2026-08-05 11:14 女子漾／編輯劉芫榛
A-Lin曾想退出歌壇！一句狠評救回歌后生涯，郭靜也曝北海道踩洞受傷
曾國城YouTube節目《世新人，你在衝啥!?》最新一集邀請A-Lin與郭靜接力作客。A-Lin首度透露曾因唱片公司解散，動念退出歌壇回家當全職媽媽；郭靜則分享從競技啦啦隊跨足歌壇、綜藝與音樂劇的歷程，還笑談北海道旅遊意外踩洞受傷的插曲。
A-Lin曾想退出歌壇，一句話改變唱歌方式
節目錄製時，曾國城前往A-Lin錄製新專輯的錄音室探班，不僅搶先聽到她的新作品，兩人還首度互換身分，由A-Lin化身「見習主持人」，反過來專訪曾國城，大聊主持、脫口秀與演藝人生。
當時正值A-Lin擔任金曲獎主持人之前，她也趁機向曾國城請教主持技巧。兩人互動自然，A-Lin更展現出流暢的主持節奏與臨場反應，宛如提前為金曲獎舞台暖身。
談起自己的音樂路，A-Lin難得坦言，過去曾因唱片公司解散，一度認真考慮退出歌壇，回家當全職媽媽。直到一名媒體記者對她表示，雖然歌聲好聽，卻「聽不到感情」，才讓她重新思考演唱方式。
從那之後，A-Lin始終提醒自己：「沒有感動自己，就沒有辦法感動別人。」這句話也成為她一路堅持至今的重要信念。
郭靜北海道踩洞受傷，仍敬業完成錄影
曾國城另一站則跟著郭靜來到她熟悉的國家戲劇院。郭靜一開場便分享日前赴北海道旅遊時的受傷經過，笑說自己不是滑雪跌倒，而是在路上不慎踩進大洞，導致腳部受傷。
她無奈笑說：「誰知道路上會有這麼大的洞啊！」曾國城聽完也忍不住虧她，讓現場笑聲不斷。儘管受傷，郭靜仍照常參與錄影，展現敬業態度。
從水泥地苦練啦啦隊，練出跨界勇氣
郭靜也回憶學生時期參加競技啦啦隊的日子。當年沒有專業訓練場地，隊員只能在水泥地上反覆練習拋接與翻騰，摔倒、撞傷幾乎是家常便飯。
節目中，她還現場示範經典站肩動作，讓曾國城笑說，遠遠看起來像在玩布袋戲，逗得眾人哈哈大笑。
郭靜表示，正是這段競技啦啦隊經歷，讓她累積扎實的舞台經驗。無論後來成為歌手、參與綜藝節目，或挑戰音樂劇，這些訓練都成為她勇敢迎接新舞台的重要養分。
A-Lin、郭靜鼓勵學弟妹勇敢追夢
節目尾聲，A-Lin與郭靜也以學姊身分鼓勵世新大學學弟妹。
A-Lin表示，不要害怕失敗，也不要急著替自己設限，因為每一段經歷，都可能成為未來最珍貴的養分。郭靜則分享，世新帶給她最大的收穫，就是勇於嘗試不同領域，讓她更有勇氣迎接一次又一次的挑戰。
曾國城也以學長身分勉勵學生，世新的價值在於培養跨域學習與獨立思考的能力，只要找到真正熱愛的事情，就值得全力以赴。
金曲製作人薛忠銘驚喜現身
錄影最後，眾人原本提議獻唱生日快樂歌，為世新大學70週年送上祝福，沒想到金曲製作人薛忠銘驚喜現身，親自擔任鋼琴伴奏。
A-Lin與曾國城帶領現場眾人齊聲獻唱，讓錄音室瞬間變成迷你Live現場，也替最新一集節目畫下溫暖句點。
精華 FAQ
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她坦言是因唱片公司解散，加上人生方向一度不明，才認真考慮退出歌壇、回家當全職媽媽。後來因一句「聽不到感情」的提醒，重新調整唱法與心態。
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郭靜表示自己在北海道不是滑雪受傷，而是走路時不慎踩進大洞，導致腳部受傷。她雖然無奈又好笑，仍敬業參與錄影，展現穩定的工作態度。
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A-Lin強調不要害怕失敗，並相信每段經歷都能成為養分；郭靜則以競技啦啦隊的苦練經驗，說明跨足歌壇、綜藝與音樂劇都需要勇氣與累積。
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