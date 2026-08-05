2026-08-05 21:40 唐蘋想很多
好劇推薦—陸劇《家業》結合商戰、權謀與女性成長，熱血勵志的大女主劇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《家業》以明朝製墨技藝為核心展開商戰故事。
- 重點二：女主李禎突破傳男不傳女束縛，重振家業。
- 重點三：劇組實景還原徽墨文化，畫面充滿人文質感。
古裝商戰劇《家業》以明朝製墨技藝為核心，劇情從一場貢墨案開始，掀起家族紛爭終至家業沒落。李禎(楊紫飾)為了重振家業，突破「傳男不傳女」的傳統束縛，踏上制墨之路。
憑藉過人的製墨天賦與堅韌性格，李禎逐步在徽州墨業闖出名號，最感動的是面對日本墨業來勢洶洶的挑戰，李禎團結徽州所有製墨人，共同打造頂級墨品，讓徽墨贏得「天下第一墨」的盛名，李禎成功讓家業重返巔峰！
看了這部劇可以明白製墨過程，原來劇中的徽墨是安徽古徽州地區傳統的製墨產業，工法繁複以松煙、油煙及高級膠料製成，在明清時期達到鼎盛。劇組從煉煙、搗制到描金等細節皆細膩呈現，讓整部劇具有濃厚的人文質感。
為了真實還原徽墨文化，劇組前往安徽黃山、江西婺源等地實景拍攝，徽派建築牆面用石灰塗白，屋面蓋青黑色瓦，黑白對比鮮明，常與小橋流水、古樹村道融為一體，畫面呈現猶如水墨畫，美得讓我嚮往不已，規劃旅遊計畫一定要去拍攝地朝聖。
這部讓人了解製墨文化，並結合商戰、權謀與女性成長，熱血勵志的大女主劇，內容豐富十分好看，推薦給大家。
播出平台：愛奇藝、MyVideo、HamiVideo、LiTV、FriDay，共42集
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#陸劇 #家業#劇評#唐蘋
精華 FAQ
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本劇以明朝製墨技藝為核心，從貢墨案引爆家族紛爭，延伸到徽州墨業的競爭與興衰，並融合商戰、權謀與女性成長元素。
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李禎面對「傳男不傳女」的舊有觀念，憑藉自身製墨天賦與堅韌性格踏上制墨之路，逐步在徽州墨業闖出名號，最後成功重振家業。
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劇中細膩呈現煉煙、搗制到描金等製墨細節，並赴安徽黃山、江西婺源等地實景拍攝，讓徽派建築與水墨景致相互呼應，充滿濃厚人文質感。
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