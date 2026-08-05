前任情人總是揮之不去，Benson Boone 看似浪漫卻十分糾結的最新單曲〈The Time Of My Life〉！

AI重點 文章重點整理： 重點一： Benson Boone 推出新單曲〈The Time Of My Life〉

Benson Boone 推出新單曲〈The Time Of My Life〉 重點二： 歌曲以流行搖滾包裹對前任難忘的糾結情緒。

歌曲以流行搖滾包裹對前任難忘的糾結情緒。 重點三：MV 以戲中戲敘事補強歌曲，讓意涵更清楚。

Hi there，在去年中才推出第二張個人專輯《American Heart》(2025) 的Benson Boone，在今年馬不停蹄地又釋出了新單曲〈The Time Of My Life〉(2026)。目前在忙著進行巡迴演出《Wanted Man Tour》(2026) 的他，其實去年才剛結束了一輪歐美巡演，所以選在前兩個月發行新歌算是很恰當的決定，可以向大家宣告自己即將進入下個專輯時代，也能夠引起討論、進而帶動新一輪巡演的熱度，算是很有規劃的舉動，由此看來他的團隊應該也是和他本人一樣有些野心又懂得經營的。

Benson 的這首新歌給出了和先前作品蠻不同的感覺，就拿在這之前的熱門單曲〈In The Stars〉(2023) 或〈Beautiful Things〉(2024) 來說，只要單純聽音樂就能夠感受到清晰的激昂或深情，可以很直接地接收到歌曲想要表達的情緒；然而我認為〈The Time of My Life〉並不是一首這樣的歌，光是從聽感來說，旋律、曲風介於抒情及輕鬆之間，甚至再仔細一點聽，還會覺得有些五味雜陳的感覺，並沒有辦法輕易地將歌曲意涵聽懂。

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聽懂這首歌，我是把歌詞找出來，看著文字搭配著聽，才漸漸地弄懂 Benson 想要傳達什麼樣的感覺。或許有人覺得這樣的歌曲在這個時代並不算是首好歌，因為在最重要、利於傳播的這點上就失去了優勢，畢竟很多人或許都不會去耐心推敲一首聽了幾次還不算好懂的歌曲，我一開始也是如此的心態，因為難懂的不只是歌曲內容，從歌名就讓我思索了許久才大概能夠了解和歌詞的連結，所以其實只是因為不斷地滑到 Benson 在社群上宣傳單曲和巡演，才又回頭去好好地研究這首歌。

對於前任揮之不去的那種難忘，在這首〈The Time of My Life〉其實很隱約卻又很張揚地表現出來，歌詞中一直不斷地表達對於前任情人的懷念，加之 Benson 熟悉的流行搖滾風格，老實說是應該很快就能感受到其中意涵；問題是歌詞的情境容易讓人混淆他究竟是否真實發生的，抑或是夢境裡的囈語？再加上此次的流行搖滾並沒有像是之前那般的張狂，而是控制在很微妙的一個程度之上，所以我不會說這是首商業成績會好看的歌曲，但我認為是 Benson 目前為止推出很有意思的一首歌。

via Benson Boone's Instagram

在我一直覺得歌曲糾結、讓人不好懂之際，MV 是讓我有覺得幫助很大的效果，就好像自己聽過歌曲後不太能共感的地方，在看過 MV 後就能很順暢地連結了起來。在影片裡安排了戲中戲的做法，我認為這也是增加趣味的一項重要關鍵，總之，男主角 Benson 在和女主角經歷了一連串舞台上的劇情之後，發現自己最放心不下的還是前任情人，於是便脫離了舞台去尋找；這樣的劇情搭配著歌曲本身，讓人覺得敘事感非常地強烈，是一部讓人不知不覺就掌握到歌曲意涵的一部 MV。

在上一張專輯《American Heart》之後，其實我們可以知道 Benson Boone 的音樂性其實有些好猜了，不過這首〈The Time of My Life〉仍然給出了驚喜感，雖然現在還在巡演的期間，沒有更多的其他宣傳行程，不過我還是蠻期待接下來會有什麼樣的發展，在這首特別的歌曲之後，或許會有在流行搖滾基礎上延伸的作品，基於 Benson 富有力量感的嗓音，我很期待他此次可以挖出什麼樣的潛能！

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🎧〈The Time Of My Life〉官方收聽連結：bensonboone.lnk.to/thetimeofmylife

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