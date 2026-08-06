2026-08-06 16:19 女子漾／編輯劉芫榛
《成名在望》第二季預告曝光！李國毅怒嗆姚淳耀「當邱家的狗」，兄弟決裂劇情超虐
瀚草影視年度旗艦影集《成名在望》劇情持續升溫，第二季「墮落之前」預告正式曝光。李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）三人關係全面失控，從昔日好友走向對立，兄弟情、豪門陰謀與角色內心傷痕同步爆發。
《成名在望》第二季接棒登場！5年後滅門血案再掀風暴
《成名在望》全劇共14集，第一季播出後討論度持續升高，MyVideo與Hami Video更蟬聯台劇冠軍。第二季故事將時間推進至5年後，震驚全台的滅門血案再次牽動三人命運，背後更牽扯盛泰集團數千億航太科技城開發案。
隨著秘密逐漸浮上檯面，李國毅飾演的陳志偉、姚淳耀飾演的羅冠豪與蔡亘晏飾演的爆花，昔日緊密的友情也開始走向無法挽回的裂痕。
李國毅、姚淳耀兄弟情決裂！一句「當邱家的狗」引爆衝突
第二季預告中，李國毅與姚淳耀的角色關係迎來最大轉折。面對昔日兄弟逐漸走向不同道路，李國毅怒嗆姚淳耀：「你就繼續升官，當邱家的狗！」讓姚淳耀情緒失控，甚至揮拳反擊。
此外，黃迪揚飾演的邱家角色也加入權力角力，毫不留情踩著姚淳耀的手，嘲諷他是「可悲的流浪狗」，讓第二季的豪門鬥爭與人物衝突更加白熱化。
蔡亘晏角色黑化！模範夫妻背後藏家暴陰影
第二季中，蔡亘晏剪去長髮，以全新形象登場。她飾演的角色表面上與黃迪揚維持模範夫妻關係，私下卻陷入家暴困境，不只遭受暴力對待，甚至被推下樓梯，命運急轉直下。
預告最後，蔡亘晏對姚淳耀哼唱過去女團歌曲，唱著「不知道明天在哪裡」，隨後比出中指嘲諷，兩人之間愛恨交織的關係也成為第二季最大看點之一。
病房爆發激烈衝突！姚淳耀、爆花演技火花全開
第五、六集中，邱隆泰綁架案調查迎來重大突破，懷孕的豪門妻子蔡亘晏得知真相後情緒激動，甚至動到胎氣，被姚淳耀緊急送醫。
然而兩人在病房中爆發激烈爭執，蔡亘晏賞巴掌怒罵姚淳耀「瘋了」，姚淳耀也情緒失控反擊，兩人將角色中的怨恨、無奈與痛苦完整呈現。姚淳耀也形容角色羅冠豪「永遠都拿槍指著自己的頭，根本不在乎自己的性命」，展現人物走向崩潰邊緣的狀態。
李國毅挑戰零台詞哭戲！回家見父母瞬間潰堤
除了兄弟決裂，《成名在望》第二季也將聚焦陳志偉內心的脆弱面。
劇中李國毅追查綁架案時，刑警隊友遭遇挾持槍擊，身為隊長的他陷入強烈自責，甚至在父母面前崩潰痛哭。這場回家吃飯的哭戲全程沒有台詞，李國毅必須透過情緒與表情呈現角色長期壓抑後的瓦解。
精華 FAQ
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第二季將劇情推進到5年後，先前的滅門血案與權力陰謀再次浮上檯面，並牽動陳志偉、羅冠豪與爆花三人的命運走向。
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兩人昔日兄弟情徹底決裂，李國毅怒嗆對方「當邱家的狗」，姚淳耀情緒失控回擊，還與邱家權力人物正面對撞，衝突全面升級。
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她剪去長髮以新造型登場，表面維持模範夫妻形象，私下卻陷入家暴與墮樓危機，並在病房與姚淳耀激烈爭執，展現角色黑化與痛苦。
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