2026-08-06 13:54 White
《吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影版片頭曲〈くつずれ〉中文翻譯與心得｜就算腳被磨痛了，還是要繼續往前走
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章翻譯《くつずれ》歌詞，強調帶著疼痛仍前進。
- 重點二：作者認為歌曲不把堅強神化，而是誠實呈現脆弱。
- 重點三：心得指出真正的勇敢，是承認受傷後仍願意再走。
最近真的好喜歡吉伊卡哇的片頭曲〈くつずれ〉。
「くつずれ」指的是鞋子摩擦腳部後，造成破皮、紅腫或疼痛的狀態。歌詞聽起來輕輕的、淡淡的，卻把那種「明明很痛，還是告訴自己沒什麼」的心情寫得很真實。
以下是依照歌詞語氣整理的中文翻譯，並非官方譯詞。
〈くつずれ〉中文歌詞翻譯
雖然也不是什麼大不了的事
但要說完全沒事，也不是那樣
抬頭望著天空
眼睛微微瞇了起來
總覺得今天
和平常的日子有點不一樣
昨天吃了什麼來著？
好像不是一場夢
拍下照片，再回頭看看的時候
總覺得其實
晴天好像還是比較多
即使鞋子磨得很痛
即使真的很痛
我還是會抬起頭
繼續往前走
Never give up
永遠不要放棄
可是，果然還是很痛啊
真的很痛啊
所以眼睛
忍不住稍微瞇了起來
反正也沒什麼大不了的
嗯，確實也不算什麼
抬頭望著天空
眼睛微微瞇了起來
總覺得今天
和平常的日子有點不一樣
昨天是晴天來著嗎？
好像也沒有下雨
拍下照片，再回頭看看的時候
才發現自己好像
吃了看起來很美味的東西呢
即使鞋子磨得很痛
即使真的很痛
我還是會抬起頭
繼續往前走
Never give up
永遠不要放棄
可是，果然還是很痛啊
真的很痛啊
所以眼睛
忍不住稍微瞇了起來
雖然也不是什麼大不了的事
但要說完全沒事，也不是那樣
抬頭望著天空
眼睛微微瞇了起來
總覺得今天
和平常的日子有點不一樣
聽完這首歌...
我很喜歡這首歌沒有把「堅強」寫得很偉大。
它沒有說，只要努力就不會痛；也沒有說，只要勇敢，一切就會立刻變好。
而是很誠實地唱著：
即使鞋子把腳磨得很痛，還是會試著抬起頭、繼續往前走；可是走著走著，還是會忍不住承認——真的很痛啊。
我覺得這才是最真實的勇敢。
不是完全不難過，也不是假裝自己什麼事都沒有，而是即使知道自己會痛、會累、會忍不住掉眼淚，仍然願意再往前走一點點。
歌詞裡不斷出現「好像沒什麼大不了，但也不是完全沒事」，也很像我們平常面對難過時的樣子。
嘴上總是說著沒關係，告訴別人自己還好，可是只有自己知道，心裡其實還是有一小塊地方正在疼。
但當我們回頭看看曾經拍下的照片，才會發現，那些記憶裡並不只有下雨的日子。
還是有晴天、有好吃的東西，也有很多曾經真心笑過的瞬間。
人生可能就像穿著一雙不太合腳的鞋往前走。偶爾會磨破皮，偶爾每一步都很痛，但這並不代表我們走錯了路。
有時候只是因為，我們正在前往一個還不熟悉的地方。
所以，痛的時候可以停一下，也可以承認自己真的很痛。
不需要勉強自己立刻振作，只要休息過後，還願意抬起頭，再慢慢往前走就好了。
或許〈くつずれ〉真正想告訴我們的不是「不准放棄」，而是：
就算一邊喊痛、一邊掉眼淚，也還是可以繼續前進。
就像吉伊卡哇一樣，不需要一直都很勇敢。
即使害怕、受傷，甚至忍不住哭出來，但仍然努力去解決問題，就已經很了不起了。
以上就是《吉伊卡哇 人魚島的秘密》電影版片頭曲〈くつずれ〉的中文翻譯與心得。
我是 White，希望我們都能像吉伊卡哇一樣，即使會害怕、會受傷，也依然願意在休息過後，慢慢往前走。
我們下篇文章見。🤍
精華 FAQ
-
歌名指鞋子磨腳造成的破皮與疼痛，歌詞則把這種小卻真實的痛感，寫成仍要抬頭、繼續往前走的心情，象徵帶傷前行。
-
因為它沒有把堅強寫得很偉大，也沒有說努力就不會痛，而是誠實承認難受與疲憊，讓人感受到最貼近生活的勇氣。
-
文章希望讀者知道，痛的時候可以停下來，不必假裝沒事；只要休息後仍願意慢慢往前走，就已經很了不起。
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