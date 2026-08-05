2026-08-05 20:51 女子漾／編輯王廷羽
Netflix最狂戀綜回歸！《不良一族尋愛記2》11位「不良男女」背景太有戲，職業、IG帳號一次公開
Netflix《不良一族尋愛記2》帶著更狂的人物設定回歸！第二季來到沖繩海邊，11位曾經迷失在人生道路上的男女展開14天同居生活，在心動、衝突與坦白過去中尋找真愛。
從前暴走族總長、刺青格鬥家，到人氣酒店小姐與饒舌歌手，這篇女子漾幫大家整理《不良一族尋愛記2》11位成員IG與人物背景，一起看下去吧！
文章目錄
《不良一族尋愛記2》主持人陣容
第二季主持陣容延續第一季，由企劃兼製作人MEGUMI、搞笑藝人永野繼續坐鎮，並加入沖繩出身饒舌歌手Awich。由於節目舞台移師沖繩，也讓熟悉當地文化與自身人生經歷豐富的Awich，能從不同角度觀察成員間的戀愛互動、衝突與成長。
《不良一族尋愛記2》男成員名單
1. 阿一（鹽田一馬／かずくん）
IG：@kazumasks
年齡：29歲
職業：男公關俱樂部經營者
阿一是第二季最受矚目的男成員之一，精緻外型搭配刺青造型，一登場就充滿話題。他目前經營男公關俱樂部，也曾分享自己過去桃花運旺盛，自認具備帥氣、多金、幽默與溫柔等魅力。這次參加節目，他希望遇見能真正理解自己的對象。
2. 佛祖阿里（近藤阿里／アリー）
IG：@ari999__
年齡：29歲
職業：饒舌歌手、模特兒
佛祖阿里擁有日本與巴基斯坦雙重血統，是第二季背景相當特別的成員。過去他曾加入日本自衛隊，退役後轉型為饒舌歌手與模特兒，也曾登上日本男性時尚雜誌《men’s egg》。外表看起來強勢的他，其實也展現成熟穩重的一面，希望透過這趟旅程找到適合自己的愛情。
3. 小馬（尾田優也／マー君）
IG：@zzz.odmsy
年齡：28歲
職業：格鬥家
擁有強烈氣場的小馬，是第二季備受關注的男性成員之一。他是一名格鬥家，過去也曾參加日本格鬥賽事《BreakingDown》。全身刺青與硬派形象讓他看起來不好親近，但他也希望在節目中展現不只是強悍外表的一面。
4. 里歐（山本里歐／LEO）
IG：@y_1leoyade
年齡：25歲
職業：酒吧老闆
來自京都的里歐，目前經營自己的酒吧，過去他曾有容易與人衝突的經歷，但現在努力建立事業，也希望成為能承擔責任、守護重要之人的成熟男人。
5. 小泰（大星／たいちゃん）
年齡：22歲
職業：美髮設計師
小泰出生於廣島、在東京長大，目前從事美髮師工作。外型上，他以臉部刺青與銳利眼神給人強烈印象，一登場便吸引不少目光。不過看似冷酷的他，其實有著怕蟲的反差一面，也讓觀眾發現他私下可愛、不拘一格的一面。
6. 和尚（野口瑞紀／坊）
IG：未公開
年齡：27歲
職業：油漆工作者
和尚來自福岡縣久留米市，目前從事油漆工作。過去他曾是暴走族總長，也走過人生低潮，如今希望透過節目重新整理人生，尋找改變自己的機會。
《不良一族尋愛記2》女成員名單
7. 彩朱（小栗彩朱佳／あっすん）
IG：@assunsun
年齡：30歲
職業：公司經營者、酒店工作者
彩朱是第二季人氣話題女成員之一，來自名古屋，目前同時經營公司與酒店相關事業，她曾參加日本酒店小姐選秀節目《LAST CALL》，也經營酒吧與服飾品牌等事業，Instagram累積超過30萬粉絲。外型亮眼又具備事業能力的她，希望在節目中找到真正契合的感情。
8. 小光（ひかる）
年齡：23歲
職業：酒店工作者
來自神奈川川崎的小光，目前從事酒店工作。她透露過去交往對象多為不良少年類型，但這次參加節目並不是為了短暫戀愛，而是希望找到能認真走向未來、甚至結婚的對象。
9. 小瑪莉（高岡瑪莉娜／まりりん）
年齡：25歲
職業：酒吧工作者
來自大阪的小瑪莉，目前在酒吧工作，她曾經歷人生中的辛苦時刻，因此希望透過《不良一族尋愛記2》重新認識健康的愛情，也期待遇見能讓自己安心依靠的對象。
10. 流瑠（田中流瑠／るる）
IG：@u_r30
年齡：26歲
職業：模特兒
流瑠來自靜岡，目前是一名模特兒，過去曾活躍於日本辣妹系媒體《nuts》。她個性直率、有正義感，遇到不認同的事情會直接表達，也因此展現出大姊頭般的強烈魅力。
11. 小葉（阿部葉月／はーちゃん）
年齡：27歲
職業：踢拳道教練
小葉來自宮城縣，是一名踢拳道教練，也曾參與兒童輔導相關工作。她過去感情經歷較為曲折，因此希望透過節目找到真正適合自己的愛情。
《不良一族尋愛記2》播出時間
Netflix《不良一族尋愛記2》全季共10集，採分批上線方式播出，每週二更新。第1～4集已於2026年8月4日開播，第5～7集將於8月11日上線，最後第8～10集則於8月18日公開。
精華 FAQ
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第二季把場景搬到沖繩海邊，安排11位曾在人生道路上迷失的男女展開14天同居生活，透過心動、衝突與坦白過去，尋找真正適合自己的戀愛對象。
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成員包括前暴走族總長、刺青格鬥家、男公關俱樂部經營者、饒舌歌手與模特兒，也有酒店工作者與酒吧老闆等，人物設定強烈，成為節目最大看點。
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主持陣容延續MEGUMI與永野，並加入沖繩出身的饒舌歌手Awich；全季共10集，分3批更新，1～4集已於2026年8月4日上線。
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