2026-08-05 14:13 女子漾／編輯王廷羽
《愛你致死不渝》為何爆紅？全球票房破4.59億，劇情、5大看點與上映資訊一次看
喜歡的人突然主動靠近，原本像是暗戀成真的夢幻情節，沒想到甜蜜很快變成無法逃離的惡夢。海外話題驚悚片《愛你致死不渝》（Obsession）將許願、暗戀與病態依戀結合，自2026年5月在美國上映後口碑持續延燒，全球票房突破4.59億美元，並將於8月7日在台灣上映。
這篇女子漾整理《愛你致死不渝》劇情、演員陣容、5大電影看點與上映資訊，帶你了解這段「暗戀成真」的關係，為何最後會失控成一場令人毛骨悚然的愛情惡夢！
文章目錄
《愛你致死不渝》劇情介紹
《愛你致死不渝》劇情介紹
個性內向的貝爾一直暗戀同事妮琪，卻始終沒有勇氣告白。某天，他在一間販售新奇商品的店裡買下神祕小物「一願柳樹」，只要將它折斷，就能實現一個願望。貝爾許下「希望妮琪愛上自己」的心願，沒想到願望真的成真。妮琪開始主動靠近他，兩人的關係迅速升溫，但這份愛很快從甜蜜變成強烈依賴與佔有，當妮琪無法接受貝爾離開，也把靠近他的朋友視為威脅，原本夢幻的戀情逐漸成為一場無法停止的惡夢。
《愛你致死不渝》5大看點
《愛你致死不渝》5大看點
看點1. 許願讓暗戀成真，浪漫幻想反轉成恐怖惡夢
看點1. 許願讓暗戀成真，浪漫幻想反轉成恐怖惡夢
《愛你致死不渝》從許多人都曾有過的暗戀幻想出發，貝爾意外得到能實現願望的神祕物品，並許下「希望妮琪愛上自己」的心願，沒想到對方真的開始主動靠近他。只是這份愛很快超出正常範圍，從甜蜜陪伴變成無法拒絕的佔有，讓原本像愛情喜劇的故事急轉直下，也把「小心你許下的願望」拍成一場令人窒息的約會惡夢。
看點2. 愛情、黑色幽默與血腥驚嚇一次混搭
看點2. 愛情、黑色幽默與血腥驚嚇一次混搭
電影並非從頭到尾都用陰暗氣氛嚇人，前段帶著青春愛情喜劇的輕鬆感，貝爾不敢告白、朋友幫忙助攻，願望成真後甚至出現約會與親吻等浪漫畫面。隨著妮琪的情緒愈來愈極端，故事才逐漸加入心理壓迫、超自然力量與血腥場面，讓觀眾前一秒可能因荒謬情節發笑，下一秒又被突如其來的失控發展嚇到。
看點3. 英德納瓦雷特「瘋愛演技」帶入感滿滿
看點3. 英德納瓦雷特「瘋愛演技」帶入感滿滿
飾演妮琪的英德納瓦雷特，必須詮釋一名受到願望影響、愛意逐漸失去控制的女孩，她前一秒還能帶著笑容親近貝爾，下一秒卻會因察覺對方想退縮，立刻以凝視、僵硬表情與激烈情緒製造壓迫感，讓甜蜜親密戲瞬間變得令人不安。
導演柯瑞巴克透露，電影開拍第一天，英德納瓦雷特拍攝的第一場戲，就是妮琪與貝爾親吻後突然情緒失控的橋段，最後使用的正是第一次拍攝的畫面，也讓劇組當場確信，她能精準演出妮琪從渴望被愛，到被執迷徹底吞噬的轉變。
看點4. 靈感來自《辛普森家庭》，重新翻玩猴爪許願故事
看點4. 靈感來自《辛普森家庭》，重新翻玩猴爪許願故事
導演柯瑞巴克表示，電影靈感來自《辛普森家庭》中的「猴爪許願」橋段，劇中霸子買到一隻可以實現願望的猴爪，願望雖然一一成真，卻也讓整座小鎮接連發生災難。
《愛你致死不渝》則把這個概念放進現代愛情裡，貝爾沒有許願獲得金錢或成功，只希望暗戀的妮琪愛上自己，沒想到願望不只改變她的感情，也把愛意放大成無法控制的執迷，讓妮琪逐漸失去原本的理智與選擇，貝爾也必須為這個看似單純的願望付出代價。
看點5. 海外口碑延燒，全球票房突破4.59億美元
看點5. 海外口碑延燒，全球票房突破4.59億美元
《愛你致死不渝》自2026年5月在美國上映後，靠著特殊設定、女主角演出與觀眾討論持續累積熱度，美國票房突破2.61億美元，全球票房更超過4.59億美元。電影能在海外引發話題，除了把暗戀成真拍成恐怖故事，也讓觀眾重新思考感情中的選擇權，當一個人利用外力得到對方的愛，最後獲得的究竟是真正的感情，還是一場由欲望製造的幻覺？
《愛你致死不渝》將於2026年8月7日在台灣正式上映，喜歡愛情驚悚、病態執迷與許願反噬題材的觀眾別錯過！
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