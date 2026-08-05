2026-08-05 11:25 女子漾／編輯ANDREA
網議《聰明鎮》太難看下去？6部「一追就上癮」的寶藏影集推薦，這部必看拯救你的劇荒！
最近台劇圈討論度最高的，絕對是改編自伊藤潤二經典恐怖漫畫的《聰明鎮》啦！不過，相信很多女孩們在開播前抱持著超高期待，實際追了幾集後卻發現評價似乎有點兩極？身為資深追劇迷，最怕的就是遇到劇情拖沓、讓人頻頻出戲的劇本！如果你也和編一樣，追劇時特別在意「流暢度」與「帶入感」，一旦點開就想一口氣看完，那麼今天這篇絕對是為你量身打造！我們除了來聊聊《聰明鎮》到底卡在哪裡，還要加碼推薦6部「一追就停不下來」的神級台劇，保證讓你熬夜也要追完！
《聰明鎮》為何翻車？到底少了哪一味？
挾帶著「伊藤潤二加持」的超高話題度，《聰明鎮》開播後卻有不少觀眾直呼「明明有大IP，卻沒有拍出那個味道」。綜合網友評價，最大的問題多半卡在劇本節奏與角色說服力。
首先是劇情推進太慢、台詞略顯生硬。前段鋪陳了大量細節，但真正的主線資訊與懸疑感卻遲遲沒有拉起來，導致驚悚氣氛被嚴重拖散。此外，角色設定與演員表現的整合度也是一大硬傷，例如明明是「家境清寒」的人設，卻缺乏真實的生活感，日常細節上的破綻讓觀眾忍不住頻頻出戲，實在有些可惜呀！
拯救劇荒！6部「一追就上癮」的口碑台劇推薦
如果《聰明鎮》讓你有點小失望沒關係，接下來這6部好評如潮、黏著度極高的台劇，絕對能滿足你對好故事的渴望！
1.《我們與惡的距離》
深刻揪心的寫實神作 說到讓人無法移開目光的台劇，《與惡》絕對榜上有名！從一場無差別殺人事件切入，探討加害者家屬、被害者家屬與媒體等多方視角。不僅社會議題夠重、人物刻畫更是立體到不行，幾乎每集都有新的情緒衝擊，保證讓你眼淚狂飆、一集接著一集看下去！
2. 《想見你》
燒腦與浪漫完美結合的天花板 這部絕對是女孩們心中的神劇代表！將懸疑、愛情與時空穿越的時間線交錯得無懈可擊。前幾集看似是純愛劇，但隨著劇情推進，滿滿的謎團與反轉絕對會讓你大呼過癮，忍不住一直想往下追，甚至看完還會想重刷尋找伏筆呢！
3. 《不良執念清除師》
笑中帶淚的奇幻黑馬 如果想來點輕鬆卻又不失深度的劇，《不良執念清除師》請立刻收進片單！劇情巧妙地將奇幻打怪與主角的成長線完美融合，整體節奏輕快、笑點自然，但在處理執念與情感時又有著溫暖的厚度，是一部追起來非常舒服、後座力卻超強的好劇。
4. 《做工的人》
充滿草根生命力的真摯故事 以工地日常為背景，《做工的人》真實感超級強！劇中角色一出場就帶著滿滿的生命力，彷彿就像我們身邊會出現的阿伯或大叔。劇情將底層小人物的辛酸血淚用幽默的方式包裝，真的是名副其實的「笑中帶淚」，流暢的敘事讓人不知不覺就追完了整部劇。
5. 《華燈初上》
華麗懸疑的條通愛恨情仇 「到底凶手是誰？」當年這句話可是大家的問候語呀！《華燈初上》不僅重現了80年代林森北路的條通風華，其錯綜複雜的懸疑命案線，以及小姐們之間勾心鬥角的人物關係，緊緊抓住了觀眾的眼球，超級適合在週末準備好零食，一口氣痛快地看下去！
6. 《八尺門的辯護人》
深挖人性與社會的法庭話題作 以一起震驚社會的海濱命案為開端，《八尺門的辯護人》案件本身就充滿極高的懸疑感與張力。劇情不拖泥帶水，更帶出了原住民、移工、死刑等龐大的社會與人性議題，劇本扎實且邏輯縝密，追起來超級有黏性，一不小心就會熬夜看完全集！
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