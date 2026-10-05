第九屆網路口碑之星ESG永續發展名單公布！鴻海、遠百等10家得主如何讓永續有感

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第9屆網路口碑之星ESG永續發展獎公布10家得主。

第9屆網路口碑之星ESG永續發展獎公布10家得主。 重點二： 鴻海、彰銀、遠百等企業強調聆聽網路聲量與回應期待。

鴻海、彰銀、遠百等企業強調聆聽網路聲量與回應期待。 重點三：多家得主將AI應用於永續、服務與公益行動。

《網路溫度計DailyView》

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買房時留意節能與居住安全、購物時選擇更環保的商品與服務、使用金融服務時重視資訊透明，ESG看似離日常很遠，其實早已出現在許多生活選擇中。隨著AI加速發展，永續也有了更多新的實踐方式，從企業營運到公益服務，都開始思考科技還能帶來哪些改變。

「2026第九屆網路口碑之星」ESG永續發展領域共有10家企業及組織獲獎，包括鴻海、彰化銀行、遠東百貨、華山基金會等。從科技、金融到居住與公益，今年有哪些得主受到肯定？他們又如何看待網路聲量、AI與永續？一起從得獎感言看見10家得主的實踐與下一步。

華邦電子

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ESG永續發展｜科技、電子及工業｜策略卓越獎

下圖為數位發展部數位產業署主任秘書童明慧頒發「策略卓越獎」，由華邦電子法人關係部經理鄧紹康（右）代表領獎。

鴻海精密工業

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ESG永續發展｜科技、電子及工業｜領航創新獎

我們很榮幸獲得這個獎，對鴻海精密工業而言，肯定的不只是企業本身，更包括每一位投入永續工作的同仁與合作夥伴。從節能減碳、員工照顧與職場安全，到供應鏈責任與公司治理，都是不同團隊長期累積的成果。

面對網路上的各種聲音，鴻海也有一個很直接的比喻。企業熟悉如何依照客戶規格完成產品，但社會期待並不會有人整理成規格表交到企業手中，因此更需要主動傾聽。對鴻海來說，客戶是永續進步的推力，政府法規是必須守住的底線，投資人關注企業長期經營與價值，大眾的聲音則讓企業理解社會期待。

網路討論也成為重要的交流窗口。「收到肯定，是對我們的鼓勵；收到建議或質疑，就了解問題、持續改善，用實際行動來回應。」鴻海認為，獎項的意義不只是讓努力被看見，也能在與外界交流的過程中持續改善、累積信任。

隨著AI與智慧城市發展，鴻海與一般民眾生活的距離也愈來愈近。未來將持續深化AI在能源管理、碳排追蹤、人才發展及智慧製造等永續議題上的應用。由於鴻海本身也參與AI基礎設施製造，因此AI發展與能源效率之間如何取得平衡，也是接下來關注的方向。

鴻海提出「永續經營＝EPS＋ESG」，並以自身擅長將技術從樣品推進至量產的經驗為例，希望把已驗證有效的永續做法擴大至更多廠區與供應鏈。企業成長的同時，也期待讓員工工作更安心、合作夥伴共同進步，社區與城市都能感受到改變。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由鴻海精密工業永續委員會推動辦公室經理黃奕誠（右）代表領獎。

彰化銀行

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ESG永續發展｜金融｜策略卓越獎

「網路聲量就像一面鏡子。」彰化銀行表示，很榮幸獲得「2026第九屆網路口碑之星」ESG永續發展金融類獎項，這份榮耀不只是對永續行動的肯定，也代表社會大眾逐漸對永續金融產生更深入的理解與認識。

金融業在永續發展中扮演關鍵角色，除了自身營運，更重要的是發揮金融正面影響力，進一步影響客戶與社會。彰化銀行依循「4C永續願景」，從科學減碳、責任投資、盡職授信與普惠金融出發，持續從環境、社會及公司治理三大面向深化永續作為。

對彰化銀行而言，網路聲量也是持續傾聽客戶及社會聲音的重要管道，可以藉此了解市場需求、客戶屬性及發掘機會，再轉化為持續前進的動力。目前透過LINE、Facebook、YouTube及Instagram等社群媒體發布貼文、影片與短影音，傳遞金融知識及防詐觀念，除了增加大眾的金融基本概念，也希望提升社群使用者對彰銀的認識度、好感度與形象認同。

社群上的互動也會進一步連結實際金融服務。彰化銀行希望增加使用者造訪線上或實體通路申辦服務的意願，同時持續蒐集網路回饋，將意見納入金融商品、服務及治理改善，優化客戶在線上與實體通路的互動歷程，進一步促進業務發展、深化客戶關係，打造「嵌入客戶生活中的金融服務」。

未來，彰化銀行將持續厚植永續治理韌性，朝「亞太優質的國際金融好夥伴，創造智慧金融與永續價值」的願景前進，以永續價值帶動企業營運發展。

下圖為數位發展部數位產業署主任秘書童明慧頒發「策略卓越獎」，由彰化銀行秘書處處長李惠玲（右）代表領獎。

凱基金控

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ESG永續發展｜金融｜領航創新獎

「聲量會改變，信任要長久；我們更在意的，是讓每一次被看見，都值得被相信。」這次獲獎，對凱基金控來說，每一次被討論，都是一次與社會對話的機會；每一個聲音背後，也都代表一份期待。網路聲量除了是數據，更是最直接的回饋，讓企業知道社會大眾真正關心什麼，也提醒自己在永續這條路上，如何做得更深入、更到位。

這份肯定，是鼓勵也是責任，更是下一步的起點。從環境、人才到社會參與，凱基金控將持續運用金融影響力回應真實需求，讓ESG不只是品牌說出的理念，而是大家真正感受得到的行動。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由凱基金控品牌公關處資深協理顏嘉璐（右）代表領獎。

將捷建設

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ESG永續發展｜建設公司｜策略卓越獎

對將捷建設來說，獲獎最大的意義「不是多一座獎」，而是外界開始從實際產品、服務和公開資訊中，看見這幾年將ESG從理念逐步落實在建案與生活裡的努力。

網路也是將捷重要的利害關係人回饋管道，購屋者會討論施工品質與售後服務，住戶會反映社區使用經驗，產業與媒體則會檢視綠建築、都更、供應鏈、全齡友善是否真正做出成果。這些聲音都能幫助企業檢視品牌承諾與使用者感受之間有沒有落差。

近年將捷持續建立多元溝通機制，包括客戶滿意度調查、將捷Go App、集團官網及建設客服專線，也透過社群平台、網路消息與媒體報導，持續與社會大眾及利害關係人溝通。

面對台灣在2026年進入超高齡社會，以及人老、屋老與氣候變遷等課題，將捷希望從地產建築本業出發，把綠建築、建築能效、耐震安全、全齡通用設計與智慧生活服務整合在一起，提供每個人在不同人生階段都能安心生活的基礎設施。

將捷也正逐步朝「全齡友善生活整合集團」發展，希望未來外界談到將捷時，想到的不只是建築，而是一家願意把安全、節能、健康，以及不同世代的居住與生活需求，納入產品與長期營運計畫的永續企業。

下圖為數位發展部數位產業署主任秘書童明慧頒發「策略卓越獎」，由將捷集團品牌長張淑惠（右）代表領獎。

冠德建設

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ESG永續發展｜建設公司｜領航創新獎

很感謝「網路口碑之星」以及所有消費者、合作夥伴與社會大眾給冠德的肯定。對冠德建設而言，這個獎項特別有意義，因為它反映的不只是企業自己說了什麼，也包括這一年來社會實際怎麼討論冠德、怎麼感受企業所做的事情。

冠德將「網路聲量」視為一種即時的品牌信任指標，而不只是曝光KPI。聲量高不代表所有人都稱讚，真正重要的是大家為什麼談論、在意什麼，以及企業有沒有能力聽懂這些聲音。從建築品質、施工、交屋、售後服務，到永續與居住體驗，網路上的討論都是重要的外部回饋。

未來，冠德希望更有系統地把這些外部聲音帶回產品規劃、工程管理、客服及永續策略，讓「聽見市場」最後能變成「改變產品」。

一棟建築從設計、材料選擇、施工、碳盤查、BIM，到交屋後的設備維護，其實已經累積大量資料，只是這些資訊往往分散在不同階段與專業中。未來冠德希望進一步串接低碳建材來源與碳足跡、重要施工品質紀錄、BIM設備資訊、設備生命週期、維修保養，甚至實際能源表現，讓建築不同階段的資訊能夠彼此連結。

建築完工、住戶入住後，服務也沒有結束。冠德自創立之初即提出「永久售後服務」，今年再進一步推出「LINE＋AI＋CRM一站式智能客服」，讓對建築全生命週期的重視，不只停留在工程面，也延伸至從售前到售後的服務。

這也是冠德對本屆「AI共好」的理解，「科技最後不是讓建築變得更複雜，而是讓人住得更安心、更透明，也讓一棟建築可以被好好照顧更久。」

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由冠德建設資深副總經理華鵬龍（右）代表領獎。

遠東百貨

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ESG永續發展｜居家生活消費｜策略卓越獎

很高興遠東百貨獲得「網路口碑之星」ESG永續發展領域的肯定。對遠百而言，這份肯定不只在於企業做了多少永續專案，更重要的是這些行動有沒有真正被消費者看見、感受到，甚至願意一起參與。

百貨是最貼近生活的產業之一，每天都與顧客、品牌、供應商和社區互動。從節能、綠建築、雲端發票，到空瓶回收、舊衣回收與公益活動，遠百希望永續不是遙遠的ESG概念，而是大家在生活中看得到、用得到，也願意參與的事情。

其中，遠百與ELLE合作，在全台11家分店設置美妝空瓶回收站，讓顧客在原本的購物過程中，就能多一個參與回收的方式；各店長期舉辦捐血、舊衣回收及公益活動，也累積許多持續參與的顧客。

「真正好的永續，不是讓消費者多做一件事，而是讓好的選擇變得更容易。」遠百觀察，消費者不會因為企業說自己很永續，就因此認同這個品牌，更在意的是企業是不是長期在做，以及所做的事情和自己的生活有沒有真正連結。

「ESG真正累積的不是短期流量，而是長期信任。」只要永續做得夠生活化、夠簡單，而且持續投入，消費者其實願意回應。未來遠百也會繼續把永續做得更貼近生活，讓它真正成為零售服務的一部分。

下圖為數位發展部數位產業署童明慧主任秘書頒獎，由遠東百貨協理王明倫（右）代表領獎。

信義房屋

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ESG永續發展｜居家生活消費｜領航創新獎

感謝「網路口碑之星」的肯定，對信義房屋而言，這份榮譽是社會大眾對長期堅持誠信經營與透明服務的真實見證。從創業之初，信義房屋就將永續經營放在各項決策的核心，率先推動「不動產說明書」，促進資訊透明化並帶動產業標準提升，之後也陸續推出各項交易保障制度，守護消費者權益，打造安心的房產交易流程。

面對未來的永續趨勢，信義房屋已連續12年獲得公司治理評鑑前5％的肯定，也將把這份好評價轉化為持續前進的動力。未來除了深化治理基礎，也會持續結合環境減碳與社區共好的行動，秉持「先義後利」的精神，推動房地產業朝更透明、更負責任的方向發展，為消費者帶來值得信任的服務體驗。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由信義房屋副總經理信泓浚（右）代表領獎。

華山基金會

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ESG永續發展｜公益團體｜策略卓越獎

非常感謝評審與廣大網友的肯定，對華山基金會而言，這份榮譽不只屬於華山，也屬於每一位在網路上為弱勢長輩轉發訊息、關注議題的愛心大眾。在ESG的發展下，孤老照顧是社會安全網重要的一環，這座獎項既是肯定，也是持續投入服務的責任。

對華山來說，網路聲量不是追求流量，而是讓更多人認識「三失」，也就是失依、失能、失智長輩的生活處境與需求。透過分享第一線服務故事與長輩的真實生活，讓社會看見高齡者面臨的不同挑戰，也從中傳遞敬老、孝親的價值，再把線上的「關注聲量」轉化為線下的「行動力」，引導更多人投入義工服務或小額捐款。

目前華山於台澎金馬設有405個愛心天使站，服務近3萬名弱勢長輩，持續推動「在地老化、在家老化、社區互助」。未來將深化關懷訪視、陪同就醫、年節關懷及餐食等免費到宅服務，擴大天使站服務網絡，並串聯社區、義工與企業力量，讓更多長輩獲得適切照顧。

面對AI快速發展，華山也已逐步導入數位應用，從軟、硬體提升工作效能，並運用AI輔助第一線站長掌握長輩需求。「科技帶來便利，但『人』的陪伴才能傳遞溫度。」科技不是取代服務，而是省下時間，讓第一線能更貼近長者、提供符合需求的照顧，讓科技與人力相互加乘，實踐「AI共好」。

下圖為數位發展部數位產業署主任秘書童明慧頒發「策略卓越獎」，由華山基金會副秘書長郭慧明（右）代表領獎。

家扶基金會

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ESG永續發展｜公益團體｜領航創新獎

再次獲得「網路口碑之星」ESG永續發展公益團體肯定，對家扶基金會而言，不只是榮耀，更代表社會長期累積的信任。

家扶在意的網路聲量，不只是討論數字，而是兒少保護、貧窮、居住與親職支持等議題，能否因此被更多人看見，進一步轉化為捐款、志工、企業合作或求助行動。同時，家扶也透過網路回饋了解社會的關注與需求，再將這些聲音帶回服務與倡議工作。

未來，家扶希望結合AI、數據分析、研究及跨界合作，讓服務更貼近家庭需要。在兼顧隱私與資訊安全的前提下，也期待透過科技更早發現需求、加快資源連結。

科技能協助服務更有效率，但社工專業與人的陪伴仍不可或缺。家扶將持續以社工專業與人的陪伴，接住每一個需要幫助的孩子與家庭。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「領航創新獎」，由家扶基金會社會資源處處長林夢萍（右）代表領獎。

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