2026-08-05 12:02 女子漾／編輯劉芫榛
動漫迷暑假行程排滿！誠品動漫祭＋新竹巨城快閃店 排球少年、進擊的巨人等IP一次集結
動漫迷準備開逛！「2026誠品動漫祭」集結全台20家主題IP店、300米台漫名場景長廊與《排球少年！！》桌遊；木棉花「超動漫研究社」快閃店也於新竹巨城登場，帶來《黃泉使者》主題造景、人氣福袋及多款動漫抽卡機，從台北一路玩到新竹。
誠品動漫祭開跑！全台20家主題IP店一次逛
「2026誠品動漫祭」自8月1日至9月30日於誠品書店、誠品線上及誠品蝦皮商城同步登場，串聯北、中、南共20家主題IP店，網羅台漫、日漫、輕小說與動漫音樂會等內容。
其中，誠品書店松菸迎來經典少女漫畫《NANA》，中友店則以《我的英雄學院》等人氣作品打造主題陳列；新竹巨城店也擴增輕小說與漫畫專區，藏書量增加約3成，讓動漫迷有更多作品可以挖寶。
300米「名場景之路」集結11部人氣台漫
台北中山捷運站誠品R79打造長達300米的台漫「名場景之路」，集結11部台灣漫畫作品，包含《地下街的透明少女》、《課金派戀愛》、《被我推坑的偶像同學》、《不可知論偵探》、《月亮的名字》、《失業殺手互助會》、《Madder＆Teal》與《尋山人》等。
現場也展出《排球少年！！》、《葬送的芙莉蓮》及《極樂街》的經典場景，透過總長40米的巨型光盒，讓讀者宛如走入漫畫世界。動漫宇宙書區另可看到多位台漫作家的簽繪作品，活動期間購買指定台漫還有機會獲得誠品獨家特典。
《排球少年！！》全球首場桌遊登場
《排球少年！！排球援！！》桌遊於誠品R79與高雄大遠百店開賽，集結作品中的9支球隊、53位角色，考驗玩家辨認球隊及選手的速度與熟悉度。
誠品台南雙層書店則推出「現代山海經：寰宇神怪圖鑑」主題書展，網羅人鬼、妖異與神祇題材作品，並將《因與聿案簿錄：水漬》搬上櫥窗，《乩身》、《守娘》與《怪島奇譚》也化身巨型掛幅。
5部人氣BL台漫推出獨家制服與限定周邊
本屆動漫祭另推出「銀河BL無限公司」企劃，邀請5位台漫作家，讓《Day Off》、《16647》、《我的秘書總想殺了我！》、《狗血耽美劇的攻略技巧》及《啵啵起司》等作品中的11位角色，換上誠品獨家宇宙制服。
限定周邊包含Q版角色飯友、收藏畫板、搖搖鑰匙圈與角色卡。活動期間，誠品會員於指定門市購買BL、GL輕小說、漫畫或特企商品，單筆滿666元，即可獲得盲抽貼紙。
滿399元送《進擊的巨人》等角色盲抽卡
誠品會員單筆購買輕小說或漫畫滿399元，可獲得《進擊的巨人》、《一百公尺》、《患上不出道就會死的病》及《皎潔深宵之月》等作品的限量角色盲抽雷射紙卡，每組2張、款式隨機。
實體書店也推出期間限定台漫主題平口袋，圖案包含《不可知論偵探》、《人偶》、《歸鄉儀式》、《散步散步》與《怪島奇譚》，購書收據則換上《十月堂舊書事》主題設計。
木棉花「超動漫研究社」進駐新竹巨城
除了誠品動漫祭，木棉花「超動漫研究社」快閃店也於8月6日至9月7日進駐新竹巨城購物中心5樓創藝廳，活動免費入場。
快閃店由《黃泉使者》領銜，入口以日式和風拱門結合復古像素遊戲風格，主角尤爾、阿薩及左右大人、卡布、仁等角色一同現身，打造充滿作品世界觀的拍照場景。
《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》4款福袋限量開賣
現場推出4款動漫限定福袋，每款售價777元，包括《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》、《戀上換裝娃娃》及《Re：從零開始的異世界生活》。
《葬送的芙莉蓮》福袋收錄玻璃水杯、金屬徽章與寶箱怪矽膠零錢包；《膽大黨》則有造型收納袋、馬克杯及盲抽胸章。《戀上換裝娃娃》推出燈光畫、拍立得風明信片與胸章，《Re：從零開始的異世界生活》則包含雙面抱枕、鑰匙圈與銀箔書籤。
5款動漫抽卡機、4大IP扭蛋機一次玩
快閃店集結5款動漫抽卡機，包含《葬送的芙莉蓮》兩款主題，以及《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《進擊的巨人》與《家庭教師HITMAN REBORN!》，粉絲可以隨機抽取角色收藏卡。
現場另設置《暗殺教室》、《魔法少女小圓》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》及《家庭教師HITMAN REBORN!》主題扭蛋機，推出多款動漫小拼圖。
消費滿999元送史萊姆磁鐵
活動期間單筆消費滿999元，可獲得《關於我轉生變成史萊姆這檔事》造型壓克力磁鐵一個，共3款隨機贈送。
消費不限金額還可加價購商品，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》祈願御守加購價120元，《Lycoris Recoil 莉可麗絲》證件套零錢兩用包加購價299元，數量有限、售完為止。
2026誠品動漫祭活動資訊
活動日期：2026年8月1日至9月30日
活動地點：誠品書店全台指定門市、誠品線上及誠品蝦皮商城
木棉花「超動漫研究社」快閃店活動資訊
活動日期：2026年8月6日至9月7日
活動地點：新竹巨城購物中心5樓創藝廳
入場方式：免費入場
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