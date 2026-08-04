2026-08-04 22:02 郭玉如
每天都在用，卻叫不出名字？這些生活用品竟然都是「熟悉的陌生人」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以生活中常見卻叫不出名字的物件為主題。
- 重點二：介紹披薩救星、紅龍、捲唇機眼等冷門名稱。
- 重點三：也提到豆棗、海茸與茄芷袋的由來與用途。
前幾天，女兒推薦我看百萬YouTuber三度的《奇文共賞02》，裡面談到一個很有趣的主題：「生活中最熟悉的陌生人」。
影片看到一半，她突然轉過來問我：「媽媽，妳可不可以來寫一篇文討論？我看了這影片，裡面除了豆棗跟茄芷袋，其他的我還真不知道叫什麼耶！」
身為一個每天與文字打交道的國文老師，我突然覺得這個題目很有意思。
我們每天都在使用許多東西，看過無數次，甚至陪伴我們走過好多年，但真正要叫出它們的名字時，卻只能說：「那個。」
「幫我拿一下那個黏毛的東西。」
「就是那個紅紅甜甜、配稀飯很好吃的那一條一條的東西。」
原來，生活裡有這麼多物品，一直存在我們身邊，卻像一位熟悉的老朋友，我們知道它的模樣，卻忘了問它叫什麼名字。
披薩盒中央那張「小桌子」，原來叫披薩救星（Pizza Saver）
每次打開熱騰騰的披薩盒，中央總會看到一個白色三腳塑膠小配件。
很多人小時候都曾想像過，它像是一張縮小版的小桌子，甚至有人笑說，那是不是專門給老鼠開餐會用的家具。
但它真正的名字叫做「披薩救星（Pizza Saver）」。
它的任務，是支撐紙盒上蓋，避免披薩散發出的熱氣讓紙盒變軟，最後壓到起司和配料。
如果沒有這個小支架，打開披薩盒時，可能看到的就不是完整美味的披薩，而是一片黏在盒蓋上的狼狽景象。
一個不起眼的小塑膠架，默默守護著我們期待打開盒子的那一刻。
排隊時那條「紅龍」，正式名稱其實是伸縮圍欄柱
在機場、銀行、展覽活動現場，只要需要排隊，就會看到那些拉著紅色帶子的柱子。
台灣人習慣叫它「紅龍」，在不同地方也有其他稱呼，例如中國常稱為「一米線」。
但它真正的正式名稱，是「伸縮圍欄柱」。
有趣的是，網友還替它取了一個很有生活感的名字：
手不要碰
因為不論是工作人員維持秩序，或家長提醒孩子排隊時，這句話幾乎都會出現。原本只是管理人流的設備，卻因為日常使用留下了一種大家共同理解的幽默。
鞋子上的「香菇頭」，名字竟然叫捲唇機眼
運動鞋鞋帶孔、帳篷繩帶、皮包上，常常可以看到那些包住孔洞的小金屬圈。
大部分的人會叫它「香菇頭」。
但它真正的名字叫做「捲唇機眼」。
第一次聽到這個名稱，很多人可能會覺得像某種醫學名詞，但它和身體疾病完全沒有關係。
捲唇機眼是一種工業零件，透過金屬捲邊增加孔洞的強度，保護布料或皮革不因拉扯而破裂。
原來，一雙鞋子、一個包包，連這麼小的地方，都藏著製造者的巧思。
早餐稀飯旁那條紅紅甜甜的，原來叫豆棗
如果問台灣人，早餐配清粥時最熟悉的小菜有哪些，許多人腦中一定會浮現那盤紅色細絲。
它甜甜鹹鹹，帶著熟悉的古早味。
但如果問名字，很多人只能說：「紅紅那個。」
它真正的名字叫做「豆棗」。
豆棗是黃豆製品經過油炸後，再加入砂糖、醬油與麥芽糖製成。那一口甜味，陪伴許多台灣家庭度過無數個早餐時光。
當我們知道它的名字，也像替童年的味道補上了一段被遺忘的故事。
自助餐裡像電話線的東西，其實叫海茸
自助餐常見一種深褐色、捲曲狀的食材。
因為外型像以前的電話線，所以很多人直接叫它「電話線」。
但它真正的名字叫做「海茸」。
海茸是一種生長在紐西蘭南方深海區域的天然褐藻。經過料理後，它帶著特殊的彈性口感，成為許多人熟悉的餐桌料理。
很難想像，眼前這盤看似普通的食材，曾經是在遙遠深海裡隨著海流生長的生命。
膝蓋後面的凹陷，有一個很少人知道的名字
我們每天走路、蹲下、運動，都會牽動膝蓋後方那個凹陷的位置。
但很多人不知道，它叫做「膕窩」。
這個詞很少出現在日常對話裡，甚至不少人第一次看到時，不確定該怎麼念。
從人體解剖學來看，膕窩是神經與血管通過的重要區域。原來，我們自己的身體，也有許多地方等待我們重新認識。
曾經是市場袋，如今成為「台灣LV」的茄芷袋
紅、藍、綠交織的編織袋，是許多台灣人的共同記憶。
過去，它陪伴家庭採買，也裝過農產品。
如今，它走進文創設計領域，甚至被稱為「台灣LV」。
它真正的名字叫做「茄芷袋」。
這個名稱來自台語發音，其來源可能與日語描述網狀編織方式的詞彙有關。
從市場到設計商品，茄芷袋的改變，也讓人重新看見那些曾經被忽略的生活物件。
當我們叫出名字，才開始真正認識身邊的世界
整理完這些資料後，我忍不住問女兒：
「妳知道鞋子上的香菇頭叫什麼嗎？」
她笑著說：「妳說呢！」
其實，我們都是一樣。
每天與許多東西相遇，卻很少停下來了解它們。
披薩盒裡的小支架叫披薩救星，鞋子上的金屬圈叫捲唇機眼，早餐盤裡的紅色甜味叫豆棗。
名字讓一件物品有了自己的故事，也讓我們與生活的連結變得更清楚。
身為老師，我一直相信，學習不只發生在課本裡。有時候，一個名字、一個字源、一件日常用品，都能開啟一場有趣的探索。
或許下一次，當你又想說「幫我拿那個」時，可以先停一下。
因為在我們身邊，還有許多熟悉的陌生人，正等待我們叫出它真正的名字。
不知道你的生活裡，還有哪些東西，你用了好多年，卻一直只叫它「那個」呢？也許下一個被發現的名字，就藏在你的家裡。
精華 FAQ
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文章想說明，我們每天接觸許多生活物件，卻常只會用「那個」來稱呼；當知道它們的正式名稱後，才會真正看見它們的用途、背景與文化意義。
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它正式名稱是「披薩救星（Pizza Saver）」，作用是支撐紙盒上蓋，避免熱氣把盒蓋壓到披薩上，讓起司和配料維持完整，不會黏在盒子上。
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除了披薩救星，文中也提到排隊用的「紅龍」其實是伸縮圍欄柱、鞋孔金屬圈叫捲唇機眼、早餐配粥的紅色細絲是豆棗，茄芷袋也有自己的正式名稱與文化背景。
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