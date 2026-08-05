分手卻斷不了！「5星座」最容易和前任糾纏　第一名心軟到讓人心疼

有些人分手後，會果斷刪除聯絡方式，逼自己重新開始；有些人明明知道感情已經結束，卻還是忍不住關心前任，甚至在對方回頭時再次心軟。以下5個星座特別念舊、重感情，面對曾經深愛的人，往往很難說斷就斷，一不小心便陷入分分合合的循環。

最容易和前任糾纏星座5.天秤座：害怕做錯決定，總想再給一次機會

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天秤座面對感情時容易猶豫，尤其當一段關係曾經帶給他們快樂，即使分手後已經看見彼此不適合，心裡仍可能反覆思考：「是不是還有挽回的機會？」他們不喜歡把關係鬧得太難看，也害怕自己做出錯誤決定，因此常會保留聯絡方式，甚至以朋友身分繼續相處。只要前任主動示好，或提起過去的甜蜜回憶，天秤座就容易再次動搖。

天秤座最需要注意的，是不要因為害怕遺憾，就忽略這段感情曾經帶來的問題。真正適合的關係，不該永遠靠一方妥協才能維持。

最容易和前任糾纏星座4.雙魚座：太重感情，容易把回憶想得太美

《愛的迫降》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

雙魚座浪漫又感性，一旦認真愛過，就很難把對方徹底從心裡刪除。即使分手原因十分現實，他們仍可能反覆回想過去的美好片段，甚至選擇淡化曾經受過的傷。對雙魚座而言，前任不只是一個人，更代表一段曾經相信過的愛情。只要對方傳來一句關心，或在低潮時主動靠近，他們就容易誤以為兩人仍有未完的緣分。

雙魚座最容易被自己的想像困住。他們需要分清楚，自己懷念的究竟是前任，還是那個曾經全心投入愛情的自己。

最容易和前任糾纏星座3.天蠍座：愛得太深，分手後仍難真正放下

淚之女王劇照。圖片來源：tvN

天蠍座看似冷靜果斷，面對感情卻往往比想像中更加執著。他們不會輕易愛上一個人，但一旦投入，就會把這段關係看得非常重要。即使分手後表面不再聯絡，天蠍座心裡仍可能反覆推敲兩人失敗的原因，甚至暗中關注前任近況。他們不是單純捨不得，而是很難接受自己曾經如此投入，最後卻什麼都沒有留下。

如果前任再次出現，天蠍座可能一邊保持防備，一邊又想確認對方是否還愛著自己。這種愛恨交織的情緒，也讓他們很容易陷入剪不斷、理還亂的關係。

最容易和前任糾纏星座2.金牛座：習慣很難戒掉，分手後仍停在原地

《毛骨悚然的戀愛》劇照。圖片來源：tvN

金牛座對感情慢熱，卻也非常長情。他們需要很長時間才能接受一個人，一旦習慣對方的存在，也很難在短時間內適應失去。分手後，金牛座不一定會主動糾纏，但可能默默保留過去的物品、照片和聯絡方式。他們看似正常生活，心裡卻還停留在兩人曾經共同建立的節奏中。

若前任突然回頭，金牛座很容易因為熟悉感而再次接受對方。對他們來說，重新開始一段關係太累，回到舊愛身邊反而顯得比較安心。不過，熟悉不代表適合，曾經無法解決的問題，也不會因為復合就自動消失。

最容易和前任糾纏星座1.巨蟹座：太念舊又心軟，一句關心就可能回頭

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巨蟹座對感情十分認真，一旦認定一個人，就會投入大量時間與情緒。即使兩人已經分手，他們仍可能反覆回想過去的相處片段，把曾經收到的禮物、一起去過的地方，以及對方說過的話牢牢記在心裡。

重視家庭與歸屬感的巨蟹座，通常會把戀人視為生活的一部分。分手對他們來說，不只代表失去愛情，更像是熟悉的生活與安全感突然被抽走。巨蟹座又特別容易心軟。即使曾經受到傷害，只要前任表現出脆弱、道歉或需要陪伴，他們就可能開始動搖，在「應該離開」與「或許還能再試一次」之間反覆拉扯。

巨蟹座並非故意想與前任糾纏，只是把感情看得太重，也還沒有學會如何替一段重要的關係好好告別。對他們而言，真正的放下不是忘記過去，而是接受有些人只能留在回憶裡。