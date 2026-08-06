2026-08-06 10:36 女子漾／編輯劉芫榛
《我的爸爸是死刑犯》背後藏多少傷痕？父親殺母被判死，他卻陷入親情與正義的兩難人生
繼《我的兒子是死刑犯》後，導演李家驊再度聚焦死刑議題，推出紀錄片《我的爸爸是死刑犯》。電影從死刑犯子女視角出發，透過真實生命故事，探討家庭創傷、親情矛盾，以及社會如何看待「加害者家屬」。
父親殺害母親，他成為最矛盾的「雙重家屬」
電影以鄭宜修的生命故事為核心。2002年，他的父親鄭武松因殺害母親被判死刑，從此他同時成為被害者與加害者家屬。
多年來，父親仍在獄中等待行刑，每當社會發生重大刑案，引發「亂世用重典」討論時，鄭宜修內心也陷入拉扯——他希望殺害母親的兇手受到制裁，卻又不希望國家奪走父親的生命。
這份「想要正義，又割捨不了親情」的矛盾，成為電影最核心的情感衝突。
三位死刑犯子女相遇，分享難以說出口的人生陰影
《我的爸爸是死刑犯》邀請三位極刑犯子女在鏡頭前相遇，透過對談分享各自面對家庭悲劇後的生活經歷。
他們談起缺席的父親、等待執行的死刑，以及長年背負的社會標籤。導演李家驊透過長時間跟拍與生活紀錄，呈現這些家庭如何在創傷中重新尋找生活軌跡。
從「死刑犯」標籤，看見背後的人生故事
電影不只討論案件本身，更試圖讓觀眾看見死刑犯家屬長期承受的壓力。
鄭宜修曾多年無法面對父親，直到結婚前，在岳母鼓勵下重新與父親和解。他既希望父親為殺害母親付出代價，也不希望父親失去生命，對他而言，死刑是一個始終無法解開的結。
導演希望透過這些生命故事，引導觀眾從「人」的角度思考死刑、司法制度與原諒的意義，而非只停留在案件與標籤上。
延續《我的兒子是死刑犯》，李家驊再探死刑議題
導演李家驊曾於2019年完成紀錄片《我的兒子是死刑犯》，引發社會對死刑議題的討論。
新作《我的爸爸是死刑犯》延續前作關注方向，但將視角從父母轉向子女，聚焦案件發生後，死刑犯家屬如何面對創傷、愛與矛盾。
李家驊表示，希望透過影像呈現一個觀眾能理解的故事，讓「即使是最可惡的死刑犯，也必須被放在人的位置上討論」，進一步思考死刑對社會與司法制度真正代表的意義。這不是一部只談死刑的電影，而是一場關於親情、罪責與人性選擇的生命紀錄。
精華 FAQ
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電影不從案件攻防出發，而是從死刑犯子女的生命經驗切入，透過鄭宜修與其他受訪者的故事，呈現家屬承受的創傷、壓力與難以言說的內心矛盾。
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因為他的父親鄭武松殺害母親後被判死刑，他同時是被害者家屬與加害者家屬。他既盼兇手受罰，又不希望國家奪走父親生命，長期陷入兩難。
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李家驊希望觀眾不要只用「死刑犯」標籤看人，而是理解家屬背後的生命處境，進一步思考死刑對司法、社會與原諒的意義，以及人性如何被對待。
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