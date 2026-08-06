2026-08-06 10:11 女子漾／編輯劉芫榛
從天而降的翼手龍、街頭狂奔腔骨龍！《橡樹街末日》安海瑟薇一家穿越侏羅紀，逃命對抗猛獸
暑假恐龍大片再添強檔！【橡樹街末日】最新終極預告曝光，安海瑟薇與伊旺麥奎格首度合作，帶領觀眾進入被恐龍包圍的末日社區。其中最受恐龍迷期待的「腔骨龍」首度登上大銀幕，搭配異特龍、棘龍等史前巨獸，打造今年最震撼的恐龍生存冒險。電影將於8月12日上映。
社區一夕穿越史前世界，全家陷入恐龍危機
【橡樹街末日】故事描述一場神秘宇宙事件撕裂原本平靜的橡樹街社區，整個社區竟被傳送到未知時空。當居民發現自己身處侏羅紀、白堊紀等恐龍橫行的史前世界，一場生存挑戰正式展開。
片中安海瑟薇與伊旺麥奎格飾演的家庭，必須在陌生環境中尋找生存方法，不只要躲避恐龍攻擊，也必須靠家人團結度過危機。
腔骨龍首登大銀幕，成恐龍迷最大驚喜
最新預告中，各種史前巨獸接連現身，其中最受到關注的就是首次登上大銀幕的「腔骨龍」。
這種遠古掠食者以敏捷速度與高速追擊能力聞名，全身覆蓋羽毛，外型融合現代鳥類特徵，同時保有兇猛獵食本能。牠穿梭街道展開攻擊，成為電影最大看點之一。
此外，預告也曝光擁有巨大羽毛身軀的異特龍、從天空俯衝而下的翼手龍，以及體型龐大的棘龍，讓整座社區瞬間變成史前獵場。
伊旺麥奎格、安海瑟薇曝拍攝感受
伊旺麥奎格表示，電影雖然是一場關於家庭的冒險，但同時也是「一路被恐龍追著逃命」的瘋狂旅程，想像觀眾進戲院時，可能會被緊張刺激的場面嚇到。
安海瑟薇則形容，電影中的恐龍就像經過完美演化的「殺戮機器」，每當角色以為危機解除，下一個轉角又可能遇見更巨大、更危險的生物。
導演大衛羅伯特米切爾打造童年恐龍夢
【橡樹街末日】由導演大衛羅伯特米切爾自編自導。他透露，自己從小受到父親影響，家中收藏大量恐龍相關書籍，也一直夢想拍攝一部屬於自己的恐龍電影。
因此電影特別透過神秘時空裂縫設定，讓不同年代的恐龍同時出現在現代社區，突破傳統恐龍電影限制，打造一場跨越時代的史前災難冒險。
好萊塢豪華陣容打造暑假恐龍鉅作
【橡樹街末日】由安海瑟薇、伊旺麥奎格領銜主演，梅西史黛拉、克利斯汀康佛瑞共同演出。
製片陣容則集結J.J.亞伯拉罕等多位電影人，打造兼具家庭情感、科幻設定與恐龍動作場面的暑假鉅作。
精華 FAQ
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電影描述橡樹街社區因神秘宇宙事件被傳送到史前時空，居民突然置身侏羅紀與白堊紀的恐龍世界，必須在陌生環境中求生並尋找回家的方法。
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最受矚目的亮點是腔骨龍首度登上大銀幕，片中還有異特龍、翼手龍與棘龍接連現身，讓整個社區瞬間變成充滿追擊與驚險的史前獵場。
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伊旺麥奎格形容這是一路被恐龍追著逃命的瘋狂旅程，安海瑟薇則把恐龍比喻成完美演化的殺戮機器，導演則表示圓了自己童年拍恐龍片的夢想。
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