有錢人都在偷偷做的7件事 看懂了讓妳少走十年彎路

AI重點 文章重點整理： 重點一： 經濟獨立是女性擁有愛情與自由的核心基礎。

經濟獨立是女性擁有愛情與自由的核心基礎。 重點二： 先增加收入、投資自己，再避免情緒化消費。

先增加收入、投資自己，再避免情緒化消費。 重點三：建立被動收入與逃跑基金，保留隨時離開的選擇權。

編輯/鄭欣宜撰文

誰說人生是一場只能在「愛情、自由、金錢」裡玩三選一的殘酷遊戲？那是舊時代的劇本。對於生活在現代、有腦袋也有品味的我們來說，這三樣東西就像保養品裡的精華、乳霜跟防曬，缺一不可。那些叫妳要為了家庭犧牲事業，或是說愛錢的女人不可愛的噪音，請直接當成背景雜訊濾掉。

真正優雅的女人，早就看透了「經濟獨立」才是最高級的自由。當妳口袋有錢，妳的愛情不再是為了找個長期飯票，而是純粹的靈魂吸引；妳的自由也不再是逃避，而是隨時能出發的勇氣。想要打破那些纏著女性不放的「金錢詛咒」，妳需要先換上一顆全新的理財大腦。

1.別把儲蓄當成縮衣節食

很多女孩一提到變有錢，第一反應就是「我不能再喝手搖飲了」。拜託，這種窮人思維只會讓妳心情憂鬱。有錢人的思考是：我如何增加收入來覆蓋我的手搖飲？把錢存下來不是為了當守財奴，而是為了買下妳未來的選擇權。每一筆省下來的閒錢，都是妳在為未來的「不委屈」買單。

2.拒絕情緒化購物的黑洞

工作壓力大就想買包，失戀就想刷卡大吃大喝，這就是標準的「情緒稅」。那些精緻的包裝和暫時的快感，其實是在消耗妳的底氣。當妳下次想衝動下單時，先問問自己：這個東西能讓我更有產值，還是只是讓我的衣櫃更擁擠？聰明的女人控制情緒，更控制錢包。

3.投資自己是回報率最高的標的

與其把錢全部定存，不如撥出一部分拿來升級妳的專業技能或腦袋。無論是學習新媒體經營、考取專業證照，甚至是健身課程，這些能讓妳「時薪提高」的投資，妳這個人的產值增加了，財富自然會像磁鐵一樣吸過來。

4.打破「錢夠用就好」的謊言

這句話是成長最大的殺手。什麼叫夠用？那是建立在沒有意外、沒有夢想的前提下。有錢人想的是「創造溢出的價值」。當妳擁有超過需求的財富，妳才能在家人需要時提供最好的資源。

5.建立屬於妳的被動收入系統

單靠勞力賺錢是有天花板的，因為妳的體力和時間有限。妳需要讓錢生錢。不管是投資，還是經營具有長期價值的個人品牌，重點在於建立那套「在妳睡覺時也能運作」的系統，要學會讓資本為妳工作。

6.遠離那些會消耗妳財富的人

不管是那種只會叫妳請客的塑膠姐妹，還是整天跟妳借錢、沒有金錢觀念的另一半，請通通斷捨離。妳的能量和金錢都很寶貴，應該花在能跟妳一起成長、一起變強的圈子裡。金錢詛咒有時候不是來自妳自己，而是來自妳身邊的「財富黑洞」。

只有借錢才會出現的朋友，請斷絕聯絡。圖/123RF圖庫

7.擁有隨時能離開的「逃跑基金」

這是所有女性都該有的浪漫。這筆錢不是為了離婚或分手準備的，而是為了讓妳在任何一段關係或工作中，都能保有「我可以不玩了」的選擇權。當妳知道自己隨時能轉身離開而不至於流落街頭時，妳散發出的自信和從容，才是真正的迷人。

結語

變有錢這件事，其實是一場心理素質的馬拉松。它考驗的是妳對自我的期許，以及妳對生活的掌控力。不要覺得談錢俗氣，當妳能理直氣壯地賺錢、花錢、存錢時，那種活得坦蕩的姿態，比任何名牌包都要耀眼。

人生最美好的狀態，莫過於手裡有錢、心裡有愛、腳下有風。我們不只是要變有錢，還要變得很會「生活」。當妳掌握了這七個思考模式，妳會發現，原來愛情、自由與金錢，真的可以一次打包帶走。現在就開始規劃妳的財富地圖吧，未來的那個妳，一定會感謝現在這個如此清醒又努力的自己。

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