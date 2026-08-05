《毛骨悚然的戀愛》深情邕聖祐是誰？7件事認識他，從Wanna One男神變雙面財閥

Netflix韓劇《毛骨悚然的戀愛》播出後，除了朴恩斌與梁世宗組成的「見鬼女霸總×怕鬼檢察官」搭檔受到關注，飾演財閥繼承人「姜珉煥」的邕聖祐，也靠著溫柔笑容、深情守候與逐漸失控的反差魅力，成功搶走觀眾目光。

姜珉煥表面上是條件近乎完美的飯店集團繼承人，不只外型出眾、頭腦聰明，還多年陪伴在女主角千汝利身邊。沒想到隨著故事發展，他溫柔外表下隱藏的執念也慢慢浮現，讓觀眾一邊心疼他的失戀，一邊又開始懷疑：「這個男人真的只是深情男二嗎？」以下透過7件事認識邕聖祐。

邕聖祐是誰1：名字怎麼念？罕見姓氏讓人看一次就忘不了

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

邕聖祐出生於1995年8月25日，韓文姓名為「옹성우」，英文名字常寫作Ong Seong-wu。台灣教育部國語辭典中，「邕」的注音為「ㄩㄥ」，漢語拼音則是「yōng」，讀音與「雍」相同。

由於「邕」在韓國也是相當少見的姓氏，他剛出道時，經常有人誤以為那是藝名，甚至將名字翻譯成「雍成宇」或「邕聖宇」。不過，他正式使用的繁體中文譯名多為「邕聖祐」，特殊姓氏也成為他令人印象深刻的個人標誌。

邕聖祐是誰2：加入Wanna One前，曾因公司倒閉錯過出道

邕聖祐。圖片來源：IG@osw_onge

邕聖祐的演藝之路並非一開始就順風順水。他小學時便與朋友組成樂團，擔任鼓手，後來因參加青少年歌唱比賽而被星探發掘，成為經紀公司的練習生。

當時他接受多年訓練，原本距離出道愈來愈近，卻因年紀太小未能加入出道計畫，之後公司更突然倒閉。受到合約問題影響，他一度無法立刻轉往其他公司，只能眼看著準備多年的出道夢暫時中斷。

邕聖祐。圖片來源：IG@osw_onge

不過，他並未因此放棄。等待下一次機會期間，他持續到舞蹈教室練習，也加入地下舞團參加比賽，磨練Popping、Locking等街舞技巧，同時擔任教會聖歌隊主唱，唱歌、舞蹈與舞台表演能力都在這段時間逐漸累積。

邕聖祐是誰3：《PRODUCE 101》拿下第五名，成為Wanna One成員

邕聖祐。圖片來源：IG@osw_onge

2017年，邕聖祐以Fantagio練習生身分參加《PRODUCE 101 第二季》。他在節目初期便憑藉穩定唱功、俐落舞蹈與出色表情管理獲得關注，也曾被分進最高等級的A班。

他在〈Sorry Sorry〉、〈Get Ugly〉與〈NEVER〉等舞台中的表現受到討論，排名長期維持在出道圈，最後以984,756票拿下第五名，正式成為限定男團Wanna One的11名成員之一。

邕聖祐。圖片來源：IG@osw_onge

Wanna One於2017年8月正式出道，短時間內迅速成為韓國人氣最高的男團之一。邕聖祐在團內兼具歌唱與舞蹈實力，加上反應快速、幽默感十足，無論舞台演出、綜藝節目或主持工作都相當亮眼。

邕聖祐是誰4：Wanna One解散後，首部主演韓劇就拿下新人獎

邕聖祐。圖片來源：IG@osw_onge

Wanna One活動結束後，邕聖祐沒有只停留在偶像身分，而是將工作重心逐步轉往戲劇。2019年，他主演青春韓劇《18歲的瞬間》，飾演沉默寡言、習慣獨自生活的轉學生「崔俊宇」，與金香起展開青澀初戀。

邕聖祐將角色敏感、孤獨又渴望被理解的情緒演得相當細膩，也成功擺脫外界對「偶像演員」的疑慮。他憑藉該劇獲得2019年韓國電視劇大獎男子新人獎與韓流明星獎，之後也拿下亞洲明星盛典演員部門新人獎。

這部作品不僅是他正式跨入戲劇圈的重要起點，也讓更多觀眾發現，舞台上活潑搞笑的邕聖祐，其實很適合詮釋內斂、壓抑又帶有傷痕的角色。

邕聖祐是誰5：《境遇之數》、《大力女子姜南順》展現不同男主魅力

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

《18歲的瞬間》之後，邕聖祐陸續主演《境遇之數》，飾演才華洋溢卻不擅長面對感情的攝影師「李修」，與辛叡恩上演從多年單戀、錯過到重新靠近的愛情故事。

2023年，他又在《大力女子姜南順》中飾演熱血刑警「姜熙植」，與李瑜美合作追查毒品案件。相較於過去較為安靜、內斂的角色，姜熙植正直又行動力十足，也讓觀眾看見邕聖祐較成熟、可靠的一面。

此外，他還演出音樂電影《人生真美麗》與Netflix電影《極速首爾》。《人生真美麗》讓他獲得百想藝術大賞、青龍電影獎與大鐘獎新人獎提名，證明他的演員發展並未侷限在電視劇領域。

邕聖祐是誰6：不只會唱跳演戲，還親自參與音樂創作

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

邕聖祐除了是偶像與演員，也持續發展個人音樂事業。2020年，他推出首張個人迷你專輯《LAYERS》，並參與多首歌曲的作詞、作曲及製作。

專輯以不同情緒與人生層次為概念，主打歌〈Gravity〉呈現比Wanna One時期更成熟的音樂風格。他也透過作品分享孤獨、安慰與成長等情緒，讓外界看見他除了擁有唱跳能力，也具備音樂創作與完整表達作品概念的能力。

從鼓手、地下舞團舞者、教會聖歌隊主唱，到男團成員、個人歌手與演員，邕聖祐的經歷幾乎涵蓋各種舞台表演形式，也因此常被粉絲稱為真正的「全能藝人」。

邕聖祐是誰7：退伍回歸《毛骨悚然的戀愛》，深情男二逐漸露出危險一面

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

邕聖祐於2023年4月17日入伍，在韓國陸軍第6步兵師團軍樂隊服役，並於2024年10月16日正式退伍。《毛骨悚然的戀愛》也是他結束兵役後，備受關注的戲劇回歸作品之一。

劇中他飾演CL旗下飯店代表、飯店與度假村集團繼承人「姜珉煥」。這名角色並不存在於2011年電影《我的見鬼女友》中，是電視劇版本特別加入的原創人物。姜珉煥擁有聰明頭腦、出色外貌、優雅談吐與經營能力，對朴恩斌飾演的千汝利而言，更是多年來始終陪伴在身邊的好友。

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

前期的姜珉煥幾乎符合所有「完美男二」條件，總能在千汝利遭遇危機時及時出現，也從未刻意逼迫她回應感情。然而當千汝利與馬剛旭逐漸靠近，姜珉煥壓抑多年的佔有慾與執念也開始浮上檯面，原本溫柔的笑容逐漸帶出危險感。

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

尤其千汝利與馬剛旭感情快速升溫後，姜珉煥愛而不得的模樣引發觀眾心疼。不少網友一邊替他抱不平，認為他有錢、有顏又深情，根本看不出「到底輸在哪裡」；另一邊又被他愈來愈偏執的眼神嚇到，讓角色同時具有深情男二與潛在反派的雙重吸引力。

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

邕聖祐也透過眼神與表情細節，呈現姜珉煥在溫柔、嫉妒、失落與失控之間的變化。相較於《18歲的瞬間》的孤獨少年與《大力女子姜南順》的正義刑警，這次他挑戰帶有神祕感與雙面性的財閥角色，也成為《毛骨悚然的戀愛》後續劇情最大的變數之一。

《毛骨悚然的戀愛》播出資訊

《毛骨悚然的戀愛》邕聖祐。圖片來源：tvN

《毛骨悚然的戀愛》由朴恩斌、梁世宗、邕聖祐主演，故事描述能夠看見鬼魂的財閥繼承人千汝利，遇上膽子很小、卻必須追查離奇案件的檢察官馬剛旭，兩人在替鬼魂完成遺願與調查命案的過程中逐漸產生感情。

本劇於2026年7月18日在韓國tvN首播，台灣由Netflix同步上線，全劇共12集，每週六、日晚間更新。