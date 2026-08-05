網議《聰明鎮》太難看下去？6部「一追就上癮」的寶藏影集推薦，這部必看拯救你的劇荒！

在韓國娛樂圈，許多知名 K-POP 偶像在正式出道前，都曾以伴舞身份累積舞台經驗。這些曾當過伴舞的韓星，在支持前輩表演的過程中磨練舞蹈技巧與舞台表現力，也為日後以偶像身份出道奠定基礎。從練習生訓練到正式登台，每一步都展現了韓國偶像對專業能力的要求與努力。本文將帶大家回顧 10 位曾擔任伴舞的 K-POP 偶像，看看他們如何從幕後舞者成長為舞台焦點。

K-POP 偶像伴舞經歷 1. aespa Karina

2019 年，Karina 以伴舞身份首次亮相，為同公司 SHINee 成員泰民的迷你專輯主打曲〈Want〉擔任伴舞。她曾在《音樂銀行》、《M Countdown》等音樂節目中亮相，累積寶貴的舞台經驗。這段出道前的伴舞經歷，不僅磨練了她的舞蹈實力，也為日後成為 aespa 人氣成員奠定了穩固基礎。

K-POP 偶像伴舞經歷 2. 權恩妃

IZ*ONE 隊長權恩妃，以甜美外貌與性感舞台魅力獲得「水炸彈女神」的暱稱。然而在成名前，17 歲的她曾擔任女團 Secret 與 Girl's Day 的伴舞。當時受到 Girl's Day 成員惠利的鼓勵，她開始積極追求成為偶像的夢想，並全力投入舞蹈與表演訓練。這段伴舞經歷不僅磨練了她的舞台技巧，也為日後參加選秀節目提升競爭力，最終成功以 IZ*ONE 成員身份出道。

K-POP 偶像伴舞經歷 3. CORTIS James

新生代男團 CORTIS 的台灣成員 James（趙雨凡）自出道以來話題不斷。由於他曾在台灣求學，許多粉絲翻出了他學生時期的影片，從運動會、才藝表演到畢業典禮都有精彩片段。更有眼尖的網友發現，James 在擔任練習生時，曾為 BTS 田柾國的單曲〈SEVEN〉擔任伴舞，累積了寶貴的舞台經驗，也為日後的舞台表現打下了扎實基礎。

K-POP 偶像伴舞經歷 4. RIIZE 將太郎

將太郎是韓國男子團體 RIIZE 的成員，出生於日本神奈川縣橫濱市，自五歲起便展現出對舞蹈的熱情，曾是日本舞蹈學院 EXPG 東京校的特待生，精通街舞。他的舞蹈不僅技巧純熟，動作富有觀賞性，能瞬間抓住舞台上所有目光。出道前，將太郎作為專業舞者活躍於各大表演舞台，曾擔任放浪兄弟與 GACKT 的伴舞，以流暢舞姿與強烈舞台張力征服觀眾，也為日後在韓國偶像舞台上的出色表現奠定了堅實基礎。

K-POP 偶像伴舞經歷 5. SEVENTEEN 金珉奎、全圓佑

2014 年當時還未出道的 SEVENTEEN 成員金珉奎與全圓佑，與 PRISTIN 隊長娜榮一同擔任 San E 與 Raina 合作單曲〈한여름밤의 꿀（A midsummer night's sweetness）〉的伴舞。這首歌在當時相當知名，不僅旋律輕快，舞台表演也充滿魅力。回顧當年的影片，兩人還帶著青澀的模樣和略帶緊張的舞台神情，與如今站上 SEVENTEEN 大舞台時自信滿滿、成熟穩健的表現形成鮮明對比，也讓粉絲感受到他們從伴舞到偶像的努力與成長。

K-POP 偶像伴舞經歷 6. BTS 防彈少年團 j-hope、柾國

即便是如今在全球擁有超高人氣的 BTS 成員 j-hope 與柾國，他們也曾有過伴舞經歷。出道前，兩人在男團 2AM 成員趙權 的 MV 中擔任伴舞，更曾在各大音樂節目的打歌舞台上現身。回顧這段經歷，能看到他們年輕時的努力與專注，也不難理解為何後來無論舞蹈技巧還是舞台表現，都能迅速吸引全球觀眾的目光。

K-POP 偶像伴舞經歷 7. ZB1 成韓彬

ZB1 成韓彬在出道前，就已經在舞台上累積了豐富經驗，2018 年曾在 SBS 歌謠大戰為 Wanna One 的〈BOOMERANG〉助陣，2019 年又在 MMA 頒獎典禮為 BTS 的〈Dionysus〉擔任伴舞。這些經歷不僅磨練了他的舞蹈技巧，也讓他在正式出道後能以自信和觀賞性十足的表演征服舞台，展現出從伴舞到偶像的成長蛻變。

K-POP 偶像伴舞經歷 8. Stray Kids Lee Know

Lee Know 出道前就活躍於舞蹈舞台，作為舞團成員，他曾跟隨 BTS 巡迴演出，為多首熱門歌曲的伴舞，這段經歷讓他磨練舞蹈技巧與舞台感。之後，Lee Know 參加 JYP 的生存選秀節目，最終以 Stray Kids 成員身份出道，將累積的伴舞實力化為舞台自信與表演魅力，也展現出他從幕後舞者到偶像的成長蛻變。

K-POP 偶像伴舞經歷 9. 金請夏

Solo 歌手金請夏因限定女團 I.O.I 而廣為人知，但她在出道前已累積了豐富舞台經驗。從小受到寶兒、李孝利以及各大偶像女團的啟發，她立志成為歌手並加入多間娛樂公司擔任練習生。在多年的練習生期間，金請夏經常以伴舞身份登上 B1A4、ULALA SESSION 等歌手的舞台，磨練舞蹈技巧與舞台表現力。

K-POP 偶像伴舞經歷 10. MONSTA X Shownu

Shownu 早期在 JYP 娛樂擔任練習生時，就因舞蹈出色被冠上「Rain 二代」的稱號。長時間未見出道機會，他離開公司，轉而以伴舞身份登上舞台，其中與李孝利合作〈Bad Girls〉的表演引起熱議，也讓他被稱為「李孝利的男人」。這段經歷同時吸引了 STARSHIP 娛樂的注意，他重新成為練習生，經過嚴格訓練後，終於在 2015 年以 MONSTA X 成員身份正式出道。

從 Karina、權恩妃到 Shownu 等人，每位偶像在正式出道前都有一段幕後磨練的歷程。伴舞經歷不只是他們累積舞台技巧的過程，更塑造了他們的自信、舞台張力和表演魅力。