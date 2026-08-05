【心得】陸劇古裝《雀骨》侯明昊、艾米先婚後愛，

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《雀骨》以先婚後愛和權謀鬥爭為主軸，劇情節奏緊湊反轉不斷。

《雀骨》以先婚後愛和權謀鬥爭為主軸，劇情節奏緊湊反轉不斷。 重點二： 侯明昊飾演的蕭無衣以天下為志，角色狠絕卻又背負深沉理想。

侯明昊飾演的蕭無衣以天下為志，角色狠絕卻又背負深沉理想。 重點三：艾米演出的謝嘉魚赤誠堅韌，與男主共同對抗朝堂陰謀。

近期許多期待已久的陸劇一一定檔，原本礙於《雀骨》開播前的熱議，像是艾米拍攝《雀骨》時未成年因此戲中不會出現親密戲，以及侯明昊與艾米之間十歲的年齡差，導致對《雀骨》有些興致缺缺，沒想到真的追了之後才知道是一部必須大力推薦的好劇，甚至可榮獲繼《折腰》以來個人最喜歡的權謀古裝劇！

劇情簡介

北府軍統帥/靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾），與被迫嫁入靖安王府成為其世子側妃的太傅之女謝嘉魚（艾米 飾）在共同破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，從契約夫妻逐漸發展為生死相守的知己的故事。

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蕭無衣：以身為棋，捨己救世的狠絕執棋者

豈約無衣，與子同袍

「無衣」是他為自己取的名。不是文禧太子，也不是蕭晟，只是一心為大鄴百姓安寧的北府軍統帥「蕭無衣」。





為了追求天下太平的志向，他必須狠下心來對敵人、對家人、對朋友，甚至對愛人，但其實他對自己比對誰都更加不留情。將身軀當成執行理想的工具，將名聲打造成籌謀的一步棋，將生命視作完成大業的期限。心懷天下卻毫不留念，直到遇到了謝嘉魚...

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謝嘉魚：恣意翱翔，憑赤誠與志向相信世道

鴻鵠雖有志，燕雀亦有骨

艾米說她最羨慕謝嘉魚的，不是機關術有多精巧，而是在經歷了那麼多算計和背叛後，眼睛裡還能有赤誠的亮光。





謝嘉魚的善良，讓蕭無衣看到這世界也有值得留念的純白。她的善良，是那些曾佔據自己生命所有的人ㄧ個個變質、離去後，還能再次相信人性，以同樣的心對待這個世界。





謝嘉魚天生就是恣意翱翔的鳥，心胸開闊的同時，也嚮往著眼界更加遼遠。小小的宅院到偌大的宮中都困不住謝嘉魚遠大的志向，

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燕雀有骨，雙向奔赴救濟天下

蕭無衣和謝嘉魚兩條平行線，最終有幸能有所交集並從此同道而行，我想也因為兩人其實志向是一樣的。





兩人的「野心」從來不在於後宅朝廷的利益，而是成為救濟天下的”妙手”以及”蕭無衣”。說不清、也理不明白蕭無衣對「家國大義」的心有多寬、多廣，但理想主義終被實現的那天，確實為其感到動容，心想著「得償所願」這四個字背後是有多麼的不容易。蕭無衣是個執棋者，卻也讓自己成為走險境的那顆棋子。原來一己之力只要堅持，真的能撼動早已腐朽的枯木。

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李茂：全劇最矛盾角色！狠戾下滿是心疼

李茂是我覺得全劇最矛盾，也最難定義的角色。一開始為了讓謝嘉魚和蕭無衣不要成婚，一腳踏入謝太傅為他籌謀的路。說李茂是被逼迫，實則也是野心作祟，他本可以逃、卻選擇不逃。





和蕭無衣因志同道合而成兄弟（沒想到連喜歡人的眼光都一樣🤣）一直以為他們會因為謝嘉魚反目成仇，居然真的為了兒時許下的國安志向，從兄弟到同道而行的君臣。最吃驚的絕對是靖安王謀殺謝太傅之案，而讓蕭家滿門抄斬的大場面。在我討厭死李茂時，下一幕馬上給我反轉... 原來一切都只是為了混入北秦的計謀。

王以倫收官文中寫下對李茂的告別「從溫潤到狠戾, 所有人都說他變了. 真正走近他才懂, 他每一次殺伐果斷背後都藏著猶豫, 每一次看似絕情的決定都帶著苦痛.」李茂不完美，但卻沒真正走入歧路，每當他失去理智時，初心總可以將他拉回正軌，對這個角色不至於到喜歡，卻滿是心疼。

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李樂君X鷹王：算盡人心的悲劇宿命





有人說李樂君很綠茶，就連死都是經過重重算計與謀劃，她算準了鷹王的心思、蕭無衣的志向、謝嘉魚的心軟，還有她在哥哥心中的地位，就為了捧著哥哥到權力的巔峰。





但她的步步為營，應該沒想到會讓自己對一個世代仇人動心。愛不得也恨不得，也許是她操弄別人一生的小報應吧。而鷹王，絕對不能稱為君子卻意外是個情種。他只希望李樂君可以對他服軟一次，但李樂君寧死也不屈，如此驕傲的男人又怎能接受？





這輩子注定是場悲劇，李樂君說來生不相識是違心之話，她真正所求是希望來生換個身分再重逢，相識並相愛。

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《雀骨》2026年絕不可錯過的權謀古裝

劇情整體不拖沓、節奏快但邏輯編排非常縝密，每一集都不會冷場甚至充滿反轉，看到最後一集一定要聽完片尾看彩蛋！





在經典的先婚後愛、三角戀基底下，居然都可以再延伸出讓人驚喜的劇情。《雀骨》中沒有絕對的好人與壞人，也沒有定義上的善與惡，每個角色都有自己的立場、自己堅持的信念與堅持，看完後誰也討厭不起來，只會驚豔編劇怎麼能把每個大到小的角色都呈現的如此鮮明。

侯明昊代表作品中《護心》、《大夢歸離》、《入青雲》許多都是以仙俠劇出名，演技當然沒話說，沒想到在武俠劇中的打戲裡仍是流暢帥氣。更是將蕭無衣遠大的霸氣、剛毅志向演繹的唯妙唯肖！

而艾米年紀雖小，但演技方面卻值得大力稱讚。前期的謝嘉魚就像是原本年紀該有的樣子，天真爛漫、不知世道險惡困苦，但隨著劇情角色慢慢成長後，眼神中的光漸漸變得沉穩，一心仍嚮往自由，但內心更加堅韌了，我想艾米就是天選謝嘉魚啊！

最後，千言萬語的喜歡化作一句話：希望喜歡古裝的人，今年都可以不要錯過《雀骨》🔥

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