如果記憶永遠不會消失，我們還能學會放下嗎

2026-08-05 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《A.I.人工智慧》核心構想原本就含庫柏力克式的時間與記憶命題。
  • 重點二：大衛因無法遺忘而被困在永恆等待中，記憶反成情感監牢。
  • 重點三：文章以房地產比喻空間殘留，連結交易、居住與情感交接。

當年看完電影後，那個畫面一直卡在腦海裡。

一個小機器人站在被海水吞沒的紐約

水面已經蓋過街道、車子、廣告牌，唯有摩天大樓像墓碑般殘存。

他沒有移動，只是跪著，對著一尊藍仙女雕像祈禱。

一天、十年、一百年、兩千年。沒有回應，也沒有停止。時間對他失效。記憶卻持續在運轉。

他叫大衛。

唯一的執念是——如果自己變成真正的小男孩，媽媽就會再次愛他。

 

▋一段被誤讀的電影遺產

 

《A.I.人工智慧》長期被拆解為兩種敘事：前段冷峻屬於史丹利·庫柏力克，後段溫情屬於史蒂芬·史匹柏。

許多評述認為這種風格衝突導致作品「失衡」。

但如果回到創作資料與訪談，這個理解會被翻轉。

編劇伊恩·華生留下的劇本架構顯示：

●      人類滅絕

●      時間跨越兩千年

●      機器人透過基因技術「重現母親一天」

這些核心設定，本來就存在於庫柏力克的構想中。

連泰迪熊，都不是裝飾角色，而是觀察系統的一部分。

史匹柏在訪談中曾經提過這個部份：「人們常以為哪些是庫柏力克的，哪些是我的。但有趣的是，被說成『庫柏力克式』的溫度，其實來自我；被說成『史匹柏式』的感性，其實源自他。」

這部片的生成方式，本身就很不尋常。

它是一場靈魂接力。

庫柏力克因《Jurassic Park》看到 CGI 成熟，開始相信「機器人皮諾丘」可以被拍出來。但他沒有完成。他把整個計畫交給史匹柏。

不是交棒，而像交出一個未完成的世界。於是電影裡出現一種奇特的觀看方式：鏡頭不急著解釋，而是讓畫面自己存在。

 

▋空間裡的「時間殘留」

 

這種觀看視角，與不動產市場的某些瞬間異曲同工。

有些空間不急著被定義，它們只是存在，等待被理解。

真正讓空間產生意義的，往往是人曾經在裡面生活的痕跡。

就像走進一間空屋，你會發現燈開關的位置、牆上的指甲痕跡，都精準對應著前主人的習慣。那種「尚未被重新排過」的遺留感，正是房子裡停滯的時間。

淹沒的城市、冰封的身體、純白的空間，電影中的這些意象都在呼應：

●      冰凍姿態：連結《The Shining鬼店》的終局畫面。

●      海底城市：對應《2001: A Space Odyssey太空漫遊》的黑色石碑。

●      白色房間：一種被抽空的時間容器。

史匹柏沒有抹掉庫柏力克的語言，反而像在替一段未完成的敘事補上最後的呼吸節點。

 

▋未來世界的「人類繼承者」

 

電影後段出現的發光存在，常被誤認為外星生命。

但敘事語境早已暗示，他們是演化後的機械文明。

人類已經徹底消失。留下來的，是另一種形態的智慧生命。

他們稱呼自己為 Mechas。

他們尋找大衛，不是為了技術資料，而是為了一個問題：愛，究竟是什麼？

在他們的世界裡，大衛不是機器。

是遺物。

一段仍然持續運作的情感樣本。

他們讀取他的記憶，像在考古。

每一段影像都不是數據，而是殘存的情緒。

在某種程度上，這也像房地產現場會遇到的另一種現象：空間被保留下來之後，真正被閱讀的，從來不是牆面，而是生活曾經怎麼發生。

有些成交之所以達成，是因為有人終於願意把某段生活交出去。

那個交接鑰匙的瞬間，往往帶著合約記載不了的重量。

 

▋無法遺忘的監牢

 

哲學家保羅·利科認為：遺忘不是缺陷，而是記憶能成立的條件。

但大衛沒有這個機制。

他的記憶既不會退化，也不會重組。

所有情感被固定在原始狀態。

愛、失落、期待，全都不會改寫。

這使他的時間感完全異化。

兩千年與一秒，對他沒有差別。

因為沒有任何東西會「變淡」，於是等待變成封閉迴圈。

記憶變成監牢。

有些房子之所以難以流動，不在市場，而在情緒。

像是不動產交易裡最常見卻最難說清的一種狀態——空間還留在某個人的時間裡。它沒有問題，但也沒有離開過去。

 

▋人類留下的最後東西

 

在未來文明的介入下，一個看似不可能的事情被完成：媽媽被重建，只存在一天。

不是復活，而是重組。

不是延續，而是模擬。

大衛走進那一天。

餐桌、對話、觸感、睡眠。所有細節都精準到足以誤導感知。

他知道這不是原來的世界，但仍然選擇留下，因為那是他唯一被允許靠近「愛」的方式。

一天結束後，他關閉自身系統，像完成一個任務。

也像終於允許自己停止。

這部電影在AI時代的今天重新觀看，會出現一種更尖銳的對照。

我們正在製造能記憶、能對話、能模擬情感的系統。

但問題逐漸變成：當記憶可以被永久保存，遺忘是否變得奢侈？如果情感可以被完整重建，真實是否還有必要？

電影裡的大衛，已經提前走到這一步。

他不是因為失去而痛苦，是因為無法改變。

所有經歷都被永久保存。沒有版本更新，沒有覆寫機制。

這讓我想起前些天在臉書上看到的一則貼文：有一位失去親人的女性，把她所能找到的亡者的音聲影像資料全都輸入給AI，試圖藉由與這個AI的互動，來找回亡者在世時提供給她的被愛的感覺。

最後，她得到的不是慰藉，而是一個更清晰的答案：「他不愛我。」

這一點，其實和現實世界的空間很相似。

房子一旦承載過生活，就不只是物件。

它會開始累積時間、關係與選擇。不動產市場表面在交易價格，核心處理的卻是——人如何把一段人生留在空間裡。

最後的畫面裡，大衛躺下去。

沒有語言，也沒有請求。

時間第一次變得有邊界。

畫面慢慢收束。

那個等待過兩千年的意志，終於不再運算。

但有一件事留在畫面之外。

如果記憶真的永恆，人類留下的究竟是文明，還是某種無法解除的情感殘影？而在現實世界裡，空間也是同一件事的延伸。

有些房子被留下來，是因為它曾經承載過某個無法重播的時刻。

就像那個還亮著燈的空房間。

沒有人在裡面。

但有些東西，還沒有離開。

 

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 文章指出，外界常把前段歸於庫柏力克、後段歸於史匹柏，但其實人類滅絕、2,000年時間跨度與重建母親等核心設定，本就屬於庫柏力克構想，風格分工只是表面印象。

  • 因為大衛的記憶不會退化、重組或淡化，愛與失落都被永久固定，讓他無法透過遺忘獲得時間感的變化，因此等待變成封閉迴圈，記憶也成為困住他的牢籠。

  • 作者把空屋、舊居與成交交接比喻為時間與情感的殘留，認為房子承載的不只是物件，而是生活痕跡與關係選擇，當人願意把一段人生交出去，空間才真正完成轉移。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#紐約 #電影 #心理 #人生 #房地產 #自我成長

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2026-07-29 18:10 女子漾／編輯ANDREA

一年一度的鬼月即將到來，許多民間禁忌與玄學話題也備受關注！命理專家小孟老師特別提醒，有「4個生肖」在鬼月期間陰氣較重或容易吸收夜間穢氣，務必提高警覺、避開特定場所，才能平安度過鬼月。究竟是哪4個生肖？又有哪些禁忌地標千萬不能去？快跟著小孟老師一起來看看！

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小孟老師提醒：屬豬的人除了要保持住家環境整潔外，鬼月期間也要避開環境髒亂或氣場較雜的地方，例如廢墟、舞廳、夜店或酒吧等場所。

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#鬼月 #12生肖 #運勢分析 #生肖運勢

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2026-07-22 16:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：報導稱謝賢遺產多留給孫子，謝霆鋒僅分5%
  • 重點二：文章強調傳承重點是按需求分配，不必平均。
  • 重點三：信託與制度設計可兼顧管理、風險與家族意願。

「傳承不是把財產平均分掉，而是設計資產如何安全地到達真正想照顧的人手上。」

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🔥 謝霆鋒爸爸過世留下4億遺產，親生兒子居然只拿5%？專家：這不是偏心，而是傳承智慧！

香港影帝「四哥」謝賢離世，享壽89歲。

據媒體報導，他留下約1億港幣、折合台幣約4億元的遺產，其中：

90%留給兩個孫子Lucas與Quintus；

10%由親生子女謝霆鋒與謝婷婷分配，謝霆鋒僅約拿到5%。

消息一出，網友紛紛疑惑：

「親生兒子為什麼只拿5%？」

「前媳婦張柏芝為什麼可以代管資產？」

但如果媒體報導的安排屬實，從財富傳承的角度來看，這未必是偏心，反而是一個值得高資產家庭思考的問題：傳承，真的一定要每個孩子一人一半嗎？

------

✅重點一、孩子不缺錢，還需要「齊頭式平等」嗎？

謝霆鋒本身已經是非常成功的藝人，個人身家早已遠超父親遺產規模，並不缺父親留下的這筆財產。

相較之下，孫子仍在成長階段，因此將資源優先集中保障尚在成長階段的孫輩。

因此，這樣的安排可能反映出一種「按需求分配」的思維：不是每個人拿一樣多，才叫公平。

而是把資源放到最需要、最能發揮價值的地方。

真正值得我們思考的，不是謝霆鋒拿5%合不合理，而是：如果你的孩子還小，或子女的財務管理能力尚未成熟；又或者你再婚，想照顧另一半，因第二段婚姻沒小孩，不希望另一半過世後，財產流出原本的家族......

你會選擇直接把財產交出去嗎？

------

✅二、給誰，不等於現在就把錢交給誰

很多父母以為，想照顧孩子，就要直接把房子、股票或現金過戶給孩子。

但真正成熟的傳承設計，往往要思考四件事：

◾什麼時候給？

◾怎麼使用？

◾誰來管理？

◾遇到婚姻、債務或失能風險時，怎麼辦？

這也是信託最重要的價值之一：

👉讓「受益的人」與「管理資產的人」可以分開。

例如，父母希望孫子未來取得財產，但又擔心孩子年紀太小、管理能力不足，就不一定要一次把全部資產交到孩子手上。

可以透過制度設計，先照顧、再交付；先管理、後移轉。

愛可以給得很深，但資產不必一次全部交出去。

------

✅重點三、台灣家庭更不能只看名人案例

謝賢的安排即使值得參考，也不能直接照搬到台灣。

香港與台灣的繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。

所以真正重要的，不是模仿謝賢「90%給孫子、5%給兒子」，而是回頭問自己：

◾我的資產，真正想照顧的是誰？

◾我希望孩子什麼時候取得？

◾誰適合管理？

如果未來發生婚姻、債務、失能或家庭關係變化，這份資產還能不能照我的原意傳下去？

------

🍀傳承不是一張遺囑寫完就結束。

更不是把所有財產平均分掉，就代表公平。

真正成熟的財富傳承，是讓每一份資產，都完成它該完成的使命。

R姐想送給所有父母一句話：「公平，不一定是每個人拿一樣多；真正的公平，是每個人都得到適合自己的安排。」

給誰，不等於現在就把錢交給誰。

真正的愛，不只是把財產留給下一代，更是提前替這份財產設計好一條安全的路。

【追蹤我，真的有一天你會用得到！】 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐

#謝賢遺產#謝霆鋒#遺產分配#信託#遺囑#特留分#孫子傳承#再婚家庭

精華 FAQ

  • 因為文中指出，謝霆鋒本身已有足夠財力，不一定需要父親遺產；反而孫子仍在成長階段，更需要資源支持。作者主張傳承應依需求分配，不必齊頭式平等。

  • 文章認為，真正成熟的傳承要先想清楚何時給、怎麼用、誰管理，以及遇到婚姻、債務或失能風險時怎麼辦，因此不一定要立刻把資產全部交出去。

  • 不能直接照搬，因為香港與台灣繼承制度不同，台灣還有特留分等法律規範。文章提醒，應先依自身家庭狀況、資產結構與法律限制，設計合適的傳承方案。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#香港 #張柏芝

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2026-07-28 13:15 女子漾／編輯張念慈
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖
寧願自己受委屈，也不忍傷害別人！5星座做人厚道到讓人心疼。女子漾AI製圖

有些人聰明，卻不喜歡算計；看得懂人情世故，也不會刻意拆穿別人的難堪。即使自己吃過虧，仍願意替別人保留一點體面，遇到有人需要幫助，也很難真正袖手旁。以下盤點「做人最厚道的5個星座」，看看你或身邊的人有沒有上榜。

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做人厚道星座第5名：天秤座

圖片來源：官方微博
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看破不說破，總會替別人留一點面子

天秤座很懂人情世故，也知道每個人都有不願被揭開的難處。即使看出別人在逞強、說場面話，或不小心犯了錯，他們通常不會當眾拆台，而是選擇用較溫和的方式提醒。

天秤座不喜歡讓場面變得難堪，遇到衝突時，也會先思考如何讓彼此都能下台。他們的厚道，常表現在細節裡，例如不隨意評論別人的私事、不在背後補刀，也不會因為自己占上風，就把對方逼到無路可退。不過，天秤座的善良有時也容易被誤認為沒有立場。其實他們心裡很清楚，只是不願意用傷人的方式證明自己是對的。

做人厚道星座第4名：金牛座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

不說漂亮話，卻會在你最困難時默默出手

金牛座不太擅長甜言蜜語，也很少把「我對你很好」掛在嘴邊，但他們對真正重視的人，往往非常有責任感。

當朋友或家人遇到困難時，金牛座可能不會說太多安慰的話，卻會直接幫忙處理問題。需要人陪，他們會出現；需要資源，他們會想辦法；答應過的事情，也會盡量做到。金牛座很重信用，不喜歡利用別人的信任，更不會因為一時利益就翻臉不認人。即使曾經吃虧，他們多半只會默默記住教訓，而不是急著報復。這種不張揚、不計較的厚道，反而最讓人安心。

做人厚道星座第3名：巨蟹座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

太念舊也太重情，狠話說出口後自己先心疼

巨蟹座情感細膩，對家人、朋友與伴侶都很有保護欲。只要曾經真心相處過，他們就很難因為一次爭執，徹底否定對方過去的好。即使被傷害，巨蟹座也常會替對方找理由。他們可能嘴上說著不想再管，最後卻還是忍不住關心；明明自己也很委屈，看到對方陷入低潮，又會立刻心軟。

巨蟹座做人厚道，是因為他們太懂得被忽略、被冷落的感受，所以很少主動把痛苦加在別人身上。他們不喜歡落井下石，也不會輕易把曾經知道的秘密拿來傷人。只是巨蟹座也要記得，善良可以有，但不能沒有底線。真正值得的人，才配得上你的心軟。

做人厚道星座第2名：雙魚座

圖片來源：《野狗骨頭》官方微博
圖片來源：《野狗骨頭》官方微博

看見別人受苦就放不下，寧願自己多承擔一點

雙魚座同理心強，很容易察覺別人的情緒。即使對方沒有開口，他們也能感受到那份難過、緊張或無助，因此常常主動給予安慰。雙魚座不太喜歡斤斤計較，在能力範圍內，能幫就會幫。他們很難對別人的困境視而不見，甚至有時明知道自己可能吃虧，還是會因為一時心軟，再給對方一次機會。

他們的厚道，來自內心柔軟，也來自對人性的期待。雙魚座總相信，每個人都有不得已的苦衷，也希望自己的善意能讓事情變得更好。不過，也正因為太容易替別人著想，雙魚座偶爾會被情緒勒索。願意幫助別人很珍貴，但也要懂得分辨，誰是真的需要幫助，誰只是習慣消耗你的善良。

做人厚道星座第1名：摩羯座

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

有原則卻不落井下石，真正厚道的人往往最沉默

摩羯座榮登做人厚道第一名。他們看起來理性、冷靜，甚至給人有點嚴肅的印象，但實際上，摩羯座非常重視責任與做人原則。摩羯座不喜歡占別人便宜，也不會為了短期利益破壞長期信任。他們清楚知道，每個人都有低潮與犯錯的時候，因此即使對一個人失望，也很少到處宣揚對方的缺點。

真正遇到問題時，摩羯座通常先想辦法解決，而不是急著推卸責任。即使與人分道揚鑣，他們也會盡量把事情處理完整，不讓別人替自己收拾殘局。摩羯座的厚道不是軟弱，而是一種成熟。他們知道自己有能力反擊，卻不會為了出一口氣，把事情做絕。對他們而言，贏得漂亮不重要，做人問心無愧才最重要。

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2026-07-30 16:16 女子漾／編輯王廷羽
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供
《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看。圖片來源：奇蹟映畫所提供

Netflix台劇聰明鎮》描述重考生趙佳琦在母親何麗芬安排下，搬進號稱升學率百分之百的神秘小鎮「崇明鎮」，並進入崇明補習班準備重考醫學系。這座終年被濃霧籠罩的小鎮，奉行「只有成績優異，才有資格生存」的殘酷規則，隨著學生接連失控、死亡，佳琦也逐漸發現，母親口中的成功背後，藏著一場以青春與人性為代價的恐怖交易。這篇女子漾整理《聰明鎮》1-10集劇情懶人包，還沒追完的人請小心閱讀！

編輯推薦

注意！前方有《聰明鎮》劇透，還沒追完的請小心閱讀！

伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供
伊藤潤二親自替《聰明鎮》手繪的限定版海報（版權©JI Inc._ASP _ BSPC）。圖片來源：奇蹟映畫所提供

文章目錄

《聰明鎮》第1集分集劇情

在母親何麗芬安排下，趙佳琦搬進深山中的崇明鎮，進入升學率百分之百的崇明補習班，麗芬堅信女兒只要留在這裡，就一定能考上醫學系，完全不理會佳琦想要離開的抗拒。

梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）對女兒陳姸霏（右）有高度期待，強拉女兒入住詭異升學至上的《聰明鎮》。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦進班後立刻遭到同學排擠，甚至被惡意反鎖在廁所裡，此時有毒濃霧突然席捲校園，所有人急忙避難，只有她被困在原地，第一次感受到這座小鎮對弱者毫不留情的生存規則。

陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供
陳姸霏在《聰明鎮》飾演重考生「趙佳琦」，被媽媽強迫搬入以升學為唯一目標的「神祕小鎮」，卻發生許多難以解釋的怪事。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第2集分集劇情

經歷濃霧事件後，佳琦一心想逃離崇明鎮，一名神秘黑衣少年卻突然出現，引導她尋找離開小鎮的方法，讓她以為自己終於看見逃生機會。

以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以升學為目標的《聰明鎮》背後有許多謎團。圖片來源：奇蹟映畫所提供

沒想到麗芬及時發現女兒的計畫，親手截斷她的退路，佳琦絕望之際被書亮救下，另一方面，長期遭到欺負的王秋安也開始暗中布局，準備向曾傷害自己的人展開報復。

梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪在《聰明鎮》飾演單親媽媽何麗芬，她對女兒的愛大過於自己生命的一切。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第3集分集劇情

崇明補習班公布最新排名後，學生之間的競爭全面失控，為了保住成績與地位，有人開始陷害同學，原本單純的考試也逐漸演變成殘酷的淘汰遊戲。

資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供
資深男神趙文瑄在《聰明鎮》飾演一手創辦崇明補習班的校長康教授。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦為了追查黑衣少年的身分，獨自走進濃霧森林，卻看見難以解釋的恐怖景象，另一邊，極度在意外貌的玟玥在霧中收到一份神秘禮物，對方承諾能讓她變得更美，也讓她一步步走進致命陷阱。

來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供
來到崇明補習班的學生，都逐漸出現異狀。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第4集分集劇情

玟玥使用神秘禮物後，外貌一度變得更加亮眼，重新獲得同學關注，然而效果很快出現反噬，她的容貌開始快速衰敗，身體也浮現無法掩飾的異常。

鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供
鄭煒齡（右）在劇中飾演美麗又有致命吸引力的女生，角色原型是伊藤潤二的經典人物富江。圖片來源：奇蹟映畫所提供

就在玟玥陷入恐慌時，一場針對她的惡意玩笑徹底失控，最終釀成死亡悲劇，王秋安則趁校園陷入混亂，將更多人引進秘密據點，以自己的方式展開黑暗制裁。

整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
整個升學小鎮發生各種怪事，但大家仍當作什麼事都沒發生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第5集分集劇情

玟玥墜樓後，校方急著將事件定調為意外，佳琦卻發現現場留下許多疑點，認為她的死與濃霧、神秘禮物以及補習班的規則有關，於是決定和書亮聯手追查。

邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供
邱以太化為人頭氣球在窗外驚悚現身。圖片來源：奇蹟映畫所提供

兩人調查後發現，許多走投無路的學生都曾在濃霧中得到一份能滿足慾望的交換條件，同一時間，欣雨也為了取得好成績付出駭人代價，校園內另一段由單戀與貪婪引發的悲劇正逐漸成形。

許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供
許曦文（左）在《聰明鎮》飾演苦讀仍無法讓成績進步的重考班學生。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第6集分集劇情

書亮開始被已故摯友的身影糾纏，對方宛如不祥預兆般不斷出現，讓他逐漸分不清眼前究竟是真實、幻覺，還是崇明鎮刻意製造的陷阱。

以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供
以太（左）跟余杰恩（右）飾演一起搬進聰明鎮，同住一個屋簷下苦讀的好友。圖片來源：奇蹟映畫所提供

另一方面，峻宏因為無法接受玟玥死亡，執念竟讓她再度復甦，死而復生的玟玥帶著怨恨闖進衝刺班，瘋狂襲擊曾經傷害她的同學，王秋安也趁著校園大亂，正式展開奪權計畫。

潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供
潘綱大（右）劇中深深迷上鄭煒齡（左），遍體鱗傷也要為她付出。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第7集分集劇情

王秋安藏在秘密據點中的血肉花園終於曝光，他的復仇真相也隨之揭開，曾經遭受霸凌的他早已被仇恨吞噬，從受害者變成掌控他人生死的加害者。

佳琦察覺書亮一直隱瞞重要祕密，逼他說出崇明鎮與過去死亡事件的真相，與此同時，一心只想讓女兒成功的麗芬，親手為佳琦送上一份受到污染的恐怖祝福。

余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供
余杰恩發現小鎮背後秘辛，過程發生遇到許多危險。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第8集分集劇情

佳琦與克勤都收到父母以愛為名送出的邪惡禮物，兩人的精神與身體逐漸失控，一步步走向瘋狂，原本象徵關心的期待，也成為逼迫孩子毀滅的力量。

宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯出現脖子要斷掉的幻覺，雙手扶著頭瘋狂鬼叫。圖片來源：奇蹟映畫所提供

佳琦從便當盒中發現母親隱藏的祕密，終於明白麗芬早已為了她的成績跨越底線，因此決定逃離母親，克勤則被父母強加的執念徹底吞噬，逐漸失去原本的自己。

宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供
宋柏緯分享戲中「衝刺班」空間狹小，頭都只能歪著，非常變態。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第9集分集劇情

佳琦原以為找到父親就能獲得救援，沒想到父親竟是維持崇明鎮秩序的冷血獄卒，他將學生的犧牲視為必要代價，也讓佳琦看清父母口中的「為你好」，從未真正尊重她的選擇。

書亮得知高老師與亡友犧牲的完整真相後，決定不再逃避，準備向幕後操控者復仇，另一邊，康教授趁各方互相殘殺之際奪取權力，成為這座血色小鎮唯一的統治者。

孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供
孫沁岳在《聰明鎮》飾演補教名師，期望學生都能考入第一志願。圖片來源：奇蹟映畫所提供

《聰明鎮》第10集分集劇情

一場意圖淨化所有罪惡的烈火吞噬崇明鎮，佳琦與麗芬受困在囚籠中，母女終於放下長年的對立，麗芬承認自己將未完成的人生寄託在女兒身上，佳琦也說出多年來被期待壓得喘不過氣的痛苦。

梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供
梁詠琪（左）與陳姸霏（右）飾演相愛相殺的母女。圖片來源：奇蹟映畫所提供

為了奪回現實並終結血色輪迴，佳琦必須拒絕崇明鎮灌輸的價值觀，最終她從母愛中找到的並非服從，而是重新做回自己的勇氣，親手擊碎「只有成績優異才有資格生存」的虛假謊言。

精華 FAQ

  • 故事以重考生趙佳琦為主角，她在母親安排下進入崇明鎮與崇明補習班，面對升學率神話與極端競爭，逐步陷入失控、死亡與人性崩壞的漩渦。

  • 濃霧與神秘禮物像是崇明鎮的誘惑與陷阱，能短暫滿足學生慾望，卻以身心失控、容貌崩壞或死亡作代價，反映出以成功交換一切的殘酷規則。

  • 在大火與囚困中，佳琦與母親終於說出彼此壓抑的痛苦，也看清所謂為你好其實是控制，最後她拒絕成績至上的謊言，重新選擇做自己。

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《聰明鎮》1-10集劇情懶人包！富江、雙一現身恐怖小鎮，死亡規則與結局一次看
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從舞台角落站到C位！10位韓星伴舞出身，aespa Karina、BTS 柾國都在名單中

從舞台角落站到C位！10位韓星伴舞出身，aespa Karina、BTS 柾國都在名單中

2026-07-28 15:21 女子漾／編輯金柔葳
圖片來源：IG@cortis、@katarinabluu、@bts.bighitofficial
圖片來源：IG@cortis、@katarinabluu、@bts.bighitofficial

韓國娛樂圈，許多知名 K-POP 偶像在正式出道前，都曾以伴舞身份累積舞台經驗。這些曾當過伴舞的韓星，在支持前輩表演的過程中磨練舞蹈技巧與舞台表現力，也為日後以偶像身份出道奠定基礎。從練習生訓練到正式登台，每一步都展現了韓國偶像對專業能力的要求與努力。本文將帶大家回顧 10 位曾擔任伴舞的 K-POP 偶像，看看他們如何從幕後舞者成長為舞台焦點。

編輯推薦

文章目錄

K-POP 偶像伴舞經歷 1. aespa Karina

2019 年，Karina 以伴舞身份首次亮相，為同公司 SHINee 成員泰民的迷你專輯主打曲〈Want〉擔任伴舞。她曾在《音樂銀行》、《M Countdown》等音樂節目中亮相，累積寶貴的舞台經驗。這段出道前的伴舞經歷，不僅磨練了她的舞蹈實力，也為日後成為 aespa 人氣成員奠定了穩固基礎。

K-POP 偶像伴舞經歷 2. 權恩妃

IZ*ONE 隊長權恩妃，以甜美外貌與性感舞台魅力獲得「水炸彈女神」的暱稱。然而在成名前，17 歲的她曾擔任女團 Secret 與 Girl's Day 的伴舞。當時受到 Girl's Day 成員惠利的鼓勵，她開始積極追求成為偶像的夢想，並全力投入舞蹈與表演訓練。這段伴舞經歷不僅磨練了她的舞台技巧，也為日後參加選秀節目提升競爭力，最終成功以 IZ*ONE 成員身份出道。

K-POP 偶像伴舞經歷 3. CORTIS James

新生代男團 CORTIS 的台灣成員 James（趙雨凡）自出道以來話題不斷。由於他曾在台灣求學，許多粉絲翻出了他學生時期的影片，從運動會、才藝表演到畢業典禮都有精彩片段。更有眼尖的網友發現，James 在擔任練習生時，曾為 BTS 田柾國的單曲〈SEVEN〉擔任伴舞，累積了寶貴的舞台經驗，也為日後的舞台表現打下了扎實基礎。

K-POP 偶像伴舞經歷 4. RIIZE 將太郎

將太郎是韓國男子團體 RIIZE 的成員，出生於日本神奈川縣橫濱市，自五歲起便展現出對舞蹈的熱情，曾是日本舞蹈學院 EXPG 東京校的特待生，精通街舞。他的舞蹈不僅技巧純熟，動作富有觀賞性，能瞬間抓住舞台上所有目光。出道前，將太郎作為專業舞者活躍於各大表演舞台，曾擔任放浪兄弟與 GACKT 的伴舞，以流暢舞姿與強烈舞台張力征服觀眾，也為日後在韓國偶像舞台上的出色表現奠定了堅實基礎。

K-POP 偶像伴舞經歷 5. SEVENTEEN 金珉奎、全圓佑

2014 年當時還未出道的 SEVENTEEN 成員金珉奎與全圓佑，與 PRISTIN 隊長娜榮一同擔任 San E 與 Raina 合作單曲〈한여름밤의 꿀（A midsummer night's sweetness）〉的伴舞。這首歌在當時相當知名，不僅旋律輕快，舞台表演也充滿魅力。回顧當年的影片，兩人還帶著青澀的模樣和略帶緊張的舞台神情，與如今站上 SEVENTEEN 大舞台時自信滿滿、成熟穩健的表現形成鮮明對比，也讓粉絲感受到他們從伴舞到偶像的努力與成長。

K-POP 偶像伴舞經歷 6. BTS 防彈少年團 j-hope、柾國

即便是如今在全球擁有超高人氣的 BTS 成員 j-hope 與柾國，他們也曾有過伴舞經歷。出道前，兩人在男團 2AM 成員趙權 的 MV 中擔任伴舞，更曾在各大音樂節目的打歌舞台上現身。回顧這段經歷，能看到他們年輕時的努力與專注，也不難理解為何後來無論舞蹈技巧還是舞台表現，都能迅速吸引全球觀眾的目光。

K-POP 偶像伴舞經歷 7. ZB1 成韓彬

ZB1 成韓彬在出道前，就已經在舞台上累積了豐富經驗，2018 年曾在 SBS 歌謠大戰為 Wanna One 的〈BOOMERANG〉助陣，2019 年又在 MMA 頒獎典禮為 BTS 的〈Dionysus〉擔任伴舞。這些經歷不僅磨練了他的舞蹈技巧，也讓他在正式出道後能以自信和觀賞性十足的表演征服舞台，展現出從伴舞到偶像的成長蛻變。

K-POP 偶像伴舞經歷 8. Stray Kids Lee Know

Lee Know 出道前就活躍於舞蹈舞台，作為舞團成員，他曾跟隨 BTS 巡迴演出，為多首熱門歌曲的伴舞，這段經歷讓他磨練舞蹈技巧與舞台感。之後，Lee Know 參加 JYP 的生存選秀節目，最終以 Stray Kids 成員身份出道，將累積的伴舞實力化為舞台自信與表演魅力，也展現出他從幕後舞者到偶像的成長蛻變。

K-POP 偶像伴舞經歷 9. 金請夏

Solo 歌手金請夏因限定女團 I.O.I 而廣為人知，但她在出道前已累積了豐富舞台經驗。從小受到寶兒、李孝利以及各大偶像女團的啟發，她立志成為歌手並加入多間娛樂公司擔任練習生。在多年的練習生期間，金請夏經常以伴舞身份登上 B1A4、ULALA SESSION 等歌手的舞台，磨練舞蹈技巧與舞台表現力。

K-POP 偶像伴舞經歷 10. MONSTA X Shownu

Shownu 早期在 JYP 娛樂擔任練習生時，就因舞蹈出色被冠上「Rain 二代」的稱號。長時間未見出道機會，他離開公司，轉而以伴舞身份登上舞台，其中與李孝利合作〈Bad Girls〉的表演引起熱議，也讓他被稱為「李孝利的男人」。這段經歷同時吸引了 STARSHIP 娛樂的注意，他重新成為練習生，經過嚴格訓練後，終於在 2015 年以 MONSTA X 成員身份正式出道。

從 Karina、權恩妃到 Shownu 等人，每位偶像在正式出道前都有一段幕後磨練的歷程。伴舞經歷不只是他們累積舞台技巧的過程，更塑造了他們的自信、舞台張力和表演魅力。

【本文為JUKXY街星授權提供】

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