《聰明鎮》陳姸霏演技為何被罵？從《無聲》金馬新人到口條爭議，代表作與背景一次看

曾以電影《無聲》橫掃金馬獎、台北電影獎最佳新演員的陳姸霏，過去靠著充滿靈氣的眼神與極具爆發力的肢體表演，被視為台灣影壇備受期待的新生代演員。沒想到主演驚悚台劇《聰明鎮》後，她的聲音、口條及情緒表現卻意外成為討論焦點。部分觀眾認為她在情緒激動時咬字不夠清楚、聲線較為尖銳，甚至質疑表演「太過用力」；也有人替她緩頰，認為問題可能與角色設定、台詞設計及漫改作品的誇張風格有關。從無台詞的聽障少女，到必須大量吶喊、崩潰的恐怖劇女主角，陳姸霏為何會出現如此兩極的演技評價？

陳姸霏《聰明鎮》口條與咬字成最大討論焦點

《聰明鎮》於2026年7月28日在Netflix台灣上線，陳姸霏飾演重考生「趙佳綺」，跟著梁詠琪飾演的單親媽媽搬進升學率百分之百的神祕小鎮，逐漸發現補習班與鎮上居民背後隱藏的秘密。影集融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》等伊藤潤二經典元素，並以台灣高壓升學文化為故事主軸。

許曦文（左）、陳姸霏（右）在《聰明鎮》飾演閨蜜。圖片來源：奇蹟映畫所提供

影集上線後，陳姸霏的口條迅速成為網路討論焦點。部分觀眾認為，她在情緒激動、哭喊或與母親爭執的戲碼中，聲音較為尖銳，部分句子若沒有字幕不容易立即聽清楚；也有人覺得她的語調起伏較不自然，容易影響觀眾進入劇情的情緒。這類批評之所以格外受到注意，也與她的成名作《無聲》形成強烈對比。《無聲》中，陳姸霏飾演聽障學生姚貝貝，大量戲份必須透過手語、眼神、表情與身體動作傳達情緒，幾乎不需要依靠完整對白，反而讓她擅長的肢體表演與情緒感染力被充分放大。

當她從「無聲表演」轉向必須承擔大量台詞的角色，聲音表情、咬字與語句節奏便成為新的檢驗標準，也讓觀眾更容易注意到她在不同表演工具上的差異。

陳姸霏情緒表演被批「太過用力」

除了口條問題，陳姸霏在《聰明鎮》中的情緒強度也出現兩極評價。趙佳綺長期生活在母親的控制、升學壓力與詭異事件之中，角色經常處於恐懼、憤怒、崩潰及反抗的狀態。陳姸霏必須頻繁演出皺眉、哭喊、驚恐與情緒失控的戲碼，部分觀眾因此認為，她在不同情境中的表情與情緒處理較為相似，缺少由壓抑、懷疑到徹底爆發的細微層次。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

尤其當角色幾乎每集都必須維持在高壓狀態，若聲音、表情與肢體動作長時間處於高強度，便容易讓觀眾產生「一直在用力演」的感受。不過，這項爭議也不完全能歸咎於演員。《聰明鎮》本身融合恐怖漫畫、校園寓言與家庭衝突，角色與事件都帶有一定程度的誇張感。真人演員既要呈現漫畫式的瘋狂，又要維持影集表演的真實感，本來就必須在寫實與超現實之間尋找平衡。

《聰明鎮》漫改風格是否放大表演缺點？

伊藤潤二的漫畫人物經常擁有扭曲表情、突然失控的情緒，以及超越日常邏輯的行為。這些畫面在漫畫中可以透過分鏡、線條及角色變形製造衝擊，但改編為真人影集後，稍有不慎就可能讓表演顯得突兀。《聰明鎮》並非直接翻拍單一篇漫畫，而是將富江、雙一、蛞蝓少女、黑衣少年等人物與元素，重新融入高壓升學小鎮的原創故事。導演謝駿毅曾表示，創作難度不只是還原外型與動作，更必須賦予這些漫畫角色完整背景與人際關係，讓他們成為能夠推動故事的真人角色。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

因此，觀眾感受到的尷尬或不自然，可能同時來自演員表演、台詞設計、剪輯節奏、角色設定及整體風格。當作品沒有成功建立一致的世界觀，演員越努力呈現角色的瘋狂，反而越容易被認為演得太滿。

導演謝駿毅回應：滿意陳姸霏的表現

面對陳姸霏演技與聲音遭到批評，導演謝駿毅也公開替她說話。謝駿毅透露，陳姸霏最初參加海選時，試演的其實是其他角色，後來排戲時，劇組認為她身上帶有比實際年齡早熟的氣質，才決定由她飾演貫穿全劇的趙佳綺。

他表示，陳姸霏拍攝前做了許多功課，對角色也有自己的想法，自己相當滿意她的表演。至於遭到觀眾批評的聲音問題，謝駿毅則認為，每位演員都有獨特聲線，他在合作過程中看見的是陳姸霏的表演層次，並不認為她的聲音構成問題。這番回應也讓爭議出現另一種角度：觀眾不喜歡某種聲線，是否就等同於演員不會演戲？聲音確實是表演的一部分，但角色是否成立，仍需要綜合考量肢體、情緒、節奏、劇本與導演調度。

陳姸霏的演員起點相當亮眼。她在2020年主演電影《無聲》，飾演長期遭受校園暴力與性侵害的聽障少女姚貝貝。角色表面天真安靜，內心卻藏著難以言說的恐懼與創傷。由於台詞有限，她必須依靠眼神、呼吸、表情與身體反應，呈現角色從恐懼、依賴到絕望的複雜狀態。這種幾乎不靠台詞的表演方式，反而讓她的眼神與肢體優勢被完整看見。

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憑藉《無聲》，陳姸霏拿下第57屆金馬獎最佳新演員、第23屆台北電影獎最佳新演員，並獲得台灣影評人協會獎最佳女演員肯定。當時年紀輕輕的她，一出道便接連獲得重要獎項，也因此被外界視為台灣影壇極具潛力的「天才型新人」。

從《人選之人》到《夜校女生》，陳姸霏並非只有負評

雖然《聰明鎮》讓陳姸霏的口條與表演問題被集中放大，但她過去在其他需要大量對白的作品中，仍曾獲得不少肯定。在政治職人劇《人選之人—造浪者》中，她飾演年輕黨工趙蓉之。角色遭遇權勢人物性騷擾後，一度因恐懼與權力差距選擇沉默，後來在身邊人的支持下決定站出來。陳姸霏將角色從壓抑、猶豫到勇敢發聲的情緒轉折演出層次，也憑此劇獲得亞洲內容大獎暨全球OTT大獎年度新星獎。

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電影《夜校女生》中，她則飾演在家庭期待、升學制度與友情之間掙扎的彭芸愛。相較於《無聲》的極端創傷，《夜校女生》更接近青春成長故事，也讓她有機會呈現少女在自卑、友情與自我認同之間的細膩轉變。

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這些作品顯示，陳姸霏並非只能依靠無台詞表演，她仍具備處理不同角色的能力，只是在特定作品與表演風格中，聲音控制與口條問題會更加明顯。