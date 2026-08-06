2026-08-06 10:51 女子漾／編輯張念慈
ENHYPEN女粉絲疑遭網暴離世！追星圈5大失控現象：粉絲獵巫、私生飯全曝光
一名20多歲日本女網紅，因追星韓團ENHYPEN，在演唱會互動爭議後疑遭大量負面留言攻擊，最終於韓國首爾住處直播時發生憾事離世。事件曝光後，再度引發外界對「飯圈文化失控」與網路霸凌問題的討論。
事實上，近年娛樂圈中類似爭議並不少見。從粉絲因「守護偶像」發動集體攻擊，到私生飯侵犯藝人生活、同團粉絲互相開戰，甚至為了應援陷入非理性競爭，追星文化背後也逐漸浮現許多值得關注的問題。以下整理5種飯圈常見失控現象，以及曾引發討論的代表事件。
飯圈失控現象1：粉絲獵巫
ENHYPEN女網紅送花爭議，從批評行為變成人身攻擊
這起事件起因於一場ENHYPEN演唱會。該名日本女網紅當時參加ENHYPEN演出，希望成員SUNOO協助將花束交給NI-KI，但因現場表演安排與距離因素，最後未能成功。原本只是一次演唱會互動，卻因部分粉絲認為她的行為「過度吸引偶像注意」，甚至可能影響其他觀眾觀看體驗，引發社群平台大量討論。
事件延燒後，她遭到大量負面留言攻擊，不少網友開始翻找她過往社群內容、追星紀錄、外貌等資訊進行評論。她曾在社群平台公開道歉，表示自己反省當天行為，也向偶像與其他粉絲表達歉意，希望平息爭議。然而，道歉並未讓風波停止。
之後她再次開啟直播，疑似希望向外界說明情況，但留言區仍出現大量負面訊息，她在直播過程中情緒崩潰，最終發生憾事。雖然事件原因仍待警方釐清，但也讓外界開始思考：當粉絲認為自己是在「維護偶像」時，是否可能不知不覺變成另一場網路霸凌？
飯圈失控現象2：私生飯越界
從購買行程到跟蹤偶像，喜歡變成侵犯私人空間
除了網路攻擊，飯圈另一個長期存在的問題，就是「私生飯」（Sasaeng fan）。所謂私生飯，指的是為了接近偶像，採取過度跟蹤、偷拍或蒐集私人資訊等行為的極端粉絲。
韓國許多人氣團體都曾遭遇私生飯困擾。例如BTS、EXO、NCT等團體過去都曾公開呼籲粉絲尊重私人生活，不要跟蹤私人行程、購買非公開資訊，或在宿舍、機場等私人場所造成困擾。
其中NCT成員過去曾透露遭遇私生飯闖入宿舍、取得私人聯絡方式等問題，讓粉絲與偶像之間的界線再次成為討論焦點。對許多藝人而言，粉絲支持是力量來源，但當部分人認為「只要夠愛偶像，就可以做任何事」，原本的喜歡便可能變成壓力。
飯圈失控現象3：唯粉內鬥
喜歡同一個團體，粉絲卻因成員立場互相攻擊
大型偶像團體擁有不同類型粉絲，其中「唯粉」與「團粉」之間的衝突，一直是飯圈常見問題。所謂唯粉，是指只支持某一位成員的粉絲；而團粉則是支持整個團體。當團體活動分配、歌曲分量、代言資源出現差異時，部分極端粉絲容易認為「自己的偶像受到不公平待遇」。
韓流圈中，這類極端唯粉也被稱為「Akgae」。例如EXO過去就曾多次出現粉絲內部爭議，部分粉絲因成員活動安排、公司資源分配問題，在社群平台互相攻擊。
BLACKPINK粉絲圈也曾因成員個人活動、代言與發展方向不同，引發不同成員粉絲之間的爭論。原本因為同一組偶像聚集的粉絲，最後卻因支持方式不同成為對立雙方，也成為飯圈文化中最矛盾的一面。
飯圈失控現象4：護偶像變成網路出征
BTS、Taylor Swift粉絲曾因爭議掀起大量攻擊
許多人氣偶像擁有龐大的粉絲群，當外界出現批評聲音時，粉絲往往會第一時間替偶像發聲。然而，當「反駁」變成大量攻擊，也可能形成網路霸凌。
以BTS為例，全球粉絲ARMY規模龐大，過去曾多次因外界評論、媒體報導或社群言論，引發部分粉絲集體留言反擊。其中美國饒舌歌手CupcakKe過去曾因社群內容提及BTS成員，引發部分粉絲不滿，遭遇大量批評與負面留言，事件也讓外界討論大型粉絲社群的力量。
此外，Taylor Swift的粉絲「Swifties」過去也曾因媒體評論、音樂評價等問題，對評論者發動大量留言攻勢。支持偶像本身並沒有錯，但當所有不同意見都被視為「敵人」，粉絲力量便可能從支持轉變成壓迫。
飯圈失控現象5：應援競賽化
集資、打榜、衝銷量，追星變成壓力來源
除了網路攻擊，飯圈另一項常被討論的問題，就是非理性應援。部分粉絲為了讓偶像獲得更好的成績，會組織集資購買專輯、投票、打榜，甚至比較不同粉絲群體的投入程度。中國娛樂圈過去就曾多次爆發「飯圈亂象」爭議。部分粉絲為支持偶像衝銷量，投入大量金錢購買專輯或周邊，甚至出現粉絲互相比較誰投入更多資源的情況。
2021年，中國官方針對飯圈文化進行整治，其中包含遏止誘導粉絲非理性消費、互相攀比、煽動粉絲對立等問題。追星本來應該是一種興趣，但當支持偶像變成必須完成的任務，也可能讓粉絲陷入壓力。
喜歡偶像沒有錯，但失控的愛可能變成傷害
偶像文化之所以吸引人，是因為它能帶來陪伴、鼓勵與快樂。許多人因為追星認識朋友、獲得力量，也在低潮時找到支持自己的理由。但當「保護偶像」變成攻擊他人的理由，當「喜歡」變成競爭，甚至跨越尊重與界線，追星文化也可能走向另一面。
ENHYPEN女網紅事件再次提醒外界，在社群時代，每一句留言都可能造成影響。真正健康的粉絲文化，不是要求所有人用同一種方式喜歡偶像，而是在支持偶像的同時，也保留對他人的尊重。