【看Airbnb暴跌她痛哭：「長抱不是美德嗎？」Meta Muse戳破盲點】 —— 科技巨頭擊潰舊平台，看懂女性資產從情感執念走向獨立的必修課

2026-10-14 20:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Meta Muse 迅速穿透Airbnb定價護城河，暴露雙邊平台脆弱性。
  • 重點二：文章借個案提醒女性投資人勿把持有成本與情感執念當價值。
  • 重點三：投資應聚焦定價權、抗替代性與風控紀律，及早汰弱留強。

▋雙邊市場的抽成童話，在演算法穿透下瞬間瓦解 ▋

美股市場近期最震撼人心的焦點，是一位長期追蹤並重倉持有全球短租巨頭 Airbnb 的資深獨立分析師，在親自測試了科技大廠 Meta 旗下最新研發的智慧代理工具 Muse 短短十天後，便毫不猶豫地在公開市場中將所有部位全數清倉。

促成這項重大決策的原因極其純粹且具體：Meta Muse 在數秒內精準穿透了 Airbnb 耗資數百億美元構築的演算法花園，直接替使用者找到了底層的源頭房東，並硬生生省下了整整六成的訂單費用。過去被資本市場奉為經典、享有超額估值溢價的雙邊中介平台模式，在終端消費者能夠零成本與源頭對接的瞬間，那些被包裝成品牌價值與使用者黏著度的護城河，被證實脆弱得不堪一擊。

這場發生在科技頂尖領域的估值清算，以一種極其冷靜且銳利的角度，照見了許多女性在個人資產管理與投資決策時最深層的盲點。在漫長的理財歷程中，女性投資人往往具備極佳的耐性與忠誠度，我們傾向於相信長期的陪伴能換來時間的複利，習慣為自己挑選的標的賦予濃厚的情感寄託。

妳可能因為熟悉某個品牌的產品而長期持有它的股票，可能因為長輩早年的叮囑而死守著收益率每況愈下的老舊資產，甚至在標的競爭力已發生結構性崩壞時，依然選擇用時間會證明一切來安慰自己。然而，資本市場最殘酷的定律在於：市場從不與任何人談感情，任何缺乏底層實質定價權與抗替代能力的資產，一旦時代的技術典範轉移，最先被無情拋棄的，永遠是那些抱著舊時代幻覺不肯離場的執著者。

很多走進諮詢室的女性，在看著帳戶淨值大幅縮水時，常感到無比委屈與困惑。她們明明恪守了書本上教導的長期投資原則，沒有追高殺低，也沒有頻繁投機，為什麼最終換來的卻是一張千瘡百孔的對帳單。她們誤把對標的的心理慣性當成了價值投資，誤把對虧損的逃避當成了堅定耐力，卻從未真正檢視過，自己手中持有的資產，究竟具備的是不可替代的核心競爭力，還是僅僅依靠著尚未被打破的脆弱平衡。

▋沈默成本的心理陷阱：被浪漫化的堅持與被吞噬的本金 ▋

在多年的實務中，我看過太多令人唏噓的投資組合。有一位事業有成且收入豐厚的高階主管，在十年前買進了幾檔當時紅極一時的消費與通路概念股，並將其視為自己未來的退休金底氣。隨著電商滲透率飽和與各類去中心化技術的崛起，這些企業的獲利成長開始停滯，營業毛利率逐年下滑，股價也經歷了多次腰斬。

然而，每當周遭朋友建議她審視基本面、將資金轉換至具備實質技術壁壘的龍頭資產時，她總是回答說，這幾檔股票陪她度過了創業最艱難的歲月，她相信只要熬過這波景氣循環，市場一定會重新看見它們的榮耀。

這正是許多女性在管理個人資本時最常陷入的情感勒索陷阱。妳在一段已經失去成長動能的投資裡投入了太多期待與時間，以至於將承認錯誤視為對自我判斷的否定。依據行為財務學與證券分析的底層邏輯，資本的價值僅取決於未來的自由現金流折現，過去所付出的持有成本與情感沉沒，在冷酷的市場定價面前根本不具備任何權重。當一家企業的核心商業模式開始被更有效率的技術穿透，當它的抽成能力與定價主權被徹底剝離時，持續持有的每一天，本質上都是在以極高昂的機會成本，替這家企業的衰亡買單。

更殘酷的是，當女性將大部分可動用資本鎖死在這些持續失去活力的資產之中時，妳同時也喪失了應對突發變故與重新佈局新時代的戰略主動權。當生活需要龐大現金支持、或者市場浮現世代交替的絕佳進場時機時，妳只能看著手中缺乏流動性且深度套牢的資產興嘆。沒有邊界的情感投入在人際關係中會帶來受傷，在資本市場中，則會直接演變成對個人財務尊嚴的實質剝奪。

▋掌握資產定價權：從盲目長抱轉向硬核壁壘的清醒配置 ▋

那位在十天內清空 Airbnb 持股的美股分析師，給予所有女性投資人最寶貴的啟示在於：真正的智慧不是證明自己永遠正確，而是在發現邏輯前提不復存在時，擁有壯士斷腕的決斷力。對於渴望在財務上建立絕對安全感的現代女性而言，妳必須徹底打破對單一模式的盲目信仰，學會用嚴苛的商業眼光，為自己的投資部位建立起真正不可替代的硬核防禦。

首先，必須建立獨立客觀的資本檢視機制，果斷割捨缺乏定價權的平庸部位。

依據證券交易法第二十條與第三十六條所彰顯的資訊充分揭露精神，投資人應定期檢視企業的營業利益率、研發費用轉化率與資本支出回報率。當一家公司的營收高度依賴中介抽成，卻無法在技術演進中築起專利高牆或實體網絡時，這種企業的商譽資產隨時面臨被市場重估並認列減損的風險。聰明的女性懂得穿透財報的亮麗包裝，不再為那些缺乏硬資產支撐的故事買單，而是將資本聚焦於掌握稀缺資源、具備高轉換成本與強大抗替代能力的本質標的之上。

更進一步的策略，在於建構具備全天候抗風險能力的獨立投資架構。女性在累積資產的過程中，應嚴格區分戰略防守部位與戰術進攻部位。屬於個人長期生活保障的核心資本，應置於具備高流動性、穩定現金配息能力且受法規高度保護的高評等標的；而用於追求超額報酬的部位，則必須設定嚴格的再平衡紀律與停損界線。當妳的投資組合不再單押於某個特定商業模式，妳才能在市場風雲變色之際，永遠保有一份從容應對的餘裕。

▋獨立與自主的真諦：用理性資本建構無法被動搖的底氣 ▋

很多女性常常誤以為，展現理財能力意味著要成為天天盯盤、精準預測行情的投機高手。

然而投資的真諦，從來不是在市場的喧囂中證明自己的聰明，而是學會用清醒的理性守護自己的生活選擇權。當妳在金錢世界裡學會了不再依附於他人的推薦、不再被表面的光環所迷惑，妳才算真正擁有了主導自己命運的實質力量。

Meta Muse 對傳統中介平台的無情穿透告訴我們，這個世界沒有任何一種安穩是能夠坐享其成的。過去奏效的公式，在明天可能成為致命的陷阱。女性在個人的資產負債表上，必須學會成為自己最嚴格的風控長。

不要害怕賣出虧損的標的，不要對打破過往的習慣感到不捨。當妳勇敢清空那些已經失去護城河的舊信仰，將資金重新導向真正能為妳創造穩定價值與抗風險屏障的優質資產時，妳才能在瞬息萬變的時代巨浪中，優雅而堅定地活出屬於自己的從容人生。



我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是鼓吹冷血放空的市場投機客，但有些想法，想跟你分享。


【本篇法條附錄】：信託法第 1 條、第 9 條、民法第 1030 條之 4、第 1030 條之 5、證券交易法第 20 條、第 36 條、商業會計法第 43 條。

精華 FAQ

  • 核心啟示是：當新技術能直接連到源頭、削弱中介抽成時，原本看似穩固的平台護城河會迅速失效，投資人應重新評估其定價權與商業模式的持久性。

  • 文章認為，長抱若建立在情感依附、沉沒成本與逃避認錯上，就不是真正的價值投資；市場只看未來現金流與競爭力，不會為過去投入買單。

  • 作者建議先檢視標的是否具備定價權、技術壁壘與抗替代性，再把核心資本放在高流動、穩定且受保護的資產，並為進攻部位設停損與再平衡紀律。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#女性 #臉書 #股票 #訂房 #投資 #Airbnb

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2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#台北 #家庭 #退休金 #繼承房子有貸款 #有房貸的房子 贈與

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《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊

2026-10-09 20:22 女子漾／編輯張念慈
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。
《Doctor X》金智媛挑戰《派遣女醫X》！8部翻拍韓劇口碑一次看 許光漢變安孝燮、阮經天變朴敘俊。

金智媛要接下米倉涼子的招牌手術刀了！新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》翻拍日劇《派遣女醫X》，讓經典翻拍話題再度受到關注。其實從《想見你》《敗犬女王》到《Mother》，不少熟悉的日劇、台劇早已推出韓國版本，有的靠演技讓人哭到停不下來，有的則引發原版粉絲激烈比較。

編輯推薦

文章目錄

1.金智媛挑戰《派遣女醫X》，從百貨女王變天才外科醫師

米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供
米倉涼子「派遣女醫X」。圖／WAKUWAKU JAPAN提供

2012年起播出的日劇《派遣女醫X》，由米倉涼子飾演大門未知子，主要卡司包括內田有紀、岸部一德。女主角不愛結群、不向權力低頭，以高超醫術挑戰醫院體制，「我不會失敗」成為招牌台詞。

《Doctor X》。圖片來源：SBS
《Doctor X》。圖片來源：SBS

韓版《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛、李姃垠、孫賢周、金宇碩演出。金智媛飾演天才外科醫師桂水晶，進入腐敗的大學醫院後，以實力對抗權力結構。

2.《走進你的時間》：安孝燮接棒許光漢，穿越愛情掀起比較潮

「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台
「想見你」劇照。圖片來源：衛視中文台

原版為2019年台劇《想見你》，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演；2023年韓版《走進你的時間》則由全汝彬、安孝燮、姜勳主演。

《走進你的時間》劇照來源:Netflix
《走進你的時間》劇照來源:Netflix

韓版保留穿越、雙重身分與懸疑結構。全汝彬飾演的韓俊熙思念已逝男友，聽著卡帶意外回到1998年，成為另一名少女，並遇見與男友長得一模一樣的男孩。台版的伍佰〈Last Dance〉，也換成徐志源〈收集我的眼淚〉。

觀眾反應呈現分歧。部分未看過台版的觀眾肯定浪漫氛圍與懸疑故事；原版粉絲則在意青春感、角色辨識度與情感鋪陳。安孝燮成年後的長髮鬍子造型，更成為當時的熱門討論。喜歡穿越愛情的人，可以看兩版如何用不同歌曲，喚起同一份思念。

3.《命中注定我愛你》：張娜拉哭戲有感，張赫演出不同總裁魅力

阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供
阮經天(左)與陳喬恩主演的台版「命中注定我愛你」。圖╱三立提供

原版為2008年同名台劇，由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演；2014年韓版由張娜拉、張赫、崔振赫、王智媛主演。

《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC
《命中注定我愛你》。圖片來源： MBC

陳喬恩、阮經天演紅的「便利貼女孩遇上富家少爺」，到了韓版由張娜拉、張赫接棒。善良又不擅拒絕別人的金美英，與富家繼承人李健意外共度一夜，因懷孕走進婚姻，兩人從尷尬相處逐漸產生感情。

韓版的看點在於喜劇與虐心情節交錯。張娜拉的脆弱感與哭戲獲得肯定，張赫誇張的笑聲與表演則有人喜歡、有人覺得浮誇。兩人也拿下2014年MBC演技大賞最佳情侶獎，讓這段先婚後愛留下辨識度。

4.《魔女的戀愛》：韓版《敗犬女王》，朴敘俊年下男魅力登場

敗犬女王 圖／三立提供
敗犬女王 圖／三立提供

原版為2009年台劇《敗犬女王》，主要演員包括楊謹華、阮經天、溫昇豪；2014年韓版《魔女的戀愛》，則由嚴正化、朴敘俊、韓載錫演出。

台版由楊謹華飾演拚命工作的單無雙，與阮經天飾演的盧卡斯談起姐弟戀；韓版則由嚴正化飾演39歲女記者，遇上朴敘俊飾演的25歲打工達人，重新面對感情與過往傷痛。

圖片來源／魔女的戀愛官網
圖片來源／魔女的戀愛官網

角色年齡差從台版的8歲拉大到14歲，成為韓版討論焦點。PTT觀眾心得中，有人被朴敘俊的體貼與嚴正化戀愛時的可愛模樣圈粉，也有人對兩人的搭配不太能投入。喜歡成熟姊姊與溫柔年下男組合，這部值得放進片單。

5.《Mother》：李寶英、許律演出催淚母女，拿下百想最佳戲劇

《Mother》日劇劇照。
《Mother》日劇劇照。

原版為2010年同名日劇，由松雪泰子、蘆田愛菜主演；2018年韓版主要演員包括李寶英、許律、李慧英。故事講述代課老師發現小女孩遭受虐待，決定帶她逃離原生家庭。兩名沒有血緣關係的人，逐漸建立母女般的依戀，故事也延伸到不同女性的母職與生命經驗。

韓劇《Mother》韓版海報。圖片來源：CHOCO TV
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PTT觀眾心得中，有原版粉絲肯定韓版把家庭支線補得更完整，並讚賞許律與蘆田愛菜各自不同的表演。韓版獲得第54屆百想藝術大賞最佳戲劇，許律拿下女子新人演技獎，並入選首屆坎城國際影集節正式競賽。想看演技與情感層次，這部很有說服力。

6.《從天而降的一億顆星》：徐仁國接下木村拓哉角色，危險愛情後勁強

《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博
《從天而降的一億顆星》。圖片來源：微博

原版為2002年日劇《從天而降的一億顆星星》，主要演員包括木村拓哉、深津繪里、明石家秋刀魚；2018年韓版由徐仁國、庭沼珉、朴星雄主演。日版將愛情與案件、身世祕密交織；韓版同樣圍繞一名難以看透的男子與帶著傷痛的女子展開。兩人逐漸靠近，女方的刑警哥哥卻對這段關係抱持警戒，讓浪漫始終籠罩著不安。

從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN
從天而降的一億顆星星。圖片來源：tvN

韓版重新處理原作部分敏感設定，徐仁國的神祕氣質與庭沼珉細膩的情緒表演，獲劇評人Jae-Ha Kim肯定。結局則讓部分觀眾難以接受，劇評人認為符合角色處境。這部適合喜歡陰鬱懸疑與虐心愛情、願意慢慢追尋人物祕密的觀眾。

7.《女王的教室》：高賢廷接棒天海祐希，小學生演技同樣搶戲

天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。
天海祐希2005年時因主演《女王的教室》。

原版為2005年同名日劇，主要演員包括天海祐希、志田未來、福田麻由子；2013年韓版由高賢廷、金香起、金賽綸、徐信愛等人演出。日版天海祐希飾演的阿久津真矢，是讓學生聞風喪膽的老師；韓版由高賢廷演出馬老師，以嚴厲規則與差別待遇管理班級。孩子們在競爭、排擠與壓力中，逐漸學會反思及團結。

《女王的教室》。圖片來源：MBC
《女王的教室》。圖片來源：MBC

金香起、金賽綸、徐信愛等童星的表演是韓版亮點。PTT心得有人肯定新增的家庭故事與友情支線，認為童星演技催淚；也有人更喜歡天海祐希的壓迫感，或無法認同劇中的教育方式。兩版都能帶出對成績至上、校園霸凌與教育權力的討論。

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8.《Legal High》：晉久挑戰堺雅人毒舌律師，翻拍爭議也很有話題

《王牌大律師 Legal High》
《王牌大律師 Legal High》

原版為2012年日劇《王牌大律師 Legal High》，由堺雅人、新垣結衣主演；2019年韓版主要演員包括晉久、徐恩秀、尹博。

日版以毒舌律師與熱血菜鳥的衝突，製造法庭攻防與喜劇效果。韓版保留重視勝訴與報酬的天才律師，遇上堅持正義的新手律師設定，加入韓國社會議題與懸疑情節。

韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV
韓版《王牌大律師 Legal High》。圖片來源：LINE TV

這部的口碑較有爭議。《澎湃新聞》劇評批評新增情節拖慢節奏，削弱原版喜劇特色；也有觀眾心得肯定晉久的表現，但不滿後段角色走向。若喜歡律政題材，可比較兩版如何處理「贏得官司」與「實現正義」之間的矛盾。

#韓劇 #金智媛 #安孝燮 #阮經天 #朴敘俊 #米倉涼子 #派遣女醫X #Doctor X

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2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
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有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

編輯推薦

高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
圖片來源：微博@演員艾米

雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

高智商星座3.天蠍座：不愛炫耀，真正厲害的是洞察力

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

他們很擅長從細節看出問題背後的原因，也習慣先思考再行動。當環境越複雜，天蠍反而越容易冷靜下來，找到最適合自己的方向。這種深度思考與觀察能力，也讓他們常常能看到別人忽略的地方。

#星座生肖 #星座運勢

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拒絕傻白甜！女主「高智商逆襲」陸劇TOP6：《蘭香如故》宅鬥超精彩、《桃花映江山》全員狠人！

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2026-10-06 11:15 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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女孩們，是不是看膩了總是需要男主拯救的傻白甜？近期陸劇圈掀起一股「大女主逆襲爽劇」熱潮，女主角們不僅雙商在線，更是憑藉滿腹計謀與手腕，絕地反殺把一手爛牌打出王炸！這次就為大家盤點6部「女主高智慧逆襲」的必看陸劇，不僅有熱播中的《蘭香如故》，還有討論度極高的《桃花映江山》，保證讓你看得大呼過癮！

文章目錄

推薦陸劇1. 《蘭香如故》

譚松韻劉學義主演的《蘭香如故》，改編自人氣小說《蘭香緣》。講述大學士府長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾），在家族慘遭滅門後死裡逃生，頂替三等丫鬟「許蘭香」的身份進入林府。她不甘屈服於命運，憑藉著高超的智謀與機敏，在波譎雲詭的世家後宅中步步為營，不僅贏得林府上下的敬重，更成功晉升為當家主母，替家族洗刷冤屈，宅鬥逆襲劇情真的超過癮！

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推薦陸劇2. 《桃花映江山》

喜歡權謀交鋒的絕對不能錯過！孟子義與劉學義主演的《桃花映江山》，講述北苑國和親公主姜桃花（孟子義 飾）遭人陷害，於是她將計就計，委曲嫁給心狠手辣的祈國左相沈在野（劉學義 飾）。兩人在危機四伏的局勢中互相算計，最後卻在一次次的生死相護中先婚後愛。姜桃花絕頂聰明、見招拆招，與男主勢均力敵的過招簡直張力拉滿！

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推薦陸劇3. 《墨雨雲間》

說到逆襲爽劇，怎麼能少了吳謹言的《墨雨雲間》！女主角薛芳菲在慘遭活埋後，借用相國千金姜梨的身份重返京城。她不僅能言善道，更是精通佈局算計，一步步扳倒仇家。看她一關關手撕反派，痛快程度絕對是天花板級別，也成為許多觀眾心中的大女主爽劇標竿！

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推薦陸劇4. 《惜花芷》

由張婧儀主演的《惜花芷》，講述世家千金花芷在家族慘遭抄家、男丁全數流放後，不得不挺身而出。她憑藉出色的經商頭腦，帶領滿門女眷從做點心、經營店舖開始，一路還清債務並撐起整個家族。看著女主從藏拙的小姐蛻變成獨當一面的當家人，事業腦全開，充滿女性成長的勵志感動。

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推薦陸劇5. 《知否知否應是綠肥紅瘦》

趙麗穎在《知否》中飾演的盛明蘭，絕對是高智商女主的經典代表！自幼失去母親的她，深知在深宅大院中必須隱藏鋒芒，凡事看破不說破。她善於觀察長輩態度與分析局勢，遇到危機總能選擇代價最小、對自己最有利的做法，最終成功逆襲成為侯門主母，智商與情商都令人大喊佩服。

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推薦陸劇6. 《寧安如夢》

喜歡「惡女重生」設定的千萬別錯過！由白鹿、張凌赫主演的《寧安如夢》，講述女主角姜雪寧（白鹿 飾）前世為了當上皇后不擇手段，卻落得被逼自刎的悲慘下場。獲得重生機會的她雙商持續在線，帶著前世的記憶與心機，步步為營地避開曾經的死局。她不僅巧妙化解家族危機，更在複雜的權謀鬥爭中游刃有餘地保護身邊的人，用極高明的手段洗心革面、逆轉命運，絕對是讓人拍案叫絕的極致爽劇！

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#譚松韻 #大女主 #劉學義 #蘭香如故 #桃花映江山 #宅鬥逆襲劇情 #陸劇推薦2026

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原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

原著超毀三觀！丞磊、徐若晗《玉簟秋》開播，人物介紹、6大亮點搶先看

2026-10-12 17:00 女子漾／編輯周意軒

軍閥少帥遇上清寒女學生，這場戀愛從一開始就危險重重！丞磊徐若晗主演的民國陸劇《玉簟秋》於10月12日開播，從刺殺疑案、身分差距到多角感情糾葛，讓男女主角才剛相遇，就被捲進難以脫身的愛恨漩渦。原著的極端虐戀情節也成為討論焦點，但小說有多瘋、劇版會改多少，可得分開看！

《玉簟秋》劇情介紹

徐若晗飾演的葉平君家境清寒，為了籌措母親的醫藥費，前往湘西會館工作。沒想到上班第一天，就捲入刺殺虞家五少虞昶軒的風波，連自己也被當成嫌疑人。

為了洗刷冤屈，葉平君與虞昶軒立下十日內找出真兇的賭約。原本只想救母、自保的她，就此與這位難以捉摸的少帥產生交集。隨著兩人越走越近，青梅竹馬江學廷的歸來，又讓這段關係變得更加複雜。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》人物介紹

丞磊飾演虞昶軒：強勢少帥，偏偏遇上不肯低頭的她

虞昶軒是虞家五少，也是與葉平君捲入刺殺事件的關鍵人物。桀驁、強勢的他，習慣掌握局面，卻遇上一位有自己的想法、敢與他周旋的女學生。這個角色的看點，就在於他如何面對自己無法輕易掌控的人與感情。當少帥的權勢碰上葉平君的堅持，兩人的相處自然少不了試探與交鋒。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

徐若晗飾演葉平君：為救母闖入險局，努力守住人生選擇

葉平君的故事從救母開始。經濟壓力讓她走進會館，一場刺殺案又將她推向虞昶軒，生活接連出現意料之外的變化。面對身分懸殊的少帥，她必須一邊尋找脫困的方法，一邊處理逐漸滋生的感情。從清寒女學生被迫走進權勢世界，她如何保住自己的意志，是追劇時值得關注的主線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

劉冬沁飾演江學廷：青梅竹馬歸來，感情局勢再添變數

江學廷與葉平君從小一起長大，歸國後在軍中任職。他的出現，讓葉平君與虞昶軒之間多了一段無法忽略的過往。熟悉的青梅竹馬，是否仍是記憶中的那個人？這條人物線讓感情糾葛多了幾分懸念。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

郭宇欣飾演陶紫宜：富家千金加入，愛而不得埋下危機

郭宇欣飾演的陶紫宜是一位富家千金，對虞昶軒的感情，讓她成為這場愛恨關係中的重要變數。相較於葉平君，她擁有截然不同的成長環境與處事方式。當心意得不到回應，陶紫宜會如何面對失落，又會如何影響男女主角的關係，是這個角色的戲劇重點。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點1：十日破案賭約，戀愛還沒開始就先拚命

《玉簟秋》的開場直接把女主角推進危機。葉平君與虞昶軒的交集，建立在刺殺案與嫌疑之上，兩人首先要處理的，就是眼前的生存難題。十日破案的期限，也讓角色有了必須持續接觸的理由。她要證明清白，他要查出真相，合作之中又藏著戒心，替後續的感情發展埋下引線。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點2：丞磊、徐若晗上演「對抗路CP」

從官方釋出的預告與花絮來看，兩人的互動主打試探、衝突與曖昧，包含耳垂吻、近距離交鋒等片段，讓「想靠近又不肯認輸」的氣氛成為宣傳重點。喜歡看男女主角互相過招的觀眾，可以留意兩人如何從帶著目的接近，逐漸變成會被對方牽動情緒。比起單看親密戲，這段關係中誰先卸下戒心，同樣值得追。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點3：青梅竹馬、富家千金加入，人人都有自己的執念

江學廷帶來葉平君的過往，陶紫宜則讓虞昶軒面臨另一段感情糾葛。幾個人的關係交錯，也讓男女主角的選擇無法只考慮彼此。尤其在軍閥割據的背景下，身分、利益與感情相互牽動。有人想留住愛，有人想掌握局勢，同一個決定，可能同時改變好幾個人的命運。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點4：原著「超毀三觀」話題，讓改編尺度受到關注

少帥愛上女學生的設定看似浪漫，《玉簟秋》原著卻藏著讓人倒抽一口氣的虐戀情節！小說改編自作家靈希「民國三部曲」之一，虞昶軒對葉平君的感情伴隨強烈占有欲，囚禁、強制愛等橋段，也讓這段關係充滿壓迫感。加上青梅竹馬江學廷介入，感情與權勢相互糾纏，背叛、算計與誤會接連發生，讓女主角一步步陷入困境。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點5：劇版主打亂世攜手，結局不能照小說猜

先別急著替丞磊、徐若晗這對CP心碎！《玉簟秋》小說帶有濃厚悲劇色彩，男女主角在傷害、誤會與愛恨糾葛中付出慘痛代價；劇版官方簡介則強調，虞昶軒與葉平君將突破阻隔，在戰火與命運洪流中堅定攜手，讓家國、信仰成為感情線之外的重要主題。

《玉簟秋》　圖片來源：微博
《玉簟秋》　圖片來源：微博

《玉簟秋》亮點6：張豐毅、徐帆等演員加盟，感情戲之外還有權勢角力

除了丞磊、徐若晗，《玉簟秋》演出陣容還包括王麗坤、代雲帆、劉冬沁、張雲龍、張豐毅、周潔瓊、昌隆、徐帆、郭宇欣與徐正溪。在這個身分與權勢影響人生選擇的故事裡，長輩、家族與各方人物的介入，都可能讓男女主角的處境更加棘手。

《玉簟秋》播出資訊
首播日期：2026年10月12日
集數：40集
主演：丞磊、徐若晗
改編原著：靈希同名小說《玉簟秋》
中國播出平台：湖南衛視、芒果TV
線上觀看：芒果TV；愛奇藝
#丞磊 #徐若晗 #玉簟秋 #陸劇片單 #陸劇推薦

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