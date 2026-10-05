2026-10-05 21:00 萬家鄉
多年後再聽賀一航，當年的笑聲怎麼變了味
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：賀一航以秀場喜劇包裝政治批判，早年便直指選舉亂象與權力荒謬。
- 重點二：歌詞透過笑聲拆解口號威權，映照民眾對金權政治與政客表演的厭倦。
- 重點三：文章延伸到房市與人生抉擇，指出不安與信任流失會影響買房與未來決定。
5/8的晚上，我坐在房間裡，習慣性地睡前滑一下YouTube。
演算法推送了一支短影片。沒有標題，只有幾個標籤。
《 #鬼才 #唱歌 #預言 #笑える》
我看了一眼縮圖，認出來了。
哦～是賀一航啊！
那是我幼時看過的秀場節目裡很常出現的一個表演者，於是我沒有什麼防備地點開、看完，卻在影片結束後，怔愣了好久。
有一種很微妙的感覺是，畫面明明很熟悉，但內容的重量，卻在多年後突然變得不一樣。
▋那一晚，觀眾以為在看搞笑
如果你經歷過台灣秀場年代，就知道那是一種很特殊的舞台文化。
燈光亮著，主持人插科打諢，歌手邊唱邊鬧，台下笑聲不斷。
表面是娛樂，空氣裡卻藏著很多情緒：壓力、無奈、焦慮，還有許多人不方便說出口的話。
那個年代，演藝圈有一條默契。
政治，少碰。
因為一句話講錯，可能惹麻煩；一段內容踩線，可能失去舞台。
大家都知道分寸，也知道邊界在哪裡。
偏偏賀一航站了出來。
賀一航在秀場上的節奏感很好，常能抓住觀眾的笑點；而在這段表演裡，笑聲甚至成了一種情緒出口。
那個靠秀場紅遍全台、最懂觀眾笑點的男人，選在敏感年代，把政治搬上台面。
觀眾原本以為只是來看表演，很多年後才發現，那晚像在看預言片。
▋一句歌詞，把高牆上的口號拉回人間
賀一航開口就唱：「三民主義是國民黨的事情。」
放在今天，有人會當玩笑聽。
放在當年，份量很重。
因為他做了一件很多人不敢做的事——把原本嚴肅、遙遠、充滿權威感的政治語言，拉回庶民日常。
旁邊立刻有人接一句：「真臭屁。」
全場笑聲瞬間炸開。
這個笑聲很值得玩味。
那不是單純覺得有趣，而是某種壓抑被鬆開。
人們忽然發現，原來那些高高在上的口號，也能被拿來調侃，也能被質疑，也能被拆解。
很多體制最怕的，不是有人反對。
是人民開始笑它。
▋當選舉變成撒錢比賽，老百姓最清楚
歌曲往下走，刀鋒更利。
賀一航唱：「人人變土匪。」
「誰人敢花錢。」
短短幾句，把當時選舉亂象講得明明白白。
你不用研究政治學，也不用看報表。
只要走過街頭、看過宣傳車、聽過地方耳語，就知道他在講什麼。
旁邊的人再補一句：「金權政治。」
這四個字一出，全場都懂。
當選舉開始比誰資源多、誰敢撒錢、誰樁腳夠深，投票箱看似神聖，裡面裝的卻可能是利益交換。
賀一航接著唱：「一邊扯來扯去，那邊吹牛說大話。」
一邊派系角力，一邊台上喊願景；一邊互相攻防，一邊承諾滿天飛。
你以為他在唱幾十年前的政治，很多人如今重聽，會突然沉默。
因為人名換了，劇本有些地方還在重播。
我做不動產後，常會有一種相似的感覺。
市場情緒、政策變動、信心起伏，換了時間點與說法，但人心的猶豫，其實很接近。
▋選民最深的無力感，是怎麼選都難受
歌詞裡還有一句讓人印象很深：「選這個包慘，選這個穩死。」
粗俗，卻真實。
很多選民最深的疲憊，不是支持的人輸了，而是走進投票所時，發現兩邊都讓人不放心。
這種感覺，其實很多人在人生裡都遇過。
買房時，兩個物件都有缺點。
轉職時，兩家公司都讓人猶豫。
重大抉擇裡，常常不是選最好，是選風險較低的那個。
我在帶看現場看到的，往往就是這種權衡的縮影：人們在條件與現實間反覆拉扯，不斷壓低期待；最終握在手裡的，通常不是最完美的夢想，而是一個相對能讓心落定的選項。
當人民對政治產生這種情緒，代表信任正在流失。
而信任一旦流失，再多口號都很難補回來。
▋當人們對未來沒把握，第一個延後的常是買房
政治如此，房市也是如此。
當人們對收入、景氣、政策與未來缺乏把握時，第一個延後的大決定，往往就是買房。
很多人嘴上討論政治，心裡擔心的卻是房貸、孩子教育與生活成本。
舞台上講的是願景，餐桌上算的是月付金。
房市有時比民調更早反映人心。
因為情緒會寫在留言區，信心會寫在成交量。
一座城市的真實狀態，不只在政策文件裡，也在每一次猶豫是否出手的決定裡。
▋他說不知道市長是圓是扁，全場笑了
接著，賀一航把焦點轉向權力核心。
他唱自己不知道：「台北市市長是圓是扁。」
又問：「總統姓蔣還是姓李？」
鄭進一立刻接話：「我也不知道耶，要問看看。」
全場又笑翻。
但這段細想，很有力量。
那不是無知，而是厭倦。
當上面的人天天攻防、輪流發言、彼此拉扯，對許多人而言，薪水、房租與家庭開銷才是真正的日常。
如果權力核心的更迭無法觸及生活的痛點，那麼那些響亮的名字，終究只是銀幕上與自己無關的字幕。
這是一種很深的疏離感。
人民開始覺得，政治是別人的事。自己的日子，還是得自己扛。
做不動產久了，更能理解這句話的重量。
很多家庭沒空天天追政治新聞，卻每天都在煩空間夠不夠住、租金會不會再漲、這座城市還有沒有留下來的機會。
每一個看房的人，其實都在做一種很現實的選擇題，只是題目換成了生活本身。
▋最狠的一刀，藏在最後的瘋人院
這段表演真正封神的，是最後收尾。
前面還唱得慷慨激昂，像一個為國操心、為國落淚的熱血人物，情緒一路推到最高點。
你以為接下來會迎來壯烈結局。
結果畫面一轉。
有人叫他吃藥，配開水。
下一秒，他驚覺自己住在瘋人院。
全場大笑。
但笑完之後，很多人心裡一沉。
這個反轉太高明。
一個還會真心為國家掉眼淚的人，最後被當成精神有問題的人；一個仍相信理想、相信公共價值的人，被安排去吃藥。
這在說什麼？
當社會充滿利益算計、表演話術、集體麻木時，仍然清醒的人，反而像異類。
說真話的人像病人。
習慣荒謬的人，倒成了正常人。
▋多年後再看，為何大家笑不出來
有人說這段表演是神預言，我能理解。
因為它提早講出了民主最怕遇到的幾件事：選舉變成資源競賽，政治變成情緒表演，人民逐漸犬儒，理想被拿來嘲笑，清醒的人被邊緣化。
這些問題，不會因為年代進步就自動消失。
制度可以修改。
人物可以更替。
口號可以重寫。
但若人民失去判斷力，只剩跟風、仇恨與短暫激情，再漂亮的舞台，也只是另一場秀。
我後來越來越確定一件事，很多人真正想問的，不是政治會怎麼走，而是自己的人生能不能安穩。
▋一位喜劇藝人，說出很多人不敢說的話
賀一航最厲害的地方，是他沒有站在高處教人。
他用笑聲包住刀鋒，用鬧劇照出現實，用荒唐講出真相。
觀眾以為自己在看表演。
看到最後才明白，台上演的是社會，台下坐的是我們。
而那間瘋人院，也許從來不只存在歌詞裡。
或許那座瘋人院從來就沒有圍牆。我們在其中自由進出，日復一日地運作著，並將這種荒謬，視為唯一的正常生活。
這些看似遙遠的情緒，最後都會在某個決定裡變得很具體，例如買不買房、要不要換城市、要不要留下來。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為他在秀場中把政治、選舉與民眾無力感唱成笑料，卻精準點出金權政治、口號空轉與理想被嘲弄等問題，放到今天重看仍有強烈對照感。
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作者認為那不只是覺得好笑，而是壓抑被鬆開的反應；人們透過笑聲，短暫感受到對高高在上政治語言的拆解與反抗。
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因為作者認為當民眾對收入、景氣與政策缺乏把握時，最先延後的常是買房；政治信任流失、生活不安與房市猶豫，其實都反映同一種對未來的不確定。
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