2026-10-05 10:51 網路溫度計DailyView
第九屆網路口碑之星「生活消費領域」揭曉！12家得主感言一次看
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《網路口碑之星》以AI共好為主題表彰27家卓越企業。
- 重點二：生活消費領域共有12家得主，涵蓋多元產業類別。
- 重點三：得獎品牌強調傾聽網路聲音，從被看見走向被相信。
《網路溫度計DailyView》
AI浪潮從企業效率工具加速走入工作與日常生活，品牌面對的下一道課題，也從有沒有導入AI，走向如何讓AI創造更多人都能受益的價值。大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》於29日舉辦「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮，以「AI共好（AI for Good）」為年度主題，並透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》及AI語意分析，表彰ESG永續發展、觀光休閒、生活消費三大領域，共計14個產業類別、27家表現卓越的企業。
康是美
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜連鎖藥妝藥局｜策略卓越獎
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由康是美行銷部部長李天祥（右）代表領獎。
丁丁藥局
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜連鎖藥妝藥局｜領航創新獎
連續兩屆榮獲「網路口碑之星」肯定，對丁丁藥局而言，不僅是外界對數位轉型與品牌升級的認可，更記錄了團隊從「看見趨勢」到「落實普惠」的進化歷程。
兩次獲獎對團隊的深層意義：
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去年「策略卓越獎」——看見轉型的正確方向： 標誌著丁丁從傳統「婦嬰專門通路」成功延伸至「全年齡社區照護」的戰略確立。透過門市無障礙動線重塑、長照輔具體驗專區，以及初步導入數位化管理，印證了「照顧孩子的同時，也要照顧孩子的照顧者」的跨世代策略方向深獲市場與評審肯定。
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今年再次獲獎——「暖科技」與「共好價值」的實踐深化： 如果去年證明了策略的前瞻性，今年則證明了執行的溫度與韌性。團隊真正做到讓 AI 退居幕後放大藥師能耐，並將供應鏈延伸至公共衛生領域，落實了科技與人性並行的承諾。
下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由諾貝兒寶貝股份有限公司企劃與電商處長陳一徹（右）代表領獎。
國泰綜合證券
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜數位證券｜策略卓越獎
對國泰證券而言，獲得網路口碑之星代表國泰證券長期以數位方式經營大量數位客戶的成果，已獲得廣大客戶的認同與肯定，更難得的是，這些客戶願意主動在網路上給予國泰證券正面評價。而這些網路聲量，又會轉化為國泰證券持續進步與經營客群的養分，透過網路聲量發現年輕投資人領到ETF股息後容易花掉，進而辨識「股息再投資」需求，最後形成廣受好評的股息再投資服務，這就是國泰證券運用網路聲量的最佳示範。
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由國泰綜合證券副總經理呂錦棠（右）代表領獎。
群益金鼎證券
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜數位證券｜領航創新獎
對群益而言，這不僅是對品牌網路聲量的肯定，更代表市場與投資人對我們長期投入數位溝通與品牌經營的認同。
近年投資人接收資訊的方式越來越多元，「新聞報導」一直都是大家建立信任、獲取關鍵訊息的起點；而新聞發布之後，更能在社群、討論區與 AI 搜尋中持續發酵，把單一新聞轉化為帶動大家熱烈討論的「口碑聲量」。
當一則優質新聞引發關注後，透過網友的轉發、觀點分享與經驗交流，議題就能在社群平台上層層堆疊、不斷延燒。這種滾動式的傳播效應，不僅能讓原本的新聞主題持續產生新話題，還可以將影響力從單向的媒體報導，讓品牌的聲量與關注度像滾雪球一樣越滾越大。因此，我們認為「網路聲量」不只是品牌曝光的數字，更是券商了解市場、聆聽客戶需求的重要管道。
對群益而言，網路上的每一次搜尋、討論、留言與分享，都可能反映投資人正在關注的議題與需求。因此，我們會將網路聲量視為重要的市場回饋，透過數位數據與社群觀察，了解投資人正在關心什麼、對哪些產品或服務有需求，再進一步回饋到投資工具、APP功能、金融服務及品牌溝通的優化。
這份肯定對我們而言是鼓勵，更是一份持續前進的責任。未來群益會持續提升數位服務與品牌溝通能力，讓投資資訊更貼近不同世代投資人的使用習慣與生活情境。
我們希望創造的不只是更高的網路聲量，而是更有意義的品牌影響力，讓投資人每一次在數位平台上接觸到群益，都能感受到我們在專業、創新與服務上的價值。
下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由群益金鼎證券執行副總裁張學菏（右）代表領獎。
Klook
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜電商平台｜策略卓越獎
謝謝所有曾經在網路上分享Klook體驗的旅客，每一則留言與每一個建議，對我們來說不只是評論，更是一段真實的旅行反饋，也是支持Klook持續前進的重要力量。
成立12年以來，連結旅客需求與商戶供給，一直是Klook的核心。我們持續透過科技與資源，縮短旅客與商戶之間的效率落差，讓旅客更容易找到想要的體驗，也讓更多在地體驗有機會被世界看見。面對下一階段的旅遊市場，我們會持續把AI融入旅客旅程，從探索、規劃到預訂，讓旅行變得更簡單、更有效率，也更貼近每一個人的需求。
我們很珍惜所有來自旅客的口碑，也期待未來繼續用科技，把更多好的體驗帶到旅客面前，陪大家去更多地方、創造更多值得記住的旅行回憶。
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由Klook台灣行銷總監Phoenix Chen（右）代表領獎。
蝦皮購物
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜電商平台｜領航創新獎
很榮幸獲得這項肯定。蝦皮購物深耕台灣多年，一直致力於發揮平台影響力，為買賣雙方及社會大眾創造長遠、正向的價值。
我們不只將自身的電商流量、物流與科技能力轉化為公益力量，更積極協助公益團體建立起可義賣商品長期自給自足的商業模式，讓善意能穩定延續；同時，透過導入全方位的 AI 風控防詐與值得信賴的金流機制，站上用戶能極其便利且安心地發揮愛心，從優化消費體驗、推動「蝦皮公益」到響應「環保無包裝」，希望蝦皮購物帶來的價值不只於網購，而是對台灣社會共好的實質幫助。
下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰（右）代表領獎。
遠東SOGO百貨
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜百貨零售｜策略卓越獎
遠東SOGO從2011年開始，持續從節能減碳、智慧能源管理、溫室氣體盤查，一路延伸到供應鏈管理、綠色消費及永續倡議。我們始終相信，ESG不是額外增加的企業成本，而是一項值得長期投入的投資，更應該成為企業日常營運與決策的一部分。
黃晴雯董事長也一直強調，零售業最大的永續價值，在於發揮「平台的力量」。SOGO每天面對大量消費者，也連結眾多品牌與供應商，因此我們不只希望把自己做好，更希望帶動供應鏈、品牌夥伴與消費者一起參與，讓永續從企業內部走進每個人的日常生活。
因此，這座獎對遠東SOGO而言，既是肯定，也是責任。它肯定我們多年來堅持的方向，更提醒我們必須持續往前。未來，我們希望從「把自己做好」進一步走向「帶著大家一起變好」，持續發揮零售通路的影響力，讓每一次消費選擇，都有機會成為推動永續改變的一份力量。
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由遠東SOGO行政本部副總經理楊政憲（右）代表領獎。
新光三越
生活消費｜百貨零售｜領航創新獎
對新光三越而言，此次獲獎不只是對品牌聲量的肯定，更重要的是看見消費者對新光三越持續推動「創新、永續與美好生活」的肯定。近年新光三越除了持續提供更多元、多樣化的商品選擇之外，也透過數位科技讓服務更加貼近消費者需求，同時持續將永續理念融入商品、活動、服務甚至是企業日常當中。像是，今年邁入第二屆的RE：ACTION綠循環生活展，攜手超過60個永續品牌，從居家生活出發，將永續從理念轉化為消費者可以實際接觸、體驗的生活選擇；同時也從企業自身做起，今年全新登場的企業制服即導入在地生產及可回收設計，讓永續不只是對外倡議，更落實在企業營運之中。未來新光三越也會持續以「Together, Making Life Better」為核心，從消費者的需求出發，持續創新、持續實踐，把更多美好的生活提案帶給大家。
遠傳friDay影音
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜OTT影音串流平台｜策略卓越獎
這個獎對團隊而言，代表的不是一次活動或單一聲量高峰，而是觀眾長期對內容、服務與品牌互動的累積評價。特別感謝每一位願意在社群分享片單、討論作品，也願意直接提出批評與建議的用戶。正是這些真實聲音，讓團隊知道哪些事情做對了，也提醒我們還有哪些地方必須持續改進。
面對快速變化的影音市場，遠傳friDay影音未來仍會回到三件最基本的事。第一，持續提供具有差異化的獨家韓劇、韓綜、日劇、電影及在地內容；第二，持續投資AI、優化使用者體驗，提高黏著度與滿意度；第三，讓會員權益真正貼近娛樂生活，因為遠傳電信也投資參與多項展演活動以及電影，所以可以經常提供遠傳friDay影音會員優先購票、贈票與電影包場等會員專屬活動，讓用戶感受到訂閱的不只是片庫，而是一個完整的娛樂服務。
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由遠傳娛樂事業營運長蔡俊榮（右）代表領獎。
Netflix Taiwan
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜OTT影音串流平台｜領航創新獎
Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示：「Netflix非常榮幸能獲得《網路溫度DailyView》『2026 網路口碑之星』的肯定。從驚心動魄的《赤手獨攀台北101：直播》帶著全球觀眾從高空俯瞰台北，到融合台灣宮廟文化的奇幻動作影集《乩身》，Netflix始終相信，真誠在地的好故事就有機會走向世界，引起更多觀眾的共鳴與討論。這次獲獎不僅要謝謝一路支持Netflix的粉絲、觀眾，也將這份榮耀和用心講述故事的創作者們共同分享。我們期待持續提供不同類型與形式的華語故事，也迫不及待和Netflix台灣的粉絲分享更多未來的精彩內容。」
下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由Netflix Taiwan社群行銷經理Iris Hsueh（右）代表領獎。
法國皇家
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜寵物生活｜策略卓越獎
許多飼主會在網路上討論飼養的經驗及故事，透過這些分享讓我們能更貼近飼主真正關心的問題，無論是寵物體態、餵食份量或產品用途，這些聲音都成為品牌持續優化溝通方式的重要依據。
對法國皇家而言，口碑不只是肯定，更是持續前進的提醒。未來我們會持續傾聽飼主的聲音，從精準營養與科學照護出發，讓正確的觀念更容易被理解，真正融入飼主與寵物的日常。
下圖為臺北市副市長李泰興頒發「策略卓越獎」，由台灣皇家寵物食品有限公司香港台灣行銷資深經理陳依柔（右）代表領獎。
《網路溫度計DailyView》
生活消費｜寵物生活｜領航創新獎
首先要謝謝《網路溫度計DailyView》，也謝謝每一位曾經在網路上談論過汪喵星球的飼主。
得到這個獎，對汪喵星球來說非常有份量。這份肯定背後的每一分，都來自每位飼主真實說過的話，也代表著汪喵星球不僅僅是「被看見」，更是「被相信」。
我們深知，每一位毛孩飼主都是在替一個不會說話的家人做決定。他們沒辦法問毛孩今天吃得習不習慣、身體有沒有比較舒服，只能靠自己一次次謹慎判斷、一次次小心確認。因此我們非常感謝他們願意在這樣的前提下公開談論汪喵星球，這些話語都承載著一份對我們很深的信任。
今年獎項的主題是「AI 共好」，這也正好是汪喵星球在 AI 發展後，持續探討並深耕的事。AI 能幫助我們更快聽懂飼主的需求、更快找到改善的方向；但關乎毛孩健康的判斷，我們仍認為無法交由任何工具代勞，皆需要專業團隊帶著對毛孩的理解與責任來完成。對汪喵星球來說，與 AI 共好的初衷，始終是為了守住每個寵物家庭交給我們的這份信任。
在 AI 時代，所有事情都變遷得很快，但不論如何改變，汪喵星球判斷事情的標準始終只有一個：以毛孩為本。我們未來會繼續把專業與技術用在對的地方，打造極致、貼近每一隻毛孩需求的產品，讓毛孩吃得更好，陪我們一起慢慢變老。
下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「領航創新獎」，由牧羊人集團公關經理張惠杰（右）代表領獎。
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精華 FAQ
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文章重點是《網路溫度計DailyView》舉辦的2026第9屆網路口碑之星頒獎典禮，並以「AI共好（AI for Good）」為年度主題，表彰企業在輿情、創新與永續上的表現。
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生活消費領域共12家得主，涵蓋連鎖藥妝藥局、數位證券、電商平台、百貨零售、OTT影音串流與寵物生活等類別，像康是美、丁丁藥局、國泰證券、Klook、蝦皮購物等都在列。
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各品牌普遍強調傾聽網友與消費者的真實聲音，並把聲量轉化為服務優化、數位創新與社會共好，核心理念是讓品牌不只是被看見，而是透過實際價值累積被相信。