2026-08-05 14:52 女子漾／編輯金柔葳
《鬼手鬼手請開口》男星陷禁忌戀！《愛的魔樣》開拍前接受「恐懼特訓」，驚悚揭開少年心魔
融合酷兒愛情與超自然驚悚的《愛的魔樣》（Leviticus），將於8月14日在台灣上映。曾演出《鬼手鬼手請開口》的喬伯德（Joe Bird），在片中飾演搬到保守宗教小鎮的少年納伊姆，並與俊美少年萊恩發展出一段不被世俗接受的戀情。為培養默契，導演安排密室逃脫、摸蛇等「恐懼特訓」，讓兩人在不安中建立信任。
喬伯德寫信打動導演，獲選演出內斂少年
喬伯德讀完劇本後深受感動，還親自寫信向導演表達對故事的喜愛。這封信打動阿德里安基雷拉，也讓導演更加確定他就是主角納伊姆的最佳人選。片中的納伊姆在父親過世後，跟隨母親搬進保守小鎮。他在陌生環境中認識萊恩，兩人逐漸產生感情，卻也因宗教與社會壓力，被迫隱藏真正的自己。
摸蛇、玩密室還得迷路尋人，主演靠恐懼建立默契
為了加快兩位主演的熟悉程度，導演沒有只安排讀本，而是讓他們一起挑戰密室逃脫、近距離接觸蛇，甚至在迷路時設法找到對方。這些活動讓兩人在壓力下看見彼此脆弱的一面，也更快建立信任。喬伯德表示，當兩個人一起面對害怕的事情時，更容易放下防備，角色之間的情感也會自然形成。
偷師麥琪麥迪遜，演技追求簡單與真實
準備角色期間，喬伯德也從麥琪麥迪遜在《艾諾拉》中的演出獲得靈感。他注意到，麥琪即使展現情緒，仍保留一層不容易被看穿的防備。這種細膩又真實的表演方式，正好符合納伊姆內斂、壓抑的性格。因此，他沒有刻意放大情緒，而是將表演重點放在「簡單、真實、踏實」，透過眼神與細微反應呈現角色內心。
蜜雅娃絲柯思卡演出母親，片場兜風培養母子情
《愛的魔樣》也邀請蜜雅娃絲柯思卡（Mia Wasikowska）演出納伊姆的母親。原本就是蜜雅粉絲的喬伯德，得知能與她合作後相當興奮。兩人在拍攝期間培養出好感情，不僅會一起開車兜風，也曾在片場唱歌，讓銀幕上的母子互動更加自然。蜜雅也表示，片場沒有競爭焦慮或互相較勁，年輕演員之間展現出溫柔而友善的支持。
男男戀情遭強行「矯正」，愛意化成致命魔魘
《愛的魔樣》描述納伊姆與母親搬到保守宗教小鎮後，認識俊美少年萊恩，兩人逐漸發展出感情。然而，納伊姆意外撞見萊恩與牧師之子杭特之間的秘密，並在嫉妒之下揭發真相。杭特的父母隨後找來驅魔師，企圖透過儀式「矯正」兩人的同性慾望。
沒想到，儀式反而喚醒一股超自然力量，它會化身成受害者最渴望的人，利用親密記憶與慾望接近目標，讓愛意逐漸變成恐懼。隨著離奇事件接連發生，納伊姆必須在愛情、恐懼與真相之間作出選擇。
精華 FAQ
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他讀完劇本後深受感動，特地親自寫信給導演表達對故事的喜愛，這份真誠打動了阿德里安基雷拉，最後讓他確定成為主角納伊姆的最佳人選。
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導演希望兩人不是只靠讀本熟悉彼此，而是在壓力中更快建立信任，因此安排密室逃脫、摸蛇和迷路找人等活動，讓他們看見彼此脆弱的一面。
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故事描述納伊姆搬到保守宗教小鎮後愛上俊美少年萊恩，卻因揭發秘密引來驅魔儀式，反而喚醒會化身為人慾望的超自然力量，使愛情逐漸變成恐懼。
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