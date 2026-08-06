【ENHYPEN爭議懶人包】震撼追星圈！26歲鐵粉「直播輕生」，疑遭全網霸凌逼上絕路

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以生活中常見卻叫不出名字的物件為主題。

文章以生活中常見卻叫不出名字的物件為主題。 重點二： 介紹披薩救星、紅龍、捲唇機眼等冷門名稱。

介紹披薩救星、紅龍、捲唇機眼等冷門名稱。 重點三：也提到豆棗、海茸與茄芷袋的由來與用途。

前幾天，女兒推薦我看百萬YouTuber三度的《奇文共賞02》，裡面談到一個很有趣的主題：「生活中最熟悉的陌生人」。

​影片看到一半，她突然轉過來問我：「媽媽，妳可不可以來寫一篇文討論？我看了這影片，裡面除了豆棗跟茄芷袋，其他的我還真不知道叫什麼耶！」

​身為一個每天與文字打交道的國文老師，我突然覺得這個題目很有意思。

​我們每天都在使用許多東西，看過無數次，甚至陪伴我們走過好多年，但真正要叫出它們的名字時，卻只能說：「那個。」

​「幫我拿一下那個黏毛的東西。」

​「就是那個紅紅甜甜、配稀飯很好吃的那一條一條的東西。」

​原來，生活裡有這麼多物品，一直存在我們身邊，卻像一位熟悉的老朋友，我們知道它的模樣，卻忘了問它叫什麼名字。

​披薩盒中央那張「小桌子」，原來叫披薩救星（Pizza Saver）

​每次打開熱騰騰的披薩盒，中央總會看到一個白色三腳塑膠小配件。

​很多人小時候都曾想像過，它像是一張縮小版的小桌子，甚至有人笑說，那是不是專門給老鼠開餐會用的家具。

​但它真正的名字叫做「披薩救星（Pizza Saver）」。

​它的任務，是支撐紙盒上蓋，避免披薩散發出的熱氣讓紙盒變軟，最後壓到起司和配料。

​如果沒有這個小支架，打開披薩盒時，可能看到的就不是完整美味的披薩，而是一片黏在盒蓋上的狼狽景象。

​一個不起眼的小塑膠架，默默守護著我們期待打開盒子的那一刻。

​排隊時那條「紅龍」，正式名稱其實是伸縮圍欄柱

​在機場、銀行、展覽活動現場，只要需要排隊，就會看到那些拉著紅色帶子的柱子。

​台灣人習慣叫它「紅龍」，在不同地方也有其他稱呼，例如中國常稱為「一米線」。

​但它真正的正式名稱，是「伸縮圍欄柱」。

​有趣的是，網友還替它取了一個很有生活感的名字：

手不要碰

​因為不論是工作人員維持秩序，或家長提醒孩子排隊時，這句話幾乎都會出現。原本只是管理人流的設備，卻因為日常使用留下了一種大家共同理解的幽默。

​鞋子上的「香菇頭」，名字竟然叫捲唇機眼

​運動鞋鞋帶孔、帳篷繩帶、皮包上，常常可以看到那些包住孔洞的小金屬圈。

​大部分的人會叫它「香菇頭」。

​但它真正的名字叫做「捲唇機眼」。

​第一次聽到這個名稱，很多人可能會覺得像某種醫學名詞，但它和身體疾病完全沒有關係。

​捲唇機眼是一種工業零件，透過金屬捲邊增加孔洞的強度，保護布料或皮革不因拉扯而破裂。

​原來，一雙鞋子、一個包包，連這麼小的地方，都藏著製造者的巧思。

​早餐稀飯旁那條紅紅甜甜的，原來叫豆棗

​如果問台灣人，早餐配清粥時最熟悉的小菜有哪些，許多人腦中一定會浮現那盤紅色細絲。

​它甜甜鹹鹹，帶著熟悉的古早味。

​但如果問名字，很多人只能說：「紅紅那個。」

​它真正的名字叫做「豆棗」。

​豆棗是黃豆製品經過油炸後，再加入砂糖、醬油與麥芽糖製成。那一口甜味，陪伴許多台灣家庭度過無數個早餐時光。

​當我們知道它的名字，也像替童年的味道補上了一段被遺忘的故事。

​自助餐裡像電話線的東西，其實叫海茸

​自助餐常見一種深褐色、捲曲狀的食材。

​因為外型像以前的電話線，所以很多人直接叫它「電話線」。

​但它真正的名字叫做「海茸」。

​海茸是一種生長在紐西蘭南方深海區域的天然褐藻。經過料理後，它帶著特殊的彈性口感，成為許多人熟悉的餐桌料理。

​很難想像，眼前這盤看似普通的食材，曾經是在遙遠深海裡隨著海流生長的生命。

​膝蓋後面的凹陷，有一個很少人知道的名字

​我們每天走路、蹲下、運動，都會牽動膝蓋後方那個凹陷的位置。

​但很多人不知道，它叫做「膕窩」。

​這個詞很少出現在日常對話裡，甚至不少人第一次看到時，不確定該怎麼念。

​從人體解剖學來看，膕窩是神經與血管通過的重要區域。原來，我們自己的身體，也有許多地方等待我們重新認識。

​曾經是市場袋，如今成為「台灣LV」的茄芷袋

​紅、藍、綠交織的編織袋，是許多台灣人的共同記憶。

​過去，它陪伴家庭採買，也裝過農產品。

​如今，它走進文創設計領域，甚至被稱為「台灣LV」。

​它真正的名字叫做「茄芷袋」。

​這個名稱來自台語發音，其來源可能與日語描述網狀編織方式的詞彙有關。

​從市場到設計商品，茄芷袋的改變，也讓人重新看見那些曾經被忽略的生活物件。

​當我們叫出名字，才開始真正認識身邊的世界

​整理完這些資料後，我忍不住問女兒：

​「妳知道鞋子上的香菇頭叫什麼嗎？」

​她笑著說：「妳說呢！」

​其實，我們都是一樣。

​每天與許多東西相遇，卻很少停下來了解它們。

​披薩盒裡的小支架叫披薩救星，鞋子上的金屬圈叫捲唇機眼，早餐盤裡的紅色甜味叫豆棗。

​名字讓一件物品有了自己的故事，也讓我們與生活的連結變得更清楚。

​身為老師，我一直相信，學習不只發生在課本裡。有時候，一個名字、一個字源、一件日常用品，都能開啟一場有趣的探索。

​或許下一次，當你又想說「幫我拿那個」時，可以先停一下。

​因為在我們身邊，還有許多熟悉的陌生人，正等待我們叫出它真正的名字。

​不知道你的生活裡，還有哪些東西，你用了好多年，卻一直只叫它「那個」呢？也許下一個被發現的名字，就藏在你的家裡。