2026-08-06 11:39 女子漾／編輯劉芫榛
入圍「動漫界奧斯卡」作品續篇曝光！《迪士尼扭曲仙境》神秘宿舍「莽原之爪」登場，再闖魔法世界
迪士尼暗黑魔法世界再度回歸！Disney+宣布《迪士尼扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》將於2026年12月獨家上線，延續首季入圍動漫界奧斯卡「Crunchyroll動畫大獎」的高人氣，再次帶領觀眾進入充滿魔法、謎團與奇幻角色的扭曲仙境。
《迪士尼扭曲仙境》改編人氣手遊，打造暗黑魔法世界
《迪士尼扭曲仙境：動畫版》改編自全球爆紅人氣手遊，由《黑執事》知名作者樞梁負責人物設定與劇本原案，融合迪士尼經典反派魅力與日系動畫風格，打造獨特的暗黑魔法美學。
故事講述平凡高中生「雄劍」意外穿越到魔法異世界「扭曲仙境」，但他本身沒有任何魔力，只能在陌生環境中面對魔法學徒、怪物與一連串神秘事件，同時尋找回到現實世界的方法。
首季獲好評，續作聚焦「莽原之爪」魔法宿舍
首季動畫憑藉細膩角色刻畫與華麗畫面美學獲得不少好評，也成功入圍動漫界奧斯卡「Crunchyroll動畫大獎」。此次續作《莽原之爪篇》將把故事舞台移至充滿野性的「莽原之爪」魔法宿舍。
該宿舍以紀念「百獸之王」刀疤堅韌不屈的精神而建立，延續作品對迪士尼反派元素的重新詮釋，也讓全新篇章增添更多神秘與危險氣息。
宿舍長雷歐納金史卡勒登場，高冷王者氣場吸睛
官方同步公開《迪士尼扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》主視覺海報，其中莽原之爪宿舍長「雷歐納金史卡勒」正式亮相。
角色展現高冷、狂野又充滿領袖氣場的一面，讓許多期待續作的粉絲直呼終於等到新篇章登場。
精華 FAQ
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Disney+宣布《迪士尼扭曲仙境：動畫版－莽原之爪篇》將於2026年12月獨家上線，接續首季熱度，讓觀眾再次進入扭曲仙境的暗黑魔法世界。
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本作改編自全球人氣手遊《迪士尼扭曲仙境》，由《黑執事》作者樞梁負責人物設定與劇本原案，結合迪士尼反派元素與日系動畫美學。
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新篇章舞台轉到充滿野性的「莽原之爪」宿舍，宿舍長雷歐納金史卡勒正式亮相，角色散發高冷王者氣場，也讓故事更添神秘與危險感。
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