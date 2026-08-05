2026-08-05 14:01 女子漾／編輯劉芫榛
菅田將暉成「地牢天才軍師」！直木賞神作搬上大銀幕《黑牢城》戰國密室殺人案藏驚人真相
直木賞得獎小說《黑牢城》搬上大銀幕，由黑澤清首度挑戰時代劇，集結本木雅弘、菅田將暉、吉高由里子、小田切讓等豪華卡司。電影以戰國籠城為舞台，融合真實歷史、密室殺人與權力鬥爭，台灣將於9月24日上映。
戰國城堡變成大型密室，城內接連爆發命案
故事發生在戰國時代，荒木村重為了反抗織田信長，決定據守有岡城展開籠城戰。城外遭織田軍重重包圍，對外援助與退路幾乎全被切斷，整座城堡成為一座封閉密室。
就在眾人全力抵禦敵軍之際，城內卻發生少年遭殺害的案件，之後更接連出現多起離奇事件。兇手顯然就在家臣、親信或城內居民之中，讓原本緊張的籠城局勢更加混亂。
面對城外敵軍與城內叛徒的雙重威脅，荒木村重只能在有限線索中找出真相。
本木雅弘聯手菅田將暉，城主與囚犯共同解謎
本木雅弘飾演有岡城城主荒木村重。他雖身處亂世，仍堅持不濫殺無辜，也必須同時守住城堡、百姓與部下的信任。
為了破解接連發生的命案，村重找上被囚禁於地牢的天才軍師黑田官兵衛。由菅田將暉飾演的官兵衛雖身陷囹圄，卻擁有敏銳洞察力與過人智慧，成為村重唯一能夠依靠的解謎夥伴。
兩人一個掌握城內權力，一個失去自由，彼此既合作又試探。表面上是在推理查案，實際上也不斷展開心理攻防，成為全片最具張力的看點。
改編直木賞小說，史上首部橫掃四大推理榜單
《黑牢城》改編自米澤穗信同名小說，原作曾獲第166屆直木賞與第12屆山田風太郎賞，也拿下「這本推理小說真厲害！」2022年版國內篇第一名等肯定。
作品累計發行量突破60萬冊，並成為史上首部制霸四大推理排行榜的小說。故事以真實戰國歷史為背景，將荒木村重背叛織田信長、黑田官兵衛遭囚禁，以及有岡城「空白一年」等歷史謎團，融入本格推理結構。
電影除了追查兇手，也進一步探討荒木村重為何在生死存亡之際，仍執意追求真相。
黑澤清首度執導時代劇，作品入選坎城影展
《黑牢城》由曾執導《仇雲殺機》、《間諜之妻》的黑澤清親自編劇與執導，也是他電影生涯首部時代劇作品。
過去擅長營造怪誕、黑暗與心理壓迫感的黑澤清，這次把舞台搬到戰國城堡，透過封閉空間、權力角力與人物猜忌，打造不同於傳統戰爭片的時代推理作品。
導演也表示，多數戰國作品都聚焦於最後誰勝誰負，但荒木村重試圖尋找勝負以外的道路，這種選擇正是最吸引他的地方。《黑牢城》也正式入選2026坎城影展「坎城首映」單元。
吉高由里子、小田切讓等豪華卡司集結
除了本木雅弘與菅田將暉，吉高由里子飾演荒木村重的妻子千代保。她不只是村重的重要精神支柱，也在城堡陷入危機時努力守護居民。
青木崇高飾演村重的心腹荒木久左衛門；Snow Man成員宮館涼太飾演家臣乾助三郎；柄本佑則化身第一起懸案的目擊者、火繩槍手雜賀下針。
小田切讓飾演村重的護衛郡十右衛門，坂東龍汰則飾演家臣北河原與作。不同角色各自背負祕密、立場與任務，也讓城內每一個人都可能成為嫌疑犯。
精華 FAQ
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故事設定在戰國時代的有岡城，荒木村重據守城池對抗織田信長，城內卻接連發生命案，讓封閉籠城變成密室推理現場，真兇必須在家臣與親信之中找出。
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本木雅弘飾演有岡城城主荒木村重，必須同時維持防守與人心；菅田將暉飾演被囚禁的天才軍師黑田官兵衛，兩人以城主與囚犯的關係共同破解命案。
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原作《黑牢城》曾拿下直木賞、山田風太郎賞等多項肯定，並累計突破60萬冊；導演黑澤清則是首度挑戰時代劇，作品還入選2026坎城影展「坎城首映」單元。
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