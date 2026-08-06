【ENHYPEN爭議懶人包】震撼追星圈！26歲鐵粉「直播輕生」，疑遭全網霸凌逼上絕路

2026-08-06 16:56 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：ENHYPEN IG
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韓國大勢男團ENHYPEN粉絲圈近日爆發一起震驚全網的悲劇。一名年僅26歲的日籍死忠粉絲Mina，疑似不堪同圈粉絲連日來的大規模網路霸凌，於8月5日凌晨在直播中走上絕路，得年26歲。究竟是什麼原因讓原本快樂追星的女孩，最終選擇以最極端的方式結束生命？以下為您整理這起「向日葵爭議」的完整懶人包

導火線：演唱會上的「向日葵事件」

爭議的起點發生在今年7月底ENHYPEN的美國演唱會上。身為日籍成員NI-KI（西村力）資深站姐與簽售會常客的Mina，在台下試圖把手中的向日葵道具遞給成員善禹（Sunoo），並希望他能轉交給NI-KI。當時善禹試圖遞花，但NI-KI並沒有接下，這段互動就此打住。

圖片來源：ENHYPEN IG
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偶像直播發言，飯圈瞬間炸鍋

事後，NI-KI在個人直播中，以不具名的方式聊到演唱會上的應援狀況。他委婉表示希望粉絲能將焦點放在舞台表演上，而不是過度尋求個人互動，呼籲粉絲保持「邊界感」。雖然偶像未指名道姓，但由於Mina在飯圈頗具知名度，大批網友迅速「對號入座」，將矛頭全指向了她。

圖片來源：ENHYPEN IG
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失控：道歉仍無法平息的網路霸凌

隨後，Mina的社群平台遭到大批粉絲出征，痛批她「不尊重舞台」、「只想刷存在感」，甚至演變成無差別的人身攻擊與私訊辱罵。儘管Mina事後發布長文公開道歉，坦承自己因為參加多次活動而對距離感產生錯覺、確實越界，並宣布關閉帳號退出粉絲圈，但滿天飛的詛咒與酸民謾罵依然沒有停止。

圖片來源：ENHYPEN IG
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最後的悲劇：直播成最後身影

8月5日凌晨，承受不住龐大心理壓力的Mina，在TikTok開啟直播並試圖輕生，觀看直播的友人與各國網友嚇得急忙報警求助，無奈當韓國警方與消防人員趕抵她位於首爾龍山區的住處時，直播已被中斷，而Mina已無生命跡象。

這起憾事不僅讓粉絲圈悲痛，也引發外界對於「飯圈有毒文化」及網路霸凌的強烈反思與爭論。

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#直播 #霸凌 #韓國 #紛絲 #爭議 #懶人包 #ENHYPEN

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2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

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🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

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✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
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看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
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不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
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太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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2026-07-30 16:16 女子漾／編輯王廷羽
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供

Netflix台劇聰明鎮》描述重考生趙佳琦在母親何麗芬安排下，搬進號稱升學率百分之百的神秘小鎮「崇明鎮」，並進入崇明補習班準備重考醫學系。這座終年被濃霧籠罩的小鎮，奉行「只有成績優異，才有資格生存」的殘酷規則，隨著學生接連失控、死亡，佳琦也逐漸發現，母親口中的成功背後，藏著一場以青春與人性為代價的恐怖交易。這篇女子漾整理《聰明鎮》1-10集劇情懶人包，還沒追完的人請小心閱讀！

編輯推薦

注意！前方有《聰明鎮》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供
伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供

文章目錄

《聰明鎮》第1集分集劇情

在母親何麗芬安排下，趙佳琦搬進深山中的崇明鎮，進入升學率百分之百的崇明補習班，麗芬堅信女兒只要留在這裡，就一定能考上醫學系，完全不理會佳琦想要離開的抗拒。

梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦進班後立刻遭到同學排擠，甚至被惡意反鎖在廁所裡，此時有毒濃霧突然席捲校園，所有人急忙避難，只有她被困在原地，第一次感受到這座小鎮對弱者毫不留情的生存規則。

陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供
陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第2集分集劇情

經歷濃霧事件後，佳琦一心想逃離崇明鎮，一名神秘黑衣少年卻突然出現，引導她尋找離開小鎮的方法，讓她以為自己終於看見逃生機會。

以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供

沒想到麗芬及時發現女兒的計畫，親手截斷她的退路，佳琦絕望之際被書亮救下，另一方面，長期遭到欺負的王秋安也開始暗中布局，準備向曾傷害自己的人展開報復。

梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第3集分集劇情

崇明補習班公布最新排名後，學生之間的競爭全面失控，為了保住成績與地位，有人開始陷害同學，原本單純的考試也逐漸演變成殘酷的淘汰遊戲。

資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供
資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦為了追查黑衣少年的身分，獨自走進濃霧森林，卻看見難以解釋的恐怖景象，另一邊，極度在意外貌的玟玥在霧中收到一份神秘禮物，對方承諾能讓她變得更美，也讓她一步步走進致命陷阱。

來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供
來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第4集分集劇情

玟玥使用神秘禮物後，外貌一度變得更加亮眼，重新獲得同學關注，然而效果很快出現反噬，她的容貌開始快速衰敗，身體也浮現無法掩飾的異常。

鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供
鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供

就在玟玥陷入恐慌時，一場針對她的惡意玩笑徹底失控，最終釀成死亡悲劇，王秋安則趁校園陷入混亂，將更多人引進秘密據點，以自己的方式展開黑暗制裁。

整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第5集分集劇情

玟玥墜樓後，校方急著將事件定調為意外，佳琦卻發現現場留下許多疑點，認為她的死與濃霧、神秘禮物以及補習班的規則有關，於是決定和書亮聯手追查。

邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供
邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供

兩人調查後發現，許多走投無路的學生都曾在濃霧中得到一份能滿足慾望的交換條件，同一時間，欣雨也為了取得好成績付出駭人代價，校園內另一段由單戀與貪婪引發的悲劇正逐漸成形。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第6集分集劇情

書亮開始被已故摯友的身影糾纏，對方宛如不祥預兆般不斷出現，讓他逐漸分不清眼前究竟是真實、幻覺，還是崇明鎮刻意製造的陷阱。

以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供

另一方面，峻宏因為無法接受玟玥死亡，執念竟讓她再度復甦，死而復生的玟玥帶著怨恨闖進衝刺班，瘋狂襲擊曾經傷害她的同學，王秋安也趁著校園大亂，正式展開奪權計畫。

潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供
潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第7集分集劇情

王秋安藏在秘密據點中的血肉花園終於曝光，他的復仇真相也隨之揭開，曾經遭受霸凌的他早已被仇恨吞噬，從受害者變成掌控他人生死的加害者。

佳琦察覺書亮一直隱瞞重要祕密，逼他說出崇明鎮與過去死亡事件的真相，與此同時，一心只想讓女兒成功的麗芬，親手為佳琦送上一份受到污染的恐怖祝福。

余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供
余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第8集分集劇情

佳琦與克勤都收到父母以愛為名送出的邪惡禮物，兩人的精神與身體逐漸失控，一步步走向瘋狂，原本象徵關心的期待，也成為逼迫孩子毀滅的力量。

宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦從便當盒中發現母親隱藏的祕密，終於明白麗芬早已為了她的成績跨越底線，因此決定逃離母親，克勤則被父母強加的執念徹底吞噬，逐漸失去原本的自己。

宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第9集分集劇情

佳琦原以為找到父親就能獲得救援，沒想到父親竟是維持崇明鎮秩序的冷血獄卒，他將學生的犧牲視為必要代價，也讓佳琦看清父母口中的「為你好」，從未真正尊重她的選擇。

書亮得知高老師與亡友犧牲的完整真相後，決定不再逃避，準備向幕後操控者復仇，另一邊，康教授趁各方互相殘殺之際奪取權力，成為這座血色小鎮唯一的統治者。

孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供
孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第10集分集劇情

一場意圖淨化所有罪惡的烈火吞噬崇明鎮，佳琦與麗芬受困在囚籠中，母女終於放下長年的對立，麗芬承認自己將未完成的人生寄託在女兒身上，佳琦也說出多年來被期待壓得喘不過氣的痛苦。

梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供

為了奪回現實並終結血色輪迴，佳琦必須拒絕崇明鎮灌輸的價值觀，最終她從母愛中找到的並非服從，而是重新做回自己的勇氣，親手擊碎「只有成績優異才有資格生存」的虛假謊言。

精華 FAQ

  • 故事以重考生趙佳琦為主角，她在母親安排下進入崇明鎮與崇明補習班，面對升學率神話與極端競爭，逐步陷入失控、死亡與人性崩壞的漩渦。

  • 濃霧與神秘禮物像是崇明鎮的誘惑與陷阱，能短暫滿足學生慾望，卻以身心失控、容貌崩壞或死亡作代價，反映出以成功交換一切的殘酷規則。

  • 在大火與囚困中，佳琦與母親終於說出彼此壓抑的痛苦，也看清所謂為你好其實是控制，最後她拒絕成績至上的謊言，重新選擇做自己。

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排隊「紅龍」真名是什麼？網驚：第一次知道！ 7個天天見卻叫不出名字的生活用品

排隊「紅龍」真名是什麼？網驚：第一次知道！ 7個天天見卻叫不出名字的生活用品

2026-08-04 22:02 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以生活中常見卻叫不出名字的物件為主題。
  • 重點二：介紹披薩救星、紅龍、捲唇機眼等冷門名稱。
  • 重點三：也提到豆棗、海茸與茄芷袋的由來與用途。

前幾天，女兒推薦我看百萬YouTuber三度的《奇文共賞02》，裡面談到一個很有趣的主題：「生活中最熟悉的陌生人」。

​影片看到一半，她突然轉過來問我：「媽媽，妳可不可以來寫一篇文討論？我看了這影片，裡面除了豆棗跟茄芷袋，其他的我還真不知道叫什麼耶！」

​身為一個每天與文字打交道的國文老師，我突然覺得這個題目很有意思。

​我們每天都在使用許多東西，看過無數次，甚至陪伴我們走過好多年，但真正要叫出它們的名字時，卻只能說：「那個。」

​「幫我拿一下那個黏毛的東西。」

​「就是那個紅紅甜甜、配稀飯很好吃的那一條一條的東西。」

​原來，生活裡有這麼多物品，一直存在我們身邊，卻像一位熟悉的老朋友，我們知道它的模樣，卻忘了問它叫什麼名字。

披薩盒中央那張「小桌子」，原來叫披薩救星（Pizza Saver）

​每次打開熱騰騰的披薩盒，中央總會看到一個白色三腳塑膠小配件。

​很多人小時候都曾想像過，它像是一張縮小版的小桌子，甚至有人笑說，那是不是專門給老鼠開餐會用的家具。

​但它真正的名字叫做「披薩救星（Pizza Saver）」。

​它的任務，是支撐紙盒上蓋，避免披薩散發出的熱氣讓紙盒變軟，最後壓到起司和配料。

​如果沒有這個小支架，打開披薩盒時，可能看到的就不是完整美味的披薩，而是一片黏在盒蓋上的狼狽景象。

​一個不起眼的小塑膠架，默默守護著我們期待打開盒子的那一刻。

排隊時那條「紅龍」，正式名稱其實是伸縮圍欄柱

​在機場、銀行、展覽活動現場，只要需要排隊，就會看到那些拉著紅色帶子的柱子。

​台灣人習慣叫它「紅龍」，在不同地方也有其他稱呼，例如中國常稱為「一米線」。

​但它真正的正式名稱，是「伸縮圍欄柱」。

​有趣的是，網友還替它取了一個很有生活感的名字：

手不要碰

​因為不論是工作人員維持秩序，或家長提醒孩子排隊時，這句話幾乎都會出現。原本只是管理人流的設備，卻因為日常使用留下了一種大家共同理解的幽默。

鞋子上的「香菇頭」，名字竟然叫捲唇機眼

運動鞋鞋帶孔、帳篷繩帶、皮包上，常常可以看到那些包住孔洞的小金屬圈。

​大部分的人會叫它「香菇頭」。

​但它真正的名字叫做「捲唇機眼」。

​第一次聽到這個名稱，很多人可能會覺得像某種醫學名詞，但它和身體疾病完全沒有關係。

​捲唇機眼是一種工業零件，透過金屬捲邊增加孔洞的強度，保護布料或皮革不因拉扯而破裂。

​原來，一雙鞋子、一個包包，連這麼小的地方，都藏著製造者的巧思。

早餐稀飯旁那條紅紅甜甜的，原來叫豆棗

​如果問台灣人，早餐配清粥時最熟悉的小菜有哪些，許多人腦中一定會浮現那盤紅色細絲。

​它甜甜鹹鹹，帶著熟悉的古早味。

​但如果問名字，很多人只能說：「紅紅那個。

​它真正的名字叫做「豆棗」。

​豆棗是黃豆製品經過油炸後，再加入砂糖、醬油與麥芽糖製成。那一口甜味，陪伴許多台灣家庭度過無數個早餐時光。

​當我們知道它的名字，也像替童年的味道補上了一段被遺忘的故事。

自助餐裡像電話線的東西，其實叫海茸

​自助餐常見一種深褐色、捲曲狀的食材。

​因為外型像以前的電話線，所以很多人直接叫它「電話線」。

​但它真正的名字叫做「海茸」。

​海茸是一種生長在紐西蘭南方深海區域的天然褐藻。經過料理後，它帶著特殊的彈性口感，成為許多人熟悉的餐桌料理。

​很難想像，眼前這盤看似普通的食材，曾經是在遙遠深海裡隨著海流生長的生命。

膝蓋後面的凹陷，有一個很少人知道的名字

​我們每天走路、蹲下、運動，都會牽動膝蓋後方那個凹陷的位置。

​但很多人不知道，它叫做「膕窩」。

​這個詞很少出現在日常對話裡，甚至不少人第一次看到時，不確定該怎麼念。

​從人體解剖學來看，膕窩是神經與血管通過的重要區域。原來，我們自己的身體，也有許多地方等待我們重新認識。

曾經是市場袋，如今成為「台灣LV」的茄芷袋

​紅、藍、綠交織的編織袋，是許多台灣人的共同記憶。

​過去，它陪伴家庭採買，也裝過農產品。

​如今，它走進文創設計領域，甚至被稱為「台灣LV」。

​它真正的名字叫做「茄芷袋」。

​這個名稱來自台語發音，其來源可能與日語描述網狀編織方式的詞彙有關。

​從市場到設計商品，茄芷袋的改變，也讓人重新看見那些曾經被忽略的生活物件。

當我們叫出名字，才開始真正認識身邊的世界

​整理完這些資料後，我忍不住問女兒：

​「妳知道鞋子上的香菇頭叫什麼嗎？」

​她笑著說：「妳說呢！」

​其實，我們都是一樣。

​每天與許多東西相遇，卻很少停下來了解它們。

​披薩盒裡的小支架叫披薩救星，鞋子上的金屬圈叫捲唇機眼，早餐盤裡的紅色甜味叫豆棗。

​名字讓一件物品有了自己的故事，也讓我們與生活的連結變得更清楚。

​身為老師，我一直相信，學習不只發生在課本裡。有時候，一個名字、一個字源、一件日常用品，都能開啟一場有趣的探索。

​或許下一次，當你又想說「幫我拿那個」時，可以先停一下。

​因為在我們身邊，還有許多熟悉的陌生人，正等待我們叫出它真正的名字。

​不知道你的生活裡，還有哪些東西，你用了好多年，卻一直只叫它「那個」呢？也許下一個被發現的名字，就藏在你的家裡。


精華 FAQ

  • 文章想說明，我們每天接觸許多生活物件，卻常只會用「那個」來稱呼；當知道它們的正式名稱後，才會真正看見它們的用途、背景與文化意義。

  • 它正式名稱是「披薩救星（Pizza Saver）」，作用是支撐紙盒上蓋，避免熱氣把盒蓋壓到披薩上，讓起司和配料維持完整，不會黏在盒子上。

  • 除了披薩救星，文中也提到排隊用的「紅龍」其實是伸縮圍欄柱、鞋孔金屬圈叫捲唇機眼、早餐配粥的紅色細絲是豆棗，茄芷袋也有自己的正式名稱與文化背景。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#名字 #冷知識 #YouTuber

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