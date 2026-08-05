2026-08-05 14:28 女子漾／編輯劉芫榛
郭子乾帶兒送暖偏鄉！獨居阿嬤深情一抱，一句話讓郭子乾瞬間鼻酸
郭子乾二度擔任老人福利關懷協會愛心大使，今年首度邀請兒子郭德君加入公益行列。父子不只合拍公益廣告，也親自前往屏東送物資、探訪獨居長輩，盼透過實際行動呼籲更多人關注弱勢老人議題。
郭子乾帶兒子做公益，組成「物資超人父子檔」
郭子乾今年再度投入老人福利關懷協會公益活動，並主動邀請剛踏入演藝圈的兒子郭德君同行，希望用身體力行的方式，把關懷弱勢的觀念傳承給下一代。
父子倆首次為公益合體，不僅拍攝宣傳廣告，也化身「物資超人父子檔」，跟著志工深入偏鄉，將生活物資送到獨居長輩手中。
郭子乾表示，兒子到現場後主動捲起袖子幫忙，甚至比自己更了解公益活動的執行過程，讓他感受到兒子真的長大了。郭德君則說，親眼看見長輩努力生活的模樣，讓他學到堅持與珍惜，也形容這次父子合作很像家庭生活的「番外篇」。
獨居阿嬤一句話，讓郭子乾瞬間鼻酸
探訪過程中，最讓父子倆難忘的是獨居多年的許阿嬤。她長期與丈夫、子女失聯，只能獨自生活，看到郭子乾與郭德君到訪時，開心地說兩人就像自己的兒子、孫子。
沒想到阿嬤隨後問了一句：「以後你們還會再來看我嗎？」讓郭子乾當場鼻酸、紅了眼眶。
郭子乾感嘆，雖然聽了令人心疼，但至少這次探訪，讓老人家感受到社會上仍有人關心她。
郭德君親手把物資交給阿嬤時，也收到一個深情擁抱。這個瞬間讓他想起已故奶奶，以及小時候一家人圍在一起吃飯、聊天的溫暖回憶。他坦言，兩個原本沒有血緣關係的人，在那一刻彷彿真的成了家人。
郭子乾破除「養兒防老」，笑稱自己防自己老
談到高齡化社會與獨居老人問題，郭子乾坦言，自己早已不再抱持「養兒防老」的觀念。
他平時注重養生，也維持運動與健身習慣，希望未來年紀大了，仍能照顧好自己，不必影響孩子的生活。他更幽默表示：「現在沒有什麼養兒防老，我們自己防自己老。」
郭德君則認為，父母真正期待的未必是孩子功成名就，而是家人願意互相陪伴。對他而言，只要一家人能聚在一起，就會有家的感覺；未來即使爸爸退休，也不需要刻意安排太多，只要陪在身邊，自然就能找到生活方向。
郭德君坦言「星二代」有壓力，郭子乾用演戲提問陪伴成長
郭德君進入演藝圈後，郭子乾始終給予支持，也願意讓兒子自由選擇想走的路。他認為，只要做自己真正有興趣的事，就不怕辛苦，平安、快樂才是最重要的事。
郭德君透露，父親雖然工作忙碌，仍會觀看自己的戲劇作品，也常透過提問幫助他理解角色。像是看到哭戲時，郭子乾會問：「你為什麼哭？為誰而哭？哭之前發生了什麼？」藉此提醒他深入思考角色動機。
面對「星二代」標籤，郭德君坦言既是助力，也是壓力。從小到大，他的表現容易被放大檢視，但他選擇把關注轉化成動力，認為演員能有觀眾願意看，就是一件幸福的事。
父親節變「付清節」，按摩椅最後還是郭子乾買單
活動適逢父親節前夕，郭子乾也分享一段真實的「付清節」趣事。
他曾在父親節前帶著老婆、兒子一起挑禮物，最後買了一張按摩椅，沒想到結帳時仍是自己付錢，讓他笑稱：「我這個當父親的，真的幫大家付清了！」
這段幽默往事也讓郭子乾想起自己的父親。當年父親為了負擔他和哥哥的學費，每天清晨四點半就起床，從樹林搭車到淡水附近的學校教書，還同時兼任多份工作。直到長大後，他才真正理解父親為家庭奔波的辛苦。
郭德君則表示，每年父親節都會和爸爸吃頓美食，今年也計畫找一家沒去過的餐廳一起嚐鮮。他理想中的父親節行程，是上午逛美術館、中午吃義式料理、下午到貓空喝咖啡，晚上再看電影，最後送上準備好的電動刮鬍刀，透過陪伴為爸爸留下難忘回憶。
精華 FAQ
-
郭子乾二度擔任老人福利關懷協會愛心大使，這次特別邀請兒子郭德君同行，希望用親身參與的方式把關懷弱勢與行善觀念傳承給下一代。
-
許阿嬤把兩人當成自己的兒子和孫子，隨後問了一句「以後你們還會再來看我嗎？」讓郭子乾當場鼻酸，也感受到獨居長輩最需要的是持續關心。
-
郭子乾認為不必依賴孩子養老，自己要先照顧好自己；郭德君則覺得家人陪伴最重要，也坦言星二代標籤帶來壓力，但會把關注轉成演戲動力。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower