AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北房價未必全面上漲，而是成交集中在稀有好產品。

台北房價未必全面上漲，而是成交集中在稀有好產品。 重點二： 六都中台北待售新成屋最少，替代品稀缺支撐價格。

六都中台北待售新成屋最少，替代品稀缺支撐價格。 重點三：信用管制與貸款收緊壓抑量能，市場呈現價量背離。

【六都只剩台北房價撐住】真的是台北特別強？很多人忽略了：沒有跌，不等於有人買

「全台房價都在跌，怎麼只有台北還在漲？」

當最新房價數據公布，台北市成為六都唯一仍高於前波高點的城市，很多人的第一個反應是：台北果然不一樣。有人開始擔心，再不買是不是又要追不上；也有屋主看完新聞，默默把心中的售價再往上加了一點。

我完全能理解。

因為房價指數最容易讓人誤判的地方，就是它只告訴你「成交的房子賣多少」，卻不會告訴你：

還有多少房子，根本賣不掉。

全台房價從2024年第4季高點回落約4.72%，台中、高雄跌幅尤其明顯；台北市卻成為六都唯一仍高於前波高點的城市，表面上看，好像信用管制打遍全台，唯獨台北刀槍不入，但我認為，台北不是沒有進入房市寒冬，只是台北的冬天，跟其他縣市長得不一樣。

其他城市的問題，可能是房子太多、買方不夠；台北的問題，則是買得起的人變少了，真正稀有的房子卻沒有變多，所以台北現在最容易讓人誤會的一句話，就是：「房價還在漲。」

▊ 其他城市怕房子太多，台北怕下一間等不到

這一波中南部部分重劃區最大的壓力，不只是買氣變差，而是過去幾年累積的房子，正在同一時間進入市場。

土地多、推案多、投資買盤多。

當時大家看到的是人口移入、產業題材、新建設與房價上漲；可是現在新屋陸續完工，貸款卻突然收緊，房子同時交屋，屋主同時需要資金，買方也同時發現自備款不夠。

原本貸款八成，可能只需要準備兩成自備款；現在銀行只願意貸七成甚至六成，資金缺口可能一下多出幾百萬元，這時候，屋主面對的競爭對手，不只是一間房。

可能是隔壁棟、對面建案、下一期預售案，甚至是同社區剛交屋、同樣想出售的十幾戶。

內政部統計，2024年第4季待售新成屋，台北市只有4,468宅，是六都最少；新北有2萬542宅、桃園1萬8,873宅、台中1萬7,121宅、高雄1萬3,901宅，這些數字真正透露的，不只是供給量差距。而是屋主有沒有替代品，在供給量大的區域，買方看完一間不喜歡，可以走到隔壁再看；價格談不下來，也可能直接改買下一期。

但在台北市，有時候你錯過的不是「這一間房」，而是同樣地段、坪數、樓層、採光、社區管理與總價條件的房子，不知道還要等多久才會再出現，房地產最怕的，從來不只是價格高，真正會壓垮價格的，是『替代品太多』

當買方知道後面還有一排房子等著賣，他就有耐心慢慢殺價；當買方知道錯過這間，下一間不知道在哪裡，價格自然比較難鬆動。

台北最強的地方，不是每一間房子都好，而是很多真正好的房子，沒有那麼容易被取代。

▊ 信用管制打的是槓桿，台北屋主守的是資產

這一波房市降溫，很多人以為只是利率提高了一點，其實真正讓市場踩煞車的，是貸款成數下降，利率多零點幾個百分點，可能只是每個月多繳一點錢；但貸款從八成降到七成、六成，卻是交屋那一天，要立刻多拿出幾百萬元。

對剛買預售屋、準備交屋，或手上同時持有多間房屋的人來說，這不是報酬率變差而已，而是錢到底拿不拿得出來。

槓桿越高、交屋量越大、投資買盤越集中的區域，壓力就越直接。

『有些屋主不是不想等，而是銀行不讓他等。』

可是台北市有相當一部分持有人，不是這兩年才進場，可能是長期持有、換屋留下來、家族繼承，或把房地產當作資產配置。房貸已經繳了一段時間，甚至根本沒有多少貸款。

這類屋主當然也想賣，但想賣，跟非賣不可，是兩件完全不同的事，因此台北市場常常出現一個很僵的局面：

買方覺得太貴，所以不買，屋主覺得太便宜，所以不賣，兩邊誰也沒有往前一步，最後消失的不是房價，而是成交量，所以台北現在看起來很「強」，不一定是因為買方還在瘋狂追價，很多時候，只是因為屋主拒絕降價。

這種市場不是熱，而是『僵』

▊ 你看到房價創高，卻看不到那些賣不掉的房子

房價指數有一個很重要的限制：

它只會計算真正成交的房子，市場好的時候，各種條件的物件都可能成交。

樓層差一點、格局怪一點、屋況舊一點，只要價格不要太離譜，可能都找得到買方，但當市場轉冷，買方選擇變多、貸款變難，最先被淘汰的，就是那些條件普通、價格又不願意調整的房子。

它們可能在網路上掛了半年、一年，可能每天都有人點閱，卻沒有幾組人願意出價，可是只要沒有成交，它們的價格修正，就不會出現在房價指數裡，反而真正能成交的，往往是地段好、社區稀有、屋況完整，或者價格已經調整到讓買方願意出手的產品。

換句話說：

不是台北每一間房子都在漲，而是跌價的房子，可能根本沒有成交，這就是為什麼「交易量探底」與「房價指數創高」，可以同時發生。

不是市場裡沒有弱勢產品。

而是弱勢產品被卡在市場上，沒有資格進入成交統計。

台北市地政局的資料，也呈現出這種分化，2026年第1季，大樓標準單價微增0.07%，公寓卻季減0.41%；大安區與中正區的標準單價，也出現小幅下滑。

這代表台北不是全面上漲。不同產品、不同區域，早就已經走向不同方向。

所以我不會說：

「台北房價全面創新高。」

更精確的說法是：台北的好產品正在創高，普通產品正在盤整，弱勢產品其實早已開始修正，只是有些修正發生在成交價裡，有些修正則發生在「一直賣不掉」裡。

▊ 台北賣的不只是幾坪房子，而是一張城市門票

為什麼台北房價這麼高，還是有人買？

因為許多人買的，從來不只是房子裡面的幾坪空間。

他們買的是通勤時間、工作機會、醫療資源、學校選擇、捷運路網、商業機能，以及家庭未來十年、二十年的生活半徑，台北市集中了企業總部、金融機構、大型醫院、頂尖學校與大量就業機會。

這些東西不是簡單蓋一座商場、開一條捷運延伸線，就能複製出來的，有些區域的房價，靠的是一間工廠、一項重大建設，或一個尚未完全實現的重劃區願景，市場熱的時候，大家會把未來十年的期待，一次反映在今天的房價裡。

可是當題材延遲、人口沒有跟上、供給持續增加，市場就會重新計算：當初買的那些未來，到底值不值得那麼多錢？

台北不一樣的地方，是它的大部分價值已經存在。

捷運已經在跑，醫院已經在看診，學校已經有人就讀，企業與工作也已經集中在這裡。

台北的問題不是缺少需求，而是土地有限、房屋老舊、供給難以快速增加，所以台北最大的護城河，不是哪一個新建設，而是全台灣很難再複製第二個台北市中心。

▊ 房子真的有人住，價格才有底

內政部統計顯示，2024年下半年，台北市低度使用住宅比率為7.09%，是全國各縣市最低；低度使用住宅比率低於6%的行政區，也主要集中在雙北。

這個數字的重要性，不在於證明台北完全沒有空屋，而是代表台北的住宅，確實有比較強的自住與租賃使用需求，有些地方蓋了很多房子，但人口、就業與租屋需求追不上供給，房子看起來很新，道路也很寬，晚上卻沒有多少燈亮著。

台北剛好相反。

房子可能老、價格高、停車困難，居住品質甚至未必最好，但還是有人必須住在這裡，也有人願意把坪數縮小，來交換更短的通勤與更多的生活選擇。

因此，台北並不是沒有泡沫。

而是泡沫底下，還有相對厚實的實際使用需求，房子只有價格，沒有人使用，價格終究容易鬆動。

房子真的有人想住、需要住，它才比較有底。

▊ 台北抗跌，不代表閉著眼睛買都會漲

2026年第1季，台北預售屋平均成交單價季增3.38%，但交易量較去年同期減少17.14%；公寓價格仍在下修。

這是一個非常典型的價量背離市場，價格看起來很硬，成交卻不活躍。而這種市場，最容易製造兩種錯誤期待。

屋主看到新聞說台北房價創新高，就認為自己的房子也應該創新高。

可是新聞裡創高的，可能是新房子、稀有社區、好樓層與高總價產品，不代表一間屋況老舊、沒有管理、格局不佳的公寓，也能跟著無限加價，買方看到全台房市走弱，就認為台北所有房子都應該打九折。

可是當一間房子具備稀有地段、合理總價、良好管理與實際使用價值，屋主未必缺錢，市場上也未必找得到替代品。

買方等的九折，可能永遠不會出現，兩邊都只看到自己想看的那一半。

現在台北真正的遊戲規則是：

稀有、有使用價值、有資產價值的房子，價格仍然很硬，老舊、缺乏管理、格局不佳、總價失控的房子，市場不會再照單全收。

以前是台北市三個字，就足以支撐價格。

接下來，光有台北門牌，可能已經不夠了。

最後

我會用一句話形容現在的台北房市：全台正在去槓桿，台北正在重新分級，不是每一間台北房子都抗跌，而是有限的資金，正在更集中地追逐真正有價值的房子。

接下來的台北，不會是所有房子一起漲，而會是一場更殘酷的分化。

好房子繼續貴，普通房子慢慢磨，條件差卻不願面對市場的房子，可能掛上很久、降價很多次，依然找不到買方。

因為房地產市場最後認的，從來不是屋主希望賣多少，而是有沒有一個真正拿得出錢的買方，願意在那個價格成交。

沒有成交的高價，只是開價。

沒有買方願意接手的創新高，也只是一種想像。

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