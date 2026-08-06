2026-08-06 15:41 女子漾／編輯劉芫榛
2026七夕情人節禮物推薦！送另一半什麼好？星座選禮、情侶飾品、浪漫約會攻略一次看
七夕情人節將至，想送出讓另一半心動的禮物，不妨從對方的個性與喜好出發。今年七夕從星座選禮、浪漫花藝、祈願飾品到高質感約會活動，各大品牌推出限定企劃，打造專屬兩人的甜蜜回憶。
文章目錄
七夕送禮攻略！從星座挑選另一半的命定禮物
七夕送禮不只看價格，更重要的是送進對方心裡。TUN推出「七夕送禮指南」，以星座性格作為選禮靈感，推薦適合不同風格伴侶的命定禮物。
喜歡新鮮感與獨特設計的風象星座，適合選擇充滿話題性與個性的單品，例如 GANNI x DISNEY聯名系列，以趣味印花與限量設計打造收藏感；追求細膩浪漫的水象星座，則推薦帶有愛心、蝴蝶結元素的設計，或選擇能與另一半搭配的情侶款，讓甜蜜藏在日常穿搭細節中。
其中TUN也精選多款七夕送禮選擇，包括 GANNI、KENZO、self-portrait 等品牌單品，從服飾、包款、帽款到珠寶配件，依照不同星座個性打造專屬送禮靈感。
vacanza七夕限定浪漫登場！鮮花×飾品打造專屬心意
今年七夕，vacanza攜手法國巴黎花藝品牌 MONCEAU FLEURS，在台北中山打造「vacanza Fleurs 假期花町」，將法式自由選花文化帶入日常生活。除了推出七夕限定花束，更打造飾品與鮮花結合的「花朵續充」體驗，讓飾品也能隨心更換新鮮花材。
其中「好心情花鏈」與「心花開胸針」能放入真實花材，如同把迷你花束隨身佩戴；回到假期花町門市，還能透過「小花充電站」免費續充新鮮花材，讓浪漫不只停留在七夕當天，而成為日常的小儀式。
七夕送情侶手鍊！vacanza祈願系列象徵陪伴與祝福
除了花藝體驗，vacanza經典「祈願系列」也迎來全新篇章，以「線在，好事發生 Weaving The Days」重新詮釋祈願意義，透過色彩、符號與編織陪伴配戴者靠近理想生活。
系列共推出59款設計，包含「日常幸運符」、「水晶能量」、「色彩祈願」、「摩斯密碼」四大主題。今年七夕更推出「對鍊」款式，以燕子、太陽與星月等象徵祝福的符號，將兩人之間的陪伴與默契化為每天佩戴的小心意。
微風信義「耀黑極致之夜」打造七夕奢華約會夜
想安排一場更有儀式感的七夕約會，微風信義推出「耀黑極致之夜 BLACK LABEL」，以黑金美學打造融合精品、音樂、美食與限定體驗的奢華夜晚。活動將於8月21日登場，邀請《達人秀》雙金按鈕得主蔡宏毅、楊立微限定首演，並由DJ英成晞、DJ佟凱玲帶來現場演出。
現場也規劃女神命定色彩計畫、Charm Code配件體驗、限定拍貼機與特色餐飲，會員消費最高可享21.3%回饋，適合情侶安排一場結合購物、娛樂與美食的七夕約會行程。
精華 FAQ
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文章建議從對方的個性與喜好出發，像是依星座挑選命定禮物，或選擇帶有浪漫元素的飾品、花藝與情侶款單品，讓禮物更貼近對方心意。
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vacanza攜手MONCEAU FLEURS打造花町體驗，推出七夕限定花束與可放入真實花材的飾品，還設有小花充電站，可免費續充花材，讓浪漫延伸到日常。
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微風信義推出BLACK LABEL黑金美學活動，結合精品、音樂、美食與拍貼體驗，還有現場演出與會員回饋，適合情侶規劃一場有儀式感的高質感約會。
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