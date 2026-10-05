第九屆網路口碑之星「生活消費領域」揭曉！12家得主感言一次看

2026-10-05 10:51 網路溫度計DailyView
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《網路口碑之星》以AI共好為主題表彰27家卓越企業。
  • 重點二：生活消費領域共有12家得主，涵蓋多元產業類別。
  • 重點三：得獎品牌強調傾聽網路聲音，從被看見走向被相信。

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AI浪潮從企業效率工具加速走入工作與日常生活，品牌面對的下一道課題，也從有沒有導入AI，走向如何讓AI創造更多人都能受益的價值。大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》於29日舉辦「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮，以「AI共好（AI for Good）」為年度主題，並透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》及AI語意分析，表彰ESG永續發展、觀光休閒、生活消費三大領域，共計14個產業類別、27家表現卓越的企業。

康是美

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生活消費｜連鎖藥妝藥局｜策略卓越獎

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由康是美行銷部部長李天祥（右）代表領獎。

丁丁藥局

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生活消費｜連鎖藥妝藥局｜領航創新獎

連續兩屆榮獲「網路口碑之星」肯定，對丁丁藥局而言，不僅是外界對數位轉型與品牌升級的認可，更記錄了團隊從「看見趨勢」到「落實普惠」的進化歷程。

兩次獲獎對團隊的深層意義：

  • 去年「策略卓越獎」——看見轉型的正確方向： 標誌著丁丁從傳統「婦嬰專門通路」成功延伸至「全年齡社區照護」的戰略確立。透過門市無障礙動線重塑、長照輔具體驗專區，以及初步導入數位化管理，印證了「照顧孩子的同時，也要照顧孩子的照顧者」的跨世代策略方向深獲市場與評審肯定。

  • 今年再次獲獎——「暖科技」與「共好價值」的實踐深化： 如果去年證明了策略的前瞻性，今年則證明了執行的溫度與韌性。團隊真正做到讓 AI 退居幕後放大藥師能耐，並將供應鏈延伸至公共衛生領域，落實了科技與人性並行的承諾。

下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由諾貝兒寶貝股份有限公司企劃與電商處長陳一徹（右）代表領獎。

國泰綜合證券

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生活消費｜數位證券｜策略卓越獎

對國泰證券而言，獲得網路口碑之星代表國泰證券長期以數位方式經營大量數位客戶的成果，已獲得廣大客戶的認同與肯定，更難得的是，這些客戶願意主動在網路上給予國泰證券正面評價。而這些網路聲量，又會轉化為國泰證券持續進步與經營客群的養分，透過網路聲量發現年輕投資人領到ETF股息後容易花掉，進而辨識「股息再投資」需求，最後形成廣受好評的股息再投資服務，這就是國泰證券運用網路聲量的最佳示範。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由國泰綜合證券副總經理呂錦棠（右）代表領獎。

群益金鼎證券

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生活消費｜數位證券｜領航創新獎

對群益而言，這不僅是對品牌網路聲量的肯定，更代表市場與投資人對我們長期投入數位溝通與品牌經營的認同。

近年投資人接收資訊的方式越來越多元，「新聞報導」一直都是大家建立信任、獲取關鍵訊息的起點；而新聞發布之後，更能在社群、討論區與 AI 搜尋中持續發酵，把單一新聞轉化為帶動大家熱烈討論的「口碑聲量」。

當一則優質新聞引發關注後，透過網友的轉發、觀點分享與經驗交流，議題就能在社群平台上層層堆疊、不斷延燒。這種滾動式的傳播效應，不僅能讓原本的新聞主題持續產生新話題，還可以將影響力從單向的媒體報導，讓品牌的聲量與關注度像滾雪球一樣越滾越大。因此，我們認為「網路聲量」不只是品牌曝光的數字，更是券商了解市場、聆聽客戶需求的重要管道。

對群益而言，網路上的每一次搜尋、討論、留言與分享，都可能反映投資人正在關注的議題與需求。因此，我們會將網路聲量視為重要的市場回饋，透過數位數據與社群觀察，了解投資人正在關心什麼、對哪些產品或服務有需求，再進一步回饋到投資工具、APP功能、金融服務及品牌溝通的優化。

這份肯定對我們而言是鼓勵，更是一份持續前進的責任。未來群益會持續提升數位服務與品牌溝通能力，讓投資資訊更貼近不同世代投資人的使用習慣與生活情境。

我們希望創造的不只是更高的網路聲量，而是更有意義的品牌影響力，讓投資人每一次在數位平台上接觸到群益，都能感受到我們在專業、創新與服務上的價值。

下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由群益金鼎證券執行副總裁張學菏（右）代表領獎。

Klook

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生活消費｜電商平台｜策略卓越獎

謝謝所有曾經在網路上分享Klook體驗的旅客，每一則留言與每一個建議，對我們來說不只是評論，更是一段真實的旅行反饋，也是支持Klook持續前進的重要力量。

成立12年以來，連結旅客需求與商戶供給，一直是Klook的核心。我們持續透過科技與資源，縮短旅客與商戶之間的效率落差，讓旅客更容易找到想要的體驗，也讓更多在地體驗有機會被世界看見。面對下一階段的旅遊市場，我們會持續把AI融入旅客旅程，從探索、規劃到預訂，讓旅行變得更簡單、更有效率，也更貼近每一個人的需求。

我們很珍惜所有來自旅客的口碑，也期待未來繼續用科技，把更多好的體驗帶到旅客面前，陪大家去更多地方、創造更多值得記住的旅行回憶。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由Klook台灣行銷總監Phoenix Chen（右）代表領獎。

蝦皮購物

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生活消費｜電商平台｜領航創新獎

很榮幸獲得這項肯定。蝦皮購物深耕台灣多年，一直致力於發揮平台影響力，為買賣雙方及社會大眾創造長遠、正向的價值。

我們不只將自身的電商流量、物流與科技能力轉化為公益力量，更積極協助公益團體建立起可義賣商品長期自給自足的商業模式，讓善意能穩定延續；同時，透過導入全方位的 AI 風控防詐與值得信賴的金流機制，站上用戶能極其便利且安心地發揮愛心，從優化消費體驗、推動「蝦皮公益」到響應「環保無包裝」，希望蝦皮購物帶來的價值不只於網購，而是對台灣社會共好的實質幫助。

下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰（右）代表領獎。

遠東SOGO百貨

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生活消費｜百貨零售｜策略卓越獎

遠東SOGO從2011年開始，持續從節能減碳、智慧能源管理、溫室氣體盤查，一路延伸到供應鏈管理、綠色消費及永續倡議。我們始終相信，ESG不是額外增加的企業成本，而是一項值得長期投入的投資，更應該成為企業日常營運與決策的一部分。

黃晴雯董事長也一直強調，零售業最大的永續價值，在於發揮「平台的力量」。SOGO每天面對大量消費者，也連結眾多品牌與供應商，因此我們不只希望把自己做好，更希望帶動供應鏈、品牌夥伴與消費者一起參與，讓永續從企業內部走進每個人的日常生活。

因此，這座獎對遠東SOGO而言，既是肯定，也是責任。它肯定我們多年來堅持的方向，更提醒我們必須持續往前。未來，我們希望從「把自己做好」進一步走向「帶著大家一起變好」，持續發揮零售通路的影響力，讓每一次消費選擇，都有機會成為推動永續改變的一份力量。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由遠東SOGO行政本部副總經理楊政憲（右）代表領獎。

新光三越

生活消費｜百貨零售｜領航創新獎

對新光三越而言，此次獲獎不只是對品牌聲量的肯定，更重要的是看見消費者對新光三越持續推動「創新、永續與美好生活」的肯定。近年新光三越除了持續提供更多元、多樣化的商品選擇之外，也透過數位科技讓服務更加貼近消費者需求，同時持續將永續理念融入商品、活動、服務甚至是企業日常當中。像是，今年邁入第二屆的RE：ACTION綠循環生活展，攜手超過60個永續品牌，從居家生活出發，將永續從理念轉化為消費者可以實際接觸、體驗的生活選擇；同時也從企業自身做起，今年全新登場的企業制服即導入在地生產及可回收設計，讓永續不只是對外倡議，更落實在企業營運之中。未來新光三越也會持續以「Together, Making Life Better」為核心，從消費者的需求出發，持續創新、持續實踐，把更多美好的生活提案帶給大家。

遠傳friDay影音

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生活消費｜OTT影音串流平台｜策略卓越獎

這個獎對團隊而言，代表的不是一次活動或單一聲量高峰，而是觀眾長期對內容、服務與品牌互動的累積評價。特別感謝每一位願意在社群分享片單、討論作品，也願意直接提出批評與建議的用戶。正是這些真實聲音，讓團隊知道哪些事情做對了，也提醒我們還有哪些地方必須持續改進。

面對快速變化的影音市場，遠傳friDay影音未來仍會回到三件最基本的事。第一，持續提供具有差異化的獨家韓劇、韓綜、日劇、電影及在地內容；第二，持續投資AI、優化使用者體驗，提高黏著度與滿意度；第三，讓會員權益真正貼近娛樂生活，因為遠傳電信也投資參與多項展演活動以及電影，所以可以經常提供遠傳friDay影音會員優先購票、贈票與電影包場等會員專屬活動，讓用戶感受到訂閱的不只是片庫，而是一個完整的娛樂服務。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮（右）代表領獎。

Netflix Taiwan

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生活消費｜OTT影音串流平台｜領航創新獎

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示：「Netflix非常榮幸能獲得《網路溫度DailyView》『2026 網路口碑之星』的肯定。從驚心動魄的《赤手獨攀台北101：直播》帶著全球觀眾從高空俯瞰台北，到融合台灣宮廟文化的奇幻動作影集《乩身》，Netflix始終相信，真誠在地的好故事就有機會走向世界，引起更多觀眾的共鳴與討論。這次獲獎不僅要謝謝一路支持Netflix的粉絲、觀眾，也將這份榮耀和用心講述故事的創作者們共同分享。我們期待持續提供不同類型與形式的華語故事，也迫不及待和Netflix台灣的粉絲分享更多未來的精彩內容。」

下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由Netflix Taiwan社群行銷經理Iris Hsueh（右）代表領獎。

法國皇家

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生活消費｜寵物生活｜策略卓越獎

許多飼主會在網路上討論飼養的經驗及故事，透過這些分享讓我們能更貼近飼主真正關心的問題，無論是寵物體態、餵食份量或產品用途，這些聲音都成為品牌持續優化溝通方式的重要依據。

對法國皇家而言，口碑不只是肯定，更是持續前進的提醒。未來我們會持續傾聽飼主的聲音，從精準營養與科學照護出發，讓正確的觀念更容易被理解，真正融入飼主與寵物的日常。

下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由台灣皇家寵物食品有限公司香港台灣行銷資深經理陳依柔（右）代表領獎。

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生活消費｜寵物生活｜領航創新獎

首先要謝謝《網路溫度計DailyView》，也謝謝每一位曾經在網路上談論過汪喵星球的飼主。

得到這個獎，對汪喵星球來說非常有份量。這份肯定背後的每一分，都來自每位飼主真實說過的話，也代表著汪喵星球不僅僅是「被看見」，更是「被相信」。

我們深知，每一位毛孩飼主都是在替一個不會說話的家人做決定。他們沒辦法問毛孩今天吃得習不習慣、身體有沒有比較舒服，只能靠自己一次次謹慎判斷、一次次小心確認。因此我們非常感謝他們願意在這樣的前提下公開談論汪喵星球，這些話語都承載著一份對我們很深的信任。

今年獎項的主題是「AI 共好」，這也正好是汪喵星球在 AI 發展後，持續探討並深耕的事。AI 能幫助我們更快聽懂飼主的需求、更快找到改善的方向；但關乎毛孩健康的判斷，我們仍認為無法交由任何工具代勞，皆需要專業團隊帶著對毛孩的理解與責任來完成。對汪喵星球來說，與 AI 共好的初衷，始終是為了守住每個寵物家庭交給我們的這份信任。

在 AI 時代，所有事情都變遷得很快，但不論如何改變，汪喵星球判斷事情的標準始終只有一個：以毛孩為本。我們未來會繼續把專業與技術用在對的地方，打造極致、貼近每一隻毛孩需求的產品，讓毛孩吃得更好，陪我們一起慢慢變老。

下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由牧羊人集團公關經理張惠杰（右）代表領獎。

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精華 FAQ

  • 文章重點是《網路溫度計DailyView》舉辦的2026第9屆網路口碑之星頒獎典禮，並以「AI共好（AI for Good）」為年度主題，表彰企業在輿情、創新與永續上的表現。

  • 生活消費領域共12家得主，涵蓋連鎖藥妝藥局、數位證券、電商平台、百貨零售、OTT影音串流與寵物生活等類別，像康是美、丁丁藥局、國泰證券、Klook、蝦皮購物等都在列。

  • 各品牌普遍強調傾聽網友與消費者的真實聲音，並把聲量轉化為服務優化、數位創新與社會共好，核心理念是讓品牌不只是被看見，而是透過實際價值累積被相信。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

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【4,134 位阿公阿嬤，80 歲還在背房貸】—— 兩個家庭，同一間 53 坪的房子，兩種晚年

2026-09-23 08:00 J.T

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：75歲到80歲房貸族增至4,134件，17年暴增12倍。
  • 重點二：高齡房貸常靠寬限期撐住，期滿後月付可能暴增。
  • 重點三：保證人責任獨立存在，拋棄繼承也不一定能免債。

▋你有沒有注意過，老一輩的人把權狀放在哪裡。▋

不是保險箱。是電視櫃最下面那一格，一個鐵餅乾盒裡。裡面有權狀、有印章、有一疊用橡皮筋綁好的存摺，還有幾張已經過期的定存單，和一本記帳的小本子，最後一頁寫到三年前就停了。

那個盒子，是他們一輩子的總結。

但那個盒子裡，通常少了一樣東西。一張紙，上面寫著：這間房子，還欠銀行多少錢。

▋兩個家庭，同一個數字

我想先講兩個家庭。

第一個家庭在台北。先生 78 歲，太太 75 歲，住在一間 53 坪的房子裡。房貸還有 1,122 萬沒繳完，利率 2.48%，每個月 25 號自動扣款。先生退休前是中小企業主管，退休金一次領了，買了幾檔股票，股息每季入帳。太太沒有工作過，她的名字在契約上，簽在保證人那一欄。

第二個家庭在台中。先生 76 歲，太太 74 歲，住的房子差不多大，房貸也差不多。差別在於，他們在十年前做了一件事——把房貸清掉了。用的是先生退休那年的一筆錢，加上賣掉一間小套房的款項。

現在，兩個家庭每個月 25 號的畫面，完全不同。

第一個家庭，先生的手機會跳出一則簡訊。他看一眼，放回桌上，繼續吃飯。太太不知道那則簡訊寫什麼。

第二個家庭，25 號什麼事都沒有。

▋4,134 件，17 年，12 倍▋

根據聯徵中心最新發布的房貸統計，截至 2025 年 12 月底，全國 75 歲到 80 歲的房貸族，共有 4,134 件。17 年前，這個數字是 317 件。317 變成 4,134，增加了 12 倍，平均每年多出 225 件。

這 4,134 個人，平均房貸估值 1,800 萬，平均欠款 1,122 萬，平均利率 2.48%，中位數核貸成數 65.93%。平均住的房子，53.85 坪。

53.85 坪。這不是小房子。這是那種三房兩廳、有一個陽台、廚房可以站兩個人的房子。是孩子小時候覺得很大、長大以後覺得很舊的房子。是過年可以擠十個人回來、平常只開客廳一盞燈的房子。

講到這裡我想起一件無關的事。去年在台中上課，中場休息時有個學員拉住我，說她媽媽最近把房子過戶給弟弟了，問我這樣好不好。我還沒回答，她又補了一句：「可是房貸還沒繳完。」我說，那妳媽媽現在是房客，還是屋主。她愣在那裡，想了很久，說她不知道。

她不知道。而這件事，已經發生三個月了。

▋23,188 和 105,669，差 4.56 倍▋

我想算一筆新聞沒有算的帳。

1,122 萬，利率 2.48%。如果在寬限期，只繳利息，每個月是 23,188 元。如果進到攤還期，10 年繳完，每個月是 105,669 元。

差了 4.56 倍。

這就是為什麼很多人撐得下去。因為寬限期的時候，每個月兩萬三，退休金付得起，股息付得起。然後有一天，寬限期到了，那筆錢變成十萬五。而那個人，已經 78 歲了。

過去銀行審房貸，有幾條很硬的規定。借款人的年齡加上貸款年限，不能超過 75 到 85 年。屋齡加上貸款年限，也是同樣的上限。還有一條，月付金不能超過家庭可支配所得的三分之一。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛解釋，隨著超高齡社會到來、融資管道與工具多元化，加上補貼政策「架高天花板」，這些風險管控的硬規定，「被迫做出調整」。

他還講了一句很誠實的話。針對高資產或高貢獻的客戶，銀行願意用提升授權核決制度、專案融資等方式，進行差別化管理或動態審查。但相對來說，「銀行在成數、利率上的加減碼，也不會手軟」。

一般首購族可以貸到八成，這群人平均只拿到六成五。差了 14.07 個百分點。以 1,800 萬的房子算，那是 253 萬。

銀行沒有把門關上。銀行只是把門調窄了一點，然後把價格調高了一點。

▋這則新聞裡，最容易被滑過去的一句話▋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提到，高齡房貸在「後續繼承時，房地產移轉時，也會考量剩餘負債的部分，多少可能有些節稅考量」。

這句話，是整則新聞裡最重要的一句，也是最容易被滑過去的一句。

我把它翻譯成白話：房貸餘額，可以從遺產總額裡面扣除。

我們算一次。假設一間房子，市價 1,800 萬。如果房貸已經清償，遺產總額是 1,800 萬，扣掉免稅額 1,333 萬，課稅的 467 萬，稅率 10%，遺產稅是 46.7 萬。如果房貸還有 1,122 萬沒繳，遺產淨額變成 678 萬，低於免稅額，遺產稅是 0 元。

省了 46.7 萬。

聽到這裡，你可能覺得，那留著房貸不是比較好。

這裡要潑個冷水。1,122 萬，利率 2.48%，一年的利息是 27.8 萬。為了省 46.7 萬，你要付多久利息。一年半，就打平了。兩年，虧 8.9 萬。三年，虧 36.8 萬。五年，虧 92.4 萬。

而這 4,134 個人平均背了多久，新聞沒有寫。但「17 年增加 12 倍」這個數字告訴我一件事——這不是一群在做短期稅務操作的人。這是一群，房貸跟著他們一起變老的人。

（以上免稅額與稅率以現行規定試算，實際仍須依個案狀況與專業評估。）

▋限定繼承和拋棄繼承，不是同一件事▋

回到台北那個家庭。

如果有一天先生走了，太太會面對什麼？

很多人以為，她可以「不要」。但「不要」有兩種，而這兩種，是完全不同的東西。

第一種叫「限定繼承」。這是現在的預設，不用去法院聲請，它自動適用。民法第 1148 條第 2 項寫得很清楚：繼承人對於被繼承人的債務，以「因繼承所得遺產」為限，負清償責任。白話講，房子值 1,800 萬，欠 1,122 萬，那就用這 1,800 萬去還那 1,122 萬。還完，剩下的歸她。還不完，她不用拿自己的錢補。

第二種叫「拋棄繼承」。那是完全不要了，房子不要，存款不要，債務也不要。但她必須在「知悉得繼承之時起三個月內」，以書面向法院聲請。

三個月。

這三個月，通常正好是辦喪事的三個月。是親戚進進出出、要決定誰捧斗、要挑日子、要處理保險理賠、要面對一堆從來沒見過的表親的三個月。而法律給她的期限，就是這三個月。過了，她就只能在限定繼承的範圍內處理。

這件事，不會有人主動告訴她。因為銀行不會，仲介不會，葬儀社不會。而她的孩子，可能也不知道有這個選項。

這不是我在推銷保險，是我在銀行端看太多客戶發現「錢卡住了」的慘痛經驗。銀行理專不一定懂得告訴你正確的資訊，因為這不在他的 KPI 裡。它只在你的權利裡。而權利，是要自己去找的。

▋她簽的那個名字，會跟她一輩子▋

但台北那個家庭，還有一個更深的問題。

太太的名字，簽在保證人那一欄。

這一點，做了二十年保險稅務顧問的人，看一眼就明白。因為她通常會在那個時候，才第一次打電話給業務。而她問的第一句話，從來不是「我要不要賣房」。

是「我這樣算不算欠錢」。

她不是怕還不起。她是怕「欠人」。這兩個字，在她那一代的字典裡，是完全不同的重量。

而答案，殘酷得讓人說不出口。

保證債務，是「她自己的債務」。不是先生的債務。

所以限定繼承救不了她。拋棄繼承也救不了她。她拋棄了先生的遺產，她還是那筆房貸的保證人。銀行可以直接向她求償全部金額。

她簽的時候，銀行的人說：「就是一個程序。」

她簽了。

那個簽名，會跟她一輩子。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。但高齡房貸這件事更殘酷——它連爭都不用爭。它只是每個月 25 號，安靜地從帳戶裡扣走一筆錢，一直扣到有一個人先撐不住為止。

而撐不住的那一天，通常不是因為錢不夠。是因為那個人發現，自己從來不知道這件事。

她住了 38 年的房子，她不知道還欠多少。她簽了字的契約，她不知道自己是保證人。她每個月看到的扣款，她不知道還剩幾年。

不是她笨。是沒有人覺得，這件事需要跟她講。

大家談感情，卻很少談現金流。大家說「這是留給你的」，卻很少說「這上面還欠多少」。

▋兩個家庭，差別只在十年前的一個決定▋

回到開頭那兩個家庭。

台北那個，每個月 25 號有一則簡訊。台中那個，每個月 25 號什麼事都沒有。

差別不在收入。差別不在房子大小。差別不在孩子孝不孝順。

差別在十年前，有一對夫妻坐下來，把房貸清掉了。

那一天他們可能吵過一架。因為那筆錢，本來可以拿去別的地方。

但他們清了。

如果你家也有房貸，或者你的父母有，我建議做兩件事，再想一個問題。

第一，找出那個鐵餅乾盒。把裡面的東西一張一張攤在桌上，權狀、印章、存摺、保單、那本記到三年前就停的小本子。然後問一個問題：這間房子，還欠多少。如果沒有人答得出來，那就是今天最該打的那通電話。

第二，把契約翻到最後一頁，數一數上面有幾個簽名。一個，是單純的房貸。兩個以上，你要多問一句：第二個名字，是共同借款人，還是保證人。這兩個詞，在法律上是完全不同的重量。

然後，想一個問題。

如果今天是你走的那天，你留下的是一間房子，還是一張每個月要繳的帳單？

你不用回答我，你回答你自己就好。


我是 JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是地政士，也不是稅務律師，但有些想法，想跟你分享。

精華 FAQ

  • 台北家庭到晚年仍背著1,122萬房貸，每月還會收到扣款簡訊；台中家庭則在10年前先清償房貸。兩者差別不在房屋大小，而在是否及早解除負債。

  • 聯徵中心資料顯示，75歲到80歲房貸族達4,134件，17年增加12倍，平均房貸估值1,800萬、欠款1,122萬，顯示高齡仍持房貸已成明顯趨勢。

  • 因為共同借款人與保證人的法律責任不同，尤其保證人的債務屬於自己的責任，不會因限定繼承而消失。若不知道簽名身分，家屬可能在繼承時才發現仍需還債。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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鏡子裡出現失蹤的兒子，身旁的老公卻可能換了人！楊謹華張孝全主演的台劇消失的裂痕》，把失去孩子的家庭傷痛，與平行世界的懸疑設定交織在一起。第一集或許需要一點耐心，但隨著兩個世界開始交錯，熟悉的臉孔逐漸變得陌生，「枕邊人還是原來那個人嗎？」也成為讓人越看越不安的關鍵。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《消失的裂痕》以失蹤兒子與平行世界交錯展開。
  • 重點二：李芸透過鏡子見到兒子，引出真假身分與冒充危機。
  • 重點三：張孝全需詮釋雙重角色，結局留下孩子身分疑問。

1.《消失的裂痕》劇情在說什麼？媽媽在鏡子裡看見失蹤兒子

故事從一個始終無法走出傷痛的家庭開始。李芸（楊謹華 飾）的兒子宇心失蹤三年，她依舊困在思念與痛苦之中，生活也被難以解釋的異象打亂。丈夫建成（張孝全 飾）與女兒宇蓁試著陪她回到日常，卻始終無法填補孩子消失後留下的空缺。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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直到家中鏡子出現裂痕，李芸竟看見與宇心長得一模一樣的男孩，並意外穿越到另一個世界。對她而言，這是重新找回兒子的希望，卻也讓兩個家庭捲入慾望、欺騙與身分認同的衝突。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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看懂故事的第一個重點，就是先記住：鏡中出現一張熟悉的臉，不代表眼前的人，就是李芸原本認識的那個人。

2. 第一集有點悶？先讓觀眾走進李芸的痛苦

《消失的裂痕》開場沒有立刻丟出大量反轉，而是花時間描寫李芸失去孩子後的生活。她的注意力始終停留在兒子身上，悲傷、恍惚與疑似幻覺的狀態，也讓家人逐漸感到無力，建成的耐心更一點一滴被消磨。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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因此，第一集可能會讓期待快速解謎的觀眾覺得節奏偏慢。不過，這段鋪陳也讓李芸後續的行動更容易理解：當一個思念孩子三年的母親，突然看見那張朝思暮想的臉，她很難冷靜分辨眼前究竟是希望，還是危險。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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3. 兩個世界怎麼分？長得一樣，人生卻完全不同

依前四集的情節來看，另一個世界的環境與李芸原本生活的地方十分相似，也有長相相同的人，生活條件與人物處境卻有明顯差異，尤其糟糕的空氣，更讓鏡子另一端帶著壓迫感。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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理解兩個世界，鏡子是連接兩個世界的關鍵入口。長相相同的人，有各自的名字、關係與人生課題。人物跨越世界後，原本的人際關係也會被打亂。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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例如，張孝全在李芸的世界裡是丈夫建成，另一個世界中與他長相相同的人則是偉哲。兩人不能直接當成同一個角色看待，因為他們有不同的處境，也有不同的打算。李芸一心想帶走與兒子長得一樣的孩子，偉哲卻另有盤算。當每個人都想從另一個世界獲得自己缺少的東西，衝突也逐漸浮上檯面。

4. 最讓人發毛的，是枕邊人可能已經換了人

前四集最有張力的發展之一，就是偉哲以建成的身分與李芸相處。觀眾知道眼前的人有問題，角色卻未必能立刻察覺。相同的臉孔、熟悉的生活空間，加上夫妻之間原本就存在的情緒距離，讓這場身分冒充多了一層不安：他的反應變了，是夫妻關係出了問題，還是他根本換了一個人？

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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原本應該最熟悉、最安心的枕邊人，突然成為需要重新辨認的對象。這種驚悚感會滲進日常，讓一個眼神、一句話，甚至一次靠近，都變得值得懷疑。

5. 楊謹華、張孝全的難題，是演出同一張臉的不同靈魂

兩位主演的表演，也是前四集值得留意的部分。楊謹華得在溫柔敏感與果敢堅定的角色之間切換，透過眼神、語氣與情緒，讓觀眾辨認不同人物的狀態。張孝全的挑戰則更有層次。他除了要區分建成與偉哲，還得演出「偉哲正在扮演建成」的感覺。角色表面上努力維持熟悉的模樣，細節卻可能露出破綻，這也是人物交錯相處時最精采的地方。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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兩人首次合作就遇上大量情緒對手戲，楊謹華也分享，張孝全讓她很安心，拍攝時彼此會給予支持。角色切換頻繁到張孝全偶爾也會混淆，現場還得提醒他目前演的是建成。

6.《消失的裂痕》結局解析：回來的孩子，還是同一個人嗎？

《消失的裂痕》結局讓安安來到宇心原本生活的世界，但最後一段看似普通的家庭日常，又讓人開始懷疑眼前孩子的身分。原本在車上吵鬧的孩子，去了一趟廁所回來後，突然變得安靜，還表示要當乖孩子。前後明顯的態度轉變，像是在提醒觀眾：離開與回來的，會不會已經是不同的人？不過，單憑這個變化，還無法確認孩子再次被替換，也可能是刻意留下的疑點。

Netflix《消失的裂痕》圖片來源：官方
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緊接著，鏡子再度出現裂痕，映出長大、穿著校服的宇心。這個畫面讓原本以為已經告一段落的故事，又重新打開一道入口。宇心究竟身處哪個世界？鏡中的時間與現實是否同步？他又能不能回到家人身邊？影集沒有給出明確答案。如果把最後兩個線索放在一起看，結局更像是在暗示：兩個世界的連結仍然存在，人物的身分與去向，也沒有真正安定下來。李芸想找回兒子的心願，最後留下更難回答的問題，當孩子有著同一張臉，她能否確定，回到身邊的就是自己一直等待的宇心？

精華 FAQ

  • 故事從李芸失蹤3年的兒子開始，延伸到鏡子裂痕與平行世界。她在另一個世界看見與兒子相似的男孩，也讓家庭傷痛、慾望與身分錯置一同爆發。

  • 因為另一個世界的偉哲會以建成的身分和李芸相處，外表完全相同，卻可能是不同的人。這讓夫妻關係中的細微變化，都變成觀眾懷疑身分的線索。

  • 結局讓安安回到宇心的世界後，孩子的態度突然改變，加上鏡中再現長大版宇心，暗示兩個世界仍相連。觀眾無法確定回來的是否真是原本的人。

#魏曼 #戲劇 #台劇 #張孝全 #楊謹華 #姚淳耀 #消失的裂痕 #Netflix

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2026-10-05 15:51 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：微博@這一秒過火官微
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有些人的聰明很外放，腦筋轉得快、反應又靈活；有些人則是看起來低調，真正遇到問題時，才會發現他們的分析力和洞察力有多強。搜狐網點名才華橫溢3個星座，3個星座各自擁有不同類型的聰明，不只學得快，也很會找到問題核心。

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高智商星座1.雙子座：反應超快，腦袋像永遠停不下來

圖片來源：微博@演員艾米
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雙子座最大的優勢，就是思考速度快又充滿好奇心。他們接收新資訊的速度很快，常常別人還在消化內容，雙子就已經抓到重點，甚至能立刻延伸出新的想法。

再加上雙子座很會表達，無論聊天、溝通或處理突發狀況，都能快速找到適合的說法。他們也很擅長同時處理多件事，面對不同資訊時依然能保持靈活，屬於反應力和學習力都很突出的類型。

高智商星座2.處女座：最會拆解問題，細節逃不過眼睛

處女座的聰明比較偏向分析型。遇到複雜問題時，他們不容易被表面資訊干擾，反而會把事情一層一層拆開，找出真正需要處理的關鍵。

他們對細節特別敏感，邏輯思考也很強，因此不論是在學習、工作或解決問題上，都很容易展現穩定實力。處女座不是只靠靈感，而是會用完整的思考方式一步步找答案，越困難的事情反而越能看出他們的厲害。

高智商星座3.天蠍座：不愛炫耀，真正厲害的是洞察力

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
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天蠍座的聰明，往往藏得比較深。他們不一定會急著表現自己，更多時候是默默觀察周遭的人事物，再慢慢整理出自己的判斷。

他們很擅長從細節看出問題背後的原因，也習慣先思考再行動。當環境越複雜，天蠍反而越容易冷靜下來，找到最適合自己的方向。這種深度思考與觀察能力，也讓他們常常能看到別人忽略的地方。

#星座生肖 #星座運勢

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花錢買的車位竟被陌生人霸佔！能直接叫拖吊嗎？總幹事曝「真正能治他的辦法」

花錢買的車位竟被陌生人霸佔！能直接叫拖吊嗎？總幹事曝「真正能治他的辦法」

2026-09-30 18:38 嘿，總幹事！戴著鋼盔向前衝
花錢買的車位竟被陌生人霸佔！能直接叫拖吊嗎？總幹事曝「真正能治他的辦法」。女子漾AI製圖
花錢買的車位竟被陌生人霸佔！能直接叫拖吊嗎？總幹事曝「真正能治他的辦法」。女子漾AI製圖

總幹事，我車位怎麼停了別人的車？我回家沒位子停！總幹事，誰讓這車停我車位？請警察馬上拖吊！社區停車糾紛百百種，車位被佔為大宗。

今天談談最單純的情況：不屬於社區住戶所有之外車佔用社區住戶車位。

我曾服務過位處於都會精華區的某商辦大樓，住戶停車位皆在一樓平面。因附近商圈停車位一位難求，社區的專有停車位經常被外車和訪客當路邊停車位而佔用，讓住戶回家時車位沒得停而頗有怨言。

因現場配置保全人員僅有一名，要同時兼顧櫃檯及周邊停車位，實在是鞭長莫及。

事件傍晚，某律師住戶前來管理中心反映她家車位又被人停走了。因正值保全交接而疏於監控，保全人員一問三不知，讓住戶更加不滿。律師住戶對自家車位常遭佔用，本就抱怨連連，保全的處於狀況外回應更引爆住戶積怒。無法順利停車影響到後續既定行程，住戶心裡又氣又急。瞭解狀況後，我先向住戶致歉，說明保全剛在交接而被外車鑽了空隙。協調住戶暫停另一臨停車位，同時指示保全打給派出所，請警方代為連繫違停車主立即移車並到場。

等待警方跟違停車主到場前，協助記下車牌及車型，並請問住戶是否要提告對方，以維護自身權益。住戶表示後續將依法提告。總幹事同時告知住戶，管委會正討論加設地鎖之可行性，以防堵外車擅自佔用社區專有停車位。住戶對此表示非常期待。

私人車位被佔超火大！車主直接拖走恐惹禍　總幹事教你這樣討回權益。女子漾AI製圖
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當住戶停車位遭外車佔用，可不可以直接拖吊走？就算管理中心很想幫忙移車，總幹事也不能請拖吊到場處理。

拖吊違停不是理所當然嗎？首先，《道路交通管理處罰條例》的拖吊違停僅適用違停於「道路」上。發生在社區的違停佔用車位，是屬於私人土地的民事糾紛。就算報警，警察也不會受理。

強行拖吊還有可能衍生其他的法律問題，如刮傷車體時的毀損罪(刑法第354條)、強制罪(刑法第304條)，甚或竊盜罪(刑法第320條)，所以不要冒然行之。

對不守規矩違規佔位者就沒轍了嗎？倒也不是。管理中心跟車位主還是有應對之道的。

首先解決住戶停車的燃眉之急。總幹事可調度社區的可停或臨停車位，好讓住戶能先將車輛停放好。

再來，管理中心依車牌比對住戶車籍資料，確認佔位為非社區車輛。再者，依法警方雖不會主動介入或開罰，但總幹事可致電派出所，請警察協助通知車主移車。

管區一般都會願意協助社區管理中心連繫違停車主，確認車主身份、車主現身後命他立刻移走、製作報案紀錄等。

但如果車主未接來電，或未更新通聯資料，警方也是沒有辦法及時通知車主移車。

除了等待，苦主能做什麼？自家車位被佔，苦主一般都是又氣又急，心情很不美麗。這股怒氣，通常都是導向管理中心。管理中心如果沒辦法馬上解決，住戶更是會火上添油！

但管理中心與警方對於侵佔車位的違停事件，的確有難以著力的無奈。

私人車位被他人佔用，表示有人侵犯你停車的權利，無權卻享受到免費停車的不當得利，這些是當事人可以走10萬元以下的小額訴訟。既免請律師，也免裁判費。

為免小人得利君子傷神，總幹事支持苦主住戶適度主張權利。

管理委員會對此類違規事件能做些什麼呢？修訂相關規約並公告週知。

對違停佔用車位事件頻傳的社區，強烈建議管委會制定違規拖吊的相關規約條文，並提交區權人會議決議通過。規約應明確訂定何謂違停，乃至於授權管委會拖吊違停車輛之時程。

社區規約雖僅能約束住戶，但若經合法公告，合理通知等正當程序來拖吊違停車輛，法理上是站得住腳的。建議將違停拖吊標示公告於停車場明顯處，如「違停超過 X 小時管委會得拖吊」，日後若真有爭議，亦有利舉證。

解決社區亂象，靠的不是一時解氣的衝動，而是抽絲剝繭的法規專業。我是林總幹事。如果你或你的社區現在也正卡在難解的鄰居爭議中，不知道第一步該怎麼做，歡迎私訊我，讓我以客觀的專業角度，幫你們梳理出最安全的處理解法。

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2026-09-29 15:31 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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有一種人，嘴巴永遠比心狠。朋友遇到麻煩時，第一句可能是「早就跟你說了吧」，結果下一秒已經開始幫忙想辦法；家人需要幫忙，嘴上碎念個不停，身體卻比誰都誠實。在星座性格中，有些星座特別容易出現這種「嘴硬心軟」的反差。表面看起來冷淡、愛吐槽，甚至讓人誤以為不好親近，但真正遇到事情時，反而常常是留下來幫忙的那一個。以下4個星座，你身邊也有嗎？

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刀子嘴豆腐心TOP4：天蠍座

天蠍座的心軟通常藏得很深。他們不太習慣把關心掛在嘴邊，有時候甚至給人有點冷淡的感覺，但對真正放在心上的人，其實觀察得非常仔細。你隨口提過最近很忙、遇到什麼麻煩，天蠍可能當下反應淡淡的，過幾天卻突然問起事情處理得怎麼樣。嘴上裝得不在意，其實你的事情早就默默記在心裡。

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刀子嘴豆腐心TOP3：獅子座

獅子座看到身邊的人犯傻時，吐槽起來往往毫不留情，「不是早就跟你說過了嗎？」很可能就是他們的第一句話。不過獅子座也相當護短，自己人可以自己唸，真的遇到麻煩時卻很難袖手旁觀。前一秒還在嫌你不聽勸，下一秒已經站出來幫忙，尤其看到身邊的人受委屈，更容易直接出面力挺。

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刀子嘴豆腐心TOP2：摩羯座

摩羯座給人的第一印象經常是理性、冷靜，朋友遇到問題找他們訴苦時，比起先安慰你，他們更可能直接問：「所以你現在打算怎麼辦？」聽起來有點冷，但事情真的發生時，摩羯座反而是很可靠的存在。嘴上叫你自己想辦法，最後卻默默幫忙查資料、找方法，甚至陪你一起收拾善後。對他們來說，實際幫忙往往比說好聽話更重要。

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刀子嘴豆腐心TOP1：處女座

第一名就是處女座！他們的關心經常藏在一連串的碎念裡，看到朋友工作出包，可能先忍不住說：「你怎麼又犯一樣的錯？」嘴巴還在唸，腦袋卻已經開始想解決方法。處女座不一定擅長說溫柔的話，比起告訴你「沒關係」，他們更習慣直接指出問題，再陪你一起處理。也因此常常給人很愛嫌、很會唸的印象，但真正需要幫忙時，最後出力最多的往往也是他們。

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➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

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