧怎麼改變了兩次世界？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：康寧早已從餐具公司轉型為材料科技企業。
- 重點二：Gorilla Glass源自多年化學強化技術累積。
- 重點三：光纖與太空材料也顯示其跨越多次科技轉折。
▋一通電話，差點決定智慧型手機的生死
3/25的早上，我在《陳藥師》的YT 頻道看到一支影片。
原本只知道康寧是做高級餐具。看完才發現，連我原本認識的「康寧餐具」，其實都已經和今天的康寧公司分家很久了。
1998年，Corning Incorporated就出售了CorningWare、Corelle與消費性Pyrex等餐具業務。今天的康寧，主要是一家以特種玻璃、陶瓷與光學材料為核心的科技公司。
而且它做的事情，遠遠不只這些。
那一刻有點震撼。於是整理了一些想法，寫下這篇。
2007年，第一代iPhone準備上市。
當時的原型機使用硬塑膠作為螢幕保護層，但塑膠有一個很麻煩的問題：容易刮傷。
只要放進口袋，和鑰匙等硬物摩擦，表面就可能留下細小刮痕。對於想打造觸控手機的蘋果來說，這顯然不是理想的選擇。
賈伯斯需要一種夠薄、夠硬、夠清晰，而且能在短時間內量產的玻璃。
據Walter Isaacson所著的《Steve Jobs》記載，賈伯斯直接聯繫了康寧執行長Wendell Weeks。
康寧接下了這個挑戰，而且必須在大約六個月內把產能拉起來。
有些公司不追風口，它們專門出現在風口來臨之前。
▋130年前的一次合作，讓夜晚亮起來
把時間往前拉回1879年。
湯瑪斯·愛迪生正在發展白熾燈，除了能持續發光的燈絲，還需要適合包覆燈絲、維持真空，而且足以承受使用環境的玻璃外殼。
那一年，愛迪生接洽了康寧。
到了1880年，康寧成為愛迪生燈泡玻璃的唯一供應商。
後來發生的事改變了整個世界。
電燈從實驗室逐漸走進家庭與城市，人工照明也開始以前所未有的穩定性與規模普及，進一步改變人類的夜間生活。
那一刻，舞台中央是愛迪生，但關鍵材料來自康寧。
技術可以複製。但在市場還不知道未來會往哪裡走時，願意投入材料研發的能力，很難。
▋一項累積數十年的技術，等到新的市場出現
回到2007年。
當蘋果提出需求時，康寧並不是從零開始。
早在1960年代，康寧就曾開發一種名為Chemcor的化學強化玻璃。它利用離子交換技術提高玻璃強度，也曾應用於餐具、眼科、汽車、航空與製藥等領域，但最終沒有發展成原本期待的大型商業產品線。
後來的Gorilla Glass並不是把Chemcor從倉庫裡拿出來重新生產。
康寧是在過去累積的化學強化與離子交換技術經驗上，針對行動裝置重新開發出不同玻璃組成與產品。
數十年前做過的研究，到了智慧型手機出現後，終於碰上了一個足以讓它大展身手的市場。
Gorilla Glass夠薄、夠硬、耐刮、透光性高，正好符合智慧型手機螢幕的需求。
接下來的成長幾乎沒有停頓。
根據康寧公布的資料，Gorilla Glass已經作為覆蓋玻璃，用於超過80億台行動裝置。
你現在用手指滑過螢幕的那一瞬間，很可能就曾經碰過這家公司累積多年的材料技術。
在市場裡，有些價值一開始還沒被看見。做久了會發現，有些物件掛在那裡很久，可能只是還沒遇到真正適合它的人。
技術也一樣。
市場還沒出現的時候，再好的東西也可能找不到位置。
▋你正在使用它開創的技術，卻很少注意到它
如果對康寧的印象停在「手機玻璃」或「餐盤」，那還只看到表面。
真正撐起現代世界的，還有另一條幾乎看不見的東西——光纖。
1970年，康寧的Robert Maurer、Donald Keck與Peter Schultz製出全球第一條達到通訊實用門檻的低損耗光纖。
這項突破讓光纖通訊從理論往實際應用跨出關鍵一步。到了1979年，康寧開始大量生產光纖。
接下來的變化，你每天都在用：你傳的每一則訊息、你看的每一支影片、你滑過的每一段短影音，都可能透過龐大的光纖網路傳輸。
你半夜躺在床上滑手機，看一段國外的影片。
你以為只是網路很快，背後卻可能是一道光，沿著光纖與海底電纜跨越城市、海洋，最後來到你手上。
你的每一個點擊，看起來很輕，背後需要的基礎建設卻非常龐大。
你現在看到的每一段影像、每一則訊息，背後都有大量資料正在傳輸。
而今天我們所依賴的光纖網路，正建立在這類低損耗光纖技術的突破之上。
有些公司在做產品，有些公司在支撐整個系統。
一筆不動產交易能否順利完成，往往也取決於檯面下那些看不到的溝通與協調。
▋同一家公司，站在幾次科技轉折點
多數人認識康寧，可能是從餐盤開始。
雖然今天大家熟悉的CorningWare、Corelle等餐具品牌，早已不屬於Corning Incorporated，但這段消費產品歷史，確實也是康寧材料科技發展的一部分。
從電燈到智慧型手機，再到全球網路基礎建設，康寧參與過不少重要的科技轉折。
當人類需要電燈，它提供燈泡玻璃；當智慧型手機需要更耐用的螢幕，它開發強化玻璃；當通訊需要讓光跑得更遠，它突破低損耗光纖的技術門檻。
甚至到了太空領域，也能看到它的材料。
Apollo 11登月小艇的隔熱窗使用了康寧的熔融石英玻璃；哈伯太空望遠鏡2.4公尺主鏡所使用的ULE超低膨脹玻璃鏡坯，也由康寧製造。
這些東西看起來分散，甚至很難讓人想到是同一家公司。
但把它們串在一起，你會發現一件事——康寧一百多年來，始終圍繞著玻璃、陶瓷與材料科技往前走。
▋當世界準備好，有些技術已經累積了很久
市場會變，產品會過時，技術也會不斷更新。
但康寧做了一件很少人願意長期投入的事：把材料研究一路做下去。
1960年代的Chemcor沒有成為後來的Gorilla Glass，但當年累積下來的化學強化與離子交換經驗，並沒有因此消失。
到了行動裝置興起，過去幾十年的研究重新找到新的用途。
多數人看到的是結果，但時間都花在看不見的地方。
這種「看起來突然，其實早就準備很久」的事情，不只發生在科技產業。
在房地產市場，更常見。
市場上很多成交，看起來像是突然發生，其實都已經醞釀很久。
成交發生的那一天，通常只是最後一天。
有些屋主觀望很久才決定出售，有些買方也看過許多房子，最後才找到願意下手的那一間。
表面上是某一天成交，前面往往已經累積了很多資訊、價格判斷與考量，最後在某一刻剛好對上。
康寧的故事也是如此。
我們今天看到一塊玻璃出現在iPhone上，很容易把那一刻當成故事的開始。
但真正的起點，早在幾十年前，甚至一百多年前，就已經開始累積。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為今天的Corning Incorporated早已出售餐具業務，核心已轉為特種玻璃、陶瓷與光學材料等科技材料公司，真正影響世界的是其材料研發能力。
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蘋果需要夠薄、夠硬又耐刮的螢幕玻璃，康寧並非從零開始，而是把1960年代Chemcor累積的化學強化與離子交換經驗，重新開發成適合行動裝置的玻璃。
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除了手機玻璃，康寧還製出全球首條實用低損耗光纖，支撐現代通訊網路，並提供Apollo 11與哈伯太空望遠鏡等任務所需的特殊玻璃材料。
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