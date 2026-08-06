《吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影版片頭曲〈くつずれ〉中文翻譯與心得｜就算腳被磨痛了，還是要繼續往前走

2026-08-06 13:54 White
《吉伊卡哇 人魚島的秘密》 電影視覺
《吉伊卡哇 人魚島的秘密》 電影視覺

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章翻譯《くつずれ》歌詞，強調帶著疼痛仍前進。
  • 重點二：作者認為歌曲不把堅強神化，而是誠實呈現脆弱。
  • 重點三：心得指出真正的勇敢，是承認受傷後仍願意再走。


最近真的好喜歡吉伊卡哇的片頭曲〈くつずれ〉。

「くつずれ」指的是鞋子摩擦腳部後，造成破皮、紅腫或疼痛的狀態。歌詞聽起來輕輕的、淡淡的，卻把那種「明明很痛，還是告訴自己沒什麼」的心情寫得很真實。

以下是依照歌詞語氣整理的中文翻譯，並非官方譯詞。


〈くつずれ〉中文歌詞翻譯

雖然也不是什麼大不了的事

但要說完全沒事，也不是那樣

抬頭望著天空

眼睛微微瞇了起來

總覺得今天

和平常的日子有點不一樣

昨天吃了什麼來著？

好像不是一場夢

拍下照片，再回頭看看的時候

總覺得其實

晴天好像還是比較多

即使鞋子磨得很痛

即使真的很痛

我還是會抬起頭

繼續往前走

Never give up

永遠不要放棄

可是，果然還是很痛啊

真的很痛啊

所以眼睛

忍不住稍微瞇了起來

反正也沒什麼大不了的

嗯，確實也不算什麼

抬頭望著天空

眼睛微微瞇了起來

總覺得今天

和平常的日子有點不一樣

昨天是晴天來著嗎？

好像也沒有下雨

拍下照片，再回頭看看的時候

才發現自己好像

吃了看起來很美味的東西呢

即使鞋子磨得很痛

即使真的很痛

我還是會抬起頭

繼續往前走

Never give up

永遠不要放棄

可是，果然還是很痛啊

真的很痛啊

所以眼睛

忍不住稍微瞇了起來

雖然也不是什麼大不了的事

但要說完全沒事，也不是那樣

抬頭望著天空

眼睛微微瞇了起來

總覺得今天

和平常的日子有點不一樣

日文歌詞
日文歌詞



聽完這首歌...

我很喜歡這首歌沒有把「堅強」寫得很偉大。

它沒有說，只要努力就不會痛；也沒有說，只要勇敢，一切就會立刻變好。

而是很誠實地唱著：

即使鞋子把腳磨得很痛，還是會試著抬起頭、繼續往前走；可是走著走著，還是會忍不住承認——真的很痛啊。

我覺得這才是最真實的勇敢。

不是完全不難過，也不是假裝自己什麼事都沒有，而是即使知道自己會痛、會累、會忍不住掉眼淚，仍然願意再往前走一點點。

歌詞裡不斷出現「好像沒什麼大不了，但也不是完全沒事」，也很像我們平常面對難過時的樣子。

嘴上總是說著沒關係，告訴別人自己還好，可是只有自己知道，心裡其實還是有一小塊地方正在疼。

但當我們回頭看看曾經拍下的照片，才會發現，那些記憶裡並不只有下雨的日子。

還是有晴天、有好吃的東西，也有很多曾經真心笑過的瞬間。

人生可能就像穿著一雙不太合腳的鞋往前走。偶爾會磨破皮，偶爾每一步都很痛，但這並不代表我們走錯了路。

有時候只是因為，我們正在前往一個還不熟悉的地方。

所以，痛的時候可以停一下，也可以承認自己真的很痛。

不需要勉強自己立刻振作，只要休息過後，還願意抬起頭，再慢慢往前走就好了。

或許〈くつずれ〉真正想告訴我們的不是「不准放棄」，而是：

就算一邊喊痛、一邊掉眼淚，也還是可以繼續前進。

就像吉伊卡哇一樣，不需要一直都很勇敢。

即使害怕、受傷，甚至忍不住哭出來，但仍然努力去解決問題，就已經很了不起了。

吉伊卡哇
吉伊卡哇


以上就是《吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影版片頭曲〈くつずれ〉的中文翻譯與心得。

我是 White，希望我們都能像吉伊卡哇一樣，即使會害怕、會受傷，也依然願意在休息過後，慢慢往前走。

我們下篇文章見。🤍


精華 FAQ

  • 歌名指鞋子磨腳造成的破皮與疼痛，歌詞則把這種小卻真實的痛感，寫成仍要抬頭、繼續往前走的心情，象徵帶傷前行。

  • 因為它沒有把堅強寫得很偉大，也沒有說努力就不會痛，而是誠實承認難受與疲憊，讓人感受到最貼近生活的勇氣。

  • 文章希望讀者知道，痛的時候可以停下來，不必假裝沒事；只要休息後仍願意慢慢往前走，就已經很了不起。

White

White

「用數據說話的內容創作者，用創意解決問題的Marketing Planner」 ✍️ 數位策略・內容行銷・社群經營 📍合作經歷橫跨品牌、平台與媒體專欄 工作邀約:a280847475@gmail.com

#電影 #眼睛 #吉伊卡哇 #年度電影 #日本電影

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2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

1. 生肖鼠、生肖蛇：夜行特質陰氣重！「山上、水邊」千萬別去

小孟老師指出，生肖屬「鼠」與「蛇」的朋友要特別當心。因為老鼠和蛇屬於夜行性動物，通常只在晚上出來活動覓食，本身就偏好陰暗潮濕與洞穴環境。這樣的特性讓這兩個生肖天生陰氣稍重，更容易在夜間吸收穢氣，導致煞到或卡到陰。

小孟老師提醒：鬼月期間盡量避免前往海邊、河邊以及山上等地方，以免接觸過多陰煞之氣。

2. 生肖猴：樹林陰氣濃！鬼月恐「生病感冒」身體不適

第3個被點名的生肖是屬**「猴」**的朋友。在風水玄學中，樹林茂密的地方往往是陰氣較重之處，而猴子大多棲息於樹木繁茂的環境。因此，屬猴的人在鬼月特別容易受到影響，出現生病感冒、身體不適的情況。

小孟老師提醒：務必要避開茂密的樹林以及榕樹，減少接近陰氣重的植物與環境。

3. 生肖豬：環境髒亂易招陰！「夜店、酒吧」盡量繞道

第4個需要注意的生肖則是屬「豬」的朋友。古代常以「住豬圈」來形容環境髒亂，而豬所處的地方通常較為污穢。這種穢氣與煞氣在鬼月期間特別容易招致陰氣。

小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

------

🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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2026-07-30 16:16 女子漾／編輯王廷羽
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供

Netflix台劇聰明鎮》描述重考生趙佳琦在母親何麗芬安排下，搬進號稱升學率百分之百的神秘小鎮「崇明鎮」，並進入崇明補習班準備重考醫學系。這座終年被濃霧籠罩的小鎮，奉行「只有成績優異，才有資格生存」的殘酷規則，隨著學生接連失控、死亡，佳琦也逐漸發現，母親口中的成功背後，藏著一場以青春與人性為代價的恐怖交易。這篇女子漾整理《聰明鎮》1-10集劇情懶人包，還沒追完的人請小心閱讀！

編輯推薦

注意！前方有《聰明鎮》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供
伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供

文章目錄

《聰明鎮》第1集分集劇情

在母親何麗芬安排下，趙佳琦搬進深山中的崇明鎮，進入升學率百分之百的崇明補習班，麗芬堅信女兒只要留在這裡，就一定能考上醫學系，完全不理會佳琦想要離開的抗拒。

梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦進班後立刻遭到同學排擠，甚至被惡意反鎖在廁所裡，此時有毒濃霧突然席捲校園，所有人急忙避難，只有她被困在原地，第一次感受到這座小鎮對弱者毫不留情的生存規則。

陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供
陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第2集分集劇情

經歷濃霧事件後，佳琦一心想逃離崇明鎮，一名神秘黑衣少年卻突然出現，引導她尋找離開小鎮的方法，讓她以為自己終於看見逃生機會。

以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供

沒想到麗芬及時發現女兒的計畫，親手截斷她的退路，佳琦絕望之際被書亮救下，另一方面，長期遭到欺負的王秋安也開始暗中布局，準備向曾傷害自己的人展開報復。

梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第3集分集劇情

崇明補習班公布最新排名後，學生之間的競爭全面失控，為了保住成績與地位，有人開始陷害同學，原本單純的考試也逐漸演變成殘酷的淘汰遊戲。

資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供
資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦為了追查黑衣少年的身分，獨自走進濃霧森林，卻看見難以解釋的恐怖景象，另一邊，極度在意外貌的玟玥在霧中收到一份神秘禮物，對方承諾能讓她變得更美，也讓她一步步走進致命陷阱。

來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供
來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第4集分集劇情

玟玥使用神秘禮物後，外貌一度變得更加亮眼，重新獲得同學關注，然而效果很快出現反噬，她的容貌開始快速衰敗，身體也浮現無法掩飾的異常。

鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供
鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供

就在玟玥陷入恐慌時，一場針對她的惡意玩笑徹底失控，最終釀成死亡悲劇，王秋安則趁校園陷入混亂，將更多人引進秘密據點，以自己的方式展開黑暗制裁。

整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第5集分集劇情

玟玥墜樓後，校方急著將事件定調為意外，佳琦卻發現現場留下許多疑點，認為她的死與濃霧、神秘禮物以及補習班的規則有關，於是決定和書亮聯手追查。

邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供
邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供

兩人調查後發現，許多走投無路的學生都曾在濃霧中得到一份能滿足慾望的交換條件，同一時間，欣雨也為了取得好成績付出駭人代價，校園內另一段由單戀與貪婪引發的悲劇正逐漸成形。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第6集分集劇情

書亮開始被已故摯友的身影糾纏，對方宛如不祥預兆般不斷出現，讓他逐漸分不清眼前究竟是真實、幻覺，還是崇明鎮刻意製造的陷阱。

以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供

另一方面，峻宏因為無法接受玟玥死亡，執念竟讓她再度復甦，死而復生的玟玥帶著怨恨闖進衝刺班，瘋狂襲擊曾經傷害她的同學，王秋安也趁著校園大亂，正式展開奪權計畫。

潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供
潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第7集分集劇情

王秋安藏在秘密據點中的血肉花園終於曝光，他的復仇真相也隨之揭開，曾經遭受霸凌的他早已被仇恨吞噬，從受害者變成掌控他人生死的加害者。

佳琦察覺書亮一直隱瞞重要祕密，逼他說出崇明鎮與過去死亡事件的真相，與此同時，一心只想讓女兒成功的麗芬，親手為佳琦送上一份受到污染的恐怖祝福。

余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供
余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第8集分集劇情

佳琦與克勤都收到父母以愛為名送出的邪惡禮物，兩人的精神與身體逐漸失控，一步步走向瘋狂，原本象徵關心的期待，也成為逼迫孩子毀滅的力量。

宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦從便當盒中發現母親隱藏的祕密，終於明白麗芬早已為了她的成績跨越底線，因此決定逃離母親，克勤則被父母強加的執念徹底吞噬，逐漸失去原本的自己。

宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第9集分集劇情

佳琦原以為找到父親就能獲得救援，沒想到父親竟是維持崇明鎮秩序的冷血獄卒，他將學生的犧牲視為必要代價，也讓佳琦看清父母口中的「為你好」，從未真正尊重她的選擇。

書亮得知高老師與亡友犧牲的完整真相後，決定不再逃避，準備向幕後操控者復仇，另一邊，康教授趁各方互相殘殺之際奪取權力，成為這座血色小鎮唯一的統治者。

孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供
孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第10集分集劇情

一場意圖淨化所有罪惡的烈火吞噬崇明鎮，佳琦與麗芬受困在囚籠中，母女終於放下長年的對立，麗芬承認自己將未完成的人生寄託在女兒身上，佳琦也說出多年來被期待壓得喘不過氣的痛苦。

梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供

為了奪回現實並終結血色輪迴，佳琦必須拒絕崇明鎮灌輸的價值觀，最終她從母愛中找到的並非服從，而是重新做回自己的勇氣，親手擊碎「只有成績優異才有資格生存」的虛假謊言。

精華 FAQ

  • 故事以重考生趙佳琦為主角，她在母親安排下進入崇明鎮與崇明補習班，面對升學率神話與極端競爭，逐步陷入失控、死亡與人性崩壞的漩渦。

  • 濃霧與神秘禮物像是崇明鎮的誘惑與陷阱，能短暫滿足學生慾望，卻以身心失控、容貌崩壞或死亡作代價，反映出以成功交換一切的殘酷規則。

  • 在大火與囚困中，佳琦與母親終於說出彼此壓抑的痛苦，也看清所謂為你好其實是控制，最後她拒絕成績至上的謊言，重新選擇做自己。

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#富江 #恐怖 #台劇 #天心 #聰明鎮 #梁詠琪 #陳姸霏 #分集劇情 #Netflix

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排隊「紅龍」真名是什麼？網驚：第一次知道！ 7個天天見卻叫不出名字的生活用品

排隊「紅龍」真名是什麼？網驚：第一次知道！ 7個天天見卻叫不出名字的生活用品

2026-08-04 22:02 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以生活中常見卻叫不出名字的物件為主題。
  • 重點二：介紹披薩救星、紅龍、捲唇機眼等冷門名稱。
  • 重點三：也提到豆棗、海茸與茄芷袋的由來與用途。

前幾天，女兒推薦我看百萬YouTuber三度的《奇文共賞02》，裡面談到一個很有趣的主題：「生活中最熟悉的陌生人」。

​影片看到一半，她突然轉過來問我：「媽媽，妳可不可以來寫一篇文討論？我看了這影片，裡面除了豆棗跟茄芷袋，其他的我還真不知道叫什麼耶！」

​身為一個每天與文字打交道的國文老師，我突然覺得這個題目很有意思。

​我們每天都在使用許多東西，看過無數次，甚至陪伴我們走過好多年，但真正要叫出它們的名字時，卻只能說：「那個。」

​「幫我拿一下那個黏毛的東西。」

​「就是那個紅紅甜甜、配稀飯很好吃的那一條一條的東西。」

​原來，生活裡有這麼多物品，一直存在我們身邊，卻像一位熟悉的老朋友，我們知道它的模樣，卻忘了問它叫什麼名字。

披薩盒中央那張「小桌子」，原來叫披薩救星（Pizza Saver）

​每次打開熱騰騰的披薩盒，中央總會看到一個白色三腳塑膠小配件。

​很多人小時候都曾想像過，它像是一張縮小版的小桌子，甚至有人笑說，那是不是專門給老鼠開餐會用的家具。

​但它真正的名字叫做「披薩救星（Pizza Saver）」。

​它的任務，是支撐紙盒上蓋，避免披薩散發出的熱氣讓紙盒變軟，最後壓到起司和配料。

​如果沒有這個小支架，打開披薩盒時，可能看到的就不是完整美味的披薩，而是一片黏在盒蓋上的狼狽景象。

​一個不起眼的小塑膠架，默默守護著我們期待打開盒子的那一刻。

排隊時那條「紅龍」，正式名稱其實是伸縮圍欄柱

​在機場、銀行、展覽活動現場，只要需要排隊，就會看到那些拉著紅色帶子的柱子。

​台灣人習慣叫它「紅龍」，在不同地方也有其他稱呼，例如中國常稱為「一米線」。

​但它真正的正式名稱，是「伸縮圍欄柱」。

​有趣的是，網友還替它取了一個很有生活感的名字：

手不要碰

​因為不論是工作人員維持秩序，或家長提醒孩子排隊時，這句話幾乎都會出現。原本只是管理人流的設備，卻因為日常使用留下了一種大家共同理解的幽默。

鞋子上的「香菇頭」，名字竟然叫捲唇機眼

運動鞋鞋帶孔、帳篷繩帶、皮包上，常常可以看到那些包住孔洞的小金屬圈。

​大部分的人會叫它「香菇頭」。

​但它真正的名字叫做「捲唇機眼」。

​第一次聽到這個名稱，很多人可能會覺得像某種醫學名詞，但它和身體疾病完全沒有關係。

​捲唇機眼是一種工業零件，透過金屬捲邊增加孔洞的強度，保護布料或皮革不因拉扯而破裂。

​原來，一雙鞋子、一個包包，連這麼小的地方，都藏著製造者的巧思。

早餐稀飯旁那條紅紅甜甜的，原來叫豆棗

​如果問台灣人，早餐配清粥時最熟悉的小菜有哪些，許多人腦中一定會浮現那盤紅色細絲。

​它甜甜鹹鹹，帶著熟悉的古早味。

​但如果問名字，很多人只能說：「紅紅那個。

​它真正的名字叫做「豆棗」。

​豆棗是黃豆製品經過油炸後，再加入砂糖、醬油與麥芽糖製成。那一口甜味，陪伴許多台灣家庭度過無數個早餐時光。

​當我們知道它的名字，也像替童年的味道補上了一段被遺忘的故事。

自助餐裡像電話線的東西，其實叫海茸

​自助餐常見一種深褐色、捲曲狀的食材。

​因為外型像以前的電話線，所以很多人直接叫它「電話線」。

​但它真正的名字叫做「海茸」。

​海茸是一種生長在紐西蘭南方深海區域的天然褐藻。經過料理後，它帶著特殊的彈性口感，成為許多人熟悉的餐桌料理。

​很難想像，眼前這盤看似普通的食材，曾經是在遙遠深海裡隨著海流生長的生命。

膝蓋後面的凹陷，有一個很少人知道的名字

​我們每天走路、蹲下、運動，都會牽動膝蓋後方那個凹陷的位置。

​但很多人不知道，它叫做「膕窩」。

​這個詞很少出現在日常對話裡，甚至不少人第一次看到時，不確定該怎麼念。

​從人體解剖學來看，膕窩是神經與血管通過的重要區域。原來，我們自己的身體，也有許多地方等待我們重新認識。

曾經是市場袋，如今成為「台灣LV」的茄芷袋

​紅、藍、綠交織的編織袋，是許多台灣人的共同記憶。

​過去，它陪伴家庭採買，也裝過農產品。

​如今，它走進文創設計領域，甚至被稱為「台灣LV」。

​它真正的名字叫做「茄芷袋」。

​這個名稱來自台語發音，其來源可能與日語描述網狀編織方式的詞彙有關。

​從市場到設計商品，茄芷袋的改變，也讓人重新看見那些曾經被忽略的生活物件。

當我們叫出名字，才開始真正認識身邊的世界

​整理完這些資料後，我忍不住問女兒：

​「妳知道鞋子上的香菇頭叫什麼嗎？」

​她笑著說：「妳說呢！」

​其實，我們都是一樣。

​每天與許多東西相遇，卻很少停下來了解它們。

​披薩盒裡的小支架叫披薩救星，鞋子上的金屬圈叫捲唇機眼，早餐盤裡的紅色甜味叫豆棗。

​名字讓一件物品有了自己的故事，也讓我們與生活的連結變得更清楚。

​身為老師，我一直相信，學習不只發生在課本裡。有時候，一個名字、一個字源、一件日常用品，都能開啟一場有趣的探索。

​或許下一次，當你又想說「幫我拿那個」時，可以先停一下。

​因為在我們身邊，還有許多熟悉的陌生人，正等待我們叫出它真正的名字。

​不知道你的生活裡，還有哪些東西，你用了好多年，卻一直只叫它「那個」呢？也許下一個被發現的名字，就藏在你的家裡。


精華 FAQ

  • 文章想說明，我們每天接觸許多生活物件，卻常只會用「那個」來稱呼；當知道它們的正式名稱後，才會真正看見它們的用途、背景與文化意義。

  • 它正式名稱是「披薩救星（Pizza Saver）」，作用是支撐紙盒上蓋，避免熱氣把盒蓋壓到披薩上，讓起司和配料維持完整，不會黏在盒子上。

  • 除了披薩救星，文中也提到排隊用的「紅龍」其實是伸縮圍欄柱、鞋孔金屬圈叫捲唇機眼、早餐配粥的紅色細絲是豆棗，茄芷袋也有自己的正式名稱與文化背景。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#名字 #冷知識 #YouTuber

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