2026-10-05 10:50 網路溫度計DailyView
第九屆網路口碑之星名單公開！從餐飲、航空到職業賽事 5大「觀光休閒領域」得主曝光
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《網路溫度計DailyView》舉辦第9屆網路口碑之星頒獎。
- 重點二：觀光休閒領域共5家得主，涵蓋航空、餐飲與職業賽事。
- 重點三：評選依近1年聲量與實踐表現，分策略卓越與領航創新獎。
《網路溫度計DailyView》
年度口碑榜單揭曉！大數據股份有限公司旗下《網路溫度計DailyView》於29日舉辦「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮，這次以「AI共好（AI for Good）」為年度主題，表彰各大卓越優秀的企業或團體。本次評選範圍分為ESG永續發展、觀光休閒、生活消費三大領域，共計14個產業類別、27家品牌企業。其中，「觀光休閒領域」涵蓋航空公司、連鎖餐飲集團、職業賽事等3大產業主題。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，觀察近一年（2025/7/1至2026/6/30）聲量趨勢與實踐表現，最終從眾多競爭者中選出5間最具代表性的得主，並依表現分為「策略卓越獎」與「領航創新獎」兩大類別。值得注意的是，入選者除了具備一定的網路聲量，也須在口碑表現與品牌行動上展現亮眼成果。究竟今年有哪些品牌與團體脫穎而出？以下將公開「觀光休閒領域」完整得獎名單，並整理各大企業的得獎感言。
日本航空
《網路溫度計DailyView》
觀光休閒｜航空公司｜策略卓越獎
非常榮幸能繼2025年後，於2026年再度榮獲《網路溫度計DailyView》「第九屆網路口碑之星」的肯定。這份榮耀屬於日本航空全體團隊，更屬於每一位在網路上分享搭乘體驗、給予我們支持與建言的廣大旅客。面對航空市場的快速變化，日本航空將秉持「傳統傳承與數位創新（Heritage & Innovation）」並重的心法。我們不會因為科技的進步而忽視人情的溫暖，也不會因為堅守傳統而停止創新的腳步。
展望未來，日本航空將繼續以最高標準的「安全」為基石，深耕ESG永續發展、無障礙共融體驗與DX數位轉型，致力於成為「世界上最受旅客喜愛、首選的航空公司」。我們期待繼續陪同每一位旅客，飛往更美好的未來。
下圖為數位發展部數位產業署童明慧主秘頒發「策略卓越獎」，由日本航空台灣營業處副理蕭芳倫（右）代表領獎。
路易莎
《網路溫度計DailyView》
觀光休閒｜連鎖餐飲集團｜策略卓越獎
很榮幸能獲得這份肯定。對路易莎而言，這不只是對品牌規模與成長的肯定，更是對我們多年來持續創新、勇於轉型的一份鼓勵。從單一咖啡品牌出發，到今天發展已經超過10個子品牌、逾600家門市，我們始終希望回應消費者不斷改變的生活需求，從咖啡延伸到全時段餐飲，也透過更多新品牌，持續探索多元的生活餐飲場景。同時，我們也積極推動數位整合，串聯門市、供應鏈與營運管理，希望在品牌快速成長的同時，讓整體經營更有效率、更具韌性。
我們也一直相信，企業的成長不只來自數字，更來自每一位夥伴。從友善職場、彈性工作安排，到員工背著孩子上班的畫面意外獲得超過463萬次瀏覽，都讓我們再次感受到，真正能被消費者記住的，往往是品牌背後對「人」的理解與溫度。這次獲獎要特別感謝一路支持路易莎的消費者、所有第一線夥伴，以及陪伴我們轉型與成長的合作夥伴。未來，我們也會持續以創新為動力、以人為核心，讓台灣本土餐飲品牌不只是做得更大，更能走得更長、更穩。
下圖為數位發展部數位產業署童明慧主秘頒發「策略卓越獎」，由路易莎外送策略資深經理林智健 （右）代表領獎。
漢來美食
《網路溫度計DailyView》
觀光休閒｜連鎖餐飲集團｜領航創新獎
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由漢來美食行銷企劃部副總經理吳若寧（右）代表領獎。
樂天桃猿
《網路溫度計DailyView》
觀光休閒｜職業賽事｜策略卓越獎
下圖為數位發展部數位產業署童明慧主秘頒發「策略卓越獎」，由樂天桃猿台灣樂天棒球隊營運長魏鴻斌（右）代表領獎。
味全龍
《網路溫度計DailyView》
觀光休閒｜職業賽事｜領航創新獎
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由味全龍職業棒球隊營業總監程韋仁 （右）代表領獎。
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精華 FAQ
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本次觀光休閒領域共選出5家得主，橫跨航空公司、連鎖餐飲集團與職業賽事3大主題，反映不同產業在網路聲量與口碑表現上的代表性。
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評選依據為近1年、也就是2025/7/1至2026/6/30的聲量趨勢與品牌實踐表現，並綜合口碑成果、網路討論度與企業行動，選出最具代表性的品牌。
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策略卓越獎由日本航空、路易莎與樂天桃猿獲得；領航創新獎則由漢來美食與味全龍拿下，顯示它們在經營策略與創新表現上皆受到肯定。