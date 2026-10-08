2026-10-08 20:00 J.T
【月薪20萬的他抱著夾到的娃娃入睡，她抱著哭到睡著的女兒，一夜無眠】——從竹科工程師家暴案，看懂如何用法律為自己與孩子築起安全退路
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：竹科高薪工程師沉迷夾娃娃機，長期對妻女施暴並堆滿雜物。
- 重點二：妻子蒐證驗傷、報警並聲請保護令，終獲判准離婚與主要監護權。
- 重點三：文章強調獨立財務、剩餘財產分配與資產隔離是自保關鍵。
▋忍了十年,她終於明白,離開才是最勇敢的選擇▋▋
推開家門的時候，原本應該是卸下一整天疲憊的避風港，映入眼簾的，卻是一袋又一袋擠滿走道的塑膠雜物。 那些夾娃娃機裡夾出來的絨毛玩偶，堆在沙發旁，堆在走廊邊，甚至堆到了天花板。 屋子裡連呼吸都顯得困窘。
更讓人窒息的，是那個坐在沙發上，眼神冰冷、只要一點不順遂就隨時可能爆發的丈夫。
這不是虛構的小說情節，而是苗栗地方法院剛剛判准離婚的一起真實家庭悲劇。 一位在竹科擔任高薪工程師的丈夫，在孩子出生後性情驟變，藉口工作壓力沉重，與妻子分房超過整整十年。 後來，他瘋狂沉迷於街頭的夾娃娃機，甚至砸錢當起機台場主，將整個家變成了堆積戰利品的廢棄倉庫。 伴隨而來的，是日常化的暴力。 書本、客廳的小板凳、運轉中的電風扇，一次又一次朝著妻子與年幼的女兒砸過去；孩子的書包，被盛怒中的父親隨手扔進花園泥濘裡。
妻子小珍在長期的隱忍與試圖溝通無果後，終於看清了現實，帶著兩個女兒走上法庭，斬斷了這段早已死亡的婚姻。
▋當一個男人拒絕長大，他的逃避往往會變成整個家庭的災難▋
許多走進婚姻的女性，都曾有過這樣的困惑： 為什麼那個在外人眼裡學歷優秀、工作體面、收入豐厚的伴侶，回到家裡卻像個情緒完全失控的陌生人？ 我們常以為愛能包容一切，以為只要自己再體貼一點、再多承擔一些家務、再給他多一點時間調適，他就能走出低潮。 但殘酷的現實往往是，有些人的靈魂深處，從來就沒有做好承擔家庭責任的準備。
夾娃娃機成癮，表面上看是一種消費習慣，本質上卻是一種極其脆弱的精神逃避。 在那座小小的投幣式機台前，幾十塊錢就能買到短暫的虛榮與掌控；而在真實的家庭生活裡，維繫親密關係需要同理心，陪伴孩子成長需要耐心與時間，這些都需要深層的心理能量。
當他無法面對真實生活的重壓時，他選擇了躲進機台的虛幻世界，甚至把家庭的物理空間變成了埋葬責任的垃圾場。 而當現實的挫敗感再次襲來，無力承受的他，便將拳頭與家具揮向了身邊最手無寸鐵的妻子與孩子。
愛是需要邊界的，善良也是需要牙齒的。 當包容換來的是飛過頭頂的板凳與電風扇，女人最該學會的第一堂課，不是如何拯救對方，而是如何帶著孩子平安上岸。
▋收集證據不是算計，而是在風暴來臨時替骨肉撐起一把傘▋
在實務諮詢中，我見過太多心碎的母親，她們在遭受精神冷暴力與身體傷害的當下，往往因為震驚、恐懼與羞恥感，選擇默默擦乾眼淚，連一張驗傷單都沒有留下。 她們以為家醜不可外揚，以為隱忍是為了保全家庭的名譽。 然而，在現代法律的體系裡，法官不看你的眼淚，法官看的是白紙黑字的客觀證據。
在這起案件中，妻子小珍之所以能夠順利為自己和兩個女兒爭取到法院的判准離婚，並成功拿下一對女兒的主要監護權，正是因為她保留了關鍵的事實依據。
遭遇家庭暴力時，無論傷勢多麼輕微，第一時間去醫院急診驗傷並取得驗傷診斷證明書，是法律自保的根本底線。 家裡被砸毀的家具、滿屋堆積影響生活機能的雜物、被丟棄在泥地裡的書包，拿起手機拍下清晰的照片與影片，都是呈堂證供。 向轄區派出所報案留下家暴通報紀錄，向法院聲請民事通常保護令，這些步驟看似冰冷，卻是在法庭上證明對方「不堪同居之虐待」與「重大事由難以維持婚姻」的關鍵拼圖。
這不是算計，更不是報復。 這是一個母親在驚濤駭浪之中，運用法律賦予的權利，替無辜的孩子築起的第一道防波堤。
▋建立獨立的財務護城河，是女人轉身離場最大的底氣▋
在這場判決的背後，還有一個值得所有女性深思的財務細節： 法庭上的丈夫，對自己多年的暴力行為無話可說，唯一積極爭取的，是夫妻剩餘財產的結算。
這提醒了每一位在家庭中默默付出的女性： 在婚姻的晴天裡，你可以毫無保留地去愛；但在現實的陰雨天裡，你必須擁有一套完全屬於自己的財務防火牆。 在現行法定財產制下，只要雙方沒有特別約定，婚後產生的財產扣除債務後，差額平均分配。 很多全職媽媽或收入相對較低的女性，常誤以為自己在這個家「沒有賺錢就沒有話語權」。
事實上，法律深刻肯定女性在育兒與家務上的經濟價值，剩餘財產差額分配請求權，就是法律給予奉獻者的保障。
但在進入法律程序之前，女性更需要的是日常的財務自主能力。 擁有一個完全由自己掌控、不受對方干預的獨立銀行帳戶，裡面存有一筆足以支撐自己與孩子六個月以上租屋與生活開銷的緊急備用金。 清楚掌握家庭名下的不動產權狀、存款帳戶、商業保險保單的真實狀況，平時妥善備份相關資料。 甚至透過信託架構或特定保險工具，將父母傳承給自己的財產、或是自己辛苦賺來的資本進行產權隔離，確保這些資產不會因為伴侶的失控投資或債務風險而被全數吞噬。
法院判准兩個女兒由母親主要照顧，父親負擔六成的扶養費。 有了穩固的法律判決作為後盾，有了清晰的財務邊界作為基石，一個女人才能真正擺脫恐懼，帶著孩子在陽光下昂首闊步。
放生一個失控的暴君，不是人生的失敗。 那是你替自己與孩子，重新贏回尊嚴與寧靜生活的偉大起點。
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，
我不是只會勸和不勸離的傳統長輩， 但有些想法，想跟你分享。
本文所引用之稅法條文、房地合一稅率及實務案例，係基於現行中華民國遺產及贈與稅法與公開新聞資訊之概念性交流，不構成任何特定個人或企業之稅務申報、節稅規劃或金融商品之招攬與建議。每位納稅義務人之家庭金流狀況、取得成本認定及資產架構各異，具體個案應依法諮詢合格會計師、地政士或 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問進行專案評估。
【本篇法條附錄】 家庭暴力防治法第2條（家庭暴力之定義） 家庭暴力防治法第14條（通常保護令之核發與禁制處分） 民法第1030條之1（夫妻剩餘財產差額分配請求權） 民法第1052條第1項第3款（夫妻之一方受他方不堪同居之虐待） 民法第1055條之1（法院裁判子女親權審酌最佳利益原則） 民法第1116條之2（父母對未成年子女扶養義務之延續）
精華 FAQ
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丈夫沉迷夾娃娃機、逃避家庭責任，並以書本、板凳和電風扇等物品攻擊妻女，還讓家中堆滿雜物，形成長期壓迫與暴力環境。
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她保存驗傷證明、拍攝現場照片影片、報警留下通報紀錄，並聲請通常保護令，最終在法院取得離婚判決與兩名女兒主要監護權。
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因為婚姻若失控，獨立帳戶、緊急備用金、掌握資產資訊與必要的資產隔離，能讓受害者有能力迅速離開並維持自己與孩子的生活。
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