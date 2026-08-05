期待4年卻變年度爛劇？《聰明鎮》登Netflix冠軍卻被罵爆！9大負評原因解析

梁詠琪、陳姸霏主演的Netflix台劇《聰明鎮》，取材自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二多部作品，還集結富江、雙一、蛞蝓少女、人頭氣球等經典元素，開播前被視為2026年最受期待的台灣驚悚影集之一。

沒想到全10集上線後，雖然一度登上Netflix台灣排行榜冠軍，口碑卻迅速翻車。從女主角口條、演員表演、劇情節奏到原著改編方式，都成為觀眾集中吐槽的焦點，甚至被批評是「恐怖元素大雜燴」及「浪費伊藤潤二授權」。

不過，《聰明鎮》並非完全沒有支持者，部分觀眾認為後半段漸入佳境，美術、造型與視覺特效也有一定水準。以下整理《聰明鎮》引發負評的9個主要原因，看看這部話題台劇究竟踩中了哪些雷點。

《聰明鎮》劇情在演什麼？

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》故事圍繞單親媽媽何麗芬與女兒趙佳琦展開。趙佳琦大學落榜後，被母親帶到一座以超高升學率聞名的偏遠小鎮，希望透過當地補習班重新考上理想大學。

然而，這座小鎮看似能讓學生變得更聰明，背後卻藏著血玉果、神祕實驗與一連串離奇命案。隨著趙佳琦深入調查，她逐漸發現，鎮民追求成績、美貌、愛情與成功的慾望，早已將整座小鎮推向失控。

影集融合《富江》、《雙一恣意的詛咒》、《蛞蝓少女》、《血玉樹》、《至死不渝的愛》與《人頭氣球》等作品元素，再加入升學壓力、家庭控制及階級焦慮等台灣社會議題。

《聰明鎮》被罵原因1：陳姸霏口條成負評重災區

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

陳姸霏飾演的趙佳琦是帶領觀眾探索小鎮祕密的核心人物，戲分與台詞量都相當吃重，沒想到播出後，她的口條反而成為最多人討論的問題。

部分觀眾認為她說話速度偏快，咬字不夠清楚，句子容易全部黏在一起，若沒有字幕輔助，很難立刻聽懂台詞內容。她偏尖細、稚嫩的聲線，也被認為與影集沉重陰鬱的氣氛不太協調，尤其在爭吵或情緒爆發的場面中，更容易讓人出戲。

陳姸霏過去曾憑《無聲》奪下金馬獎最佳新演員，這次從聽障少女轉型演出長篇驚悚影集，觀眾期待原本相當高，也讓口條問題被放大檢視。

《聰明鎮》被罵原因2：女主角情緒表演變化不夠

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

除了說台詞的方式，陳姸霏的情緒表現也引起兩極評價。

有觀眾認為，趙佳琦無論面對母親控制、朋友死亡或小鎮怪事，經常以皺眉、瞪眼和提高音量的方式呈現，表情與語氣變化有限，沒有讓角色的恐懼、懷疑與崩潰逐步累積。

由於女主角是整部戲的主要視角，當觀眾無法完全相信她的害怕與痛苦時，也容易與故事產生距離，成為不少人看到前幾集便棄劇的原因之一。

《聰明鎮》被罵原因3：台詞太像寫出來的，不像真人會說的話

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》想討論升學制度、親子情勒、外貌焦慮與階級差距，因此安排了不少具有象徵意味的對白。但部分台詞被批評過於書面、解釋性太強，不太符合人物當下的說話習慣。

加上部分演員在停頓、重音及情緒銜接上帶有明顯的念稿感，導致原本應該緊張的場面，反而像角色輪流把劇本資訊說給觀眾聽。

當台詞缺乏生活感，就算議題本身值得討論，也難以讓觀眾真正相信這些角色生活在同一個世界裡。

《聰明鎮》被罵原因4：各種口音混在一起，世界觀缺少交代

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

劇中角色的語言與口音相當多元，包括梁詠琪保留的香港口音、趙文瑄的說話腔調、年輕演員的台灣國語，以及黑道人物穿插台語的對白。

口音多元本身並不是問題，也能呈現不同角色的背景，但觀眾質疑的是，劇情沒有充分交代這些人物為何會聚集在同一座封閉小鎮，也未透過人物經歷建立彼此的關係。

當角色的語言、服裝與生活方式缺乏共同脈絡，原本應該神祕且完整的「聰明鎮」，看起來反而像多部不同戲劇的人物突然被放進同一個場景。

《聰明鎮》被罵原因5：劇情節奏太慢，懸疑感沒有累積起來

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》共10集，單集篇幅並不算特別長，但不少觀眾仍覺得故事進展緩慢。

前段花了大量時間描寫母女爭執、學生競爭及小鎮居民的異常行為，部分資訊重複出現，關鍵真相卻遲遲沒有推進。加上轉場與支線切換不夠流暢，使懸疑感經常才剛建立，就被另一段家庭衝突打斷。

部分網友甚至表示，即使加快播放速度，仍覺得劇情拖沓，原本期待一集接一集追下去，最後卻在前幾集便失去耐性。

《聰明鎮》被罵原因6：劇情邏輯出現不少小漏洞

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

除了節奏問題，角色行為是否合理也受到質疑。有觀眾舉例，女主角到新學校參加重要考試，卻臨時向同學借筆，與她被設定為承受巨大升學壓力、準備重考的學生形象不太一致。類似的小細節雖然不一定影響主線，卻會削弱角色的可信度。

劇中部分人物在發現命案、怪物或異常事件後，反應也被認為過於平淡，下一場戲又能繼續上課、談戀愛或處理家務，缺乏正常人面對危險時應有的警戒與恐懼。

當細節無法支撐角色設定，觀眾便容易從故事中抽離，開始專心尋找更多漏洞。

《聰明鎮》被罵原因7：伊藤潤二經典角色塞太多，變成恐怖大雜燴

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》最大的賣點，是將伊藤潤二多部漫畫中的角色與意象，整合進同一座小鎮。

然而富江、雙一、蛞蝓少女、人頭氣球、血玉樹與十字路口美少年等元素接連登場，每一條故事線都需要時間介紹，結果反而讓主線變得零碎。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

聰明鎮角色卡｜宋柏緯飾演富克勤是以「富夫 紅色高領衫」為角色原型。圖片來源：奇蹟映畫所提供

部分角色出現後，很快便被下一個怪談取代，彼此之間的因果連結也不夠緊密，像是為了讓原著粉認出彩蛋，將不同作品「東放一個、西塞一個」。

角色很多、怪物也不少，卻沒有形成更完整的世界觀，因此被部分觀眾形容為「伊藤潤二恐怖大雜燴」。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》被罵原因8：拍出陰暗畫面，卻沒拍出伊藤潤二的詭譎感

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

伊藤潤二作品最讓人不安的地方，往往不是突然跳出來的怪物，而是正常生活逐漸被荒謬事物入侵，角色甚至會一本正經地面對極度離奇的情況，形成獨特的黑色幽默與詭異反差。

《聰明鎮》使用大量濃霧、灰暗色調、陰森場景與壓抑配樂，視覺上確實很有恐怖片氛圍，但整部戲從人物表情到對白都長期維持沉重狀態，正常與異常之間缺乏反差。

觀眾因此認為，影集拍出了「陰暗」與「驚悚」，卻少了伊藤潤二最具代表性的荒誕、噁心、幽默與無法解釋的恐懼，甚至出現「浪費授權」的尖銳批評。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》被罵原因9：富江、雙一改編後失去原作魅力

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》並未直接照搬原著，而是將經典角色重新設定，其中又以「富江」及「雙一」的改編最具爭議。

鄭煒齡飾演的姜玟玥以富江為原型，但劇中將她的自戀解釋為容貌焦慮與缺乏自信。她雖然同樣受到男性迷戀，卻少了原版富江明知自己擁有致命魅力、主動操控人心，以及被殺後不斷增生復活的恐怖核心。

聰明鎮角色卡｜劉修甫飾演吳雙一是以「愛詛咒的雙一」為角色原型。圖片來源：奇蹟映畫所提供

劉修甫飾演的吳雙一，則被改成16歲的跳級天才。原作雙一是一名喜歡詛咒、惡作劇又經常自食惡果的小學生，討人厭中帶有童趣與黑色幽默；年齡調高後，相同的言行在部分觀眾眼中只剩中二與刻意耍怪。

兩位演員的造型與肢體表演其實相當搶眼，但對原著粉而言，角色外表雖被保留下來，最重要的靈魂卻被改變了。

《聰明鎮》真的毫無優點嗎？

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

雖然負評聲量相當高，《聰明鎮》仍有幾個部分獲得觀眾肯定。

首先是美術、特殊化妝與視覺特效，富江雙頭造型、蛞蝓少女、人頭氣球及多項實體道具，都展現台灣幕後團隊的製作能力。影集找來曾以《返校》獲得金馬獎最佳美術設計的王誌成，以及《月老》金馬獎最佳視覺效果得主嚴振欽參與製作，視覺完成度成為少數較具共識的優點。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

梁詠琪飾演的何麗芬也獲得部分好評，她將控制欲、失敗焦慮與窒息式母愛集中在同一個角色身上，一句「妳是我生的，妳的一切都是我給的」，呈現不少亞洲家庭熟悉的情緒勒索。她與陳姸霏之間的母女關係，也是全劇較完整的一條情感主線。

此外，也有觀眾認為，《聰明鎮》若不以伊藤潤二原著作為比較標準，單純當成一部討論升學焦慮、親子控制及人性慾望的台式驚悚劇，後半段仍有一定娛樂性。

《聰明鎮》為何讓觀眾特別失望？

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG

《聰明鎮》真正的問題，或許不是完全拍得不好，而是開播前累積的期待太高。

伊藤潤二首部台灣真人原創影集、梁詠琪首演台劇、陳姸霏金馬新人光環，加上富江、雙一與蛞蝓少女等經典角色，每一項都足以吸引觀眾點開。

然而成品同時想處理原著怪談、升學制度、親子情勒、外貌焦慮、階級差距、家暴與青春愛情，題材愈塞愈多，卻沒有足夠篇幅深化，最後形成每個議題都有碰到、每個故事都差一口氣的狀態。

對沒看過漫畫的觀眾來說，故事顯得零碎；對熟悉原著的人而言，經典角色又被改得不夠到位。《聰明鎮》因此成為一部話題、野心與製作規模都很大，口碑卻跟不上期待的爭議作品。

《聰明鎮》劇照。圖片來源：《聰明鎮》IG