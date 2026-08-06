2026-08-06 16:26 SWALLOW
【心理測驗】你的大腦到底在「內耗」什麼？進來找找你的心理防禦機制
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：以洗滌廠記憶瑕疵品比喻，測出潛意識內耗型態。
- 重點二：透過四題選擇，分析你常用的心理防禦機制。
- 重點三：依答案對應核心恐懼與創傷復原力，結果僅供參考。
想像你是一家經營著「人類記憶與情感清理」的神秘洗滌廠員工。你的工作是將顧客送來的記憶進行深度清潔，並洗去上面的雜質。今天，處理台上送來了一件「極度棘手、難以洗淨的記憶瑕疵品」……
【選項】
Q1｜這件被送來的「瑕疵品記憶」，材質摸起來像什麼？
- A. 結了一層硬殼的黑曜石：表面冰冷堅硬，不管怎麼刷洗都紋絲不動。
- B. 吸滿了重水的海綿：沉甸甸的，只要稍微用力一捏，就會滴出混濁的水滴。
- C. 纏成一團亂麻的玻璃絲：看起來極度脆弱，一拉扯就容易折斷，還可能刺傷手。
- D. 一團不斷竄動的微弱電火花：抓不住也按不熄，只要靠近就會有微微的麻癢刺痛感。
Q2｜洗滌過程中，你需要加入一劑「化學試劑」來分解污垢，你直覺要加入哪種？
- A. 高濃度的強酸溶劑：抱著「打掉重練」的心態，直接把頑固的外層徹底蝕刻掉。
- B. 大量的溫熱泡沫：企圖用綿密的包覆感，把髒污軟化並慢慢漂浮出來。
- C. 零下百度的液態氮：瞬間凍結所有分子，讓污垢直接碎裂脫落。
- D. 帶有芳香氣味的精油中和劑：不強行去除污垢，而是用香氣覆蓋並轉化它的味道。
Q3｜經過一番折騰，雜質終於被洗掉一部分，但記憶的核心暴露出一個「漏洞」，你直覺裡面封存著什麼？
- A. 一句沒能講出口的道歉或道別
- B. 一個被全盤否定、沒被認可的瞬間
- C. 一個自己做出錯誤決定、無法挽回的現場
- D. 一個原本以為能長久、最後卻失控崩塌的承諾
Q4｜洗滌工作結束，這件記憶雖然乾淨了，但再也無法恢復成全新的樣子。你會如何處理它？
- A. 將它標註上「警示標籤」，永久存放在展示櫃的最深處作為戒鑑
- B. 把它磨成細粉，灑進花園的土壤裡當作養分
- C. 重新打包裝盒，匿名寄還給當初送來的人
- D. 直接丟進焚化爐，讓它徹底灰飛煙滅，不留痕跡
【答案】
Q1｜你的「潛意識內耗型態」
｜瑕疵記憶的材質，投射出你在面對壓力或挫折時，大腦最容易陷入的負面思考迴圈：
- A. 黑曜石 ➡️ 【壓抑情感型】 你習慣習慣性地「武裝自己」。遇到問題時你第一反應是關閉感受、展示冷靜與堅強。但這種硬撐會讓壓力在體內沉積，變成無形的肩頸緊繃與精神疲憊。
- B. 吸水海綿 ➡️ 【情緒超載型】 你極度敏感且富有同理心。你很容易吸收外界、環境或他人的負面情緒，導致你經常感到「心累」。你的內耗往往來自於承載了過多不屬於你的重量。
- C. 玻璃絲麻團 ➡️ 【過度解讀型】 你的神經非常纖細，習慣將一件小事反覆剖析、聯想、推演最壞的結果。這種「過度思考」就像玻璃絲一樣，不斷刺傷你自己的內心。
- D. 電火花 ➡️ 【焦慮浮躁型】 你的內耗表現為「停不下來的躁動」。當焦慮襲來時，你很難安靜坐著，會迫切地想做點什麼來轉移注意力，但這種浮躁反而讓你無法真正放鬆。
Q2｜你最常使用的「心理防禦機制」
｜選擇的試劑，代表你為了保護自己不被傷害，而下意識採取的行為模式：
- A. 強酸溶劑 ➡️ 【攻擊與斷捨離】 「最好的防禦就是進攻」。當你感覺受威脅或失控時，你傾向用犀利的言語、冷漠的态度或乾脆俐落的斷絕關係來保護自己，寧可先上手殺敵，也不願展現脆弱。
- B. 溫熱泡沫 ➡️ 【過度包容與合理化】 你傾向於「為傷害你的人或糟糕的環境找藉口」。你試圖用溫柔來融化衝突，但這種防禦方式常常讓你陷入委屈自己、成全大家的失衡狀態。
- C. 液態氮 ➡️ 【情感隔離與理智化】 當傷痛太深時，你會下意識「把心凍結」。你開始用極度理性的角度去分析事情，像個旁觀者一樣講述自己的悲傷，藉此隔離掉那些會讓你崩潰的真實感受。
- D. 香氣中和劑 ➡️ 【迴避與粉飾太平】 你討厭衝突與沉重的氛圍。面對問題時，你習慣用幽默、轉移話題或「假裝沒事」來帶過。你試圖用陽光的外表覆蓋內心的陰影，但問題依然在底下。
Q3｜埋在你大腦深處的「核心恐懼」
｜漏洞裡的東西，正是你最害怕面對、也是你許多行為背後的底層動機：
- A. 沒說出口的話 ➡️ 【害怕遺憾與失控】：你最怕事情沒有得到「好好收尾」，任何未竟之事都會在你心裡懸很久。
- B. 沒被認可的瞬間 ➡️ 【害怕價值被否定】：你內心深處極度渴望被看見，任何批評或無視都容易觸發你「我是不是不夠好」的防禦機制。
- C. 錯誤決定的現場 ➡️ 【害怕犯錯與自責】：你對自己的要求極高，最難原諒的其實不是別人，而是「當初沒有做對選擇的自己」。
- D. 崩塌的承諾 ➡️ 【害怕背叛與失去】：你對「不確定性」感到不安，曾經的失信經歷讓你對人很難建立百分之百的信任。
Q4｜你的「心理創傷復原力」
｜處理記憶的方式，代表你如何消化過往的失敗與挫折，並重新出發：
- A. 警示標籤 ➡️ 【記取教訓型】：你的復原建立在「經驗總結」上。你不會輕易忘記教訓，而是將它化為未來的護身符，讓自己變得越來越精明且堅韌。
- B. 磨成細粉 ➡️ 【轉化養分型】：你擁有極高的心理韌性。你善於把痛苦的事情轉化為生命的智慧與創作的靈感，讓傷口長出花來。
- C. 寄還給原主 ➡️ 【劃清界線型】：你正在學習「課題分離」。你知道誰的問題就該誰負責，不再把別人的過錯攬在自己身上，這是非常健康的心理成熟表現。
- D. 丟進焚化爐 ➡️ 【徹底重啟型】：你信奉「往事不回頭」。一旦決心放下一件事，你就會切斷所有連結，強迫自己大步向前，不給過去任何拖累你的機會。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
精華 FAQ
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文章以「人類記憶與情感清理」的情境設計4題選擇，主要用來看出潛意識內耗型態、常用心理防禦機制、埋藏的核心恐懼，以及面對創傷時的復原方式。
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Q1 以記憶材質比喻內耗型態：黑曜石是壓抑情感型，海綿是情緒超載型，玻璃絲是過度解讀型，電火花是焦慮浮躁型。差異在於面對壓力時是封閉、承接、反覆思考或躁動不安。
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Q2 測你最常使用的心理防禦機制，例如攻擊、包容、隔離或迴避；Q3 測核心恐懼，如遺憾、被否定、犯錯或失去；Q4 則看創傷復原力，像是記取教訓、轉化養分、劃清界線或徹底重啟。
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