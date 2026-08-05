9部期待很高卻口碑翻車的台劇 《聰明鎮》遭轟浪費伊藤潤二 《罪夢者》至今看不懂

近年台劇題材愈來愈大膽，從歷史史詩、犯罪推理、靈異喜劇到國際串流平台原創作品，不少影集在開播前便靠著知名IP、高額製作費或豪華卡司炒熱話題。

只是期待拉得愈高，成品稍有落差，觀眾的失望也會被放大。包含伊藤潤二授權的《聰明鎮》、桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》，以及Netflix首部台灣原創影集《罪夢者》，都曾出現討論度與口碑不成正比的情況。

以下整理9部開播前萬眾期待，播出後卻因劇本、剪輯、台詞或角色設定陷入口碑危機的台劇。當然，影集好不好看仍相當主觀，榜單主要整理當時網路較具代表性的負面意見，部分作品依然擁有支持者。

期待很高卻口碑翻車的台劇1：《聰明鎮》

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

梁詠琪、陳姸霏主演的《聰明鎮》，取得日本恐怖漫畫大師伊藤潤二授權與監修，並非直接翻拍單一漫畫，而是將《富江》、《雙一》、《蛞蝓少女》、《人頭氣球》、《血玉樹》與《至死不渝的愛》等經典作品元素，重新整合成一個發生於台灣升學小鎮的原創故事。如此夢幻的合作組合，開播前自然讓恐怖漫畫迷期待值拉滿。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

沒想到影集上線後，口碑迅速陷入兩極。部分觀眾認為，劇中雖然出現富江、雙一及蛞蝓少女等熟悉形象，卻沒有完整捕捉伊藤潤二作品中荒誕、詭譎又令人不舒服的恐怖感，反而像把經典角色集中放進同一部作品。台詞偏書面、部分演員口條不清楚，以及女主角情緒表現較單一，也成為負評焦點。

不過《聰明鎮》的特殊化妝、美術場景與獵奇造型仍獲得部分肯定，也有觀眾認為，若不將影集視為原作翻拍，而是當成結合升學焦慮與家庭控制的台式驚悚劇，後半段仍有一定娛樂性。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

期待很高卻口碑翻車的台劇2：《台北女子圖鑑》

▲ Day-6｜一次追三集《台北女子圖鑑》

《台北女子圖鑑》改編自日劇《東京女子圖鑑》，找來金馬影后桂綸鎂主演，並集結王柏傑、鳳小岳、張孝全、吳慷仁、石頭與林思宇等演員。故事原本要描寫台南女孩林怡姍北漂台北後，橫跨20年的感情、工作與人生選擇，開播前被看好成為台版都會女性成長劇。

然而播出後，劇中對台南永康、台北生活及都會女性的描述，接連被批評充滿刻板印象。像是將台南描繪得過度落後，或把女性成長簡化成更換男友、進入不同社交圈，引起不少台南觀眾與女性觀眾反彈。

《台北女子圖鑑》

女主角雖然不斷轉換工作、住處與交往對象，角色內在的能力與價值觀卻未被充分呈現，也讓觀眾認為她的人生成長比較像一場快速剪輯的流水帳。《台北女子圖鑑》至今仍經常被提名為「期待值與成品落差很大」的代表台劇。

圖片來源：FB @台北女子圖鑑

期待很高卻口碑翻車的台劇3：《斯卡羅》

《斯卡羅》劇照。圖片來源：《斯卡羅》官方粉專

《斯卡羅》改編自陳耀昌小說《傀儡花》，故事以1867年美籍商船「羅妹號」在恆春半島發生船難為背景，描寫清廷、原住民族、客家人、閩南人及西方勢力之間複雜的政治角力。全劇耗資約2.02億元、籌備5年，還搭建大型歷史場景，開播前被視為台灣少見的史詩歷史劇。

《斯卡羅》劇照。圖片來源：《斯卡羅》官方粉專

《斯卡羅》的場景、美術、服裝與族群語言受到肯定，首播也引發社會對台灣歷史的討論，但一般觀眾的評價並未完全符合開播前的高度期待。角色與勢力眾多，加上敘事經常在不同人物之間切換，若對歷史背景不熟悉，很容易看得一頭霧水。

部分觀眾也認為，影集花了不少篇幅交代政治談判與族群關係，節奏相對緩慢，重要事件的情緒張力沒有完全爆發。它並非缺乏製作水準，而是作品定位偏嚴肅，與部分觀眾原先期待的熱血戰爭史詩有所落差。

《斯卡羅》劇照。圖片來源：《斯卡羅》官方粉專

期待很高卻口碑翻車的台劇4：《正港分局》

正港分局劇照。圖片來源：正港分局 官方粉專

《正港分局》是2023年台灣票房冠軍電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，由程偉豪、殷振豪再次合作，並找回許光漢、王淨、馬念先與陳彥佐等原班人馬，以一連串「成語連續殺人案」為主線，結合刑事推理與荒謬喜劇。

正港分局劇照。圖片來源：正港分局 官方粉專

由於電影版叫好又叫座，外界對影集期待相當高，但播出後有觀眾認為，喜劇與懸疑兩種風格互相干擾。部分笑點過於刻意，削弱命案應有的緊張感；當劇情回到查案時，又會因角色持續耍寶而難以建立真正的危機感。

許光漢與王淨的角色戲分，也不像部分粉絲想像中那麼集中，影集花費不少時間描寫嫌疑人及其他配角，讓主角存在感被分散。不過《正港分局》仍有不少支持者，作品後來更入圍2024亞洲內容暨全球OTT大獎最佳OTT原創影集，許光漢也入圍最佳男主角，嚴格來說屬於口碑兩極，而非全面失敗。

正港分局劇照。圖片來源：正港分局 官方粉專

期待很高卻口碑翻車的台劇5：《男公館》

《男公館》圖片來源：IG@ace.drama2025

《男公館》以神祕男公關會館為故事背景，集結張立昂、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝、周曉涵及任容萱等演員，結合男公關、駭客、警匪、動作及黑色喜劇元素。帥哥卡司與少見題材，讓影集尚未播出就引起高度關注。

《男公館》圖片來源：IG@ace.drama2025

但正式上線後，劇中台詞與表演方式迅速成為網友吐槽重點。部分對白被形容過於中二或不像真人會說的話，加上演員口條、浮誇情緒及動作場面未達期待，讓觀眾難以投入角色。相關評論也指出，劇情同時加入太多類型元素，紙醉金迷、犯罪懸疑與荒謬喜劇互相搶戲，整體風格顯得不夠統一。

面對批評，製作人陳奕曾表示作品無法滿足每一位觀眾，並解釋劇中人物本來就是一群習慣以廢話與幽默保護自己的人。只是對期待看到台版華麗男公關世界的觀眾而言，成品與想像仍存在不小差距。

《男公館》圖片來源：IG@ace.drama2025

期待很高卻口碑翻車的台劇6：《百萬人推理》

《百萬人推理》圖片來源：官方

《百萬人推理》由《華燈初上》製作團隊打造，並邀請鄭伊健演出，將網路直播、網紅生態、群眾公審與連續殺人案結合。故事聚焦擁有百萬粉絲的網紅接連捲入命案，警方與直播觀眾同時追查真相，題材相當貼近社群時代。

《百萬人推理》圖片來源：官方

豪華製作團隊、港星鄭伊健與新世代演員的搭配，讓作品開播前聲量不低。播出後，部分觀眾肯定影集對網路獵巫、流量焦慮與假人設的描寫，但也有人認為推理線的邏輯不夠嚴密，部分線索過於明顯，兇手與真相較容易提前猜出。

年輕演員的表演與口條同樣引起不同意見，部分角色的情緒轉折被認為略顯生硬。影集想同時處理娛樂圈黑幕、網路暴力、家庭創傷與刑事案件，議題豐富，卻也因此容易出現主線不夠集中的問題。

《百萬人推理》圖片來源：官方

期待很高卻口碑翻車的台劇7：《罪夢者》

《罪夢者》。圖片來源：Netflix

2019年上線的《罪夢者》是Netflix首部台灣原創影集，由張孝全、賈靜雯、范曉萱、王柏傑、章立衡及許光漢主演。當時Netflix正式進軍台灣原創市場，加上電影等級卡司與黑幫犯罪題材，讓《罪夢者》還未播出便被寄予厚望。

《罪夢者》。圖片來源：Netflix

沒想到上線後，剪輯與敘事方式成為最大爭議。劇情大量使用夢境、回憶、幻覺與時間交錯，前幾集沒有清楚建立人物關係，許多觀眾看完仍難以理解事件順序，甚至必須重看才能拼湊完整真相。

作品中的台語歌曲、兄弟情義及演員表現並非毫無亮點，支持者也認為其影像與意識流風格相當大膽。然而對期待犯罪爽劇或傳統線性敘事的觀眾而言，《罪夢者》的觀看門檻實在太高，最後成為Netflix台灣原創作品中最具爭議的其中一部。

《罪夢者》。圖片來源：Netflix

期待很高卻口碑翻車的台劇8：《塑膠花》

《塑膠花》劇照。抓馬文化提供

《塑膠花》被定位為台灣少見的愛情公路影集，由吳慷仁染金髮飾演更生人金勤，搭檔李沐飾演的叛逆少女娜娜。兩人在銀行搶案失敗後踏上逃亡旅程，沿途遇見一群同樣無處可去的邊緣人物，試圖在末路中尋找自由與救贖。

吳慷仁的造型轉變、李沐與高捷等演員的加入，加上犯罪、愛情與公路電影元素，讓作品開播前相當吸睛。不過部分觀眾認為，娜娜與金勤的感情建立得太快，角色一下互相依賴、一下反目翻臉，轉折反覆卻缺乏足夠鋪陳。

《塑膠花》劇照。抓馬文化提供

逃亡過程中，人物偶爾做出不符合危險處境的決定，也削弱犯罪故事的緊迫感。儘管影集的攝影、場景及邊緣人物群像獲得肯定，但對期待刺激警匪追逐或深刻亡命愛情的觀眾而言，故事力道仍稍嫌不足。

《塑膠花》劇照。抓馬文化提供

期待很高卻口碑翻車的台劇9：《地獄里長》

林哲熹、嚴正嵐、楊傑宇在《地獄里長》組成破案小隊，偽裝潛入遊覽車公司查詢真相

《地獄里長》由瞿友寧執導，許傑輝、林哲熹、鄭人碩、王彩樺、嚴正嵐與楊宇騰等人演出，故事將里長服務、地方政治、神明信仰、冤魂案件及家庭情感結合，試圖打造一部充滿台灣民間特色的靈異奇幻劇。

《地獄里長》劇照

題材本身相當新鮮，地方里長一邊服務居民、一邊處理鬼魂冤情的設定也很有發展空間。然而播出後，部分觀眾認為案件節奏偏慢，單元故事花費大量篇幅鋪陳，真相與情緒高潮卻未必能達到相同力道。

影集同時加入鄉土喜劇、溫情家庭劇、靈異驚悚及地方政治，風格轉換有時不夠自然。前一刻還在處理死亡與冤屈，下一刻突然進入誇張笑點，讓部分觀眾難以累積情緒。不過作品中的台灣民俗元素與地方人情味，仍是較受肯定的部分。

為何這9部台劇高開低走？

正港分局/圖由Netflix提供

這9部作品並非完全沒有優點，有些甚至在美術、題材、演員或影展獎項上獲得肯定。真正讓觀眾失望的原因，通常來自「宣傳期待」與「實際成品」之間的落差。

當作品打出金馬影后、破億電影衍生劇、Netflix首部原創、億元歷史鉅作或伊藤潤二授權等招牌，觀眾自然不只要求故事能看，還會期待劇本、台詞、剪輯與表演全面達到更高標準。

台劇近年勇於挑戰不同題材，確實是值得肯定的進步。只是IP與卡司只能吸引觀眾點開第一集，最後能不能讓人一路追到結局，仍得回到角色是否立得住、故事是否說得清楚，以及每一項被放進劇中的元素，能不能真正為主線服務。