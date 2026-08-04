2026-08-04 17:00 巧比。針線包
門牌上的老故事：見證台南街角新、舊時代的歷史記憶
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南鴨母寮菜市場旁發現保留堂號的老門牌。
- 重點二：門牌制度源自清代保甲戶籍，日據時期更強化監控。
- 重點三：新舊門牌並列，呈現家族記憶與現代治理對照。
逛《鴨母寮菜市場》的時候，意外發現這塊與眾不同的門牌：標示著家族堂號「蕭敬塘」的藍底白字老門牌，而一旁併掛的綠色新式門牌，象徵這間屋子，走過不同時代的見證。
將「戶長姓名」直接釘掛在門口的習慣，最早可以追溯到清光緒十二年，源自保、甲、戶制度，每戶發給一張「紙牌」（即門牌的前身），明確記載戶長的姓名與家中人口數。
到了日據時代，為嚴密監控社會，便規定住家門口必須懸掛記載有「戶主姓名」的標記牌（多為木製），成為警察與保甲書記隨時清查戶口、核對身分的最直接依據。
台灣光復後，政府延續了門牌融合戶籍管理的做法，並經歷了幾次材質與視覺上的大變革；由先是早期的紙或木質，到後來的鋁質，顏色定為經典的「藍底白字」。
一趟早餐覓食的街遊，獲得一段來龍去脈的知識，同時讓味蕾與心靈飽足。
其實門牌的特色，還有其他的地方故事，例如之前發表的這一篇文章 (請點選) :用出差解鎖國境之南：我在屏東33鄉鎮的「特色門牌」收集之旅
離去前仔細瞧著這兩個門牌，新舊並存的畫面，形成了一幅很有意思的對比：左邊保留了傳統漢人社會對宗族血緣的感念，右邊則展現了現代都市的制度化治理。
屋主選擇將舊門牌完好地保留在新門牌旁，不僅記錄了自家的歷史，也為台南的街廓留下了一抹珍貴的時代記憶。
精華 FAQ
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是在逛台南的鴨母寮菜市場時，意外看見一戶人家門口同時掛著舊式堂號門牌與新式門牌，形成很有時代感的對照畫面。
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文章指出門牌最早可追溯到清光緒12年的保甲戶制度，後來日據時代又成為警察查戶口、核對身分的重要工具，兼具管理與監控功能。
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這不只記錄了自家歷史，也象徵傳統漢人社會對宗族血緣的延續，與現代都市制度化治理並存，為台南街廓留下珍貴的時代記憶。
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