2026-08-04 16:07 女子漾／編輯王廷羽
玄彬黑化回歸！《韓國製造》第二季5大看點，鄭雨盛出獄復仇、禹棹奐兄弟決裂
「2026年最受期待韓劇」終於定檔！玄彬、鄭雨盛主演的Disney+原創韓劇《韓國製造》第二季，將於9月9日正式上線。故事延續第一季的權力鬥爭，白冀兌成功登上情報局權力高峰，含冤入獄九年的張健榮也將重返戰場，展開蓄謀已久的復仇。除了兩大男神正面交鋒，玄彬與禹棹奐飾演的兄弟也將爆發激烈衝突，玄彬更透露拍攝時一度真的動怒。這篇整理《韓國製造》第二季5大必看亮點，帶你一次掌握劇情走向、角色關係與播出資訊。
文章目錄
《韓國製造》第二季劇情簡介
《韓國製造》第二季劇情簡介
白冀兌成功陷害檢察官張健榮後，一路攀上權力巔峰，成為韓國中央情報局副局長，並持續擴張毒品與地下勢力。九年後，含冤入獄的張健榮重返戰場，決心向白冀兌展開復仇。隨著政局動盪、民怨升高，兩人將展開一場不擇手段的權力對決，白冀兌與弟弟白冀憲的關係也逐漸走向決裂。
《韓國製造》第二季5大必看亮點
看點1. 玄彬黑化升級，從情報局高官爬上權力巔峰
第一季中，玄彬飾演的白冀兌已經展現出驚人的野心與手腕，表面是政府高官，私下卻掌控毒品交易與地下勢力。到了第二季，他更正式坐上韓國中央情報局副局長之位，手中的權力、人脈與資源全面升級。當白冀兌從幕後操盤者成為站在權力中心的人物，他面對的敵人也更加危險。玄彬將如何演出角色表面冷靜、內心逐漸失控的狀態，成為新一季最大看點。
看點2. 鄭雨盛含冤入獄9年，出獄後全面復仇
鄭雨盛飾演的檢察官張健榮，因遭白冀兌設計陷害，失去自由與原本的人生。沉寂九年後，他終於重回大眾視線，並將復仇目標鎖定白冀兌。這次張健榮不再只是堅守原則、依法辦案的正義檢察官，而是被仇恨與傷痛徹底改變的人，甚至可能為了摧毀白冀兌，逐步跨越自己曾經堅守的底線。
看點3. 玄彬、鄭雨盛宿命對決，權力戰比第一季更狠
一邊是掌握情報機構、政治資源與地下勢力的白冀兌，一邊是等待九年、帶著復仇計畫歸來的張健榮，兩人的差距看似懸殊，卻也讓這場攻防戰更加刺激。第二季將不只聚焦在毒品犯罪與檢察官辦案，更會把戰場擴大至政治局勢、民間輿論與情報機關，兩大男神從鬥智、設局到正面交鋒，預計將上演一場沒有任何退路的權力戰爭。
看點4. 禹棹奐與玄彬兄弟決裂，親情成最致命弱點
禹棹奐飾演的白冀憲是白冀兌的軍人弟弟，也是少數能夠直接影響白冀兌情緒的人。隨著哥哥不斷擴張權力與毒品事業，兄弟兩人的價值觀衝突也將全面爆發。玄彬透露，拍攝白冀憲頂嘴的橋段時，自己甚至在現場真的動怒，可見兄弟衝突的情緒強度。比起外部敵人，來自最親近家人的反抗，可能才是白冀兌最無法承受的一擊。
看點5. 原班幕後團隊回歸，電影級政治犯罪場面再升級
《韓國製造》第二季延續第一季幕後陣容，由朴銀嬌編劇、《南山的部長們》導演禹民鎬再次執導，並由曾製作《萬惡新世界》、《12.12：首爾之春》的Hive Media Corp操刀。從政治陰謀、情報機構鬥爭到大型動作場面，新一季預計延續電影級製作質感。喜歡《南山的部長們》、《12.12：首爾之春》等權力鬥爭題材的觀眾，值得列入9月必追韓劇片單。
精華 FAQ
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第二季將於9月9日正式上線，故事延續第一季的權力鬥爭。白冀兌升上情報局高位後持續擴張勢力，而含冤入獄9年的張健榮則重返戰場，準備對他展開復仇。
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玄彬飾演的白冀兌已成為韓國中央情報局副局長，掌握更大權力與資源；鄭雨盛飾演的張健榮則是被陷害的檢察官，經過9年牢獄後回歸，目標只有摧毀白冀兌。
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另一大看點是玄彬與禹棹奐飾演的兄弟決裂，親情衝突將成為白冀兌的致命弱點；加上原班編導與製作團隊回歸，整體質感與政治陰謀、動作場面都將全面升級。
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