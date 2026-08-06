2026-08-06 16:02 女子漾／編輯劉芫榛
小池榮子吃遍台灣美食難忘水果剉冰！《再見NOIR》挑戰刑警角色，犯罪懸疑背後更看見人性
由 friDay 影音獨家跟播的夏季日劇《再見 NOIR》，找來實力派女星小池榮子、北香那共同主演。兩人透過 friDay 影音向台灣觀眾打招呼，除了分享拍攝幕後趣事，也聊起台灣美食與角色挑戰。小池榮子透露過去訪台最難忘的是滿滿水果的剉冰，北香那則表示台灣一直是自己想造訪的地方。
小池榮子回憶台灣美食！夜市、小籠包與水果剉冰都難忘
談到台灣，小池榮子分享自己曾和朋友來台旅遊，笑說那趟旅程根本是「一直在吃」。她回憶當時不只品嚐台灣夜市與小籠包，最讓她印象深刻的是放滿水果的剉冰，甚至還記得曾到訪一處有階梯斜坡、周圍開滿小店的地方。
北香那雖然目前還沒有來過台灣，但她表示台灣一直是自己很想去的地方，也期待未來能親自感受台灣美食與文化。
小池榮子挑戰刑警角色！《再見NOIR》聚焦犯罪受害者人生
近年戲約不斷的小池榮子，這次在《再見NOIR》中飾演犯罪被害者支援室刑警「黑木夏海」。
不同於一般刑警劇多將重點放在追捕犯人，本劇將視角轉向事件發生後，描寫受害者與家屬如何面對傷痛、重新走向未來。小池榮子表示，希望觀眾透過作品認識「犯罪被害者支援室」這樣的單位，也看見事件背後受害者的故事。
北香那帶來關鍵角色！兩女星分享片場交流日常
《再見NOIR》拍攝期間，小池榮子與北香那除了討論角色，也在片場分享生活中的小事。兩人會交換喜歡的食物與小物，北香那曾送水果給小池榮子，而小池榮子則會分享自己喜歡的咖哩，甚至笑說只要覺得好吃，就會大量訂購與大家分享。
劇中北香那飾演的「繪梨子」也成為調節作品沉重氣氛的重要角色。小池榮子表示，刑警團隊整體情緒較為低沉，而繪梨子則帶來些許不同的氣息。
《再見NOIR》挑戰沉重題材！每週三friDay影音獨家跟播
小池榮子坦言，《再見NOIR》的敘事風格與一般警察劇不同，作品本身具有挑戰性，但她希望透過劇情讓更多人了解犯罪被害者支援室，以及事件背後那些需要被陪伴的人。
精華 FAQ
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本劇由實力派女星小池榮子與北香那共同主演，並由 friDay 影音獨家跟播，作為夏季日劇向台灣觀眾介紹。
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她回憶曾和朋友來台旅遊，幾乎一直在吃，品嚐過夜市與小籠包，最難忘的是滿滿水果的剉冰，還記得某處階梯斜坡與小店景象。
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作品不以追捕犯人為主，而是把視角放在事件發生後，描寫受害者與家屬如何面對傷痛、重新走向未來，並讓觀眾認識犯罪被害者支援室。
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