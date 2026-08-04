2026-08-04 15:29 女子漾／編輯金柔葳
高海寧慘遭老公、閨蜜聯手背叛！《夫妻的博弈》靠預知夢重啟人生，手撕渣夫小三超解氣
老公偷吃閨蜜，兩人甚至聯手覬覦她的保險金，這場婚姻復仇局看得超解氣！高海寧在港劇《夫妻的博弈》中，因一場預知夢提前看見悲慘結局，醒來後決定重啟人生，冷靜設局反擊渣夫與小三。劇中還有豪門鬥爭、心理攻防與火爆掌摑戲，高海寧也坦言拍到「整個人沒電」，每個角色的選擇都將影響最終結局。
高海寧遇婚姻背叛，預知夢讓人生重開機
台灣大哥大MyVideo同步跟播TVB話題港劇《夫妻的博弈》，由高海寧與馬國明領銜主演。高海寧飾演廣告界女強人姜幸如，婚後一心為家庭付出，卻在罹患癌症後，撞見丈夫與閨蜜暗通款曲，甚至發現兩人早已聯手覬覦自己的保險金。更慘的是，她最後遭昔日閨蜜推向馬路，被疾駛而來的轎車撞飛。醒來後才發現，這一連串悲劇竟是一場預知夢，也讓她有機會提前改寫命運。
不急著拆穿真面目，冷靜設局反擊
得知未來可能發生的悲劇後，姜幸如沒有立刻揭穿丈夫與閨蜜，反而選擇保持冷靜，重新布局人生，眼看兩人一步步掉進自己設下的陷阱。劇中不只有婚姻背叛、豪門利益與人性算計，也安排多場手撕渣夫、小三的復仇場面，讓原本處於弱勢的女主角逐漸掌握主導權，把原本屬於自己的悲劇奉還給背叛者。
掌摑戲火力全開，郭柏妍痛到吃止痛藥
高海寧與飾演第三者的港姐郭柏妍對戲火花十足，其中一場掌摑戲更成為話題。郭柏妍事後笑稱，被高海寧打完後頭痛不已，到了晚上甚至需要吃止痛藥，可見兩人拍攝時相當投入。這場戲也成為劇中最具宣洩感的名場面之一，讓觀眾跟著女主角一起感受反擊背叛者的痛快。
高海寧拍到能量耗盡
憑《新聞女王》許詩晴一角再創演藝高峰的高海寧，這次挑戰情緒更加沉重的角色。她透露，《夫妻的博弈》幾乎每天都有大量情緒戲，身為體驗派演員的她完全沉浸其中，拍攝期間「整個人的能量都很低」。她事後看到粉絲拍攝的探班影片，才驚覺自己當時連說話都變得有氣無力，坦言這是繼《新聞女王》後，相當耗費心力的一次演出。
拍戲體悟女性要先愛自己
談到角色帶來的體悟，高海寧最有共鳴的一句話是：「女生一定要正視自己的價值。」她認為，與其把人生幸福建立在別人身上，更應該勇敢掌握自己的命運。因此，《夫妻的博弈》不只是婚姻復仇劇，也描寫一名女性在遭遇背叛後，如何重新認識自己的價值，並一步步找回人生主導權。
精華 FAQ
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故事圍繞高海寧飾演的女主角在夢中預見婚姻悲劇後，醒來重新布局人生，面對偷吃丈夫、背叛閨蜜與保險金算計，展開一場痛快的復仇反擊。
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她在預知未來的悲慘結局後選擇先保持冷靜，避免打草驚蛇，改以設局方式讓渣夫與小三一步步落入陷阱，最後把屬於自己的悲劇反送給背叛者。
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兩人有一場火力全開的掌摑戲，高海寧出手相當投入，郭柏妍事後還笑稱痛到頭痛、晚上得吃止痛藥，讓這場戲成為劇中最具宣洩感的名場面之一。
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