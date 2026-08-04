2026-08-04 14:51 女子漾／編輯金柔葳
利特一句話害Johnny腿軟跪地！《王子與乞丐》爆笑奪冠，輸家慘被丟包沙漠
偶像出國錄節目，待遇竟差這麼多！《王子與乞丐》讓利特、神童、Johnny、志晟、DAWN與金曜漢前進埃及展開競賽，贏家爽住金字塔景觀五星飯店，輸家卻慘被送進沙漠露營。成員還得頂著37度高溫挑戰棒式，Johnny更因利特一句鼓勵當場腿軟跪地，天堂與地獄般的反差笑翻觀眾。
利特開場就搞錯規則，神童化身可靠軍師
《王子與乞丐》由SUPER JUNIOR利特、神童領軍，分別帶領NCT Johnny、志晟，以及DAWN、金曜漢，在埃及進行三對三競賽。首個任務要求成員在限時內吃完整套餐點，再搶先抵達指定地點，沒想到綜藝經驗豐富的利特一開始就誤解規則，還順便誤導金曜漢，讓神童當場傻眼。神童隨後重新說明規則，並在比賽中分析各種選擇，化身團隊「軍師」，獲得隊友稱讚超可靠。
37度高溫比棒式，Johnny被一句話害到腿軟
為了取得能妨礙對手的終極道具，成員必須在接近37度的高溫下進行棒式肘撐比賽。神童以87公斤對上64公斤的志晟，光趴上被太陽曬燙的瑜珈墊，就忍不住驚呼太燙。另一組則由曾是籃球選手的Johnny，對上跆拳道出身的金曜漢，兩人苦撐超過3分鐘。眼看Johnny全身顫抖，利特為鼓勵隊友，突然要他回想艱辛的練習生時期，沒想到Johnny一聽反而瞬間沒力，直接腿軟跪地，意外笑翻全場。
贏家住五星飯店，輸家直接被丟進沙漠
首輪任務的勝利隊伍可入住五星級飯店，從房間陽台遠眺金字塔；輸家則淪為「乞丐隊」，被節目組直接載往沙漠露營。面對眼前一片漆黑、毫無遮蔽物的沙地，成員忍不住崩潰直呼，沒想到真的會被丟包在這裡。乞丐隊隊長更傻眼表示，現場根本不像住宿地點，「至少要有個天花板吧！」王子隊享受五星待遇，乞丐隊卻得露宿沙漠，形成強烈反差。
6名K-POP偶像展開7天6夜埃及生存戰
《王子與乞丐》集結利特、神童、DAWN、金曜漢、Johnny與志晟，展開7天6夜的埃及極限旅行競賽。成員必須透過任務決定「王子」或「乞丐」身分，勝者享受豪華行程，敗者則迎接野外冒險。
精華 FAQ
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節目把利特、神童、Johnny、志晟、DAWN與金曜漢送往埃及，在當地展開為期7天6夜的生存競賽，並以王子與乞丐的待遇差異作為主要看點。
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Johnny在37度高溫下挑戰棒式肘撐，體力已經快撐不住時，又被利特提醒回想艱辛練習生時期，結果情緒和身體一起崩潰，當場腿軟跪地。
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贏家可入住能遠眺金字塔的五星級飯店，享受舒適住宿；輸家則被直接送往沙漠露營，面對黑暗沙地與無遮蔽環境，形成強烈反差。
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