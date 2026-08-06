2026-08-06 14:44 女子漾／編輯劉芫榛
《殺人者的購物中心2》登全球Disney+冠軍！李棟旭為戲半年戒酒練肌，狠操變身最強殺手，幕後努力全曝光
Disney+年度動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季回歸後話題持續升溫，不僅收視登頂全球 Disney+原創韓劇，更靠著升級版動作場面與反轉劇情掀起熱烈討論。李棟旭、金慧埈再度攜手，從角色成長、激烈對戰到演員幕後訓練，全新一季看點全面升級。
《殺人者的購物中心2》全球爆紅！首播登頂Disney+年度收視冠軍
由李棟旭、金慧埈主演的《殺人者的購物中心2》上線後迅速引爆全球熱潮。根據全球 OTT 平台觀看排名網站 FlixPatrol 數據，本季不只在台灣收視表現亮眼，更連續兩週登上韓國、日本收視冠軍，同時成為今年全球 Disney+觀看數最高的原創韓劇。
全新一季延續第一季緊張刺激的動作風格，加入更多高難度戰鬥與角色轉變，讓觀眾大讚「好看到瘋」，甚至被封為「最精彩的動作系韓劇之一」。
金慧埈黑化逆襲！鄭智安成為購物中心最強戰力
第二季劇情中，鄭智安（金慧埈 飾）在失去男友後重新回到叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）身邊，決心不再只是被保護的角色。
為了證明自己的能力，她接受高強度訓練，從青澀學生蛻變成能獨當一面的戰鬥者，更換上全黑西裝與高跟鞋，與殺手組織「巴比倫」亞太區老大草薙仁（鄭潤廈 飾）正面談判。
劇中她冷靜放話：「我已經不怕死了，妳怕嗎？」甚至以炸彈威脅對方接受條件，狠辣氣場讓觀眾直呼「智安真的長大了」。
李棟旭半裸倒立逃脫！半年戒酒練出魔鬼肌肉
身為劇中最強戰力，李棟旭為了呈現鄭進灣的壓倒性氣場，也投入大量時間訓練。
劇中他遭敵人嚴刑拷打，即使身受重傷，仍靠著高難度空中倒立動作成功逃脫，展現壯碩身材與驚人身體能力。
李棟旭透露，為了拍攝裸露戲，他長達半年滴酒不沾，嚴格控制飲食與訓練，甚至在拍攝前一刻仍狂做伏地挺身，練到手臂一度「舉不起來」。
而對於劇中大量近身格鬥與槍戰戲，他表示自己平時每週也維持5到6天運動習慣，但這次武術指導要求極高，從走位、拔槍節奏到防彈盾牌角度都必須反覆調整。
鄭潤廈挑戰完美反派！查論文打造草薙仁
第二季新增角色草薙仁，由鄭潤廈飾演。她雖然沒有參與第一季，卻是作品粉絲，為詮釋這名從日本來到韓國的殺手首領，深入分析角色心理。
鄭潤廈表示，草薙仁表面強勢冷酷，內心卻充滿不安全感，只能透過好勝心與食慾填補空虛，因此劇中也安排許多「前一秒下令殺人，下一秒大吃美食」的反差場面。
此外，她為了角色需要使用英、韓、日三種語言演出，不只反覆練習台詞，更查閱相關學術論文，希望打造出更完整的反派形象。
李棟旭私下超反差！片場化身幼稚鬼逗笑劇組
雖然李棟旭在劇中飾演冷靜果斷的領導者鄭進灣，但幕後花絮卻展現完全不同的一面。
經紀公司公開的拍攝花絮中，他除了開拍前積極健身，也會戴上死對頭「貝爾」的面具惡作劇、在劇本上塗鴉卡通人物，甚至跑來跑去討零食吃，與戲中冷酷殺手形象形成強烈反差。
精華 FAQ
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本季上線後迅速引爆熱潮，不僅在台灣表現亮眼，還連續2週登上韓國、日本收視冠軍，更成為今年全球Disney+觀看數最高的原創韓劇。
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鄭智安從受保護的學生，轉變為能獨當一面的戰鬥者，換上全黑西裝與高跟鞋正面談判，甚至以炸彈施壓對手，展現強硬又冷靜的氣場。
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李棟旭為拍裸露與動作戲，長達半年滴酒不沾並嚴控飲食，拍攝前還狂做伏地挺身；面對近身格鬥與槍戰，也持續反覆練習走位與動作節奏。
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