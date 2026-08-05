2026-08-05 15:30 睿忒
前任情人總是揮之不去，Benson Boone 看似浪漫卻十分糾結的最新單曲〈The Time Of My Life〉！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Benson Boone 推出新單曲〈The Time Of My Life〉
- 重點二：歌曲以流行搖滾包裹對前任難忘的糾結情緒。
- 重點三：MV 以戲中戲敘事補強歌曲，讓意涵更清楚。
Hi there，在去年中才推出第二張個人專輯《American Heart》(2025) 的Benson Boone，在今年馬不停蹄地又釋出了新單曲〈The Time Of My Life〉(2026)。目前在忙著進行巡迴演出《Wanted Man Tour》(2026) 的他，其實去年才剛結束了一輪歐美巡演，所以選在前兩個月發行新歌算是很恰當的決定，可以向大家宣告自己即將進入下個專輯時代，也能夠引起討論、進而帶動新一輪巡演的熱度，算是很有規劃的舉動，由此看來他的團隊應該也是和他本人一樣有些野心又懂得經營的。
Benson 的這首新歌給出了和先前作品蠻不同的感覺，就拿在這之前的熱門單曲〈In The Stars〉(2023) 或〈Beautiful Things〉(2024) 來說，只要單純聽音樂就能夠感受到清晰的激昂或深情，可以很直接地接收到歌曲想要表達的情緒；然而我認為〈The Time of My Life〉並不是一首這樣的歌，光是從聽感來說，旋律、曲風介於抒情及輕鬆之間，甚至再仔細一點聽，還會覺得有些五味雜陳的感覺，並沒有辦法輕易地將歌曲意涵聽懂。
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聽懂這首歌，我是把歌詞找出來，看著文字搭配著聽，才漸漸地弄懂 Benson 想要傳達什麼樣的感覺。或許有人覺得這樣的歌曲在這個時代並不算是首好歌，因為在最重要、利於傳播的這點上就失去了優勢，畢竟很多人或許都不會去耐心推敲一首聽了幾次還不算好懂的歌曲，我一開始也是如此的心態，因為難懂的不只是歌曲內容，從歌名就讓我思索了許久才大概能夠了解和歌詞的連結，所以其實只是因為不斷地滑到 Benson 在社群上宣傳單曲和巡演，才又回頭去好好地研究這首歌。
對於前任揮之不去的那種難忘，在這首〈The Time of My Life〉其實很隱約卻又很張揚地表現出來，歌詞中一直不斷地表達對於前任情人的懷念，加之 Benson 熟悉的流行搖滾風格，老實說是應該很快就能感受到其中意涵；問題是歌詞的情境容易讓人混淆他究竟是否真實發生的，抑或是夢境裡的囈語？再加上此次的流行搖滾並沒有像是之前那般的張狂，而是控制在很微妙的一個程度之上，所以我不會說這是首商業成績會好看的歌曲，但我認為是 Benson 目前為止推出很有意思的一首歌。
在我一直覺得歌曲糾結、讓人不好懂之際，MV 是讓我有覺得幫助很大的效果，就好像自己聽過歌曲後不太能共感的地方，在看過 MV 後就能很順暢地連結了起來。在影片裡安排了戲中戲的做法，我認為這也是增加趣味的一項重要關鍵，總之，男主角 Benson 在和女主角經歷了一連串舞台上的劇情之後，發現自己最放心不下的還是前任情人，於是便脫離了舞台去尋找；這樣的劇情搭配著歌曲本身，讓人覺得敘事感非常地強烈，是一部讓人不知不覺就掌握到歌曲意涵的一部 MV。
在上一張專輯《American Heart》之後，其實我們可以知道 Benson Boone 的音樂性其實有些好猜了，不過這首〈The Time of My Life〉仍然給出了驚喜感，雖然現在還在巡演的期間，沒有更多的其他宣傳行程，不過我還是蠻期待接下來會有什麼樣的發展，在這首特別的歌曲之後，或許會有在流行搖滾基礎上延伸的作品，基於 Benson 富有力量感的嗓音，我很期待他此次可以挖出什麼樣的潛能！
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🎧〈The Time Of My Life〉官方收聽連結：bensonboone.lnk.to/thetimeofmylife
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精華 FAQ
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這首〈The Time Of My Life〉主要寫的是對前任情人難以放下的懷念與糾結，情緒表達隱約卻又強烈，讓人感受到一種介於回憶、夢境與現實之間的拉扯。
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相較〈In The Stars〉與〈Beautiful Things〉較直接傳達激昂或深情，這首歌在旋律與編曲上更介於抒情與輕鬆之間，情緒更曖昧，也更需要搭配歌詞理解。
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MV 採戲中戲手法，讓 Benson 在舞台劇情中意識到自己最放不下的是前任，進而離開舞台去尋找，這使歌曲的敘事脈絡更清楚，也強化了整體情感連結。
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