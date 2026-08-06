2026-08-06 10:34 女子漾／編輯ANDREA
2026「口碑爆棚讓人想追」7、8月陸劇TOP5！吳謹言《御廷謠》智鬥必看，這一部全網狂推！
炎炎夏日，躲在冷氣房裡追劇絕對是人生最大享受！今年7、8月的暑期檔根本是神仙打架，各大平台都祭出了S+級別的古裝大作，編輯這次特地為大家盤點了5部近期熱度破表、口碑爆棚的「必追古裝新劇」！從讓人看了乳腺暢通的權謀爽劇，到唯美虐戀的極致仙俠，保證讓你這個夏天絕對不劇荒。快把這份片單收藏起來！
TOP 1：《百花殺》孟子義、何與
這部7月開播就被全網狂讚是「乳腺疏通神劇」！劇情融合了重生、權謀與調香探案。女主帶有前世記憶化身為心機深沉的大女主，憑藉過人的調香天賦智商在線，手撕反派真的超解氣！搭配何與飾演的隱忍病弱太子，兩人雙強聯手、先婚後愛的極致拉扯感，絕對是今年暑期檔必看的黑馬神作，保證越看越上頭！
TOP 2：《御廷謠》吳謹言、陳哲遠
說到大女主復仇爽劇怎麼能少了吳謹言！這部熱騰騰剛開播便話題不斷的古裝權謀劇，完全跳脫了一般古偶的俗套。劇情講述寒門孤女一路逆襲成為大寧首位女狀元，與異瞳少年帝王聯手整肅朝堂。吳謹言與陳哲遠的破格合作不僅充滿新鮮感，兩人勢均力敵的智勇對決與禁忌君臣戀更是讓人大呼過癮，愛看搞事業的女孩這部必追！
TOP 3：《千香》 鞠婧禕、宋威龍
仙俠劇迷請原地集合！由鞠婧禕和宋威龍這對高顏值「濃顏系CP」二搭合作，默契自然不在話下。劇情講述男女主角從同窗到宿敵，上演天生相剋的宿命虐戀。不僅鞠婧禕的古裝造型仙氣爆棚，劇情更是充滿蒼生大義與跨越種族的愛恨糾葛。開播熱度就狂飆登頂，是喜歡淒美仙俠風與高甜「咬脖吻」的首選！
TOP 4：《雲秀行》李一桐、曾舜晞、鄧為
喜歡看「高顏值群像劇」的女孩們千萬別錯過！本劇改編自經典漫畫《彩雲國物語》，女主為改變女性地位入朝為官，並與隱忍城主展開先婚後愛的雙強搭檔。劇集帶有輕鬆幽默的基調，多條CP線各有特色都超級好嗑。重點是，鄧為一人分飾兩角，瘋批反派的魅力值直接點滿，圈粉無數！絕對是一部超適合配飯看的寶藏療癒神劇。
TOP 5：《雀骨》 侯明昊、艾米
7月最新上檔的古裝愛情劇來啦！侯明昊的絕美古裝扮相一直都是收視保證，這次搭檔新生代小花艾米，這對新鮮的高顏值組合一曝光就引發熱烈討論。劇情講述腹黑世家子與財迷太傅之女的契約婚姻，兩人在破解身世之謎的過程中，從互相試探化身為生死相知的盟友。人設反差感極強，絕對是這個夏天帶給你極致心跳加速的養眼鉅作！
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