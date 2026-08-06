2026-08-06 11:05 女子漾／編輯劉芫榛
禾浩辰狂甩肉變瘦皮包骨！《再見1987》演癡情暖男，守護方志友迎最殘酷考驗
公視台語台時代劇《再見1987》釋出第三波角色預告「中銘篇」，由禾浩辰飾演的張中銘登場。他為戲瘦身、曬黑，挑戰不同於過往陽光形象的文藝青年，劇中更為守護方志友飾演的素芬遭受酷刑，虐心演技引發期待。
禾浩辰化身「犬系大暖男」，為愛守護方志友
《再見1987》「中銘篇」預告中，禾浩辰飾演的張中銘與方志友飾演的素芬相遇後，展開一段深刻情感。
劇中，中銘貼心替素芬燉雞湯補身，也溫柔告白：「能夠認識妳，自己可以在一個陌生的地方過得這麼幸福。」兩人原本溫暖的相處，卻隨著時代局勢轉變，迎來殘酷考驗。
當素芬陷入危機，中銘選擇挺身保護她，即使遭受暴力逮捕、毆打與水刑逼供，仍堅持守護心愛的人，展現深情又堅定的一面。
狂甩肉、曬黑，禾浩辰突破陽光男神形象
過去以健美、陽光形象為觀眾熟知的禾浩辰，此次為符合大時代背景下青年的狀態，大幅調整體態。
他透露，為了演出當時營養不足、生活困苦的青年角色，短時間內讓自己瘦到「瘦瘦乾乾黑黑」的狀態。拍攝期間，他也經常獨自到河邊、樹林與石頭路跑步，透過自然環境感受角色內心的孤獨與堅韌。
挑戰殘酷水刑戲，劇組貼心守護安全
預告中最震撼的橋段之一，就是中銘遭受水刑逼供的戲碼。
禾浩辰表示，雖然拍攝過程相當辛苦，但導演與劇組在現場給予充分保護。每完成一個鏡頭，工作人員都會立即確認他的身體狀況，包括是否嗆水、是否感到寒冷，讓他能安心完成這場高難度戲份。
戲外為減重苦撐，看方志友吃控肉超崩潰
為維持角色消瘦體態，禾浩辰拍攝期間嚴格控制飲食，只能吃蒟蒻條與地瓜。
反觀方志友在片場因劇情需求可以享受美食，甚至和導演一起下廚煮控肉，讓只能在旁觀看的禾浩辰忍不住笑說，看著大家吃得開心，自己卻不能吃真的很痛苦。
李侑菲、文熙景8月來台宣傳
除了台灣演員陣容，《再見1987》也集結韓國演員參與演出。官方宣布，《7人的逃脫》李侑菲與《機智醫生生活》文熙景將於8月來台宣傳，與台灣觀眾分享拍攝經驗。
8月展開系列活動，重現劇中時代場景
《再見1987》除了推出劇集，也規劃多項主題活動。8月15日起將推出相關展覽，包含與臺灣新文化運動紀念館合作的「那一天，我在戰俘營」，展示劇中美術道具與歷史資料。
另外，《講袂出喙的情話》特展則以劇中愛情故事為主軸，帶領觀眾感受角色從相遇、相愛到等待的情感歷程。
精華 FAQ
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他為符合大時代下營養不足、生活困苦的青年設定，短時間內大幅瘦身並曬黑，刻意把自己調成「瘦瘦乾乾黑黑」的狀態，突破以往陽光健美形象。
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中銘貼心照顧素芬、燉雞湯陪伴並深情告白，兩人原本關係溫暖；但隨時代局勢轉變，素芬陷入危機，中銘為保護她而遭暴力逮捕、毆打與水刑逼供。
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官方預計8月15日起推出相關展覽，與臺灣新文化運動紀念館合作展示劇中美術道具與歷史資料，另有愛情主題特展，並邀李侑菲、文熙景來台宣傳。
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